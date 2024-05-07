«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 156
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 78
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 17, 7 мая

№17. 7 мая 2024 года.

Помните, скоты, что вы – люди!
* * *
«С момента изобретения пороха психопаты стали весьма опасными» (Роберт Шекли).
* * *
Сложилась странная ситуация. Низы хотят жить в СССР. Верхи тоже хотят, чтобы низы жили в СССР. Но сами хотят жить в Италии.
* * *
Посмотришь телевизор, и возникает вопрос: «Они что, считают нас всех идиотами?» Потом послушаешь социологов, и вопрос отпадает.
* * *
«Украинский след очевиден». На российской таможне уничтожена партия киев.
* * *
«В ту минуту, когда ФБР начинает делать рекомендации относительно того, что должно быть сделано с его информацией, она становится гестапо» (Эдгар Гувер, создатель и первый директор ФБР).

# # #

В школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой сидел Путин

Что? Да! Табличку установили в школе №32, которую президент посещал ещё в середине февраля. В школьном кабинете физики Путин присел за одну из парт. Теперь за ней фотографируются местные чиновники и депутаты.
«Могут разные дети сидеть. Это не почётное право сидеть за этой партой, просто дети как обычно сидят в классе, так и сидят», – уточнили в школе.
За кадром осталась церемония целования мэром и депутатами места, на котором Он сидел.
В школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой сидел Путин
А надо бы пойти ещё дальше:
• За эту дверную ручку держался товарищ Путин!
• По этим ступенькам шаркал туфлями товарищ Путин!
• Именно у этого окна два раза кашлянул товарищ Ким Чен... тьфу, в смысле Путин.
Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина показала депутатам местного заксобрания отрывок из мультфильма «Маша и медведь» и потребовала разобраться, почему мультяшный персонаж Маша живёт одна в лесу.
Медведя уже не спасти, очевидно, что следствие разберётся и докажет его вину. Сейчас главное – уберечь Белоснежку и семь гномов! Если бдительный омбудсмен увидит этот мультфильм, получим голую вечеринку 2.0, только уже с уголовными делами и открытым судебным процессом.

# # #

Сколько себя помню, Америке всегда угрожал крах, а СССР и России – светлое будущее...
Похоже, нет ничего страшнее, чем угроза светлым будущим...

# # #

– Слышали? Путин передал «Газпрому» российский бизнес компаний Bosch и Ariston?
– А выпускать-то они что теперь будут? Вон, заводы VW, BMW, Mercedes тоже отдали, но российские бэхи с мерсами что-то не видно.
– А там много оборудования. Есть что сдать в металлолом!

# # #

Наконец-то мы нашли достойный ответ для немецких леопардов!

Липецкий зоопарк сообщил об отправке в зону боевых действий двух павлинов.
«Для ребят в тяжёлой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарку, а подарок от чистого сердца. Как только поступила заявка от бойцов, зоопарк тут же принял решение передать им птиц. Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат», – говорилось в одном из постов.
Зоопарк также размещал видео с благодарностью от военнослужащего, который сказал, что солдаты, наблюдая за павлинами, могут «ловить какое-то духовное умиротворение».
* * *
Вам всё хиханьки да хахоньки, но если без иронии, то мы сейчас реально не можем осознать уровень людей величайшего ума и масштаба личности, принимающих решения.
Вот сидит директор липецкого зоопарка, или кто это придумал, и думает, как помочь родине? Чего не хватает на фронте? Павлинов! Очевидно же, мысль лежала на поверхности, но из-за того, что молодёжь отупела в интернете, никто, кроме липецкого благодетеля, её не заметил. Всё, решено! Сажает двух несчастных в бандероль и со словами: лети птичка, десантирует их в зону боевых действий.
А сегодня сидит на даче с мужиками, и они такие: выпьем за настоящего патриота! теперь натовские танки точно не пройдут, ни у одной бандеры на павлина рука не поднимется, всё нахер! победа, мужики! наливай!
А он скромно: да будет вам, я же не для себя, я же для пацанов наших, подбодрить их, вот они проснутся на рассвете от обстрела, а у них по окопу павлины вышагивают, ну, плохо что ли? Огурчики, кстати, попробуйте!
– Давайте-ка Венесуэле и Беларуси ещё по миллиарду выделим. Нам нужна их поддержка!
– А как же медицина, пенсии и поддержка россиян?
– Ты прав. Надо поднять зарплату ОМОНу.

# # #

Валентина Матвиенко: «Ну, давайте это сделаем, восстановим статус великой, научной, высокотехнологичной страны!»
Правильно! Нечего тормозить! Взять да и закрепить в Конституции, что Россия – это великая научная высокотехнологичная страна, да и дело с концом!
Можно как раз после статьи о том, что церковь отделена от государства, например.

# # #

Указом президента генерал Гурулёв (тот самый) введён в НАУЧНЫЙ совет при Совбезе.
– Ну что, отец, большие учёные в вашем городе есть?
– Кому и Гурулёв большой учёный.
– Вопросов больше не имею...
Указом президента генерал Гурулёв (тот самый) введён в НАУЧНЫЙ совет при Совбезе
В новый состав научного совета Совбеза РФ вошли преимущественно 70-летние специалисты по «военной доктрине англосаксов». Этим бедным людям так никто и не рассказал, что анлосаксы были завоёваны норманами в 11 веке и исчезли.
Россия наложила вето на резолюцию ООН о нераспространении оружия в космосе.
Представитель РФ заявил, что «нужен другой подход».
Напомню: «другой подход» России – это соглашения о нераспространении оружия в космосе, которые РФ заключила с Никарагуа, Угандой и Сьерра-Леоне.

# # #

В «Единой России» не нашли «ничего дискредитирующего» в том, что мэр затопленного Орска вывез семью в Дубай.
«Ну, Дубай. Ну, квартира за 33 миллиона. Что такого? У нас у всех тут квартиры, и вы тоже покупайте, кто вам не даёт», – добавили в партии.

# # #

Люблю за честность нашу власть,
Нигде столь честной не найду,
Опасно только душу класть
У этой власти на виду.
Игорь Губерман

# # #

(144 раза прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 |
 Доска объявлений 
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012

Кремль: дети российских чиновников лично проверяют скорость загнивания Европы!

Шутка 2023 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине