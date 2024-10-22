№31. 22 октября 2024 года.

Думаю, не стоит запрещать людям изображать животных. Нужно запретить животным притворяться людьми. * * * «Я играл дураков, поэтому меня везде встречали как родного» (Савелий Крамаров). * * * Попался! Директор дома для престарелых склонял старушек к долгожительству! * * * «Должны соответствовать кошкам с собаками». Квадроберов обяжут рожать минимум по 8 детей за раз. * * * «Вы нас скоро оставите без союзников». Россия выразила протест Израилю.

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«Путин потребовал нанести на карту арктическую железную дорогу «Северный широтный ход», которую так и не построили».– А мы по ней будем ездить?– Нет, мы по ней будем пальцем водить.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин:«А вы поглядите с чего началось разрушение Советского союза? Ещё во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали! Очереди в кинотеатры! Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало!»– Вот так посмотрит Владимир Владимирович «Красотку» – и всё! Россиюшка под откос пойдёт!– Деды! Вы там хоть иногда Госдуму проветривайте. А то скоро выяснится, что СВО началась из-за фильма «Тупой и ещё тупее»!

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Неожиданно выяснилось, что Христофор Колумб был испанским евреем.

Это объясняет многое.

Евреи специально открыли Америку, чтобы создать там эпицентр русофобии и оттуда портить жизнь русскому человеку!



Царь-колокол безгласен, поломатый,

Царь-пушка не стреляет, мать ети;

И ясно, что евреи виноваты,

Осталось только летопись найти.

Игорь Губерман

Хоть развит он односторонне,зато он всесторонне глуп!

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– Почему люди в России пьют так много алкоголя?– Чтобы хоть ненадолго забыть, что они живут в самой лучшей стране.

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Об утечке умов с эмиграциейМы в России нисколько не тужим,Потому что весь ум ихней нацииНикому здесь и на хер не нужен.

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• В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе.• В Кремле прокомментировали статью Залужного.• В Кремле прокомментировали идею сделать Путина «верховным правителем» РФ.• В Кремле прокомментировали движение квадроберов.• В Кремле прокомментировали попытки Запада повлиять на выборы в Грузии.Но...• Кремль не комментирует слова Кадырова о кровной мести.Ну и что такого? Просто кровная месть главы региона России российскому сенатору – слишком мелкий повод для комментариев Кремля – там много других важных поводов для комментариев есть!

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Но есть и хорошие новости:

Каждый третий россиянин гордится цирком в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Растёт уровень патриотизма!



Егор – майор прокуратуры.Олег – народный депутат.Понять гаишникам непросто,Кому горел зелёный свет...

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Паразитолог Евгений Морозов: «В москвичах не живет практически никто».Паразиты: конечно, вы цены на аренду в Москве видели?

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Один из ближайших друзей Путина член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук предложил вывозить газ из России на атомных подлодках через Северный Ледовитый океан.– А вот куда вывозить – не предложил.– Уголь – на дирижаблях, газ – на подводных лодках, нефть – на танках!– Нефть можно и в трёхлитровых банках!

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С начала 2024 года цены на запчасти для китайских автомобилей в России выросли на 60%.Сначала мы будем продавать китайские машины на 30-50% дороже, чем ровно такие же в Китае, а потом поднимем цены на запчасти на 60%. Это, кстати, называется импортозамещение и борьба с зависимостью от Запада.Но ничего! На это мы ответим Китаю жёстким снижением цен на газ для него!

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В Чертаново, где в девяностые годы жил Виктор Пелевин, на его экс-доме повесили мемориальную доску. Даже процитировали. Но целиком фраза звучит, как известно, так:

«Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нём участвует всё население России».



Хочу язык учить – скажите,какой там иностранней всех?

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Доктор анализы посмотрел, трубочку к уху прислонил, по спине постучал, послушал, давление померил, пульс посчитал и говорит:«Ну, для вашего возраста вполне неплохо. С урологией, кстати, как, непроизвольно не мочитесь?»«Нет, – отвечаю, – Бог пока милует».«Ну, и ладненько, – подвёл итог доктор. – Но жирное, острое, сладкое желательно исключить. Мучного поменьше употребляйте. А овощей побольше. И без экзотики. Вот, репу нашу отечественную хорошо. Хоть сырую, хоть варёную».Все магазины в округе обошёл – нет репы. Наш национальный продукт, самый известный с раннего детства по сказке – и нет. Потом подумал, а откуда репке взяться? Дед с бабкой – спину не согнёшь, не разогнёшь, не до репы. Внучка, если за рубеж не умотала, то в город уехала, на верёвке к грядке не подтащишь. Жучке с кошкой эта репа и нахрен не сдалась. А мышка не прочь иной раз погрызть, но выращивать репу не её профиль...Вся надежда на Северную Корею. С яблоками-то они нас выручили.

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