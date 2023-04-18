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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 15, 18 апреля

№15. 18 апреля 2023 года.

«Россия пугает. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул» (Мохаммед Али, 1978).
* * *
На Верхнем Ларсе появились баннеры «Можем повторить».
* * *
Кремль: победители школьных олимпиад получат возможность без конкурса поступить в лучшие ЧВК страны!
* * *
«Хуже рубля – только валюты-банкроты: доллар Зимбабве и иранский риал». Вот чёрт, даже тут не первые!
* * *
Если бы Иисус воскрес этой весной в России, его бы не распяли, а забили кувалдой – как экстремиста, настойчиво призывающего к миру, добру и любви.
* * *
Для удобства граждан всех мужчин призывного возраста автоматически осудят за уклонение от службы.

# # #

Просмотр данного изображения приравнивается к получению повестки!

Просмотр данного изображения приравнивается к получению повестки!
В российских городах разместят плакаты «Вам повестка!» «С момента попадания взгляда на плакат повестка считается полученной», – сообщил депутат Картаполов.
* * *
• Минздрав предупредил, что статус призывника передается через рукопожатие.
• Минобороны РФ открыло набор экстрасенсов для выдачи гражданам повесток во сне.
• РПЦ: умершим гражданам передадут повестки через молитвы священников.
* * *
А знаете ли вы, что у Путина в личном кабинете на Госуслугах лежит повестка в Гаагу? И неважно, читал он её или нет. Его проблемы.
Извините, у нас Россия.
Бурятские пожарные жгли сухую траву в селе Солонцы, но случайно сожгли всё село.
Местные власти в качестве компенсации пострадавшим от пожара выдали по 10 тысяч рублей и доски.

# # #

Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу обходит Эрдогана по результатам промежуточных опросов.
«Президент это не выговорит». В Кремле заявили о твёрдой поддержке кандидатуры Эрдогана.

# # #

Задаю пациенту с амнезией вопрос:
– Какой сейчас год?
Пациент:
– Тяжёлый...
А мне и возразить нечего...

# # #

Девочки, феминизм подкрался незаметно...

Девочки, феминизм подкрался незаметно...
• Квартиры перепишут на женщин.
• Машины перепишут на женщин.
• Оформлять кредиты и займы будут на женщин.
• Регистрировать ИП/самозанятость будут на женщин.
Когда я хотела более активного участия женщин в экономике, я имела в виду не это...
* * *
Запомните, дети. Думе, которая штампует по пять драконовских законов в день, совсем не сложно принять поправку о том, что ограничения касаются не только уклонистов, но и членов их семей.
* * *
Валентина Матвиенко заявила, что лишение россиян прав за неявку в военкомат – это своего рода «гуманизация», так как позволит людям одуматься и пойти служить до возбуждения на них уголовных дел.
Другой гуманизации у них для нас нет. И не будет.
* * *
Путь от «задачи на Украине решают только профессиональные военные» до «вас лишат выезда за границу, водительских прав, бизнеса и денег за то, что вам отправили заказное письмо или извещение на госуслугах» составил всего-то год и месяц.
Патриарх Кирилл попросил всех богатых россиян отдавать деньги государству «на благо России в это непростое время вызовов и рисков».
Видимо, свой бронированный Mercedes-Benz добрейший патриарх, пользующийся яхтами, бизнес-джетами, многомиллиардными резиденциями и часами за миллионы рублей, уже отдал на нужды армии.

# # #

Прекрасное из-под Брянска:
1. В селе Радица-Крыловка случился паводок, о котором власти не предупредили жителей. Вернее сказали, что его не будет.
2. Когда паводок всё-таки случился (не забывайте, чиновники всегда врут), люди стали плавать на своих лодках.
3. За это чиновники стали штрафовать жителей и разрешили передвигаться только на тех лодках, что выделила администрация – 5 штук на всё село.
Потому что не надо раскачивать лодку!

# # #

Прошёл слух, что пенсии будут платить в цифровых рублях. Напугали...
У нас до 1966 года половине населения зарплату в трудоднях платили. И ничего, выжили.

# # #

Ваша остановка, выходите!

Ваша остановка, выходите!
Оренбуржец попросил проверить на «дискредитацию» армии рекламу службы по контракту – её разместили на кладбище.
Чиновники не нашли лучшего места, как повесить баннер рядом с кладбищем в городе Бузулуке Оренбургской области. Там много свежих могил военных, погибших в Украине.
Этим возмутился местный блогер Андрей Лысенок, который отправил видео ФСБ и прокуратуре: «Логическая цепочка кладбище – служба по контракту является настоящей, а не надуманной «дискредитацией» Вооружённых сил РФ. Причем исходящей от тех, кто пишет доносы на активистов».
И, несмотря на атмосферу мракобесия,
Друзья, держитесь – не теряйте равновесия!

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А не подскажете, где в Москве находится Российское посольство?

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