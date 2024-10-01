№28. 1 октября 2024 года.

«Мы хотим жить. Враги хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много места для компромисса» (Голда Меир). * * * В России вышла книга «50 оттенков красных линий». * * * А вот и хорошие новости: «Места хватит всем: большое кладбище вот-вот откроют под Костромой!» * * * В российском адронном коллайдере разгонять частицы будет Росгвардия. * * * Шаман объявил, что после развода поменяет фамилию Дронов на Беспилоткин.

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В Совете Федерации предложили давать школьницам, родившим ребёнка, максимум дополнительных баллов при поступлении в вуз.– А статью за совращение несовершеннолетних когда планируют отменить?– Зачем? Школьницам – баллы, отцам детей – уголовное дело и на СВО!

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Минтруд планирует разрешить женщинам работать в шахтах и на рудниках, а также управлять самоходными машинами. Сейчас такие профессии входят в число запрещённых для женщин.Поздравляем с очередной победой феминизма!

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Меня одно удивляет, чего мы с дарвинизмом так долго тянули? Как Владимир Владимирович сказал, что мы отдельная цивилизация, так сразу Дарвина из школы надо было и исключать.

Это у западников предки на четвереньках ходили, да по деревьям прыгали. Пока дубиной не научились пользоваться.

У нас фишка другая – умные мы очень. Видать, развивались благодаря голове. Мы, наверное, произошли от головастиков.



Tesla оказалась дешевле Lada e-Largus, которую сегодня анонсировал АвтоВАЗ, – на 2010 долларов США.Догоним и перегоним Америку!

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Мединский назвал 11-летнее школьное образование «непозволительной роскошью».Сразу после выдачи паспорта мальчиков будут отправлять в казармы, а девочек – в роддом.

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Новость: «К созданию новой экспозиции музея антифашистов допустят только русскоязычных рабочих. Также они должны иметь культурный вид».«И правильную форму черепа», – подчеркнули в музее антифашистов.

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В ответ на информацию про рекордный рост числа россиян с депрессией депутат Госдумы Останина заявила, что граждан спасёт победа в «СВО».– Доктор, у меня печень отказывает...– Это от алкоголя.– И что делать?– Пить до победного!

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– Мы не можем убить Волка и вспороть ему брюхо, – печально сказали лесорубы, – у него внутри есть женщины и дети...

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О ядерной войне официальные лица говорят с таким восторгом и надеждой, с нескрываемым сладострастием обсуждая каждое условие, когда бахнуть можно, а когда даже и нужно! Что напрашивается вопрос: а чего это мы столько лет ждали, зачем 70 лет мытарств и бубнежа «никогда и ни за что»? Когда оказывается, что решение всех проблем, таблетка буквально от всего всегда была под рукой!



Получится превратить Землю в лунный пейзаж?

Такая нынче всюду атмосфера –Грядёт пора трагических новаций...И тут подумал я: какого хераМне обо всей планете волноваться?

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Иногда жизнь предлагает вопросы, на которые я не нахожу ответов.Вот, например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщает:И это, наверное, хорошо, но кто они, кто те негодяи, которые хотели отменить культуру во Владикавказе?Тревожащая загадка.

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– Кашпировский возвращается. И знаете что? Будет аншлаг! Я уверен! Я тут живу.– Эх, жалко Мавроди не дожил, щас бы мог ещё раз «МММ» провернуть – походу, идиотов в стране становится только больше...

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Штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, и до 5 миллионов для юрлиц, заявили в Госдуме.Штрафы назначили, теперь неплохо было бы выяснить, что такое эта ваша пропаганда чайлдфри. Например, отмена льготной ипотеки для молодых семей является пропагандой чайлдфри?

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