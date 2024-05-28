№20. 28 мая 2024 года.

«Может быть мы не победим этих свиней, но мы не должны к ним присоединяться» (Боб Дилан). * * * «Когда закрывается одна дверь, непременно открывается другая». Российские автопроизводители представили новый слоган. * * * Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет без ремонта и замены. Ведь обнуление не только с Путиным прокатывает! * * * По результатам поездки российской делегации в Пекин было подписано 217 соглашений о закупке в Китае новейших российских изобретений. * * * «И те, кто выживут, сами потом смеяться будут» (Виктор Черномырдин).

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Друзья, новости сейчас почти полностью состоят из фейков, пропаганды и манипуляций.Доверяйте только проверенным источникам информации с многолетней репутацией.Например, картам таро и положению планет!

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«Расследование гибели Раиси доведут до конца», – заявил посол в России.Пока не найдут украинский след!

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1. Володин: российская система здравоохранения эффективнее, чем в Европе и США.2. Володин заявил о нехватке в России 30 тыс. врачей.В принципе, по этой логике ВВП в России тоже выше, чем в Европе и США. Просто денег нет.

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Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка! Гомофоба и Z-доносчика Тимура Булатова оштрафовали на 50 тысяч за «дискредитацию» армии. За что конкретно – официально неясно. По данным «Ротонды», дело завели из-за репоста скриншота с плакатом Марины Овсянниковой.

Булатов, который много лет пишет доносы на гомо-людей, очень возмущался из-за дела: «Где я, а где дискредитация? Я был на Донбассе в 2015 году, положил четверых американских инструкторов!»

По мнению Булатова, на него также написали донос.



В следующей серии: доносчик Булатов пишет донос на судью, и её штрафуют за дискредитацию доносчика.

Принудительное лечение стали применять в пять раз чаще к фигурантам политических дел с 2023 года.Ну теперь хотя бы понятно, что имеет в виду Путин, когда говорит о развитии отечественной медицины...

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Депутат-единоросс Исаев заявил, что отличие российской демократии от западной в том, что российская демократия «учитывает голоса ушедших поколений», то есть мертвецов.Демократия мертвецов. Идеальное определение сегодняшней России.

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Тянется, меняя имя автора,Вечная российская игра:В прошлом – ослепительное завтра,В будущем – постыдное вчера.

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2011: Медведев пообещал, что будет добиваться безвизового режима с ЕС.2024: Россия начала переговоры по безвизовому режиму с Зимбабве.В Зимбабве безработица 90%, тотальная нищета, а местная валюта рухнула.Чтобы это не мешало гордиться державой, там принят закон, запрещающий любую критику власти.То есть страна не поддаётся ложным ценностям, идёт особым путём!Россиянам там понравится.

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Любопытно будет посмотреть, как Шойгу будут отбойным молотком убирать с этого шедевра в главном храме вооружённых сил...



Сын друга Путина Ковальчука, Борис Ковальчук, стал главой Счётной палаты. Он будет оценивать эффективность расхода государственных средств.– Ну что, сынок, как госбюджет расходуется?– Крайне неэффективно!– В смысле?– Ну, вот смотри. Вот тут на закупках украли 40%, вот тут пропало 55%, а вот здесь по назначению ушло 70%.– Так, и что?– В смысле «И ЧТО»?! Нигде даже 80% украсть не смогли! Крайне неэффективно!

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Путин поручил Минобороны в ближайшее время провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия; Генштаб начал подготовку.

Объявлять ядерную войну в мае – деньги на ветер. Никто не прореагирует, рассада же созрела! Надо дождаться хотя бы июня, когда ничего не взойдёт, и вот тогда, на волне народного остервенения...

А самое правильное время – сентябрь, когда что-то да взошло, но, сука, не плодоносит!



Извините, у нас Россия.1. В Печоре в Коми частично обрушился пятиэтажный дом, оттуда эвакуировали 14 человек, среди них 5 детей.2. В этот же день губернатор Коми заявил, что «окажет помощь подшефным Ровенькам» в Луганской области – местная компания отстроит новые дома для погорельцев, пострадавших от ракетной атаки.

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Медведев нашёл основания для признания топ-менеджеров «Яндекса» «иноагентами» – YandexGPT отказался отвечать на его вопрос про Бандеру.Я спросил у тумбочки:– Где моя любимая?Тумбочка захлопнулась, скрипнула:– Дурак.Я спросил у форточки:– Где моя любимая?Форточка, как тумбочка...Что-то здесь не так.Спрашивал в палате я:– Где моя любимая?Ленин руку вытянул – мол, иди в народ.– Санитар в халатике,Где моя любимая?Санитар нахмурился, мне заклеил рот.

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