№27. 24 сентября 2024 года.
|А вот бы была такая фича на всех устройствах, типа украли у тебя эйрподсы, зашёл в карту, на которой видно, где щас они находятся, и жмёшь кнопку «ВЗОРВАТЬ»!
# # #Извините, у нас Россия.
• Роскомнадзор потратит на борьбу с VPN 59 млрд. рублей.
• На помощь курским беженцам правительство в августе выделило 1,8 млрд. рублей.
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Теория Дарвина – ВСЁ! Помощник Мишустина призвал запретить в школах теорию развития человека«Все знают, что это ошибочная теория, она идёт вразрез религии. Это первый шаг в духовном разложении детей. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто ещё должен это признать, чтобы это убрать из учебников?» – обратился к министру просвещения Кравцову Муслим Хучиев, помощник председателя правительства и экс-премьер Чечни.
Получается, теперь в российских школах будут на полном серьёзе втирать о появлении женщины из ребра Адама.
Я так и знал! Вот как только Владимир Владимирович объявил Россию особой цивилизацией, я сразу подумал, что они на этом не остановятся. Они начнут утверждать, что Россия – отдельная ветвь эволюции! Отказ от Дарвина – первый шаг.
• Российские ТЭС останутся без запчастей и ремонта турбин из-за санкций.
• В России не хватает деталей для модернизации ТЭЦ.
• Москве из-за санкций грозит дефицит электроэнергии.
Тем временем:
• Россия поможет Монголии в модернизации ТЭЦ-3.
– Здравствуйте, кредит можно списать?
– Вы Беларусь?
– Россиянин.
– Тогда нельзя.
– А скидку на газ?
– Вы китаец?
– Нет, россиянин.
– Нет, нельзя.
– Ну, а ТЭЦ хотя бы починить можно?
– Вы Монголия?
– Да россиянин я, свой, родной!
– Нельзя.
# # #
|На уроках физкультуры в школах запретят гольф, чирлидинг, массаж и банные процедуры.
С такой инициативой выступили в Минпросвещения. Там считают, что «практикуемые за рубежом» дисциплины не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям.
Так мы узнали, что всё это было в школьной программе. Учитель гольфа, учитель массажа, учитель чирлидинга...
Ладно. С электрическими стеклоподъёмниками для УАЗа пока не вышло, так что замахнемся сразу на группировку спутников. Ну, а не освоим космос, так 5 миллиардов долларов освоим точно!
# # #Роскомпозор объяснил блокировку нового альбома Касты на «Яндекс музыке». Мера принята «из-за наличия в текстах недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».
Как они все сказки на том же основании не запретили – непонятно...
# # #За всё на евреев найдётся судья.
За живость. За ум. За сутулость.
За то, что еврейка стреляла в вождя.
За то, что она промахнулась.
Игорь Губерман
# # #Метро, переход, всё в сиянии белых, больничных каких-то ламп, стены тоже белые с редкими металлическими вставками. Дети, мальчики и девочки, лет по десять.
– Мы что, в раю? – кричит ослеплённый сияниями мальчик.
– Сдохли, что ли, мы по-твоему? – спокойно возражает девочка. Девочки, они вообще как-то надёжнее на земле стоят, и от возраста это не зависит.
– Почему?
– Ну, а как туда ещё-то можно попасть.
– Ну и ладно. Домашку, значит, можно сегодня не делать.
# # #
| «Жительницам Москвы от 18 до 40 лет на порталы моs.ru и ЕМИАС начали массово приходить приглашения на сдачу анализа для проверки фертильности».
...Ситуация с численностью поголовья в колхозе была плохая. То есть не так, чтобы очень плохая, можно было бы даже сказать – хорошая, но с каждым годом поголовье всё уменьшалось и уменьшалось. Проблема достигла такой остроты, что стало ясно – без собрания не обойтись. Собрали собрание. Первым решили послушать зоотехника. Зоотехник между запоями, чтобы окончательно из жизни не выпасть, почитывал специальный журнал и любил для форсу ввернуть в речь красивое словцо.
– Фертильность у скотины падает, – начал зоотехник. – А семенного матерьяла мало, да мы ещё на всех его и размазываем. Надо обследовать и осеменять только тех, которые ещё способны. В общем, на фертильность надо скотину проверить.
– Какая нахер фертильность, – перебил докладчика дед Михеич, сторож зернохранилища из которого неделю назад ночью выгребли остатки зерна, хранимые к весеннему севу. – Фертильность какую-то придумали. Обленилась скотина... Только об себе и думает! Раньше-то её никто не спрашивал, за рога и ... В старину, бывало, в каждом дворе молодняка по 7-8, а то и по 10 мычало, блеяло, хрюкало... Обычаи, традиции наши исторические восстанавливать надо, а не про всякие западные фертильности разговоры разговаривать.
Идею деда Михеича по возрождению национальных традиций собрание поддержало. Проголосовали единогласно. Но обследование на фертильность, всё же, решили провести. Чтобы семенной фонд зря не тратить, он денег стОит. Ну, а уж тех, у которых фертильность подходящая... Тех, как говорится, за рога и ...
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