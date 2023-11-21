№43. 21 ноября 2023 года.
|В Госдуме заявили, что кроме запретов абортов нужно обязать российских женщин сократить срок беременности до четырёх месяцев и рожать минимум тройни!
# # #На встрече Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева с Путиным:
– Владимир Владимирович, я вижу, вы снова затрудняетесь. Можете называть меня просто – Касым.
– Договорились, Косой.
# # #«Первый канал» импортозаместит «Евровидение»: каждый год будет проводить «Интервидение».
А почему не «Евроненавидение»?
# # #В Госдуме предложили увеличить госпошлину на развод в два раза. Автор инициативы назвал это «укреплением традиционных ценностей».
Отличная идея. Предлагаем также в целях увеличения продолжительности жизни поднять в 10 раз госпошлину за регистрацию факта смерти. Ударим рублём по демографическому кризису, товарищи!
# # #В Госдуме заявили, что если бы пошлину на развод подняли много лет назад, удалось бы сохранить брак Владимира Путина!
# # #На «уроках о важном» школьникам рассказали о профессиях будущего в России: инженеры по беспилотникам и разработчики протезов.
А про не менее востребованную профессию испытателя протезов видимо умолчали...
# # #
| Патриарх Кирилл заявил, что если запретить аборты в частных клиниках, то «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки».
Боже мой, озарило патриарха, вот оно – решение! Мы тут головы ломаем, «а население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки». Всего-то и нужно женщин лишить права на устранение последствий «неловкого движения», исходя из собственных, а не государственных интересов. С абортами надо «завязывать» и процесс деторождения попрёт в гору...
Разумеется, неплохо бы так же ввести «уголовочку» за мастурбацию и рукоблудие. Чтобы с одной стороны интерес к «волшебной палочке» не гасился искусственным образом, а с другой ресурс «волшебной палочки» напрасно не тратился.
Николай Травкин
– Мы вместе покажем этому Западу!
– Сергей Кужугетович, Никарагуа для нас тоже Запад...
– Блин. Ладно. Тогда так: Разворачивайтесь на Восток!
– Ммм... для Никарагуа Восток – это ЕС.
– Да ну вас. Поеду опять с Северной Кореей дружить. Она-то хоть не на Юге?
# # #Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заступился за радугу и предложил оставить её детям, а не «отдавать в пользование меньшинствам».
Депутата следует проверить на финансирование Западом. Всем известно, что с помощью радуги США превращают российских детей в ЛГБТ-либералов!
# # #Пил чай и смотрел «Вести» (мне надо быть в курсе генеральных линий пропаганды, работа вредная).
А там в конце выпуска рекламируют сериалы, которые вечером идут на «России 1», традиция такая. Сейчас, как я понял из анонса, – что-то про Екатерину и её фаворитов.
И вот сижу я, чаёк отхлебываю, в комнату заходит жена, а в телевизоре дикторша с профессиональным каменным лицом и с той же интонацией, с какой описываются и успехи на фронтах, и открытие яслей для телят в Удмуртии, сообщает:
– Племянники крымского хана готовят восстание. Гирей обращается к Екатерине за помощью. Тем временем, сама Екатерина начинает охладевать к Ланскому.
– Что это? – спрашивает в изумлении жена.
– Новости, – спокойно говорю я.
# # #Зато у нас высокий Валенковый Внутренний Продукт!
После ухода иностранных брендов обуви в России возник ажиотажный спрос на валенки. В третьем квартале 2023 года их продажи выросли на 373%.
А когда летом подскочит спрос ещё и на лапти, вот тогда от такого возврата к традиционным ценностям и победы импортозамещения у Владимира Владимировича наступит полное счастье!
Остался последний вопрос: а что у нас с ватниками, стёгаными штанами и цигейковыми шапками?
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