№23. 18 июня 2024 года.
|Если бы не Дантес, А.С. Пушкину в этом году исполнилось бы 225 лет!
# # #2015: Путин заявил, что санкции ЕС идут России на пользу.
2024: Путин потребовал отменить санкции против РФ в обмен на прекращение конфликта на Украине.
Следующая новость: Владимир Путин потребовал от Запада перестать приносить пользу России!
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Мы рождены, чтоб сделать антиутопию былью!«Растёт, растёт Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних – опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой – киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные, и просто безбожники растлённые, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты».
Владимир Сорокин, «День опричника». 2006 г.
– Сижу за решёткой в темнице сырой...
– Ещё нет, но если сейчас не разойдётесь – сядешь.
– Но это же Пушкин!
– А он организатором пойдёт.
# # #Листая старые страницы...
«От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они (команда Коля) должны были это вовремя понять», – Владимир Путин в книге «От первого лица», 2000 г.
# # #Володин заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть.
И действительно! Макрон уже 7 лет президентствует, да и Шольц четвёртый год канцлером... Вцепились и не отпускают...
# # #Новость: Для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку школьники стали упоминать в работах вымышленные цитаты Путина.
– Коллеги, вы только послушайте, что написал выпускник: «По меткому выражению нашего гениального лидера В.В. Путина, Онегин поймал и замочил Ленского в сортире».
– Да... это тянет на два...
– Не соглашусь. Это тянет на 100. А на два – потянете вы, коллега, если будете против. Возможно, с конфискацией!
# # #60% россиян заявили об ухудшении качества продукции, пришедшей на замену покинувшим Россию брендам.
Как в старом советском анекдоте: на вкус всё ещё говно, но на хлеб уже отлично намазывается!
# # #
| ...И на шестой день сотворил Бог мужчину и женщину и сказал им, «плодитесь и размножайтесь».
Количественных показателей по размножению Бог устанавливать не стал, оставив это дело на решение самих людей, однако, соответствующими органами для детозачатия и деторождения мужчину и женщину оснастил.
Президент в России больше, чем Бог. Поэтому решил пойти дальше, распорядился повысить деторождаемость и сказал: «я вам за это денег дам».
Люди поначалу заинтересовались и активизировались, но потом задумались: «А нет ли здесь какого подвоха? Ведь за всю тысячелетнюю историю России никогда власть просто так денег не давала». И рождаемость снова упала.
Но что у президента не отнять, так это его исключительную упорность. Как говорится, если уж решил чего, то сделает обязательно. И сразу после инаугурации издал он Указ и повелел правительству разработать программу «повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году». Подумал и добавил: «и до 1,8 к 2036 году».
И хотя президент в России больше, чем Бог... Но всё же не Бог.
Злые языки поговаривают, что и эту программу, как и прежнюю, ожидает та же судьба. Либо правительство приспособление, которым Господь мужчину оснастил, на неё положит, либо она сама по себе женским органом для деторождения накроется.
Николай Травкин
Наконец-то вместо вредного гамбургера можно съесть котлету с хлебом и овощами!
# # #Новость: Командующий 58-й армией Попов, задержанный по обвинению в мошенничестве на СВО, будет просить у суда отправку на СВО.
В принципе, удобно. Осталось дождаться ходатайства от квартирного вора об отправке его отбывать наказание в квартиру, которую он обокрал...
# # #ГАИ вернули, значит скоро
вернут родное КаГеБе.
# # #«В Госдуме обсуждают снижение возрастной планки до 16 лет для возможности привлечения школьников к опасным работам».
Отцов в окопы, детей – на опасные работы. Год семьи, он такой...
# # #Коммунисты построили страну, в которой идиоты верили в счастливое будущее.
А единороссы построили страну, в которой идиоты верят в счастливое прошлое.
# # #Мой небосвод хрустально ясен
И полон радужных картин
Не потому, что мир прекрасен,
А потому, что я – кретин.
Игорь Губерман
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