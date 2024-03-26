№12. 26 марта 2024 года.

Явка на выборах в столичных СИЗО составила почти сто процентов. Золотой электорат! * * * «Ждём УДО». Россияне рассказали об ожиданиях от нового срока в 6 лет. * * * В марте проголосовал за Путина. 1 апреля получил электронную повестку. Интересно, почему именно в День дурака? * * * В честь выборов Маша Распутина сменила фамилию на Ещёразпутина. * * * «Когда мораль низка, а хорошие парни стоят в стороне, зло процветает» (Эдгар Гувер, создатель и первый директор ФБР). * * * Бывало и пох уже.

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Бывший глава «Роскосмоса» и нынешний сенатор Дмитрий Рогозин вот так прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО:



А вот так прокомментировали его сообщение читатели:

– А это точно ты был главой Роскосмоса? Может, поэтому у нас космос в жопе, потому что ты всё это время думал о членах?

– Мужика тебе надо, а не это всё...

– Ха-ха-ха! Висячий хер. Поздравляю тебя: ты наконец интеллектуально вырос до уровня пятиклассника-идиота из класса коррекции.

– Получается, у России НАТО-вские яйца на морде?

Новость: Пенсионерку, осуждённую за «насилие над полицейскими», наказали за цитирование Пушкина.«Строки про обломки самовластья – очевидный экстремизм». В России снесут все памятники Пушкину.

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Депутат Госдумы Нилов заявил, что деньги, потраченные российскими мужчинами на цветы к 8 марта, ушли в Нидерланды, а оттуда – на финансирование ВСУ!– А на что пошли деньги от депутатских часов и «Майбахов», не заявил.– На следующее 8-е марта российским женщинам надо дарить пророщенные берёзовые ветки, а не пиндосские тюльпаны. И кокошники!

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Владимир Путин после начала СВО в Украине не раз грозил миру ядерным оружием. Последний раз поднимал эту тему совсем недавно – в интервью Дмитрию Киселёву заявил, что оно постоянно находится в состоянии боевой готовности.

Решили спросить у россиян, что они думают по этому поводу и боятся ли ядерной войны?

– Мы не пугаемся, наш президент всё делает правильно. Всё будет нормально.

– Ну, а что – погибать, так всем сразу!

– Завтра меня, может, вообще автобус собьёт. Смысл думать о плохом?

– Если упадёт, то ничего не поделаешь. Служить пойдём.

– Мне всё равно. Мне так проще жить. Что будет – то будет.

– Когда бомбанёт – тогда и будет страшно.



Наблюдатели из Африки заявили, что выборы президента в России не соответствуют высоким африканским стандартам.В выборах участвуют слишком много конкурентов правящего кандидата, очень мало вбросов и приписок, а автоматчики не на каждом участке.Позор, а не выборы!

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Новость: «Лидер террористического движения ХАМАС Хания поздравил Путина с победой на выборах».Владимир Владимирович так неистово боролся с международным терроризмом и так громогласно постоянно заявляет о победе над ним, что проникся даже лидер террористической организации!

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• В Красноярском крае закрывают две колонии: заключённых не хватает, потому что они уходят на СВО.

• 7 лет колонии дали орловскому поэту и бывшему учителю Александру Бывшеву за стихи в соцсетях.



– Дорогой, ты куда?– Соседям ремонт делать.– Соседям? Но у нас у самих труба течёт, батарею прорвало и в крыше дыра...– Я СКАЗАЛ, СОСЕДЯМ!

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