№12. 26 марта 2024 года.
|Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов. Золотой электорат!
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|Бывший глава «Роскосмоса» и нынешний сенатор Дмитрий Рогозин вот так прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО:
А вот так прокомментировали его сообщение читатели:
– А это точно ты был главой Роскосмоса? Может, поэтому у нас космос в жопе, потому что ты всё это время думал о членах?
– Мужика тебе надо, а не это всё...
– Ха-ха-ха! Висячий хер. Поздравляю тебя: ты наконец интеллектуально вырос до уровня пятиклассника-идиота из класса коррекции.
– Получается, у России НАТО-вские яйца на морде?
«Строки про обломки самовластья – очевидный экстремизм». В России снесут все памятники Пушкину.
# # #Депутат Госдумы Нилов заявил, что деньги, потраченные российскими мужчинами на цветы к 8 марта, ушли в Нидерланды, а оттуда – на финансирование ВСУ!
– А на что пошли деньги от депутатских часов и «Майбахов», не заявил.
– На следующее 8-е марта российским женщинам надо дарить пророщенные берёзовые ветки, а не пиндосские тюльпаны. И кокошники!
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|Владимир Путин после начала СВО в Украине не раз грозил миру ядерным оружием. Последний раз поднимал эту тему совсем недавно – в интервью Дмитрию Киселёву заявил, что оно постоянно находится в состоянии боевой готовности.
Решили спросить у россиян, что они думают по этому поводу и боятся ли ядерной войны?
– Мы не пугаемся, наш президент всё делает правильно. Всё будет нормально.
– Ну, а что – погибать, так всем сразу!
– Завтра меня, может, вообще автобус собьёт. Смысл думать о плохом?
– Если упадёт, то ничего не поделаешь. Служить пойдём.
– Мне всё равно. Мне так проще жить. Что будет – то будет.
– Когда бомбанёт – тогда и будет страшно.
В выборах участвуют слишком много конкурентов правящего кандидата, очень мало вбросов и приписок, а автоматчики не на каждом участке.
Позор, а не выборы!
# # #Новость: «Лидер террористического движения ХАМАС Хания поздравил Путина с победой на выборах».
Владимир Владимирович так неистово боролся с международным терроризмом и так громогласно постоянно заявляет о победе над ним, что проникся даже лидер террористической организации!
# # #– Дорогой, ты куда?
– Соседям ремонт делать.
– Соседям? Но у нас у самих труба течёт, батарею прорвало и в крыше дыра...
– Я СКАЗАЛ, СОСЕДЯМ!
|• В Красноярском крае закрывают две колонии: заключённых не хватает, потому что они уходят на СВО.
• 7 лет колонии дали орловскому поэту и бывшему учителю Александру Бывшеву за стихи в соцсетях.
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Картинки с натурыЛидер: Всем спасибо, я тронут. Теперь предлагаю сделать нашим гербом алый пентакль.
Народ: Наконец-то! Вернём наши советские символы!!!
Лидер: Во время мессы мы принесём в жертву чёрного козла.
Народ: Правильное решение!!! Мочи козлов!!!
Лидер: Также отныне нам понадобятся человеческие жертвоприношения.
Народ: Наконец-то!!! Сколько можно цацкаться с врагами народа?!
Лидер: Все обязаны подписать на Госуслугах договор о продаже души за разовую выплату.
Народ: У нас будет разовая выплата!!! Спасибо, вечно тебя не забудем!!!
Лидер: Надеюсь, никого не смущает, что у меня рога, хвост и копыта?
Народ: Символ нашей мощи и ответ на иностранную угрозу!!! Слава рогам и копытам!
Лидер: Моя цель – устроить планете Апокалипсис. С вашей помощью, конечно.
Народ: Давайте строить Апокалипсис!!! Никогда без Апокалипсиса не жили, нечего и начинать!!! Спасибо, господи!
Лидер: Зовите меня настоящим именем – Люцифер.
Народ: Какое счастье, что ты у нас есть!!! На тебя все надежды!!!
Лидер: Как бы ещё тоньше намекнуть, кто я, чтобы вы поняли не сразу?
Народ: Слава великому лидеру! Позор нашим одержимым врагам!!! Долой чертовщину! Смерть сатанистам!!! Бей бесноватых!!! (свистит, грозит кулаком, топает ногами)
Лидер: (слегка пугаясь) Но-но, полегче. Вы слишком эмоционально реагируете на современные вызовы...
Народ: Слава богу, мы тебя вызвали! (крестится и ставит свечку) Аминь! С нами бог! Веди нас в царство божье! (хватает упирающегося Лидера и тащит в Рай с православной молитвой)
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