№24. 25 июня 2024 года.

Владимир Путин во время визита в Пхеньян договорился о поставках в Россию северокорейского ликования и слёз радости. * * * А на месте Московской биржи откроется юанечная! * * * Срок за отрицание в России свободы и демократии увеличат до 15 лет! * * * «Всемирная история – есть сумма всего того, чего можно было бы избежать» (Бертран Рассел). * * * В этой жизни может произойти всё, что угодно! В том числе и ничего.

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Извините, у нас Россия.«Помилованного Путиным сатаниста-людоеда поймали за сбыт наркотиков».

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Опубликованы кадры любых выборов в России

Эти альтернативные Олимпиаде «Игры БРИКС» в Казани просто анекдот какой-то.

Например, российский синхронист Мальцев получил там уже две золотые медали: в одном виде соревнований у него был соперник из Таиланда, в другом Мальцев выступал вообще один. * * * Да там ещё смешнее:

У них в таблице по медалям идут западные страны: Германия, Британия, Франция, Швейцария, Литва, Испания, Япония, Южная Корея и т.д.

У всех по 0 медалей.

Потому что нет никаких участников из этих стран.

Пишут, что Шойгу в Астрахани проведёт совещание по безопасности на юге России.А почему не в Белгороде? Или там не так безопасно совещание по безопасности проводить?

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Жильцов дома в Уфе вызвали в полицию из-за покраски бордюра в серо-жёлтый цвет. МВД взяло краску на экспертизу.– Алло, полиция, убивают, насилуют, грабят, помогите!– Ой, не до ваших пустяков сейчас, мы тут цвета краски на бордюре изучаем.

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Путин потребовал искоренить «дурь и несправедливость» в жизни россиян.Хм. Звучит как призывы к насильственному свержению существующей власти!

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Уникальные кадры: Владимир Путин и Ким Чен Ын с ветерком обгоняют проклятый Запад на автомобиле немецкого производства.



20.02.2024. Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.

19.06.2024. Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus.

Предыдущий уже сломался?

Банк России понизил курс доллара до 87,04 руб., евро – до 93,3 руб., юаня – до 11,8 руб.Неплохо процесс пошёл, давно пора было передать курс в руки ЦБ! Кстати, в СССР $1 стоил 64 копейки.

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Путин сказал, что доход основной части граждан РФ – 2,4 млн. рублей в год. Или по 200 тысяч в месяц.Но средняя зарплата, согласно Росстату, 73 тысячи.Если принять большинство за 51%, то оставшиеся 49% граждан в среднем получают по минус 54 тысячи полновесных рублей в месяц.Красота, да и только!

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Мы, если что, Китай научим,как за три дня Тайвань забрать!

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Россия обязалась принять афганских трудовых мигрантов, завил и.о. главы Минтруда Талибана– Травки всякие лечебные будут выращивать...– Ага, и булочки с маком печь!

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Олег включает телевизор

теперь примерно раз в семь лет.

И лишь с надеждой вновь увидеть

балет.



– Россия встаёт с колен!– Да? Видимо, я не по тем дорогам просто езжу.– Какие ещё дороги?! Крым наш!– И не в те поликлиники хожу...– Да нас боятся все, НАТО к нам не сунется!– И к зарплате своей я, наверное, просто несправедлив...– Слышь, ты. Гордиться не мешай, а? А не хочешь вставать – можешь сесть!

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Пишут, что россияне выпили рекордный за девять лет объём алкоголя.Горжусь тем, что внёс свой посильный вклад в это достижение нашей Родины!

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Иркутская область отказалась от ремонта части школ ради дополнительных выплат участникам СВО. Губернатор заявил, что это вопрос приоритетности.

– Пап, а почему в нашей школе крыша протекает и стены шатаются?

– А вон видишь дядю в форме? Он лучше знает.

– Мне подойти у него спросить?

– Да не надо. Сам к вам придёт о патриотизме рассказывать.



Мне повезло на тех, кто вместеСо мной в стаканах ищет дно;Чем век подлей, чем больше честиТому, кто с ним не заодно.

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Откроешь дверь – бросай гранату!Затем – обратный кувырок,два переката влево-вправо...А после – спрашивай «кто там».

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В школьной программе по истории лишили либеральных взглядов Александра I, который хотел отменить крепостное право.В новых учебниках истории школьникам расскажут, что крепостное право никто не отменял.

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Комментатора, который на играх БРИКС сказал «шмары не нужны», уволили.Это потому что оскорбились Захарова, Симоньян и даже Матвиенко с Терешковой, вспомнившие свою молодость?

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