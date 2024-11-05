№33. 5 ноября 2024 года.

Северокорейские солдаты попросили убежища в ближайшей столовой! * * * Чтобы накопить на новую квартиру среднестатистическому россиянину надо зарабатывать как 30 среднестатистических россиян. * * * Импортозамещённый «Ашан» сменит название на «Вкусно и просрочка». * * * В детском саду произошла вспышка аппетита! * * * Россиян, не знающих, к чему приурочен День народного единства, арестуют за дискредитацию праздника! * * * В Москве открылся приют для бездомных квадроберов, где их стерилизуют, лечат, чипируют и усыпляют.

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Стриптизёрш в Челябинске заставили надеть кокошники после визита нового мэра Чудеса патриотизма: С голой жопой нельзя, но если с голой жопой и в кокошнике – можно! По данным Mash, врио главы Челябинска Локшин пришёл в стриптиз-клуб Zanoza из-за неоновой вывески с силуэтами танцовщиц. Он распорядился сделать девушек там поприличнее. Те прислушались к чиновнику и теперь танцуют «русский народный стриптиз» под «Калинку», шлёпают друг друга вениками и лаптями, а также снимают с себя сарафаны с кокошниками.



«С начала СВО в Украине дефицит учёных в России увеличился почти в 10 раз».А нафига они нужны вообще? Ни стрелять не умеют, ни дроны запускать. Нам академика Кадырова хватает!

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«В 2025 году продукты питания в РФ подорожают в среднем на 20%». Поэтому сейчас крайне важно сосредоточиться на оголтелом Западе и квадроберах!

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И это всё продлится столько,насколько сможем мы терпеть.

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Друзья, хорошие новости: когда «ютуб» и «телегу» окончательно заблокируют, без мессенджера мы не останемся:В России может появиться мессенджер для зэков «Письмо заключённому» Минцифры и ФСИН попросили создать этот сервис внутри «Госуслуг».

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В Ульяновской области открыли памятник... солдату НАТО

Памятник «Ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооружённых конфликтов» открыли 22 октября в посёлке Силикатном. Но есть нюанс – форма и оружие солдата там оказались... американскими, обратили внимание местные жители. Перед ними стал оправдываться открывавший монумент Z-патриот Данил Ибетов – мол, форма и винтовка просто «трофейные»: «Когда мы брали город Бахмут, многие из моих боевых товарищей, включая меня, использовали трофейные М16 и М4. Эти винтовки пришлись нам по душе, и я лично выбирал их для нашего художника». Однако уже к вечеру 29 октября стало известно, что памятник солдату НАТО в ульяновском посёлке демонтировали.

Вот так пришли бы солдаты НАТО в Ульяновскую область, глядь – а они уже там! И ушли бы без боя восвояси. Но, увы, гениальный план сорван...

В Якутске квадроберша пыталась напасть на депутата.К счастью, никто из животных не пострадал.

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Новости из Новосибирска:• Около 500 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды в Новосибирске после аварии.• В Новосибирске ввели туристический налог. Налог фактически означает возможные дополнительные сборы с командированных сотрудников – например, в начале 2024 года в Новосибирск для устранения масштабного коммунального коллапса съехались энергетики из соседних регионов.Добро пожаловать в знаменитый туристический Новосибирский край!

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«Зачем ты мне сломала ногу?» –спросил Аркадий у Судьбы.Судьба ему сломала челюсть,вопросы чтоб не задавал!

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Конечно, это горько и обидно,Однако долгой жизни под конецМне стало совершенно очевидно,Что люди происходят от овец.

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Google задолжал России сумму, превышающую всё накопленное в мире богатство

Google должен выплатить российским телеканалам два ундециллиона рублей (число с 36! нулями) – так решил московский суд. 17 телеканалов (от Первого и НТВ до «Спаса» и «Царьграда») предъявили претензии из-за блокировки их аккаунтов на YouTube. Ранее всё тот же российский суд обязал Google разблокировать путинских пропагандистов, пригрозив неустойкой – делать это никто не собирается, разумеется. Суд удовлетворил иски, и теперь штраф будет расти ежедневно, пока доступ к профилям не восстановят.

Всё глобальное богатство оценивается в 477 трлн. долларов (число только с 12! нулями). Материнская компания Google – Alphabet, входящая в пятёрку самых дорогих компаний мира – оценивается примерно в 2 трлн. долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Песков признал, что не в состоянии выговорить сумму претензий – 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Но заявил, что она является корректной.

Глава Совета по правам человека Фадеев заявил, что в России нет репрессий, а есть «санитарные меры».А День Чекиста теперь переименуют в День Медицинского работника? Или в Санитарный День?

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Из прослушки заседания Совета Безопасности.– Значит, так. Сдаём Москву, под шумок берём Киев. Киев переименовываем в Новую Москву, Москву – в Старый Киев. Ну, как план?– Я вас услышал и принял к сведению.

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«Говорят, один чудак-англичанин двадцать лет крысам хвосты рубил, всё ждал бесхвостого потомства – не дождался и плюнул.Не хватало ему огонька, здоровой веры в светлое будущее.Другое дело у нас: десятки лет рубили людям головы – и наконец стали-таки рождаться безголовые люди нового типа...» (Владимир Буковский)

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Ограбление года произошло вечером, на Ленинградском шоссе. Сокровенное масло грабители отбивали от сотрудниц с ножом.Полиция задержала подозреваемых, им грозит до 10 лет лишения свободы за разбой.Вот нет, чтобы поступить по-мужски – кредит в банке на масло взять! Так они воруют. Зато теперь у них всё как по маслу: украл – тюрьма – СВО!

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– Пачку масла, пожалуйста.– С вас два ундециллиона рублей.

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