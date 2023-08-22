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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 31, 22 августа

№31. 22 августа 2023 года.

За год средняя пенсия в России выросла с 18 500 до 19 500 рублей. То есть упала с 294 до 177 евро.
* * *
Совет Федерации потребовал от НАТО перестать использовать букву Z, и не расширять своё влияние на букву V.
* * *
Всё будет хорошо! Готовьтесь.
* * *
«У меня вообще каждый день трубы горят». Медведев призвал россиян не обращать внимание на взрывы и пожары.
* * *
Трудно отрицать, наловчились беспилотники сбивать... Но почему они всё время делают это над Москва-Сити?
* * *
Не могу представить себе событие в мире, после которого не упал бы курс рубля.

# # #

Зашёл на кухню. Россия-24 с воодушевлением сообщает о росте товарооборота с Китаем более, чем на треть. Мы им природные ресурсы, в основном нефть, газ, уголь. Они нам машины, оборудование, аппаратура (53%), металлы и изделия из них (7%)...
Но наша главная задача – противостоять колониальной политике Запада в отношении Африки.

# # #

Во время перехода российской станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту «произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить манёвр с заданными параметрами», сообщил «Роскосмос».
«Лунная спецоперация проходит чётко по плану и будет выполнена в полном объёме». Минобороны РФ опровергло фейк Роскосмоса.
А ведь говорили им, что они разобьются о небесную твердь!
снимок Луны
Слева – снимок Луны, сделанный из космоса аппаратом российской миссии «Луна-25», которую готовили 25 лет.
Справа – снимок Луны на Iphone 13 cерии.
• Путин заявил, что чиновники должны ездить на российских машинах.
• Расходы на госзакупки зарубежных автомобилей с начала года выросли в два раза.
Учитывая, что расходы на госзакупки отечественных авто за год упали на 15%, есть ощущение, что пересаживать чиновников на российские машины Владимир Владимирович будет так же успешно, как бороться с бедностью, коррупцией, никогда не менять Конституцию и не повышать пенсионный возраст.

# # #

Было тридцать, стало сто – мы духовные зато!

Было тридцать, стало сто – мы духовные зато!

«У всех счастливые лица. Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда» – глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков заявил, что абсолютному большинству россиян «всё равно» на резкое падение курса рубля.
«Я за соотношением рубль-доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», – сказал Анатолий Аксаков.
Депутат Аксаков следит за курсом, так что не переживайте. Всё идёт по плану.
Депутат Аксаков следит за курсом, так что не переживайте. Всё идёт по плану.
25.05.2022: Путин заявил о скукоживании доллара и укреплении рубля.
12.07.2022: «Храните сбережения в рублях», – Медведев назвал евро «протухающей» валютой.
26.07.2022: Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин.
Рубль же по традиции решил взять не качеством, а количеством. А наши мудрые лидеры по традиции опять никого не обманули и проявили себя гениальными и дальновидными экономистами, которым стоит доверять!
* * *
Силуанов: «На 100 рублей в Москве вы можете проехаться на метро и обратно. А теперь попробуйте на один доллар в Нью-Йорке проехать на метро. Понимаете, да? Чем дороже доллар, тем выше сравнительный уровень жизни в России. А сравнительный уровень жизни – показатель силы рынка!».
«И вообще, если уж сравнивать цифры, то пиндосы зарабатывают каких-то жалких четыре-пять тысяч в месяц, а мы – сорок-пятьдесят», – добавил он.
* * *
Когда цена одного доллара прыгает с 76 до 101 рубля – это называется «постепенным ослаблением российской валюты».
А когда курс со 101 снижается до 97 руб. – это называется «доллар рухнул».
* * *
Разорвали тишину боевые трубы:
Задвухсотили страну, затрёхсотим рубль!
* * *
Нам и триста, не беда! Вове – радость, нам ZвиZда!
На «Армии 2023» показали военно-полевой надувной храм...
Бывало, как не приедет военное начальство на передовую СВО поинтересоваться чего не хватает, так солдаты и офицеры в один голос: «В первую очередь остро не хватает надувных храмов».
Наконец-то их услышали!

# # #

«Коммерсант» делится новостью. Чиновники с представителями отрасли обсудили доработку российской операционной системы «Аврора» и её адаптацию к смартфонам. Доработку оценили в 300 млрд. рублей с завершением к 2027 году.
Что интересно, мнение россиян по этому поводу оказалось единодушным, но неоднозначным. В освоение 300 млрд. верят все, а что завершат к 2027 году – никто.

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Время от времени попадалось на глаза название фильма «Пятьдесят оттенков серого», и как-то автоматически в голове проскакивал вопрос: «А почему 50, а не 450?»
А вчера, наконец-то, посмотрел... Оказывается, кино-то и не про Думу совсем!

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Показали нового «убийцу айфонов» – Р-ФОН, первый российский смартфон на отечественной ОС Rosa Mobile (на базе Линукса).
Телефон будет стоить 40 тысяч рублей.
За эти деньги покупатели получат: Оперативку – 8 ГБ; встроенную память – 128 ГБ; основную камеру – 50 Мп; батарею – 5000 мАч; слот под две симки.
Выпускать устройство планируют в Зеленограде. Некоторые запчасти будут делаться не в России.
«Некоторые – это экран, процессор, память, камера, батарея, корпус и всё остальное», – пояснили разработчики.

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В Иваново бордель считается градообразующим предприятием.

Шутка 2010 года

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