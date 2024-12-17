«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 117
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 6
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 38, 17 декабря

№38. 17 декабря 2024 года.

Источники: Башар Асад увидел Воронеж и захотел вернуться в Сирию.
* * *
Скачки рубля по отношению к доллару показали, что рубль ещё иго-го!
* * *
Песков: смена режима в Сирии – жалкая попытка мировой закулисы отвлечь внимание от «Орешника»!
* * *
«Приехал, пора вставать на учёт». Башару Асаду вручили повестку в военкомат.
* * *
Кремль уважает право сирийского народа на проведение свободного и легитимного государственного переворота.
* * *
Фраза «превышение должностных полномочий» в России означает, что чиновник украл больше, чем позволили, и не поделился.

# # #

• Молодые россияне стали меньше заниматься сексом. Основной проблемой россиян с сексом оказалось отсутствие влечения.
• Скворцова: молодыми в скором времени могут считаться люди до 60 лет.
Если и есть между этими двумя новостями какая-то связь, то она всё время ускользает в предзакатном сумраке...

# # #

нужны говномены...
Безработица в стране на рекордно низких значениях, куда ни глянь, в каждую профессию требуются специалисты. Великое время возможностей!
* * *
Мизулина отчиталась о задержании ребёнка, который якобы измазал её дверь фекалиями.
Екатерина Мизулина заявила, что по адресу её регистрации были совершены «хулиганские действия по заказу украинских экстремистов», которые якобы наняли 16-летнего подростка из Владимира, пообещав ему денег.
«Заказчики снабдили парня инструкциями, и в прошлые выходные он проник по адресу моей регистрации и совершил хулиганские действия», – возмутилась глава Лиги безопасного интернета.
нужны говномены...
Я написала на заборе,
что накипело на душе!
И подошедшим хулиганам
Добавить нечего к словам.

# # #

В Госдуме отказались дать родителям с тремя и более детьми право тратить материнский капитал на покупку машины, потому что она, мол, хрупкая и якобы быстро сломается. Гораздо лучше потратить деньги на... лошадь, уверен единоросс Милонов. «Лошадь точно произведена в России, это точно такой же транспорт». Он считает, что тратить маткапитал на автомобиль нельзя: «сегодня машину купили, а завтра поехал – разбился».
Как вам идея?

# # #

На переправе так и сгинешь,
коль долго не менять коня.

# # #

• В России дзен-буддист выступил за рождественское перемирие на фронте, теперь ему грозит срок.
• Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, Зеленский отверг эту инициативу, заявил Орбан.
На месте Орбана мы бы озаботились наличием хорошего адвоката. А не то, не ровен час, на него тоже чего-нибудь возбудят.

# # #

Четверть века рейтинг был высок,
а потом ты вдруг говна кусок.
* * *
– Что там в мире происходит? – спрашивает жена.
– Стабильности, – говорю, – нет. Террористы опять захватили Пальмиру. Как будто наш Ролдугин и не играл там на своей виолончели ценой в половину Панамы...
* * *
7 апреля 2014 года: Башар Асад заявил, что он не Янукович и никуда не уедет.
9 декабря 2024 года: Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.
А здорово нам Путин помог - геостратег!
Янукович дал Асаду
помидорную рассаду,
а Асад ему в ответ
на веранде чинит свет.
* * *
ТАСС: «Сирийская вооружённая оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы».
Как же хорошо, что сирийской вооружённой оппозиции удалось вовремя перехватить инициативу, и районы размещения российских военных баз не попали под контроль исламистов, террористов и боевиков!
В Рязани родила 14-летняя девочка. Местный перинатальный центр назвал это «традиционным опытом, идущим из поколения в поколение».
А про педофилию закон куда подевался?

# # #

В предчувствии огромной жопы
Сергей прожил последний час.
Потом весь день, неделю, месяц...
И всю оставшуюся жизнь...

# # #

Глава российского союза промышленников и предпринимателей заявил о готовности миллиардеров вкладывать в производство «Орешника».
О готовности вкладывать в ремонт городской инфраструктуры, переселение граждан из трущоб и в строительство школ и больниц миллиардеры не заявляли...

# # #

«Зимбабве попросила у России помощь в строительстве собственного космодрома», – заявил глава Национального космического агентства Паинос Гвеме.
«Здравствуйте, я из космического агентства Зимбабве, помогите нам построить космодром, вот номер счёта, спасибо» – на заре интернета так начинались письма от мошенников, которые скамили ещё по емейлу. Теперь это государственные новости...

# # #

На Камчатке ввели карточки на рыбу. Жителям Камчатки начали выдавать карточки для льготной покупки рыбы в рамках проекта «Камчатская рыба».
– Россию омывают 15 морей, а рыба по талонам... Это же умудриться надо!
– Анекдот про то, что если российских чиновников послать работать в пустыню Сахару, то там начнутся перебои с песком, перестаёт быть анекдотом.

# # #

(92 раза прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | 2024 год, «РИСК экспресс» | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 | №36 | №37 | №38 |
 Доска объявлений 
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050

То, что в России называется элитой, в приличных странах сидит за решёткой.

Шутка 2019 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине