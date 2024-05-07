№17. 7 мая 2024 года.

Помните, скоты, что вы – люди! * * * «С момента изобретения пороха психопаты стали весьма опасными» (Роберт Шекли). * * * Сложилась странная ситуация. Низы хотят жить в СССР. Верхи тоже хотят, чтобы низы жили в СССР. Но сами хотят жить в Италии. * * * Посмотришь телевизор, и возникает вопрос: «Они что, считают нас всех идиотами?» Потом послушаешь социологов, и вопрос отпадает. * * * «Украинский след очевиден». На российской таможне уничтожена партия киев. * * * «В ту минуту, когда ФБР начинает делать рекомендации относительно того, что должно быть сделано с его информацией, она становится гестапо» (Эдгар Гувер, создатель и первый директор ФБР).

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В школе Нижнего Тагила увековечили парту, за которой сидел Путин Что? Да! Табличку установили в школе №32, которую президент посещал ещё в середине февраля. В школьном кабинете физики Путин присел за одну из парт. Теперь за ней фотографируются местные чиновники и депутаты.

«Могут разные дети сидеть. Это не почётное право сидеть за этой партой, просто дети как обычно сидят в классе, так и сидят», – уточнили в школе.

За кадром осталась церемония целования мэром и депутатами места, на котором Он сидел.



А надо бы пойти ещё дальше:

• За эту дверную ручку держался товарищ Путин!

• По этим ступенькам шаркал туфлями товарищ Путин!

• Именно у этого окна два раза кашлянул товарищ Ким Чен... тьфу, в смысле Путин.

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина показала депутатам местного заксобрания отрывок из мультфильма «Маша и медведь» и потребовала разобраться, почему мультяшный персонаж Маша живёт одна в лесу.Медведя уже не спасти, очевидно, что следствие разберётся и докажет его вину. Сейчас главное – уберечь Белоснежку и семь гномов! Если бдительный омбудсмен увидит этот мультфильм, получим голую вечеринку 2.0, только уже с уголовными делами и открытым судебным процессом.

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Сколько себя помню, Америке всегда угрожал крах, а СССР и России – светлое будущее...Похоже, нет ничего страшнее, чем угроза светлым будущим...

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– Слышали? Путин передал «Газпрому» российский бизнес компаний Bosch и Ariston?– А выпускать-то они что теперь будут? Вон, заводы VW, BMW, Mercedes тоже отдали, но российские бэхи с мерсами что-то не видно.– А там много оборудования. Есть что сдать в металлолом!

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Наконец-то мы нашли достойный ответ для немецких леопардов! Липецкий зоопарк сообщил об отправке в зону боевых действий двух павлинов.

«Для ребят в тяжёлой боевой обстановке красота птиц воодушевляет, приносит частичку радости. Это не реклама зоопарку, а подарок от чистого сердца. Как только поступила заявка от бойцов, зоопарк тут же принял решение передать им птиц. Надеемся, что красота этих птиц скрасит боевые будни солдат», – говорилось в одном из постов.

Зоопарк также размещал видео с благодарностью от военнослужащего, который сказал, что солдаты, наблюдая за павлинами, могут «ловить какое-то духовное умиротворение». * * * Вам всё хиханьки да хахоньки, но если без иронии, то мы сейчас реально не можем осознать уровень людей величайшего ума и масштаба личности, принимающих решения.

Вот сидит директор липецкого зоопарка, или кто это придумал, и думает, как помочь родине? Чего не хватает на фронте? Павлинов! Очевидно же, мысль лежала на поверхности, но из-за того, что молодёжь отупела в интернете, никто, кроме липецкого благодетеля, её не заметил. Всё, решено! Сажает двух несчастных в бандероль и со словами: лети птичка, десантирует их в зону боевых действий.

А сегодня сидит на даче с мужиками, и они такие: выпьем за настоящего патриота! теперь натовские танки точно не пройдут, ни у одной бандеры на павлина рука не поднимется, всё нахер! победа, мужики! наливай!

А он скромно: да будет вам, я же не для себя, я же для пацанов наших, подбодрить их, вот они проснутся на рассвете от обстрела, а у них по окопу павлины вышагивают, ну, плохо что ли? Огурчики, кстати, попробуйте!

– Давайте-ка Венесуэле и Беларуси ещё по миллиарду выделим. Нам нужна их поддержка!– А как же медицина, пенсии и поддержка россиян?– Ты прав. Надо поднять зарплату ОМОНу.

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Валентина Матвиенко: «Ну, давайте это сделаем, восстановим статус великой, научной, высокотехнологичной страны!»Правильно! Нечего тормозить! Взять да и закрепить в Конституции, что Россия – это великая научная высокотехнологичная страна, да и дело с концом!Можно как раз после статьи о том, что церковь отделена от государства, например.

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Указом президента генерал Гурулёв (тот самый) введён в НАУЧНЫЙ совет при Совбезе.

– Ну что, отец, большие учёные в вашем городе есть?

– Кому и Гурулёв большой учёный.

– Вопросов больше не имею...



В новый состав научного совета Совбеза РФ вошли преимущественно 70-летние специалисты по «военной доктрине англосаксов». Этим бедным людям так никто и не рассказал, что анлосаксы были завоёваны норманами в 11 веке и исчезли.

Россия наложила вето на резолюцию ООН о нераспространении оружия в космосе.Представитель РФ заявил, что «нужен другой подход».Напомню: «другой подход» России – это соглашения о нераспространении оружия в космосе, которые РФ заключила с Никарагуа, Угандой и Сьерра-Леоне.

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В «Единой России» не нашли «ничего дискредитирующего» в том, что мэр затопленного Орска вывез семью в Дубай.«Ну, Дубай. Ну, квартира за 33 миллиона. Что такого? У нас у всех тут квартиры, и вы тоже покупайте, кто вам не даёт», – добавили в партии.

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Люблю за честность нашу власть,Нигде столь честной не найду,Опасно только душу кластьУ этой власти на виду.

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