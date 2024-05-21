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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 19, 21 мая

№19. 21 мая 2024 года.

Президент заявил, что Китай и Россия совместными усилиями будут укреплять и развивать экономику Китая.
* * *
На примере Евровидения можно понять, какой невообразимой херней заняты мозги миллионов...
* * *
Основная работа чертей – убеждать население ада в том, что они живут в Раю.
* * *
А кто теперь с Путиным будет ездить в тайгу и грибы собирать? (мысли в рабочее время)
* * *
«Большой успех российского автопрома». Путин похвастался, что увидел в Китае множество копий «Москвича».
* * *
«Мы так жить будем, что наши дети и внуки нам завидовать будут» (Виктор Черномырдин).

# # #

Сколько стоит Сергей Шойгу без должности?
Портреты Шойгу резко подешевели на маркетплейсах после предложения Путина снять его с должности министра обороны. Портреты, стоившие две тысячи рублей, теперь можно купить меньше чем за 700.

# # #

Новости открываешь – мороз по коже! Что ни день, опять генерала из самой верхушки военного ведомства арестовали.
Хорошо, что Сергея Кужугетовича вовремя из этой компашки выдернули, а то они и его бы с пути истинного сбили.
Теперь главное, на новом месте работы уберечь от другой нашей национальной нАпасти, к выпивке без меры не пристрастился бы... А то, поговаривают, есть там в СовБезе один...
...Теперь главное, на новом месте работы уберечь от другой нашей национальной нАпасти...
Встретили Андрея Рэмовича в Сенате радушно, слушали с подобострастием, а уж когда пообещал за выполнение порученного дела жизнь отдать... Сенаторы даже Шаману так не хлопали, когда он по их просьбе приходил в Сенат песню спеть. В общем, единогласное утверждение в должности министра обороны не вызывало ни у кого сомнений.
И вдруг, ни с того, ни с сего, заканчивая программную речь, Белоусов заявляет своё реноме: «Железобетонный принцип: ошибаться можно, врать – нельзя».
Сразу вспомнился Михал Михалыч Жванецкий. Кто ты такой, чтобы не врать? У нас специальные программы телевидения, целые гостелеканалы, самые яркие звёзды госпропаганды работают под лозунгом «Врать – наша профессия!» А у него, видите ли, железобетонный принцип.
Чо, ваще, это было?!
Путин учредил звание «Заслуженный работник избирательной системы».
Вычислять самых рьяных фальсификаторов выборов в РФ станет ещё проще.

# # #

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Кто бы как ни говорил, но Россия, наша страна, самая открытая и либеральная. Цените страну, в которой живёте».
По странному совпадению, те, «кто бы как ни говорил» сейчас или сидят, или за границей, или убиты.

# # #

Извините, у нас Россия.
Май 2023: Рамзана Кадырова наградили медалью Академии наук за вклад в развитие ядерной физики.
Май 2024: Михаила Гельфанда, одного из крупнейших учёных России, ведущего биофизика страны, уволили из профильного института Академии наук.

# # #

«Президент гениально исправил провалы предшественника». Кремль объяснил перестановки во власти.

# # #

Липецкая епархия Русской Православной Церкви опубликовала «список женских грехов», состоящего из 473 пунктов.
Вот только несколько:
• Праздновать Новый год.
• Часто стирать бельё.
• Роптать на плохую дорогу, на длительность и утомительность службы.
• Гневно порицать власти на митингах.
• Смотреть на танцы, пляски, на различные игры и зрелища.
• Разговаривать во время трапезы.
• Укорять священников, служащих, говорить о их недостатках.
• Читать больше, чем молиться.
• Утром заниматься гимнастикой, а не посвящать своё первомыслие Богу.
• Засыпать днём без нужды.
А ведь, похоже, прав товарищ Лавров: талибы* – вполне вменяемые ребята.
* * *
В храме Сургута в рамках проекта «Курс на женственность» девушек будут учить ношению платка
Девушек обучат рукоделию, ношению платка и традиционным ценностям (куда ж без них).
«В погоне за свободой большая часть женщин приносит женское начало в жертву, легкомысленно обменивает эту загадку на модную идею равноправия полов. Мы должны создать такие условия, чтобы девочки, девушки, женщины пронесли свой свет, теплоту, нежность и передавали духовную культуру другим поколениям», – сказано в описании проекта.
Обучение традиционным ценностям оценили в 1.5 млн. рублей, 999 тысяч из которых будут получены в виде гранта от государства.
Если прокатит, следующие гранты будут затребованы на курсы о пользе домашнего насилия, вреде женского образования и изучения полезного опыта Талибана*. Ну а что вы хотели, традиционные семейные ценности – они такие.
...девушек будут учить ношению платка...
Депутат Госдумы Бурляев предложил ввести в школах уроки целомудрия – учить детей семейной верности.
Знаете, что тут самое смешное? 77-летний Бурляев имеет внебрачного сына и женат третий раз, является членом фракции, которую возглавляет 71-летний С.Миронов, женатый уже пятый раз...
И эти сверхлюбвеобильные, если не сказать – развратные, старцы чего-то мычат про семейные ценности и лезут с нравоучениями к молодым...
Россияне массово едут на отдых в Крым, несмотря на обстрелы. На майских праздниках количество россиян на полуострове выросло на 35-40% год к году, а число бронирований на июнь – в два раза.
Кости грели в Коктебеле
Под ракетным мы огнём.
Даже если и подохнем –
Напоследок отдохнём!

# # #

• Авиалесоохрана за сутки потушила 63 лесных пожара в России!
• В Якутии объявили режим ЧС. Наводнение зафиксировано в 16 населенных пунктах региона!
Тем временем:
• По поручению Путина срочно отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей... в Иран для помощи в поисках вертолёта президента Раиси.

# # #

• Представитель «Талибана»* на KazanForum попросил власти Татарстана снизить цены на пшеницу.
• «Талибан»* попросил свой деловой центр в Москве.
Вы всё правильно поняли: Запрещенная в РФ террористическая организация свободно выпрашивает деловой центр в Москве и просит снизить для них цены на пшеницу...
Вот так вот просыпается человек после 10 лет летаргического сна, открывает новости, читает и впадает в кому.

# # #

Как известно, Ленин придумал Украину – и это плохо. А ещё Ленин придумал Советский Союз – и его развал стал крупнейшей геополитической катастрофой века.
Ленин был такой разный: он придумывал то плохие вещи, то хорошие...

# # #

* Талибы, Талибан – запрещённая российскими властями террористическая организация.

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