№27. 24 сентября 2024 года.

А вот бы была такая фича на всех устройствах, типа украли у тебя эйрподсы, зашёл в карту, на которой видно, где щас они находятся, и жмёшь кнопку «ВЗОРВАТЬ»! * * * «...Я люблю российскую осень. Что-то необыкновенно грустное, приветливое и красивое. Взял бы и улетел куда-нибудь вместе с журавлями» (Антон Павлович Чехов). * * * Алину Кабаеву заметили с обручальным обручем! * * * Россия будет проводить демографическую политику «Один раз – один ребёнок»! * * * Существует два типа людей. Избегайте обоих. * * * На Западе восхитились решением Путина не бросать пока ядерную бомбу!

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Извините, у нас Россия.• Роскомнадзор потратит на борьбу с VPN 59 млрд. рублей.• На помощь курским беженцам правительство в августе выделило 1,8 млрд. рублей.

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Теория Дарвина – ВСЁ! Помощник Мишустина призвал запретить в школах теорию развития человека «Все знают, что это ошибочная теория, она идёт вразрез религии. Это первый шаг в духовном разложении детей. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто ещё должен это признать, чтобы это убрать из учебников?» – обратился к министру просвещения Кравцову Муслим Хучиев, помощник председателя правительства и экс-премьер Чечни.

Получается, теперь в российских школах будут на полном серьёзе втирать о появлении женщины из ребра Адама.

Я так и знал! Вот как только Владимир Владимирович объявил Россию особой цивилизацией, я сразу подумал, что они на этом не остановятся. Они начнут утверждать, что Россия – отдельная ветвь эволюции! Отказ от Дарвина – первый шаг.



• В России начали откладывать модернизацию электростанций.• Российские ТЭС останутся без запчастей и ремонта турбин из-за санкций.• В России не хватает деталей для модернизации ТЭЦ.• Москве из-за санкций грозит дефицит электроэнергии.Тем временем:• Россия поможет Монголии в модернизации ТЭЦ-3.– Здравствуйте, кредит можно списать?– Вы Беларусь?– Россиянин.– Тогда нельзя.– А скидку на газ?– Вы китаец?– Нет, россиянин.– Нет, нельзя.– Ну, а ТЭЦ хотя бы починить можно?– Вы Монголия?– Да россиянин я, свой, родной!– Нельзя.

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На уроках физкультуры в школах запретят гольф, чирлидинг, массаж и банные процедуры.

С такой инициативой выступили в Минпросвещения. Там считают, что «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.

Так мы узнали, что всё это было в школьной программе. Учитель гольфа, учитель массажа, учитель чирлидинга...



«В России решили создать аналог Starlink Илона Маска почти за 5 млрд. долларов».Ладно. С электрическими стеклоподъёмниками для УАЗа пока не вышло, так что замахнемся сразу на группировку спутников. Ну, а не освоим космос, так 5 миллиардов долларов освоим точно!

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Роскомпозор объяснил блокировку нового альбома Касты на «Яндекс музыке». Мера принятаКак они все сказки на том же основании не запретили – непонятно...

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За всё на евреев найдётся судья.За живость. За ум. За сутулость.За то, что еврейка стреляла в вождя.За то, что она промахнулась.

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Метро, переход, всё в сиянии белых, больничных каких-то ламп, стены тоже белые с редкими металлическими вставками. Дети, мальчики и девочки, лет по десять.– Мы что, в раю? – кричит ослеплённый сияниями мальчик.– Сдохли, что ли, мы по-твоему? – спокойно возражает девочка. Девочки, они вообще как-то надёжнее на земле стоят, и от возраста это не зависит.– Почему?– Ну, а как туда ещё-то можно попасть.– Ну и ладно. Домашку, значит, можно сегодня не делать.

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