№43. 21 ноября 2023 года.

В Госдуме заявили, что кроме запретов абортов нужно обязать российских женщин сократить срок беременности до четырёх месяцев и рожать минимум тройни! * * * «И вот ради всего этого дерьма мой отец погубил всех моих любимых динозавров?» (Иисус) * * * «С недавнего времени полюбил прохладу». Кремль объяснил, почему пресс-конференция Путина пройдёт в середине декабря. * * * На фоне борьбы с абортами СК постановил: Признать овуляцию без оплодотворения – халатностью, а семяизвержение без зачатия – растратой! * * * Адам Кадыров сделает операцию по расширению груди, чтобы туда помещались все награды. * * * В качестве мести за визит Си Цзиньпиня в США Путин распорядился поджечь сибирские леса.

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На встрече Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева с Путиным:– Владимир Владимирович, я вижу, вы снова затрудняетесь. Можете называть меня просто – Касым.– Договорились, Косой.

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«Первый канал» импортозаместит «Евровидение»: каждый год будет проводить «Интервидение».А почему не «Евроненавидение»?

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В Госдуме предложили увеличить госпошлину на развод в два раза. Автор инициативы назвал это «укреплением традиционных ценностей».Отличная идея. Предлагаем также в целях увеличения продолжительности жизни поднять в 10 раз госпошлину за регистрацию факта смерти. Ударим рублём по демографическому кризису, товарищи!

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В Госдуме заявили, что если бы пошлину на развод подняли много лет назад, удалось бы сохранить брак Владимира Путина!

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На «уроках о важном» школьникам рассказали о профессиях будущего в России: инженеры по беспилотникам и разработчики протезов.А про не менее востребованную профессию испытателя протезов видимо умолчали...

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Патриарх Кирилл заявил, что если запретить аборты в частных клиниках, то «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки». * * * В последнее время патриарха Кирилла крепко беспокоила проблема уменьшения населения России. А как не беспокоиться, если вместе с уменьшением населения сокращается и паства. И, вот, однажды, находясь в состоянии поиска решения этой проблемы, патриарх вспомнил фразу Жванецкого: «Одно неловкое движение – и вы отец».

Боже мой, озарило патриарха, вот оно – решение! Мы тут головы ломаем, «а население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки». Всего-то и нужно женщин лишить права на устранение последствий «неловкого движения», исходя из собственных, а не государственных интересов. С абортами надо «завязывать» и процесс деторождения попрёт в гору...

Разумеется, неплохо бы так же ввести «уголовочку» за мастурбацию и рукоблудие. Чтобы с одной стороны интерес к «волшебной палочке» не гасился искусственным образом, а с другой ресурс «волшебной палочки» напрасно не тратился.

Николай Травкин



Шойгу в Москве провёл переговоры с коллегой из Никарагуа. «У обеих стран единая позиция по поводу недопустимости диктата Запада на международной арене», – отметил российский министр.– Мы вместе покажем этому Западу!– Сергей Кужугетович, Никарагуа для нас тоже Запад...– Блин. Ладно. Тогда так: Разворачивайтесь на Восток!– Ммм... для Никарагуа Восток – это ЕС.– Да ну вас. Поеду опять с Северной Кореей дружить. Она-то хоть не на Юге?

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заступился за радугу и предложил оставить её детям, а не «отдавать в пользование меньшинствам».Депутата следует проверить на финансирование Западом. Всем известно, что с помощью радуги США превращают российских детей в ЛГБТ-либералов!

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Пил чай и смотрел «Вести» (мне надо быть в курсе генеральных линий пропаганды, работа вредная).А там в конце выпуска рекламируют сериалы, которые вечером идут на «России 1», традиция такая. Сейчас, как я понял из анонса, – что-то про Екатерину и её фаворитов.И вот сижу я, чаёк отхлебываю, в комнату заходит жена, а в телевизоре дикторша с профессиональным каменным лицом и с той же интонацией, с какой описываются и успехи на фронтах, и открытие яслей для телят в Удмуртии, сообщает:– Племянники крымского хана готовят восстание. Гирей обращается к Екатерине за помощью. Тем временем, сама Екатерина начинает охладевать к Ланскому.– Что это? – спрашивает в изумлении жена.– Новости, – спокойно говорю я.

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После ухода иностранных брендов обуви в России возник ажиотажный спрос на валенки. В третьем квартале 2023 года их продажи выросли на 373%.А когда летом подскочит спрос ещё и на лапти, вот тогда от такого возврата к традиционным ценностям и победы импортозамещения у Владимира Владимировича наступит полное счастье!Остался последний вопрос: а что у нас с ватниками, стёгаными штанами и цигейковыми шапками?

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