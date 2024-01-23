№3. 23 января 2024 года.

«Жизнь коротка, друзья. Потерпите немножко. Не позорьтесь, не надо портить себе некролог. Подвигов от вас никто не требует. Но выбор всегда есть» (Лев Рубинштейн). * * * Госдума рассмотрит законопроект о конфискации имущества россиян с одним гендерно-нейтральным туалетом в квартире. * * * Кандидат на «выборы» – от «оппозиции» Безнадеждин. * * * «Чтобы согреть жителей теплыми воспоминаниями». В подмосковных кинотеатрах покажут курс доллара по 30. * * * А если расщепить святую воду, то получатся ли святой кислород и святой водород? И можно ли потом из святого водорода сделать благую водородную бомбу? (мысли в рабочее время) * * * «Всё, что русские взяли от православия – перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором» (Ф.М. Достоевский). * * * «Желающим искупаться в купели надо приходить с друзьями, чтобы их могли опознать» (МЧС Курганской области).

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Омские власти создают совет по укреплению традиционных ценностей – он будет бороться с нежеланием мужчин служить в армии. В Совет вошли чиновники, священники и силовики. Возглавил его – губернатор.По давней российской традиции, сам губернатор в армии не служил.

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«Пацифизм – это идеология, для которой внутри церкви нет места», – заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата.

Если бы Иисус появился сейчас в современной России, его бы немедленно признали иноагентом, экстремистом и, в лучшем случае, посадили бы.

Медведев: США ударили по Йемену, чтобы отвлечь внимание от воровства в Киеве.Арканов: Есть люди, которые прямо рождаются идиотами. Они растут идиотами, живут идиотами и умирают идиотами. Это – самые счастливые люди на свете!

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Сегодня видел в магазине кексы не со сгущённым молоком и даже не со вкусом сгущённого молока, а с ароматом сгущённого молока.Скоро на пачке будут писать: «кексы, испечённые человеком, у которого дед в молодости однажды в замочную скважину видел сгущённое молоко».

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Брехню брехали брехуны,А власть захватывали урки.В итоге правят паханыИ приблатнённые придурки.

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Путин заявил, что всё больше уехавших россиян возвращается в Россию, т.к. не могут жить в странах с общими туалетами: «общие туалеты для мальчиков и девочек, очень трудно жить в таких условиях для людей с традиционными ценностями», – заявил президент.

Ранее такими туалетами оправдал вторжение в Украину губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. * * * Ну, и в чём он не прав? У нас в каждой деревне, на каждом участке по две выгребные ямы: слева – всегда женская, потому что бабская природа мутная, и не понятно, чего от них ждать, а справа всегда мужская, потому что мужик всегда прав. И счастья через край, в каждом доме смех и радость!

Единственное, что периодически омрачает пир духа, это известия о том, что кто-то в одну из ям упал и погиб, но главное, что в свою, отдельную, так что долго мы не печалимся! * * * «Новые угрозы суверенитету России требуют новых, решительных мер» – в Госдуме РФ заявили о начале работы над закреплением в Конституции разделения сортиров на эМ и Жо. * * * Владимир Путин не стал отвечать на вопрос, можно ли считать гендерно-нейтральным туалет в 1-комнатной квартире, в которой проживает семья из пяти человек.

Депутат Госдумы Павел Завальный:Ну это ж надо, всего одну букву в фамилии поменяли, а такая разница получилась!

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Раньше жители России замерзали сами по себе, а теперь замерзают под строгим контролем Владимира Владимировича!

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Очередная стадия озверения: В Калининградской области жертвой доноса стал кот Кот Сергей пришёл в местный магазин несколько лет назад во время сильных морозов и решил остаться. Котэ стал полноправным членом коллектива: у него даже было своё «рабочее» место. По итогам 2022 года его выбрали «лицом» торговой сети.

Недавно в магазин поступила жалоба от Роспотребнадзора: неназванный молодой человек оскорбился присутствием кота на объекте торговли. Магазин обязали избавиться от животного. Серёжу забрал домой один из сотрудников.

Несмотря на то, что более пяти тысяч жителей Калининградской области подписали петицию в его поддержку, 4440 подписей в электронной форме и несколько сотен – в бумажной, Роспотребнадзор отказался возвращать «уволенного» из магазина кота на рабочее место.



Это какой же нужно быть мразью, чтобы Писать. Анонимный. Донос. На. Кота.

Мы живём сейчас в такой стране, где 10 лет тюрьмы дают не за то, что ты кого-то убил, а за то, что ты не хочешь никого убивать...

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Песня «Главней всего погода в доме» внесена в перечень экстремистских и подрывающих государственные устои России.

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Участник знаменитой голой вечеринки Ивлеевой певец Дима Билан приехал в ДНР. Встретился там с военным и мирными жителями и обещал им помочь.– Расскажите, как вы обрели патриотизм, встали на государственный путь, нашли единение и почувствовали в себе желание помочь людям?– Понимаете, однажды в ночи ко мне явился хер в носке, а дальше всё как в тумане.

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