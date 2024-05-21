№19. 21 мая 2024 года.

Президент заявил, что Китай и Россия совместными усилиями будут укреплять и развивать экономику Китая. * * * На примере Евровидения можно понять, какой невообразимой херней заняты мозги миллионов... * * * Основная работа чертей – убеждать население ада в том, что они живут в Раю. * * * А кто теперь с Путиным будет ездить в тайгу и грибы собирать? (мысли в рабочее время) * * * «Большой успех российского автопрома». Путин похвастался, что увидел в Китае множество копий «Москвича». * * * «Мы так жить будем, что наши дети и внуки нам завидовать будут» (Виктор Черномырдин).

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Сколько стоит Сергей Шойгу без должности?Портреты Шойгу резко подешевели на маркетплейсах после предложения Путина снять его с должности министра обороны. Портреты, стоившие две тысячи рублей, теперь можно купить меньше чем за 700.

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Новости открываешь – мороз по коже! Что ни день, опять генерала из самой верхушки военного ведомства арестовали.

Хорошо, что Сергея Кужугетовича вовремя из этой компашки выдернули, а то они и его бы с пути истинного сбили.

Теперь главное, на новом месте работы уберечь от другой нашей национальной нАпасти, к выпивке без меры не пристрастился бы... А то, поговаривают, есть там в СовБезе один...



Встретили Андрея Рэмовича в Сенате радушно, слушали с подобострастием, а уж когда пообещал за выполнение порученного дела жизнь отдать... Сенаторы даже Шаману так не хлопали, когда он по их просьбе приходил в Сенат песню спеть. В общем, единогласное утверждение в должности министра обороны не вызывало ни у кого сомнений.

И вдруг, ни с того, ни с сего, заканчивая программную речь, Белоусов заявляет своё реноме: «Железобетонный принцип: ошибаться можно, врать – нельзя».

Сразу вспомнился Михал Михалыч Жванецкий. Кто ты такой, чтобы не врать? У нас специальные программы телевидения, целые гостелеканалы, самые яркие звёзды госпропаганды работают под лозунгом «Врать – наша профессия!» А у него, видите ли, железобетонный принцип.

Чо, ваще, это было?!

Путин учредил звание «Заслуженный работник избирательной системы».Вычислять самых рьяных фальсификаторов выборов в РФ станет ещё проще.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Кто бы как ни говорил, но Россия, наша страна, самая открытая и либеральная. Цените страну, в которой живёте».По странному совпадению, те, «кто бы как ни говорил» сейчас или сидят, или за границей, или убиты.

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Извините, у нас Россия.Май 2023: Рамзана Кадырова наградили медалью Академии наук за вклад в развитие ядерной физики.Май 2024: Михаила Гельфанда, одного из крупнейших учёных России, ведущего биофизика страны, уволили из профильного института Академии наук.

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«Президент гениально исправил провалы предшественника». Кремль объяснил перестановки во власти.

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Липецкая епархия Русской Православной Церкви опубликовала «список женских грехов», состоящего из 473 пунктов.

Вот только несколько:

• Праздновать Новый год.

• Часто стирать бельё.

• Роптать на плохую дорогу, на длительность и утомительность службы.

• Гневно порицать власти на митингах.

• Смотреть на танцы, пляски, на различные игры и зрелища.

• Разговаривать во время трапезы.

• Укорять священников, служащих, говорить о их недостатках.

• Читать больше, чем молиться.

• Утром заниматься гимнастикой, а не посвящать своё первомыслие Богу.

• Засыпать днём без нужды.

А ведь, похоже, прав товарищ Лавров: талибы* – вполне вменяемые ребята. * * * В храме Сургута в рамках проекта «Курс на женственность» девушек будут учить ношению платка Девушек обучат рукоделию, ношению платка и традиционным ценностям (куда ж без них).

«В погоне за свободой большая часть женщин приносит женское начало в жертву, легкомысленно обменивает эту загадку на модную идею равноправия полов. Мы должны создать такие условия, чтобы девочки, девушки, женщины пронесли свой свет, теплоту, нежность и передавали духовную культуру другим поколениям», – сказано в описании проекта.

Обучение традиционным ценностям оценили в 1.5 млн. рублей, 999 тысяч из которых будут получены в виде гранта от государства.

Если прокатит, следующие гранты будут затребованы на курсы о пользе домашнего насилия, вреде женского образования и изучения полезного опыта Талибана*. Ну а что вы хотели, традиционные семейные ценности – они такие.



Депутат Госдумы Бурляев предложил ввести в школах уроки целомудрия – учить детей семейной верности.

Знаете, что тут самое смешное? 77-летний Бурляев имеет внебрачного сына и женат третий раз, является членом фракции, которую возглавляет 71-летний С.Миронов, женатый уже пятый раз...

И эти сверхлюбвеобильные, если не сказать – развратные, старцы чего-то мычат про семейные ценности и лезут с нравоучениями к молодым...

Россияне массово едут на отдых в Крым, несмотря на обстрелы. На майских праздниках количество россиян на полуострове выросло на 35-40% год к году, а число бронирований на июнь – в два раза.Кости грели в КоктебелеПод ракетным мы огнём.Даже если и подохнем –Напоследок отдохнём!

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• Авиалесоохрана за сутки потушила 63 лесных пожара в России!• В Якутии объявили режим ЧС. Наводнение зафиксировано в 16 населенных пунктах региона!Тем временем:• По поручению Путина срочно отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей... в Иран для помощи в поисках вертолёта президента Раиси.

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• Представитель «Талибана»* на KazanForum попросил власти Татарстана снизить цены на пшеницу.• «Талибан»* попросил свой деловой центр в Москве.Вы всё правильно поняли: Запрещенная в РФ террористическая организация свободно выпрашивает деловой центр в Москве и просит снизить для них цены на пшеницу...Вот так вот просыпается человек после 10 лет летаргического сна, открывает новости, читает и впадает в кому.

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Как известно, Ленин придумал Украину – и это плохо. А ещё Ленин придумал Советский Союз – и его развал стал крупнейшей геополитической катастрофой века.Ленин был такой разный: он придумывал то плохие вещи, то хорошие...

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