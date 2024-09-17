№26. 17 сентября 2024 года.
|С 2025 года презервативы будут продавать только при наличии минимум двух детей в паспорте.
# # #«Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса», – заявил Сергей Собянин.
– Мля, это что ж вы там готовите такое, сука? Аж страшно стало!
# # #
|Брянский губернатор предложил «сократить высшее образование наполовину», поскольку люди не идут в рабочие профессии.
Ну, странные полумеры. Надо сразу же при подаче документов в вуз назначать лет 10 строгого. И как альтернативу – местечко в ПТУ.
Хотя лучше, конечно, контракт с Минобороны!
Новость: «Российских школьников будут учить рыть окопы и различать виды боевых ранений».
Если ваших детей учат рыть окопы, радуйтесь, что их не учат копать могилы. Пока.
Канализацию прорвало в Иркутске во время фестиваля «Счастье чистой воды». По словам местных жителей, нечистоты утекли в Ангару.
# # #– Зачем вы столько этому Шаману платите? Лучше бы асфальт уложили, а Шамана мы и по телевизору посмотрим!
– Нет, по телевизору вы посмотрите асфальт.
# # #Живу в Сербии год. За это время тут было, может, пять событий. Пропала девочка, русский упал с моста, был ливень, перестрелка на границе, президент сказал странное.
Столько событий в России случается примерно до обеда каждый день.
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Чем больше узнаю людей, тем больше хочется стать квадробером!• РПЦ заявили, что квадробинг противоречит учению церкви и продвигает идеи варварства. Священники утверждают, что это не хобби, а почти что грех. Мол, такие развлечения отучают быть людьми и напоминают языческие времена, когда люди «одевались в шкуры».
• В Совете Федерации предложили запретить квадроберов – популярную подростковую субкультуру, члены которой носят маски животных и подражают их повадкам.
«Это увлечение не только травмирует психику, но и может привести к трагическим последствиям. Мы уже провели исследования и выяснили, что большинство моих коллег очень любили в детстве играть в крыс и свиней. И вы сами видите, что из этого вышло», – пояснили в сенате.
На фото – первые советские «квадроберы».
Ну, спасибо, отцы родные, уберегли, защитили, оградили! Никому не дали растащить, сами всё спи... в смысле освоили!
# # #На днях Рутуб столкнулся с «крупнейшей DDoS-атакой за последние два года»!
Эксперты говорят, что сайт посетили все десять пользователей одновременно.
# # #Заказал по почте шведскую фигню шведского изготовителя. Приходит извещение: «Ваш заказ в пути, фигня уже отгружена с китайской перевалочной базы». Мля...
# # #На признанную российскими властями иноагентом певицу Монеточку завели уголовное дело. Как сообщила прокуратура Москвы, её обвиняют в уклонении от обязанностей «иноагента».
Это как же она уклонялась? Не получала деньги от подлого Госдепа? Недостаточно занималась русофобией? Не носила опознавательный знак в виде жёлтой шестиконечной звезды на одежде?
# # #Извините, у нас Россия.
5 сентября, 10 утра: Путин поручил ускорить запуск производства самолётов «Байкал».
5 сентября, 11 утра: Запуск производства самолётов «Байкал» откладывается с 2025 на 2026 год.
# # #Злой осенний ветер бьёт людей под дых
и с собой уносит слабых и худых.
Сильных толстых тоже ветер в даль влечёт,
но нести не может – просто волочёт.
# # #Эрдоган сделал резкое заявление против России: потребовал «вернуть» Крым Украине.
Что-то давненько Роспотребнадзор турецкие помидоры не проверял!
# # #
|Долго Сергей Кужугетович молчал. Бастрыкин одного за другим из ближайшего круга соратников выхватывает, а он как воды в рот набрал. Наконец не выдержал. Вышел в телеэфир России-24. Ну, подумал я, сейчас скажет! И ошибся...
Он сказал, если бы нас в 90-х приняли в ЕС, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет и лишились ценных ресурсов.
А у меня все ходы записаны. Помню, где-то он уже говорил о рачительном отношении к ресурсам. Вспомнил, в журнале «Вокруг света» в 2021 г. Он там про кроликов рассказывал. У него на основе этих ушастых целая философия вырисовывалась. Он излагал так: «Ты добыл одного кролика – и будешь сыт. Но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадёт. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть... Но зачем тебе эти 10 кроликов?!»
Надо же, подумал я тогда, как глубоко Кужугетыч копает. А ежели 100 кроликов, то нужно уже 10 холодильников! А как ты 10 холодильников в доме уместишь? Никак! Значит, заместо дома нужна усадьба. А её на 6 сотках не уместишь, минимум гектар с гаком необходим. И охрану надо как-то расположить – люди-то у нас какие, всех кроликов разворуют!
Тут-то у меня глаза и распахнулись. Вот, оказывается, по какой причине у Шойгу с соратниками такие огромные охраняемые поместья под Москвой. Они кролиководством занимаются...
Но потом им привиделась угроза суверенитету, и жизнь круто поменялась. Сейчас вспоминаешь, грусть накрывает... Лучше бы они продолжали кроликов разводить.
Николай Травкин
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