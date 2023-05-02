№17. 2 мая 2023 года.

«Я мыслю, следовательно, я дискредитирую». Российские философы переосмыслили фразу Декарта. * * * А ведь так и на Кремль могут случайно бомбу сбросить (мысли в рабочее время). * * * Кремль: дети российских чиновников лично проверяют скорость загнивания Европы! * * * «Ужас какой», – подумал Стивен Кинг и выключил российские новости. * * * Илон Маск откроет в РФ завод электромобилей «Масквич». * * * Учёные Сколково изобрели генератор случайных налогов. * * * Совет на сегодня: по возможности рождайтесь в цивилизованной стране и в богатой успешной семье.

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Совпадение? Конечно, совпадение!• Почти каждый пятый россиянин (18%) считает, что «России следует вести себя как великой державе и диктовать свою волю другим странам» (ВЦИОМ, 2023).• Также почти каждый пятый россиянин (19%) живёт без канализации и тёплого туалета дома (Росстат).

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Новости одного дня:

• Пострадавших в результате пожара в Севастополе, где горит резервуар с топливом, нет, заявил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места ЧП.

• Крым готовится к началу курортного сезона, предложения отельеров и новые общественные пространства приятно удивят гостей полуострова, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.



Извините, у нас Россия.• Депутат Госдумы призвал запретить в России продажу игрушек Marvel и DC Comics и заменить их отечественными героями.• В прошлом году Минпромторг разрешил ввозить продукцию Marvel и DC Сomics по схеме «параллельного импорта».

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Количество свидетелей которые служили в «Вагнере» вместе с Николаем Песковым пока значительно уступает количеству несших с Лениным бревно, но до майских праздников ситуацию поправят...

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«Саратовский депутат раскритиковал открытие бара Belgium, потому что в Бельгии находится штаб-квартира НАТО».Подозрительный депутат, вам не кажется? Знает английский, а ведь на этом языке говорят почти во всех странах НАТО!

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– Владимир Владимирович, нас исключили из всех международных соревнований!

– Ничего, мы что-нибудь придумаем и всем им покажем!



• В Москве на выставке ритуальных услуг устроили конкурс по одеванию покойников на скорость.

• В Новосибирске прошёл конкурс по украшению могил.

• В Новосибирске прошёл чемпионат по копанию могил «Могильный беспредел».

• Забег с гробами проведут после чемпионата по копанию могил в Новосибирске.

• Соревнования по выкапыванию могил на скорость перенесли в Омск, но Приморью оставили дрифт на катафалках.

В ЕГЭ по истории и в школьных учебниках появятся вопросы по СВО, сообщили в Рособрнадзоре.«За правильный ответ можно будет получить возможность принять участие в СВО, а за неправильный полагается сначала тюрьма, а уж участие в СВО – потом», – пояснили разработчики новой программы.

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Структура «Росатома» займётся «реверс-инжинирингом». Так они назвали копирование западных образцов оборудования.– У нас будет инновационная экономика!– Например?– Параллельный импорт.– Но это же просто челноки!– А как вам «реверс-инжиниринг», а?!– Разбирать и пытаться копировать западное?– Может, ты враг народа, а?!– И тут ничего нового...

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Всё идёт по плану! Из московских бюджетников формируются дежурные группы, предназначенные патрулировать российскую столицу и высматривать в небе беспилотники в майские праздники.

Работники госучреждений должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.

«Поставили задачу – постоянный визуальный контроль небесного пространства на предмет выявления неопознанных летательных аппаратов», – объяснили каналу работники одного из привлечённых к дежурствам ведомств.



Дмитрий Песков: «Владимир Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом – его главная идея».Ничто так не улучшает жизнь россиян, как изоляция, СВО и мобилизация. Какая интересная идея, Владимир Владимирович!

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Балет «Нуреев» снят с репертуара Большого театра в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.Балет. Российского Большого театра. Запрещён в России же. За гей-пропаганду. Просто потому, что великий Нуреев был геем.Геббельс аплодирует в восторге.– Надо вообще весь балет запретить! Это же просто непотребство какое-то – мужчины прыгают по сцене в женских колготках.– А «Щелкунчик»? А «Лебединое озеро»? Уж Чайковского точно давно пора запретить!

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