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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 33, 5 ноября

№33. 5 ноября 2024 года.

Северокорейские солдаты попросили убежища в ближайшей столовой!
* * *
Чтобы накопить на новую квартиру среднестатистическому россиянину надо зарабатывать как 30 среднестатистических россиян.
* * *
Импортозамещённый «Ашан» сменит название на «Вкусно и просрочка».
* * *
В детском саду произошла вспышка аппетита!
* * *
Россиян, не знающих, к чему приурочен День народного единства, арестуют за дискредитацию праздника!
* * *
В Москве открылся приют для бездомных квадроберов, где их стерилизуют, лечат, чипируют и усыпляют.

# # #

Стриптизёрш в Челябинске заставили надеть кокошники после визита нового мэра

Чудеса патриотизма: С голой жопой нельзя, но если с голой жопой и в кокошнике – можно!
По данным Mash, врио главы Челябинска Локшин пришёл в стриптиз-клуб Zanoza из-за неоновой вывески с силуэтами танцовщиц. Он распорядился сделать девушек там поприличнее. Те прислушались к чиновнику и теперь танцуют «русский народный стриптиз» под «Калинку», шлёпают друг друга вениками и лаптями, а также снимают с себя сарафаны с кокошниками.
Стриптизёрш в Челябинске заставили надеть кокошники после визита нового мэра
«С начала СВО в Украине дефицит учёных в России увеличился почти в 10 раз».
А нафига они нужны вообще? Ни стрелять не умеют, ни дроны запускать. Нам академика Кадырова хватает!

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«В 2025 году продукты питания в РФ подорожают в среднем на 20%». Поэтому сейчас крайне важно сосредоточиться на оголтелом Западе и квадроберах!

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И это всё продлится столько,
насколько сможем мы терпеть.

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Друзья, хорошие новости: когда «ютуб» и «телегу» окончательно заблокируют, без мессенджера мы не останемся:
В России может появиться мессенджер для зэков «Письмо заключённому» Минцифры и ФСИН попросили создать этот сервис внутри «Госуслуг».

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В Ульяновской области открыли памятник... солдату НАТО

В Ульяновской области открыли памятник... солдату НАТО
Памятник «Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооружённых конфликтов» открыли 22 октября в посёлке Силикатном. Но есть нюанс – форма и оружие солдата там оказались... американскими, обратили внимание местные жители. Перед ними стал оправдываться открывавший монумент Z-патриот Данил Ибетов – мол, форма и винтовка просто «трофейные»: «Когда мы брали город Бахмут, многие из моих боевых товарищей, включая меня, использовали трофейные М16 и М4. Эти винтовки пришлись нам по душе, и я лично выбирал их для нашего художника». Однако уже к вечеру 29 октября стало известно, что памятник солдату НАТО в ульяновском посёлке демонтировали.
Вот так пришли бы солдаты НАТО в Ульяновскую область, глядь – а они уже там! И ушли бы без боя восвояси. Но, увы, гениальный план сорван...
В Якутске квадроберша пыталась напасть на депутата.
К счастью, никто из животных не пострадал.

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Новости из Новосибирска:
• Около 500 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске после аварии.
• В Новосибирске ввели туристический налог. Налог фактически означает возможные дополнительные сборы с командированных сотрудников – например, в начале 2024 года в Новосибирск для устранения масштабного коммунального коллапса съехались энергетики из соседних регионов.
Добро пожаловать в знаменитый туристический Новосибирский край!

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«Зачем ты мне сломала ногу?» –
спросил Аркадий у Судьбы.
Судьба ему сломала челюсть,
вопросы чтоб не задавал!

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Конечно, это горько и обидно,
Однако долгой жизни под конец
Мне стало совершенно очевидно,
Что люди происходят от овец.
Игорь Губерман

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Google задолжал России сумму, превышающую всё накопленное в мире богатство

Google задолжал России сумму, превышающую всё накопленное в мире богатство
Google должен выплатить российским телеканалам два ундециллиона рублей (число с 36! нулями) – так решил московский суд. 17 телеканалов (от Первого и НТВ до «Спаса» и «Царьграда») предъявили претензии из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. Ранее всё тот же российский суд обязал Google разблокировать путинских пропагандистов, пригрозив неустойкой – делать это никто не собирается, разумеется. Суд удовлетворил иски, и теперь штраф будет расти ежедневно, пока доступ к профилям не восстановят.
Всё глобальное богатство оценивается в 477 трлн. долларов (число только с 12! нулями). Материнская компания Google – Alphabet, входящая в пятёрку самых дорогих компаний мира – оценивается примерно в 2 трлн. долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Песков признал, что не в состоянии выговорить сумму претензий – 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Но заявил, что она является корректной.
Глава Совета по правам человека Фадеев заявил, что в России нет репрессий, а есть «санитарные меры».
А День Чекиста теперь переименуют в День Медицинского работника? Или в Санитарный День?

# # #

Из прослушки заседания Совета Безопасности.
– Значит, так. Сдаём Москву, под шумок берём Киев. Киев переименовываем в Новую Москву, Москву – в Старый Киев. Ну, как план?
– Я вас услышал и принял к сведению.

# # #

«Говорят, один чудак-англичанин двадцать лет крысам хвосты рубил, всё ждал бесхвостого потомства – не дождался и плюнул.
Не хватало ему огонька, здоровой веры в светлое будущее.
Другое дело у нас: десятки лет рубили людям головы – и наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа...» (Владимир Буковский)

# # #

В Москве совершено разбойное нападение на «Пятёрочку». Похищены 25 пачек сливочного масла!
Ограбление года произошло вечером, на Ленинградском шоссе. Сокровенное масло грабители отбивали от сотрудниц с ножом.
Полиция задержала подозреваемых, им грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.
Вот нет, чтобы поступить по-мужски – кредит в банке на масло взять! Так они воруют. Зато теперь у них всё как по маслу: украл – тюрьма – СВО!

# # #

– Пачку масла, пожалуйста.
– С вас два ундециллиона рублей.

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Северокорейские солдаты попросили убежища в ближайшей столовой!
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