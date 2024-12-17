№38. 17 декабря 2024 года.
|Источники: Башар Асад увидел Воронеж и захотел вернуться в Сирию.
# # #• Молодые россияне стали меньше заниматься сексом. Основной проблемой россиян с сексом оказалось отсутствие влечения.
• Скворцова: молодыми в скором времени могут считаться люди до 60 лет.
Если и есть между этими двумя новостями какая-то связь, то она всё время ускользает в предзакатном сумраке...
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Безработица в стране на рекордно низких значениях, куда ни глянь, в каждую профессию требуются специалисты. Великое время возможностей!
Екатерина Мизулина заявила, что по адресу её регистрации были совершены «хулиганские действия по заказу украинских экстремистов», которые якобы наняли 16-летнего подростка из Владимира, пообещав ему денег.
«Заказчики снабдили парня инструкциями, и в прошлые выходные он проник по адресу моей регистрации и совершил хулиганские действия», – возмутилась глава Лиги безопасного интернета.
что накипело на душе!
И подошедшим хулиганам
Добавить нечего к словам.
# # #В Госдуме отказались дать родителям с тремя и более детьми право тратить материнский капитал на покупку машины, потому что она, мол, хрупкая и якобы быстро сломается. Гораздо лучше потратить деньги на... лошадь, уверен единоросс Милонов. «Лошадь точно произведена в России, это точно такой же транспорт». Он считает, что тратить маткапитал на автомобиль нельзя: «сегодня машину купили, а завтра поехал – разбился».
Как вам идея?
# # #На переправе так и сгинешь,
коль долго не менять коня.
# # #• В России дзен-буддист выступил за рождественское перемирие на фронте, теперь ему грозит срок.
• Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, Зеленский отверг эту инициативу, заявил Орбан.
На месте Орбана мы бы озаботились наличием хорошего адвоката. А не то, не ровен час, на него тоже чего-нибудь возбудят.
# # #
| Четверть века рейтинг был высок,
а потом ты вдруг говна кусок.
– Стабильности, – говорю, – нет. Террористы опять захватили Пальмиру. Как будто наш Ролдугин и не играл там на своей виолончели ценой в половину Панамы...
9 декабря 2024 года: Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.
Янукович дал Асаду
помидорную рассаду,
а Асад ему в ответ
на веранде чинит свет.
Как же хорошо, что сирийской вооружённой оппозиции удалось вовремя перехватить инициативу, и районы размещения российских военных баз не попали под контроль исламистов, террористов и боевиков!
А про педофилию закон куда подевался?
# # #В предчувствии огромной жопы
Сергей прожил последний час.
Потом весь день, неделю, месяц...
И всю оставшуюся жизнь...
# # #Глава российского союза промышленников и предпринимателей заявил о готовности миллиардеров вкладывать в производство «Орешника».
О готовности вкладывать в ремонт городской инфраструктуры, переселение граждан из трущоб и в строительство школ и больниц миллиардеры не заявляли...
# # #«Зимбабве попросила у России помощь в строительстве собственного космодрома», – заявил глава Национального космического агентства Паинос Гвеме.
«Здравствуйте, я из космического агентства Зимбабве, помогите нам построить космодром, вот номер счёта, спасибо» – на заре интернета так начинались письма от мошенников, которые скамили ещё по емейлу. Теперь это государственные новости...
# # #На Камчатке ввели карточки на рыбу. Жителям Камчатки начали выдавать карточки для льготной покупки рыбы в рамках проекта «Камчатская рыба».
– Россию омывают 15 морей, а рыба по талонам... Это же умудриться надо!
– Анекдот про то, что если российских чиновников послать работать в пустыню Сахару, то там начнутся перебои с песком, перестаёт быть анекдотом.
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