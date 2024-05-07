№17. 7 мая 2024 года.
|Помните, скоты, что вы – люди!
# # #
|
В школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой сидел ПутинЧто? Да! Табличку установили в школе №32, которую президент посещал ещё в середине февраля. В школьном кабинете физики Путин присел за одну из парт. Теперь за ней фотографируются местные чиновники и депутаты.
«Могут разные дети сидеть. Это не почётное право сидеть за этой партой, просто дети как обычно сидят в классе, так и сидят», – уточнили в школе.
За кадром осталась церемония целования мэром и депутатами места, на котором Он сидел.
А надо бы пойти ещё дальше:
• За эту дверную ручку держался товарищ Путин!
• По этим ступенькам шаркал туфлями товарищ Путин!
• Именно у этого окна два раза кашлянул товарищ Ким Чен... тьфу, в смысле Путин.
Медведя уже не спасти, очевидно, что следствие разберётся и докажет его вину. Сейчас главное – уберечь Белоснежку и семь гномов! Если бдительный омбудсмен увидит этот мультфильм, получим голую вечеринку 2.0, только уже с уголовными делами и открытым судебным процессом.
# # #Сколько себя помню, Америке всегда угрожал крах, а СССР и России – светлое будущее...
Похоже, нет ничего страшнее, чем угроза светлым будущим...
# # #– Слышали? Путин передал «Газпрому» российский бизнес компаний Bosch и Ariston?
– А выпускать-то они что теперь будут? Вон, заводы VW, BMW, Mercedes тоже отдали, но российские бэхи с мерсами что-то не видно.
– А там много оборудования. Есть что сдать в металлолом!
# # #
|
Наконец-то мы нашли достойный ответ для немецких леопардов!Липецкий зоопарк сообщил об отправке в зону боевых действий двух павлинов.
«Для ребят в тяжёлой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарку, а подарок от чистого сердца. Как только поступила заявка от бойцов, зоопарк тут же принял решение передать им птиц. Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат», – говорилось в одном из постов.
Зоопарк также размещал видео с благодарностью от военнослужащего, который сказал, что солдаты, наблюдая за павлинами, могут «ловить какое-то духовное умиротворение».
Вот сидит директор липецкого зоопарка, или кто это придумал, и думает, как помочь родине? Чего не хватает на фронте? Павлинов! Очевидно же, мысль лежала на поверхности, но из-за того, что молодёжь отупела в интернете, никто, кроме липецкого благодетеля, её не заметил. Всё, решено! Сажает двух несчастных в бандероль и со словами: лети птичка, десантирует их в зону боевых действий.
А сегодня сидит на даче с мужиками, и они такие: выпьем за настоящего патриота! теперь натовские танки точно не пройдут, ни у одной бандеры на павлина рука не поднимется, всё нахер! победа, мужики! наливай!
А он скромно: да будет вам, я же не для себя, я же для пацанов наших, подбодрить их, вот они проснутся на рассвете от обстрела, а у них по окопу павлины вышагивают, ну, плохо что ли? Огурчики, кстати, попробуйте!
– А как же медицина, пенсии и поддержка россиян?
– Ты прав. Надо поднять зарплату ОМОНу.
# # #Валентина Матвиенко: «Ну, давайте это сделаем, восстановим статус великой, научной, высокотехнологичной страны!»
Правильно! Нечего тормозить! Взять да и закрепить в Конституции, что Россия – это великая научная высокотехнологичная страна, да и дело с концом!
Можно как раз после статьи о том, что церковь отделена от государства, например.
# # #
|Указом президента генерал Гурулёв (тот самый) введён в НАУЧНЫЙ совет при Совбезе.
– Ну что, отец, большие учёные в вашем городе есть?
– Кому и Гурулёв большой учёный.
– Вопросов больше не имею...
В новый состав научного совета Совбеза РФ вошли преимущественно 70-летние специалисты по «военной доктрине англосаксов». Этим бедным людям так никто и не рассказал, что анлосаксы были завоёваны норманами в 11 веке и исчезли.
Представитель РФ заявил, что «нужен другой подход».
Напомню: «другой подход» России – это соглашения о нераспространении оружия в космосе, которые РФ заключила с Никарагуа, Угандой и Сьерра-Леоне.
# # #В «Единой России» не нашли «ничего дискредитирующего» в том, что мэр затопленного Орска вывез семью в Дубай.
«Ну, Дубай. Ну, квартира за 33 миллиона. Что такого? У нас у всех тут квартиры, и вы тоже покупайте, кто вам не даёт», – добавили в партии.
# # #Люблю за честность нашу власть,
Нигде столь честной не найду,
Опасно только душу класть
У этой власти на виду.
Игорь Губерман
# # #
(144 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 |