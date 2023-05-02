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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2023 год / № 17, 2 мая

№17. 2 мая 2023 года.

«Я мыслю, следовательно, я дискредитирую». Российские философы переосмыслили фразу Декарта.
* * *
А ведь так и на Кремль могут случайно бомбу сбросить (мысли в рабочее время).
* * *
Кремль: дети российских чиновников лично проверяют скорость загнивания Европы!
* * *
«Ужас какой», – подумал Стивен Кинг и выключил российские новости.
* * *
Илон Маск откроет в РФ завод электромобилей «Масквич».
* * *
Учёные Сколково изобрели генератор случайных налогов.
* * *
Совет на сегодня: по возможности рождайтесь в цивилизованной стране и в богатой успешной семье.

# # #

Совпадение? Конечно, совпадение!
• Почти каждый пятый россиянин (18%) считает, что «России следует вести себя как великой державе и диктовать свою волю другим странам» (ВЦИОМ, 2023).
• Также почти каждый пятый россиянин (19%) живёт без канализации и тёплого туалета дома (Росстат).

# # #

Новости одного дня:
• Пострадавших в результате пожара в Севастополе, где горит резервуар с топливом, нет, заявил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места ЧП.
• Крым готовится к началу курортного сезона, предложения отельеров и новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Крым готовится к началу курортного сезона
Извините, у нас Россия.
• Депутат Госдумы призвал запретить в России продажу игрушек Marvel и DC Comics и заменить их отечественными героями.
• В прошлом году Минпромторг разрешил ввозить продукцию Marvel и DC Сomics по схеме «параллельного импорта».

# # #

Количество свидетелей которые служили в «Вагнере» вместе с Николаем Песковым пока значительно уступает количеству несших с Лениным бревно, но до майских праздников ситуацию поправят...

# # #

«Саратовский депутат раскритиковал открытие бара Belgium, потому что в Бельгии находится штаб-квартира НАТО».
Подозрительный депутат, вам не кажется? Знает английский, а ведь на этом языке говорят почти во всех странах НАТО!

# # #

– Владимир Владимирович, нас исключили из всех международных соревнований!
– Ничего, мы что-нибудь придумаем и всем им покажем!
Могильный беспредел
• В Москве на выставке ритуальных услуг устроили конкурс по одеванию покойников на скорость.
• В Новосибирске прошёл конкурс по украшению могил.
• В Новосибирске прошёл чемпионат по копанию могил «Могильный беспредел».
• Забег с гробами проведут после чемпионата по копанию могил в Новосибирске.
• Соревнования по выкапыванию могил на скорость перенесли в Омск, но Приморью оставили дрифт на катафалках.
В ЕГЭ по истории и в школьных учебниках появятся вопросы по СВО, сообщили в Рособрнадзоре.
«За правильный ответ можно будет получить возможность принять участие в СВО, а за неправильный полагается сначала тюрьма, а уж участие в СВО – потом», – пояснили разработчики новой программы.

# # #

Структура «Росатома» займётся «реверс-инжинирингом». Так они назвали копирование западных образцов оборудования.
– У нас будет инновационная экономика!
– Например?
– Параллельный импорт.
– Но это же просто челноки!
– А как вам «реверс-инжиниринг», а?!
– Разбирать и пытаться копировать западное?
– Может, ты враг народа, а?!
– И тут ничего нового...

# # #

Всё идёт по плану!

Из московских бюджетников формируются дежурные группы, предназначенные патрулировать российскую столицу и высматривать в небе беспилотники в майские праздники.
Работники госучреждений должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.
«Поставили задачу – постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов», – объяснили каналу работники одного из привлечённых к дежурствам ведомств.
...высматривать в небе беспилотники в майские праздники...
Дмитрий Песков: «Владимир Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом – его главная идея».
Ничто так не улучшает жизнь россиян, как изоляция, СВО и мобилизация. Какая интересная идея, Владимир Владимирович!

# # #

Балет «Нуреев» снят с репертуара Большого театра в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.
Балет. Российского Большого театра. Запрещён в России же. За гей-пропаганду. Просто потому, что великий Нуреев был геем.
Геббельс аплодирует в восторге.
– Надо вообще весь балет запретить! Это же просто непотребство какое-то – мужчины прыгают по сцене в женских колготках.
– А «Щелкунчик»? А «Лебединое озеро»? Уж Чайковского точно давно пора запретить!

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Шёл третий год войны, а у «ополченцев» никак не заканчивались захваченные у укропов боеприпасы...

Шутка 2016 года

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