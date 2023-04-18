№15. 18 апреля 2023 года.
|«Россия пугает. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул» (Мохаммед Али, 1978).
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Просмотр данного изображения приравнивается к получению повестки!
В российских городах разместят плакаты «Вам повестка!» «С момента попадания взгляда на плакат повестка считается полученной», – сообщил депутат Картаполов.
• Минобороны РФ открыло набор экстрасенсов для выдачи гражданам повесток во сне.
• РПЦ: умершим гражданам передадут повестки через молитвы священников.
Бурятские пожарные жгли сухую траву в селе Солонцы, но случайно сожгли всё село.
Местные власти в качестве компенсации пострадавшим от пожара выдали по 10 тысяч рублей и доски.
# # #Оппозиционер Кемаль Кылычдароглу обходит Эрдогана по результатам промежуточных опросов.
«Президент это не выговорит». В Кремле заявили о твёрдой поддержке кандидатуры Эрдогана.
# # #Задаю пациенту с амнезией вопрос:
– Какой сейчас год?
Пациент:
– Тяжёлый...
А мне и возразить нечего...
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Девочки, феминизм подкрался незаметно...
• Квартиры перепишут на женщин.
• Машины перепишут на женщин.
• Оформлять кредиты и займы будут на женщин.
• Регистрировать ИП/самозанятость будут на женщин.
Когда я хотела более активного участия женщин в экономике, я имела в виду не это...
Другой гуманизации у них для нас нет. И не будет.
Видимо, свой бронированный Mercedes-Benz добрейший патриарх, пользующийся яхтами, бизнес-джетами, многомиллиардными резиденциями и часами за миллионы рублей, уже отдал на нужды армии.
# # #Прекрасное из-под Брянска:
1. В селе Радица-Крыловка случился паводок, о котором власти не предупредили жителей. Вернее сказали, что его не будет.
2. Когда паводок всё-таки случился (не забывайте, чиновники всегда врут), люди стали плавать на своих лодках.
3. За это чиновники стали штрафовать жителей и разрешили передвигаться только на тех лодках, что выделила администрация – 5 штук на всё село.
Потому что не надо раскачивать лодку!
# # #Прошёл слух, что пенсии будут платить в цифровых рублях. Напугали...
У нас до 1966 года половине населения зарплату в трудоднях платили. И ничего, выжили.
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Ваша остановка, выходите!
Оренбуржец попросил проверить на «дискредитацию» армии рекламу службы по контракту – её разместили на кладбище.
Чиновники не нашли лучшего места, как повесить баннер рядом с кладбищем в городе Бузулуке Оренбургской области. Там много свежих могил военных, погибших в Украине.
Этим возмутился местный блогер Андрей Лысенок, который отправил видео ФСБ и прокуратуре: «Логическая цепочка кладбище – служба по контракту является настоящей, а не надуманной «дискредитацией» Вооружённых сил РФ. Причем исходящей от тех, кто пишет доносы на активистов».
Друзья, держитесь – не теряйте равновесия!
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