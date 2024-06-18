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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 23, 18 июня

№23. 18 июня 2024 года.

Если бы не Дантес, А.С. Пушкину в этом году исполнилось бы 225 лет!
* * *
«Все клиенты будут мобилизованы». Т-Банк сменил название на Т-Анк.
* * *
Россияне, не имеющие кредитов и ипотек, будут платить налог на финансовую свободу.
* * *
Власти призвали чиновников перевести расчёты по взяткам в рубли и юани.
* * *
«Изменения – закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее, бесспорно – пропустят будущее» (Джон Кеннеди).
* * *
Всё это потому, что Тефаль больше не заботится о нас...

# # #

2015: Путин заявил, что санкции ЕС идут России на пользу.
2024: Путин потребовал отменить санкции против РФ в обмен на прекращение конфликта на Украине.
Следующая новость: Владимир Путин потребовал от Запада перестать приносить пользу России!

# # #

Мы рождены, чтоб сделать антиутопию былью!

«Растёт, растёт Стена Великая, отгораживает Россию от врагов внешних. А внутренних – опричники государевы на куски рвут. Ведь за Стеною Великой – киберпанки окаянные, которые газ наш незаконно сосут, католики лицемерные, протестанты бессовестные, буддисты безумные, мусульмане злобные, и просто безбожники растлённые, сатанисты, которые под музыку проклятую на площадях трясутся, наркомы отмороженные, содомиты ненасытные, которые друг другу в темноте попы буравят, оборотни зловещие, которые образ свой, Богом данный, меняют, и плутократы алчные, и виртуалы зловредные, и технотроны беспощадные, и садисты, и фашисты, и мегаонанисты».
Владимир Сорокин, «День опричника». 2006 г.
Мы рождены, чтоб сделать антиутопию былью!
В Тамбовской области власти запретили читать стихи Пушкина в день рождения Пушкина. Чтения сочли митингом и предупредили об уголовной ответственности.
– Сижу за решёткой в темнице сырой...
– Ещё нет, но если сейчас не разойдётесь – сядешь.
– Но это же Пушкин!
– А он организатором пойдёт.

# # #

Листая старые страницы...
«От одного лидера, даже столь сильного, как Коль, за шестнадцать лет устанет любой народ, даже такой стабильный, как немцы. Они (команда Коля) должны были это вовремя понять», – Владимир Путин в книге «От первого лица», 2000 г.

# # #

Володин заявил, что Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть.
И действительно! Макрон уже 7 лет президентствует, да и Шольц четвёртый год канцлером... Вцепились и не отпускают...

# # #

Новость: Для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку школьники стали упоминать в работах вымышленные цитаты Путина.
– Коллеги, вы только послушайте, что написал выпускник: «По меткому выражению нашего гениального лидера В.В. Путина, Онегин поймал и замочил Ленского в сортире».
– Да... это тянет на два...
– Не соглашусь. Это тянет на 100. А на два – потянете вы, коллега, если будете против. Возможно, с конфискацией!

# # #

60% россиян заявили об ухудшении качества продукции, пришедшей на замену покинувшим Россию брендам.
Как в старом советском анекдоте: на вкус всё ещё говно, но на хлеб уже отлично намазывается!

# # #

...И на шестой день сотворил Бог мужчину и женщину и сказал им, «плодитесь и размножайтесь»...И на шестой день сотворил Бог мужчину и женщину и сказал им, «плодитесь и размножайтесь».
Количественных показателей по размножению Бог устанавливать не стал, оставив это дело на решение самих людей, однако, соответствующими органами для детозачатия и деторождения мужчину и женщину оснастил.
Президент в России больше, чем Бог. Поэтому решил пойти дальше, распорядился повысить деторождаемость и сказал: «я вам за это денег дам».
Люди поначалу заинтересовались и активизировались, но потом задумались: «А нет ли здесь какого подвоха? Ведь за всю тысячелетнюю историю России никогда власть просто так денег не давала». И рождаемость снова упала.
Но что у президента не отнять, так это его исключительную упорность. Как говорится, если уж решил чего, то сделает обязательно. И сразу после инаугурации издал он Указ и повелел правительству разработать программу «повышения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году». Подумал и добавил: «и до 1,8 к 2036 году».
И хотя президент в России больше, чем Бог... Но всё же не Бог.
Злые языки поговаривают, что и эту программу, как и прежнюю, ожидает та же судьба. Либо правительство приспособление, которым Господь мужчину оснастил, на неё положит, либо она сама по себе женским органом для деторождения накроется.
Николай Травкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что была рада уходу «Макдоналдса» из России и назвала сеть «Вкусно и точка» флагманом здорового питания.
Наконец-то вместо вредного гамбургера можно съесть котлету с хлебом и овощами!

# # #

Новость: Командующий 58-й армией Попов, задержанный по обвинению в мошенничестве на СВО, будет просить у суда отправку на СВО.
В принципе, удобно. Осталось дождаться ходатайства от квартирного вора об отправке его отбывать наказание в квартиру, которую он обокрал...

# # #

ГАИ вернули, значит скоро
вернут родное КаГеБе.

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«В Госдуме обсуждают снижение возрастной планки до 16 лет для возможности привлечения школьников к опасным работам».
Отцов в окопы, детей – на опасные работы. Год семьи, он такой...

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Коммунисты построили страну, в которой идиоты верили в счастливое будущее.
А единороссы построили страну, в которой идиоты верят в счастливое прошлое.

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Мой небосвод хрустально ясен
И полон радужных картин
Не потому, что мир прекрасен,
А потому, что я – кретин.
Игорь Губерман

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– Понимаешь, бывают моменты, когда путь к сердцу мужчины лежит через водонагреватель.

Шутка 2016 года

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