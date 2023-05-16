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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 19, 16 мая

№19. 16 мая 2023 года.

Шойгу: жесты доброй воли приведены в полную боевую готовность.
* * *
Путин пожелал россиянам мирного дрона над головой.
* * *
«А что, если наша Земля – ад какой-то другой планеты?» (Олдос Хаксли)
* * *
«Хватит с нас вражеских элементов». РАН переименует германий и америций в кндрий и ираний.
* * *
Люди, которые всё ещё верят пророчествам Ванги на анимированных баннерах, вошли в эру дипфейков и нейросетей... Нас ждёт потрясающее будущее!

# # #

Трагикомедия в трёх актах из Ивановской области.
Акт первый: местные журналисты написали, что ветхий Емельяновский мост в Южском районе Ивановской области скоро разрушится из-за паводка.
Акт второй: администрация района начала угрожать журналистам судом и ФСБ. Их материал назвали «фейком, саботажем, дискредитацией власти и раскачиванием населения». Мост, по мнению властей, стоит целым и невредимым.
Акт третий: мост сломался из-за паводка, два понтона уплыли вниз по реке, один утонул.

# # #

Кругом враги!

Кругом враги! Украинское биологическое оружие атакует РФ: россиянка приняла чайку за беспилотник и вызвала полицию!
Жительница Санкт-Петербурга обратилась к оперативникам и рассказала, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.
Тревожные нынче россияне...
* * *
Тюменские добровольцы в лесу привязали к дереву мужчину, одетого в камуфляжную форму.
Волонтёры заподозрили, что он стал причиной сильных лесных пожаров, которые начались несколько дней назад. Мужчину доставили в полицию, где выяснилось, что он просто путешествовал.
* * *
Пациенты психоневрологического интерната номер пять в Москве пожаловались на санитара который разгуливал по психушке в жёлто-синей куртке.
Правоохранительные органы отнеслись к жалобе психов доброжелательно и с пониманием.
Санитар уже в цугундре, где ему прямо сейчас шьют измену и вбивают прописную истину, о том что единственно приемлемая расцветка для российских психушек – это бело-сине-красная.
Это не прикол и не шутка, если что. Я прямо жду, когда они по такому же обвинению посадят республику Тыва и другие регионы с «неправильными» флагами.
Новость: В Приморье заявили о создании инженерами уникального беспилотника. Точная его копия продаётся на Aliexpress.
Задолбали эти китайцы! Не успеют наши гении что-нибудь создать уникальное, как это тут же воруют и начинают продавать на Aliexpress!

# # #

«Пришедшая на замену Макдоналдса «Вкусно – и точка» показала убыток в 11 млрд. рублей за первый год работы. При этом в 2021 году Макдоналдс в России получил 9,4 млрд. прибыли».
– Ну что, вот вам помещения, технологии, оборудование, рецептуры, персонал, отсутствие конкурентов... Покажите всем этим англо-саксам наш уровень импортозамещения!
– Покажем, Владимир Владимирович!
Собственно, не обманули и показали. И точка.

# # #

– А какой здесь пароль от Wi-Fi?
– Это похороны вообще-то, молодой человек.
– «Похороны» с маленькой буквы или с большой?

# # #

Как пишутся законы:
«8-классница прыгает с 17-го этажа из-за неразделённой любви».
– Депутаты в тупике. Думают, что запретить: любовь, 17-й этаж или 8-й класс.
– Депутаты Госдумы вообще не думают. Ни о чём: ни о 8-м классе, ни о 7-м этаже, ни, тем более, о любви. Они ждут сигнала из Администрации президента. Скажут им – запретить любовь, она завтра попадёт в перечень «экстремистских действий».

# # #

«Поставлен на колеса врагом России»

Поставлен на колеса врагом России Неплохо работает думский креативный «котелок» – варит экзотическую кашу.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв (автор идеи «Орлы – ловцы дронов», выступил с новым предложением: «Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, всё же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать «произведено врагом России», причём обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте».
Но это только половина дела. Вторая часть заключается в том, что следует обязать всех государевых людей, которые покупает продукцию западных компаний, носить маркировку «крупным шрифтом и на самом видном месте». Сам Алексей Журавлёв – любитель мотоцикла BMW и костюма от этой же компании с теми же знаками на видном месте. Поэтому Алексей Журавлёв обязан обшиться надписями: «Одет врагом России» и «Поставлен на колёса врагом России».
Но и, конечно, всем думцам, «сенаторам», пропагандистам, кремлевским, правительственным тоже следует носить соответствующие нашивки: «Использует телефон, произведённый врагом России», «Имеет недвижимость на озере Комо, в стране – враге России», «Имеет гражданство страны – врага России», «Использует презерватив «Защищено от рождения патриотов врагами России». И так дальше.
«СерпомПо»
Груба пропаганда и незатейлива,
несмотря на бюджет солидный:
визги скабеевой, ведро говна от шейнина
и сверху помёт соловьиный.

# # #

– А почему так много машин с надписями «На Берлин», и ни одной – «На Бахмут»?
– Не хотят повторять...

# # #

Просыпается депутат, подходит к кофемашине дома, читает: «Произведено врагом России». Надевает костюмчик, у которого на бирке знак качества: «Произведено врагом России». Садится в машину «произведено врагом России», едет в Госдуму. Там голосует на компьютере, «произведённом врагами России». Достал из кармана айфон, «произведённый врагами России», написал пост о врагах.
А день депутат будет заканчивать с итальянским вином или шотландским вискарём. И будет читать на бутылочке: «произведено врагом России». И думать: «Да уж, нелегко в кольце врагов!»

# # #

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Россия объявила о победе в конкурсе «Евроненавидение».

Шутка 2022 года

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