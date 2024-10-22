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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 31, 22 октября

№31. 22 октября 2024 года.

Думаю, не стоит запрещать людям изображать животных. Нужно запретить животным притворяться людьми.
* * *
«Я играл дураков, поэтому меня везде встречали как родного» (Савелий Крамаров).
* * *
Попался! Директор дома для престарелых склонял старушек к долгожительству!
* * *
«Должны соответствовать кошкам с собаками». Квадроберов обяжут рожать минимум по 8 детей за раз.
* * *
«Вы нас скоро оставите без союзников». Россия выразила протест Израилю.

# # #

«Путин потребовал нанести на карту арктическую железную дорогу «Северный широтный ход», которую так и не построили».
– А мы по ней будем ездить?
– Нет, мы по ней будем пальцем водить.

# # #

Спикер Госдумы Вячеслав Володин:
«А вы поглядите с чего началось разрушение Советского союза? Ещё во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали! Очереди в кинотеатры! Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало!»
– Вот так посмотрит Владимир Владимирович «Красотку» – и всё! Россиюшка под откос пойдёт!
– Деды! Вы там хоть иногда Госдуму проветривайте. А то скоро выяснится, что СВО началась из-за фильма «Тупой и ещё тупее»!

# # #

Неожиданно выяснилось, что Христофор Колумб был испанским евреем.
Это объясняет многое.
Евреи специально открыли Америку, чтобы создать там эпицентр русофобии и оттуда портить жизнь русскому человеку!
Евреи специально открыли Америку, чтобы создать там эпицентр русофобии и оттуда портить жизнь русскому человеку!
Царь-колокол безгласен, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
И ясно, что евреи виноваты,
Осталось только летопись найти.
Игорь Губерман
Хоть развит он односторонне,
зато он всесторонне глуп!

# # #

– Почему люди в России пьют так много алкоголя?
– Чтобы хоть ненадолго забыть, что они живут в самой лучшей стране.

# # #

Об утечке умов с эмиграцией
Мы в России нисколько не тужим,
Потому что весь ум ихней нации
Никому здесь и на хер не нужен.
Игорь Губерман

# # #

• В Кремле прокомментировали попытку женщины повесить флаг России в Одессе.
• В Кремле прокомментировали статью Залужного.
• В Кремле прокомментировали идею сделать Путина «верховным правителем» РФ.
• В Кремле прокомментировали движение квадроберов.
• В Кремле прокомментировали попытки Запада повлиять на выборы в Грузии.
Но...
• Кремль не комментирует слова Кадырова о кровной мести.
Ну и что такого? Просто кровная месть главы региона России российскому сенатору – слишком мелкий повод для комментариев Кремля – там много других важных поводов для комментариев есть!

# # #

Но есть и хорошие новости:
Каждый третий россиянин гордится цирком в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Растёт уровень патриотизма!
Каждый третий россиянин гордится цирком в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ
Егор – майор прокуратуры.
Олег – народный депутат.
Понять гаишникам непросто,
Кому горел зелёный свет...

# # #

Паразитолог Евгений Морозов: «В москвичах не живет практически никто».
Паразиты: конечно, вы цены на аренду в Москве видели?

# # #

Один из ближайших друзей Путина член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук предложил вывозить газ из России на атомных подлодках через Северный Ледовитый океан.
– А вот куда вывозить – не предложил.
– Уголь – на дирижаблях, газ – на подводных лодках, нефть – на танках!
– Нефть можно и в трёхлитровых банках!

# # #

С начала 2024 года цены на запчасти для китайских автомобилей в России выросли на 60%.
Сначала мы будем продавать китайские машины на 30-50% дороже, чем ровно такие же в Китае, а потом поднимем цены на запчасти на 60%. Это, кстати, называется импортозамещение и борьба с зависимостью от Запада.
Но ничего! На это мы ответим Китаю жёстким снижением цен на газ для него!

# # #

В Чертаново, где в девяностые годы жил Виктор Пелевин, на его экс-доме повесили мемориальную доску. Даже процитировали. Но целиком фраза звучит, как известно, так:
«Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нём участвует всё население России».
«Антирусский заговор, безусловно, существует – проблема только в том, что в нём участвует всё население России»
Хочу язык учить – скажите,
какой там иностранней всех?

# # #

Доктор анализы посмотрел, трубочку к уху прислонил, по спине постучал, послушал, давление померил, пульс посчитал и говорит:
«Ну, для вашего возраста вполне неплохо. С урологией, кстати, как, непроизвольно не мочитесь?»
«Нет, – отвечаю, – Бог пока милует».
«Ну, и ладненько, – подвёл итог доктор. – Но жирное, острое, сладкое желательно исключить. Мучного поменьше употребляйте. А овощей побольше. И без экзотики. Вот, репу нашу отечественную хорошо. Хоть сырую, хоть варёную».
Все магазины в округе обошёл – нет репы. Наш национальный продукт, самый известный с раннего детства по сказке – и нет. Потом подумал, а откуда репке взяться? Дед с бабкой – спину не согнёшь, не разогнёшь, не до репы. Внучка, если за рубеж не умотала, то в город уехала, на верёвке к грядке не подтащишь. Жучке с кошкой эта репа и нахрен не сдалась. А мышка не прочь иной раз погрызть, но выращивать репу не её профиль...
Вся надежда на Северную Корею. С яблоками-то они нас выручили.
Николая Травкин

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c

По пятницам общественный транспорт наполнен духом выходных.

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