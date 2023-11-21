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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 43, 21 ноября

№43. 21 ноября 2023 года.

В Госдуме заявили, что кроме запретов абортов нужно обязать российских женщин сократить срок беременности до четырёх месяцев и рожать минимум тройни!
* * *
«И вот ради всего этого дерьма мой отец погубил всех моих любимых динозавров?» (Иисус)
* * *
«С недавнего времени полюбил прохладу». Кремль объяснил, почему пресс-конференция Путина пройдёт в середине декабря.
* * *
На фоне борьбы с абортами СК постановил: Признать овуляцию без оплодотворения – халатностью, а семяизвержение без зачатия – растратой!
* * *
Адам Кадыров сделает операцию по расширению груди, чтобы туда помещались все награды.
* * *
В качестве мести за визит Си Цзиньпиня в США Путин распорядился поджечь сибирские леса.

# # #

На встрече Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева с Путиным:
– Владимир Владимирович, я вижу, вы снова затрудняетесь. Можете называть меня просто – Касым.
– Договорились, Косой.

# # #

«Первый канал» импортозаместит «Евровидение»: каждый год будет проводить «Интервидение».
А почему не «Евроненавидение»?

# # #

В Госдуме предложили увеличить госпошлину на развод в два раза. Автор инициативы назвал это «укреплением традиционных ценностей».
Отличная идея. Предлагаем также в целях увеличения продолжительности жизни поднять в 10 раз госпошлину за регистрацию факта смерти. Ударим рублём по демографическому кризису, товарищи!

# # #

В Госдуме заявили, что если бы пошлину на развод подняли много лет назад, удалось бы сохранить брак Владимира Путина!

# # #

На «уроках о важном» школьникам рассказали о профессиях будущего в России: инженеры по беспилотникам и разработчики протезов.
А про не менее востребованную профессию испытателя протезов видимо умолчали...

# # #

Патриарх Кирилл заявил, что если запретить аборты в частных клиниках, то «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки».
* * *
В последнее время патриарха Кирилла крепко беспокоила проблема уменьшения населения России. А как не беспокоиться, если вместе с уменьшением населения сокращается и паства. И, вот, однажды, находясь в состоянии поиска решения этой проблемы, патриарх вспомнил фразу Жванецкого: «Одно неловкое движение – и вы отец».
Боже мой, озарило патриарха, вот оно – решение! Мы тут головы ломаем, «а население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки». Всего-то и нужно женщин лишить права на устранение последствий «неловкого движения», исходя из собственных, а не государственных интересов. С абортами надо «завязывать» и процесс деторождения попрёт в гору...
Разумеется, неплохо бы так же ввести «уголовочку» за мастурбацию и рукоблудие. Чтобы с одной стороны интерес к «волшебной палочке» не гасился искусственным образом, а с другой ресурс «волшебной палочки» напрасно не тратился.
Николай Травкин
«население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки»
Шойгу в Москве провёл переговоры с коллегой из Никарагуа. «У обеих стран единая позиция по поводу недопустимости диктата Запада на международной арене», – отметил российский министр.
– Мы вместе покажем этому Западу!
– Сергей Кужугетович, Никарагуа для нас тоже Запад...
– Блин. Ладно. Тогда так: Разворачивайтесь на Восток!
– Ммм... для Никарагуа Восток – это ЕС.
– Да ну вас. Поеду опять с Северной Кореей дружить. Она-то хоть не на Юге?

# # #

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заступился за радугу и предложил оставить её детям, а не «отдавать в пользование меньшинствам».
Депутата следует проверить на финансирование Западом. Всем известно, что с помощью радуги США превращают российских детей в ЛГБТ-либералов!

# # #

Пил чай и смотрел «Вести» (мне надо быть в курсе генеральных линий пропаганды, работа вредная).
А там в конце выпуска рекламируют сериалы, которые вечером идут на «России 1», традиция такая. Сейчас, как я понял из анонса, – что-то про Екатерину и её фаворитов.
И вот сижу я, чаёк отхлебываю, в комнату заходит жена, а в телевизоре дикторша с профессиональным каменным лицом и с той же интонацией, с какой описываются и успехи на фронтах, и открытие яслей для телят в Удмуртии, сообщает:
– Племянники крымского хана готовят восстание. Гирей обращается к Екатерине за помощью. Тем временем, сама Екатерина начинает охладевать к Ланскому.
– Что это? – спрашивает в изумлении жена.
– Новости, – спокойно говорю я.

# # #

Зато у нас высокий Валенковый Внутренний Продукт!
После ухода иностранных брендов обуви в России возник ажиотажный спрос на валенки. В третьем квартале 2023 года их продажи выросли на 373%.
А когда летом подскочит спрос ещё и на лапти, вот тогда от такого возврата к традиционным ценностям и победы импортозамещения у Владимира Владимировича наступит полное счастье!
Остался последний вопрос: а что у нас с ватниками, стёгаными штанами и цигейковыми шапками?

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Глядя на парней с бородой и в масках, вдруг дошло почему до 90х девушки не носили стринги...

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