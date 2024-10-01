№28. 1 октября 2024 года.
|«Мы хотим жить. Враги хотят видеть нас мёртвыми. Это оставляет не слишком много места для компромисса» (Голда Меир).
# # #В Совете Федерации предложили давать школьницам, родившим ребёнка, максимум дополнительных баллов при поступлении в вуз.
– А статью за совращение несовершеннолетних когда планируют отменить?
– Зачем? Школьницам – баллы, отцам детей – уголовное дело и на СВО!
# # #Минтруд планирует разрешить женщинам работать в шахтах и на рудниках, а также управлять самоходными машинами. Сейчас такие профессии входят в число запрещённых для женщин.
Поздравляем с очередной победой феминизма!
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|Меня одно удивляет, чего мы с дарвинизмом так долго тянули? Как Владимир Владимирович сказал, что мы отдельная цивилизация, так сразу Дарвина из школы надо было и исключать.
Это у западников предки на четвереньках ходили, да по деревьям прыгали. Пока дубиной не научились пользоваться.
У нас фишка другая – умные мы очень. Видать, развивались благодаря голове. Мы, наверное, произошли от головастиков.
Догоним и перегоним Америку!
# # #Мединский назвал 11-летнее школьное образование «непозволительной роскошью».
Сразу после выдачи паспорта мальчиков будут отправлять в казармы, а девочек – в роддом.
# # #Новость: «К созданию новой экспозиции музея антифашистов допустят только русскоязычных рабочих. Также они должны иметь культурный вид».
«И правильную форму черепа», – подчеркнули в музее антифашистов.
# # #В ответ на информацию про рекордный рост числа россиян с депрессией депутат Госдумы Останина заявила, что граждан спасёт победа в «СВО».
– Доктор, у меня печень отказывает...
– Это от алкоголя.
– И что делать?
– Пить до победного!
# # #– Мы не можем убить Волка и вспороть ему брюхо, – печально сказали лесорубы, – у него внутри есть женщины и дети...
# # #
|О ядерной войне официальные лица говорят с таким восторгом и надеждой, с нескрываемым сладострастием обсуждая каждое условие, когда бахнуть можно, а когда даже и нужно! Что напрашивается вопрос: а чего это мы столько лет ждали, зачем 70 лет мытарств и бубнежа «никогда и ни за что»? Когда оказывается, что решение всех проблем, таблетка буквально от всего всегда была под рукой!
Получится превратить Землю в лунный пейзаж?
Грядёт пора трагических новаций...
И тут подумал я: какого хера
Мне обо всей планете волноваться?
Игорь Губерман
# # #Иногда жизнь предлагает вопросы, на которые я не нахожу ответов.
Вот, например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщает: «Отмены культуры не будет! Валерий Гергиев откроет новый концертный зал во Владикавказе».
И это, наверное, хорошо, но кто они, кто те негодяи, которые хотели отменить культуру во Владикавказе?
Тревожащая загадка.
# # #– Кашпировский возвращается. И знаете что? Будет аншлаг! Я уверен! Я тут живу.
– Эх, жалко Мавроди не дожил, щас бы мог ещё раз «МММ» провернуть – походу, идиотов в стране становится только больше...
# # #Штрафы за пропаганду чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, и до 5 миллионов для юрлиц, заявили в Госдуме.
Штрафы назначили, теперь неплохо было бы выяснить, что такое эта ваша пропаганда чайлдфри. Например, отмена льготной ипотеки для молодых семей является пропагандой чайлдфри?
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В БОРЬБЕ ЗА ПАСТВУГрандиозный скандал с потасовкой на сеансе Кашпировского: общественники из одиозного движения «Сорок сороков» сорвали выступление гипнотизёра, обвинив его в мошенничестве.
А затем начали громко читать молитву на весь зал, чтобы «остановить бесовщину».
Представители движения появились в зале в тот момент, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса, чтобы излечить от всех болезней.
Однако на защиту известного мага и целителя встала целая толпа его единомышленников, которая кидалась на активистов и даже угрожала перцовым баллончиком.
А после того, как Кашпировский дал команду «не выпускать их до приезда полиции», – женщины пытались всеми силами сдержать представителей движения «Сорок сороков», которые, правда, никуда уходить и не собирались.
Женщины не стеснялись в выражениях, толкались и утверждали, что Кашпировский – не мошенник, а лечит лучше любых врачей и, вообще, деньги они ему принесли сами. Сам целитель в этот момент наблюдал за всем происходящим в окружении нескольких охранников, сидя в одной позе.
Православное движение «Сорок сороков» обратилось к председателю Следственного комитета Бастрыкину. Активисты были обеспокоены тем, что на сеансы к «экстрасенсу» приходят пожилые люди, которые мечтают исцелить свои болезни – и вместо врачей доверяют своё здоровье чародею, который заставляет, например, приносить килограммы хлорки тех, у кого на неё аллергия.
«Лечиться можно только засушенными кусочками плоти православных праведников, молитвой и лекарством «водка-лук-чеснок», – пояснили представители движения.
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