№20. 28 мая 2024 года.
|«Может быть мы не победим этих свиней, но мы не должны к ним присоединяться» (Боб Дилан).
# # #Друзья, новости сейчас почти полностью состоят из фейков, пропаганды и манипуляций.
Доверяйте только проверенным источникам информации с многолетней репутацией.
Например, картам таро и положению планет!
# # #«Расследование гибели Раиси доведут до конца», – заявил посол в России.
Пока не найдут украинский след!
# # #1. Володин: российская система здравоохранения эффективнее, чем в Европе и США.
2. Володин заявил о нехватке в России 30 тыс. врачей.
В принципе, по этой логике ВВП в России тоже выше, чем в Европе и США. Просто денег нет.
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Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!Гомофоба и Z-доносчика Тимура Булатова оштрафовали на 50 тысяч за «дискредитацию» армии. За что конкретно – официально неясно. По данным «Ротонды», дело завели из-за репоста скриншота с плакатом Марины Овсянниковой.
Булатов, который много лет пишет доносы на гомо-людей, очень возмущался из-за дела: «Где я, а где дискредитация? Я был на Донбассе в 2015 году, положил четверых американских инструкторов!»
По мнению Булатова, на него также написали донос.
В следующей серии: доносчик Булатов пишет донос на судью, и её штрафуют за дискредитацию доносчика.
Ну теперь хотя бы понятно, что имеет в виду Путин, когда говорит о развитии отечественной медицины...
# # #Депутат-единоросс Исаев заявил, что отличие российской демократии от западной в том, что российская демократия «учитывает голоса ушедших поколений», то есть мертвецов.
Демократия мертвецов. Идеальное определение сегодняшней России.
# # #Тянется, меняя имя автора,
Вечная российская игра:
В прошлом – ослепительное завтра,
В будущем – постыдное вчера.
Игорь Губерман
# # #2011: Медведев пообещал, что будет добиваться безвизового режима с ЕС.
2024: Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве.
В Зимбабве безработица 90%, тотальная нищета, а местная валюта рухнула.
Чтобы это не мешало гордиться державой, там принят закон, запрещающий любую критику власти.
То есть страна не поддаётся ложным ценностям, идёт особым путём!
Россиянам там понравится.
# # #
|Любопытно будет посмотреть, как Шойгу будут отбойным молотком убирать с этого шедевра в главном храме вооружённых сил...
– Ну что, сынок, как госбюджет расходуется?
– Крайне неэффективно!
– В смысле?
– Ну, вот смотри. Вот тут на закупках украли 40%, вот тут пропало 55%, а вот здесь по назначению ушло 70%.
– Так, и что?
– В смысле «И ЧТО»?! Нигде даже 80% украсть не смогли! Крайне неэффективно!
# # #
|Путин поручил Минобороны в ближайшее время провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия; Генштаб начал подготовку.
Объявлять ядерную войну в мае – деньги на ветер. Никто не прореагирует, рассада же созрела! Надо дождаться хотя бы июня, когда ничего не взойдёт, и вот тогда, на волне народного остервенения...
А самое правильное время – сентябрь, когда что-то да взошло, но, сука, не плодоносит!
1. В Печоре в Коми частично обрушился пятиэтажный дом, оттуда эвакуировали 14 человек, среди них 5 детей.
2. В этот же день губернатор Коми заявил, что «окажет помощь подшефным Ровенькам» в Луганской области – местная компания отстроит новые дома для погорельцев, пострадавших от ракетной атаки.
# # #Медведев нашёл основания для признания топ-менеджеров «Яндекса» «иноагентами» – YandexGPT отказался отвечать на его вопрос про Бандеру.
Я спросил у тумбочки:
– Где моя любимая?
Тумбочка захлопнулась, скрипнула:
– Дурак.
Я спросил у форточки:
– Где моя любимая?
Форточка, как тумбочка...
Что-то здесь не так.
Спрашивал в палате я:
– Где моя любимая?
Ленин руку вытянул – мол, иди в народ.
– Санитар в халатике,
Где моя любимая?
Санитар нахмурился, мне заклеил рот.
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