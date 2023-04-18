№15. 18 апреля 2023 года.

«Россия пугает. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул» (Мохаммед Али, 1978). * * * На Верхнем Ларсе появились баннеры «Можем повторить». * * * Кремль: победители школьных олимпиад получат возможность без конкурса поступить в лучшие ЧВК страны! * * * «Хуже рубля – только валюты-банкроты: доллар Зимбабве и иранский риал». Вот чёрт, даже тут не первые! * * * Если бы Иисус воскрес этой весной в России, его бы не распяли, а забили кувалдой – как экстремиста, настойчиво призывающего к миру, добру и любви. * * * Для удобства граждан всех мужчин призывного возраста автоматически осудят за уклонение от службы.

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Просмотр данного изображения приравнивается к получению повестки!

В российских городах разместят плакаты «Вам повестка!» «С момента попадания взгляда на плакат повестка считается полученной», – сообщил депутат Картаполов. * * * • Минздрав предупредил, что статус призывника передается через рукопожатие.

• Минобороны РФ открыло набор экстрасенсов для выдачи гражданам повесток во сне.

• РПЦ: умершим гражданам передадут повестки через молитвы священников. * * * А знаете ли вы, что у Путина в личном кабинете на Госуслугах лежит повестка в Гаагу? И неважно, читал он её или нет. Его проблемы.

Извините, у нас Россия.Бурятские пожарные жгли сухую траву в селе Солонцы, но случайно сожгли всё село.Местные власти в качестве компенсации пострадавшим от пожара выдали по 10 тысяч рублей и доски.

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Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу обходит Эрдогана по результатам промежуточных опросов.«Президент это не выговорит». В Кремле заявили о твёрдой поддержке кандидатуры Эрдогана.

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Задаю пациенту с амнезией вопрос:– Какой сейчас год?Пациент:– Тяжёлый...А мне и возразить нечего...

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Девочки, феминизм подкрался незаметно...

• Квартиры перепишут на женщин.

• Машины перепишут на женщин.

• Оформлять кредиты и займы будут на женщин.

• Регистрировать ИП/самозанятость будут на женщин.

Когда я хотела более активного участия женщин в экономике, я имела в виду не это... * * * Запомните, дети. Думе, которая штампует по пять драконовских законов в день, совсем не сложно принять поправку о том, что ограничения касаются не только уклонистов, но и членов их семей. * * * Валентина Матвиенко заявила, что лишение россиян прав за неявку в военкомат – это своего рода «гуманизация», так как позволит людям одуматься и пойти служить до возбуждения на них уголовных дел.

Другой гуманизации у них для нас нет. И не будет. * * * Путь от «задачи на Украине решают только профессиональные военные» до «вас лишат выезда за границу, водительских прав, бизнеса и денег за то, что вам отправили заказное письмо или извещение на госуслугах» составил всего-то год и месяц.

Патриарх Кирилл попросил всех богатых россиян отдавать деньги государству «на благо России в это непростое время вызовов и рисков».Видимо, свой бронированный Mercedes-Benz добрейший патриарх, пользующийся яхтами, бизнес-джетами, многомиллиардными резиденциями и часами за миллионы рублей, уже отдал на нужды армии.

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Прекрасное из-под Брянска:1. В селе Радица-Крыловка случился паводок, о котором власти не предупредили жителей. Вернее сказали, что его не будет.2. Когда паводок всё-таки случился (не забывайте, чиновники всегда врут), люди стали плавать на своих лодках.3. За это чиновники стали штрафовать жителей и разрешили передвигаться только на тех лодках, что выделила администрация – 5 штук на всё село.Потому что не надо раскачивать лодку!

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Прошёл слух, что пенсии будут платить в цифровых рублях. Напугали...У нас до 1966 года половине населения зарплату в трудоднях платили. И ничего, выжили.

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Ваша остановка, выходите!

Оренбуржец попросил проверить на «дискредитацию» армии рекламу службы по контракту – её разместили на кладбище.

Чиновники не нашли лучшего места, как повесить баннер рядом с кладбищем в городе Бузулуке Оренбургской области. Там много свежих могил военных, погибших в Украине.

Этим возмутился местный блогер Андрей Лысенок, который отправил видео ФСБ и прокуратуре: «Логическая цепочка кладбище – служба по контракту является настоящей, а не надуманной «дискредитацией» Вооружённых сил РФ. Причем исходящей от тех, кто пишет доносы на активистов».

И, несмотря на атмосферу мракобесия,Друзья, держитесь – не теряйте равновесия!

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