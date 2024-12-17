№38. 17 декабря 2024 года.

Источники: Башар Асад увидел Воронеж и захотел вернуться в Сирию. * * * Скачки рубля по отношению к доллару показали, что рубль ещё иго-го! * * * Песков: смена режима в Сирии – жалкая попытка мировой закулисы отвлечь внимание от «Орешника»! * * * «Приехал, пора вставать на учёт». Башару Асаду вручили повестку в военкомат. * * * Кремль уважает право сирийского народа на проведение свободного и легитимного государственного переворота. * * * Фраза «превышение должностных полномочий» в России означает, что чиновник украл больше, чем позволили, и не поделился.

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• Молодые россияне стали меньше заниматься сексом. Основной проблемой россиян с сексом оказалось отсутствие влечения.• Скворцова: молодыми в скором времени могут считаться люди до 60 лет.Если и есть между этими двумя новостями какая-то связь, то она всё время ускользает в предзакатном сумраке...

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Безработица в стране на рекордно низких значениях, куда ни глянь, в каждую профессию требуются специалисты. Великое время возможностей! * * * Мизулина отчиталась о задержании ребёнка, который якобы измазал её дверь фекалиями.

Екатерина Мизулина заявила, что по адресу её регистрации были совершены «хулиганские действия по заказу украинских экстремистов», которые якобы наняли 16-летнего подростка из Владимира, пообещав ему денег.

«Заказчики снабдили парня инструкциями, и в прошлые выходные он проник по адресу моей регистрации и совершил хулиганские действия», – возмутилась глава Лиги безопасного интернета.



Я написала на заборе,что накипело на душе!И подошедшим хулиганамДобавить нечего к словам.

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В Госдуме отказались дать родителям с тремя и более детьми право тратить материнский капитал на покупку машины, потому что она, мол, хрупкая и якобы быстро сломается. Гораздо лучше потратить деньги на... лошадь, уверен единоросс Милонов. «Лошадь точно произведена в России, это точно такой же транспорт». Он считает, что тратить маткапитал на автомобиль нельзя: «сегодня машину купили, а завтра поехал – разбился».Как вам идея?

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На переправе так и сгинешь,коль долго не менять коня.

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• В России дзен-буддист выступил за рождественское перемирие на фронте, теперь ему грозит срок.• Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, Зеленский отверг эту инициативу, заявил Орбан.На месте Орбана мы бы озаботились наличием хорошего адвоката. А не то, не ровен час, на него тоже чего-нибудь возбудят.

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Четверть века рейтинг был высок,

а потом ты вдруг говна кусок.

* * * – Что там в мире происходит? – спрашивает жена.

– Стабильности, – говорю, – нет. Террористы опять захватили Пальмиру. Как будто наш Ролдугин и не играл там на своей виолончели ценой в половину Панамы... * * * 7 апреля 2014 года: Башар Асад заявил, что он не Янукович и никуда не уедет.

9 декабря 2024 года: Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.



Янукович дал Асаду

помидорную рассаду,

а Асад ему в ответ

на веранде чинит свет. * * * ТАСС: «Сирийская вооружённая оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы».

Как же хорошо, что сирийской вооружённой оппозиции удалось вовремя перехватить инициативу, и районы размещения российских военных баз не попали под контроль исламистов, террористов и боевиков!

В Рязани родила 14-летняя девочка. Местный перинатальный центр назвал это «традиционным опытом, идущим из поколения в поколение».А про педофилию закон куда подевался?

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В предчувствии огромной жопыСергей прожил последний час.Потом весь день, неделю, месяц...И всю оставшуюся жизнь...

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Глава российского союза промышленников и предпринимателей заявил о готовности миллиардеров вкладывать в производство «Орешника».О готовности вкладывать в ремонт городской инфраструктуры, переселение граждан из трущоб и в строительство школ и больниц миллиардеры не заявляли...

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«Зимбабве попросила у России помощь в строительстве собственного космодрома», – заявил глава Национального космического агентства Паинос Гвеме.«Здравствуйте, я из космического агентства Зимбабве, помогите нам построить космодром, вот номер счёта, спасибо» – на заре интернета так начинались письма от мошенников, которые скамили ещё по емейлу. Теперь это государственные новости...

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На Камчатке ввели карточки на рыбу. Жителям Камчатки начали выдавать карточки для льготной покупки рыбы в рамках проекта «Камчатская рыба».– Россию омывают 15 морей, а рыба по талонам... Это же умудриться надо!– Анекдот про то, что если российских чиновников послать работать в пустыню Сахару, то там начнутся перебои с песком, перестаёт быть анекдотом.

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