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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 45, 5 декабря

№45. 5 декабря 2023 года.

Единственная проблема атеизма в том, что есть миллионы людей, которые должны гореть в аду. А ада нет...
* * *
Владимир Путин предложил не выпускать женщин из роддомов вплоть до рождения восьмого ребёнка.
* * *
В список иноагентов по решению Минюста РФ включено общество с ограниченной ответственностью «Люди». Красиво.
* * *
Россия – самая демократическая страна в мире, где за четыре месяца до выборов, никто не знает кандидатов, но зато все знают победителя...
* * *
Поездки Шойгу и Путина в тайгу проверят на пропаганду ЛГБТ.

# # #

• Екатеринбург снова попал в топ криминального рейтинга.
...но...
• В Екатеринбурге полиция будет бороться с членами из снега: вице-губернатору не нравятся снежные пенисы.
В Екатеринбурге полиция будет бороться с членами из снега
В Екатеринбурге Росгвардия заставила сломать фаллос из снега.
Силовики там не сидят без дела – ведут неравный бой со снежными членами, которые уральцы лепят уже назло властям, обсуждающим введение штрафов за членовиков. На этот раз росгвардейцы заставили снести четырёхметровую скульптуру пениса, возведённую студентами на площади Парижской Коммуны. За отказ пригрозили отвезти в ОВД.
– Какой кошмар! Все 600 миллионов рублей, выделенных на модернизацию системы слежки за россиянами «Безопасный город», были полностью украдены!
– Чем больше украдут, тем безопасней город!

# # #

«Депутат Госдумы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в ответ на недружественные действия Финляндии, назвать его Невским или Кронштадтским».
Да и имя «Олег» какое-то подозрительное, варяжское. Надо бы переименоваться депутату!

# # #

• Посол Пакистана: нам есть что показать российским туристам.
• В Пакистане казнён россиянин Ахлас Алхак.
Новое туристическое направление для россиян!

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МВД Беларуси объявило «Жопу с усами» экстремистским формированием, следует из обновленного перечня на сайте ведомства.
«Жопа с Усами» – это сатирический YouTube-канал, который показывает мультики про «жопу с усами, которую нельзя называть», и о новостях Беларуси. А не о тот, о ком вы могли подумать.

# # #

В Набережных Челнах родители дали имя новорождённой девочке – Россия-Святосия-Святороссия. «Россия Владимировна, по совпадению с Владимиром Владимировичем. Россия – это основное имя, Святосия – священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия – это дополнение, так получилось», – рассказал отец девочки Владимир Сухов.
Больше всего проорал с объяснения бати по поводу третьего значения в имени: «ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ»!
В Набережных Челнах родители дали имя новорождённой девочке – Россия-Святосия-Святороссия
– Папа, почему всем подарили Айфоны, а мне деревянную лошадку?
– Потому что ты Россия, доченька.
2022 год, Путин: «РФ не виновата в том, что Европа запасается на зиму дровами, как в Средневековье».
2023 год: Прокуратура проверит рост цен на дрова в России. Сейчас, по жалобам жителей регионов, для покупки 20 кубометров дров на зиму нужно около 90 000 рублей, но таких денег у многих сельских жителей нет.

# # #

– А вот Америка на Ирак напала, а нам почему нельзя?!
– А ещё Америка сделала Айфон и Найке, а нам почему нельзя?
– ОЙ, ВСЁ!

# # #

Извините, у нас Россия.
19.06.2023: «Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность».
25.11.2023: «Володин назвал предателями возвращающихся из-за границы россиян».

# # #

«Движение ЛГБТ» признали «экстремистской организацией» – Решение вынес Верховный суд РФ.
Если движение ЛГБТ является экстремистской организацией, и, даже исключая слухи, а просто по математической теории вероятности, можно предположить, что эти экстремисты есть в руководстве государства, тогда получается, экстремисты управляют страной, а если экстремисты управляют, то получается страна тоже... это что же получается, граждане?! Куда смотрит милиция?!
«Движение ЛГБТ» признали «экстремистской организацией»
Новость: СК возбудил уголовное дело против детей 10 и 11 лет за то, что они засыпали снегом Вечный огонь в Норильске.
– Со скольки лет сажал детей Сталин, говорите?
– Я знаю только два места, где вечно горит огонь. Одно из них – РФ. Второе место описано в Евангелии от Марка глава 9: «...быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает»...

# # #

Все споры вспыхнули опять
И вновь текут, кипя напрасно;
Умом Россию не понять,
А чем понять – опять не ясно.
Игорь Губерман

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В последнем обновлении реестра «иноагентов» оказался бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Он стал самым высокопоставленным на сегодняшний день иноагентом.
Это что же получается, Владимир Владимирович теперь лицо, аффилированное с иноагентом?

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Владимир Путин предложил не выпускать женщин из роддомов вплоть до рождения восьмого ребёнка.
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