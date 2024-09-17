№26. 17 сентября 2024 года.

С 2025 года презервативы будут продавать только при наличии минимум двух детей в паспорте. * * * «Не пойман – не зам Шойгу». В России появилась новая пословица. * * * Не так страшен дрон, как его обломки. * * * Путин распорядился ускорить замедление Интернета! * * * Образованного человека вычислить несложно – в его мате содержится смысл. * * * «История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы» (Георг Гегель). * * * Представитель новой элиты держит в страхе элитный коттеджный посёлок!

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«Через полгода россияне забудут о пандемии коронавируса», – заявил Сергей Собянин.– Мля, это что ж вы там готовите такое, сука? Аж страшно стало!

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Брянский губернатор предложил «сократить высшее образование наполовину», поскольку люди не идут в рабочие профессии.

Ну, странные полумеры. Надо сразу же при подаче документов в вуз назначать лет 10 строгого. И как альтернативу – местечко в ПТУ.

Хотя лучше, конечно, контракт с Минобороны!



Новость: «Российских школьников будут учить рыть окопы и различать виды боевых ранений».

Если ваших детей учат рыть окопы, радуйтесь, что их не учат копать могилы. Пока.

Извините, у нас Россия.Канализацию прорвало в Иркутске во время фестиваля «Счастье чистой воды». По словам местных жителей, нечистоты утекли в Ангару.

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– Зачем вы столько этому Шаману платите? Лучше бы асфальт уложили, а Шамана мы и по телевизору посмотрим!– Нет, по телевизору вы посмотрите асфальт.

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Живу в Сербии год. За это время тут было, может, пять событий. Пропала девочка, русский упал с моста, был ливень, перестрелка на границе, президент сказал странное.Столько событий в России случается примерно до обеда каждый день.

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Чем больше узнаю людей, тем больше хочется стать квадробером! • РПЦ заявили, что квадробинг противоречит учению церкви и продвигает идеи варварства. Священники утверждают, что это не хобби, а почти что грех. Мол, такие развлечения отучают быть людьми и напоминают языческие времена, когда люди «одевались в шкуры».

• В Совете Федерации предложили запретить квадроберов – популярную подростковую субкультуру, члены которой носят маски животных и подражают их повадкам.

«Это увлечение не только травмирует психику, но и может привести к трагическим последствиям. Мы уже провели исследования и выяснили, что большинство моих коллег очень любили в детстве играть в крыс и свиней. И вы сами видите, что из этого вышло», – пояснили в сенате.

На фото – первые советские «квадроберы».



Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу:Ну, спасибо, отцы родные, уберегли, защитили, оградили! Никому не дали растащить, сами всё спи... в смысле освоили!

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На днях Рутуб столкнулся с «крупнейшей DDoS-атакой за последние два года»!Эксперты говорят, что сайт посетили все десять пользователей одновременно.

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Заказал по почте шведскую фигню шведского изготовителя. Приходит извещение: «Ваш заказ в пути, фигня уже отгружена с китайской перевалочной базы». Мля...

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На признанную российскими властями иноагентом певицу Монеточку завели уголовное дело. Как сообщила прокуратура Москвы, её обвиняют в уклонении от обязанностей «иноагента».Это как же она уклонялась? Не получала деньги от подлого Госдепа? Недостаточно занималась русофобией? Не носила опознавательный знак в виде жёлтой шестиконечной звезды на одежде?

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Извините, у нас Россия.5 сентября, 10 утра: Путин поручил ускорить запуск производства самолётов «Байкал».5 сентября, 11 утра: Запуск производства самолётов «Байкал» откладывается с 2025 на 2026 год.

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Злой осенний ветер бьёт людей под дыхи с собой уносит слабых и худых.Сильных толстых тоже ветер в даль влечёт,но нести не может – просто волочёт.

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Эрдоган сделал резкое заявление против России: потребовал «вернуть» Крым Украине.Что-то давненько Роспотребнадзор турецкие помидоры не проверял!

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