№21. 4 июня 2024 года.
|Учёные заметили: если россиянина заставить думать, он сразу же становится иноагентом.
# # #«Российских школьников отправят в лагерь отдыха в Северной Корее уже в июле. Там будут аквапарк, парк развлечений, а ещё – ежедневные пропагандистские занятия».
Разумно! Дети должны своими глазами увидеть, что подразумевают взрослые дяди под словами «всё идёт по плану», когда этот план будет выполнен.
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Широко шагая к развитому идиотизму!Прокуратура требует изъять из продажи и уничтожить (!) книгу Григория Остера «Вредные советы»! В требовании прокуратуры Каратузского района Красноярского края в частности сказано, что в книге якобы «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику... в виде изображения, унижающего человеческое достоинство». «Рассмотреть вопрос об изъятии с прилавка магазина «Бриз» книги Г. Остера «Вредные советы» издательства АСТ и её уничтожения».
Я понял, какой общественный строй мы строим. Развитой идиотизм. И к его построению мы уже совсем близки.
Ну да, явный же терроризм:
«Если вы решили твёрдо
Самолёт угнать на Запад,
Но не можете придумать,
Чем пилотов напугать,
Почитайте им отрывки
Из сегодняшней газеты, –
И они в страну любую
Вместе с вами улетят.
Если серьёзно: наверное, в запретительском раже нету никаких тормозов и остановок, и можно сразу собрать все книги и дальше последовать рецепту Скалозуба небезызвестного. Отсылаем всех к «Колобку», и понятно, что запрещать книги можно до бесконечности».
Не понравился вам том,
То не проходите мимо!
И скорее всё в костёр!
На юриста, программиста,
Если умозаключенья
Не даются вам никак,
То в доносчики идите,
Там ваще не надо думать,
Ни учиться, ни работать,
Знай, доносы сочиняй!
Просто поддержка Владимира Владимировича населением настолько сильна, что для того, чтобы справиться с ней, нужна тяжёлая военная техника.
# # #Кремль о возвращении релокантов: «Вести бизнес в России интереснее – у нас больше возможностей». Это да, каждый день интересно, отожмут бизнес или нет.
# # #Глава Минфина Силуанов заявил, что россияне сами хотели повышения налогов.
Да мы этих россиян даже знаем пофамильно!
# # #
|МИД и Минюст РФ доложили Владимиру Путину, что Талибан (террористическая организация, запрещённая в РФ) можно исключать из списка запрещённых организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Афганистане Замира Кабулова.
Талибан – разрешённая в РФ террористическая организация.
ХАМАС – дружественная РФ террористическая организация.
ФБК – запрещённая в РФ экстремистская организация.
ЛГБТ – запрещённая в РФ экстремистская организация.
Ничего не перепутал?
Дмитрий Медведев: «В начале 21 века мы считали талибов террористами, а американцев – партнёрами в борьбе против экстремизма. Теперь всё иначе».
В начале 21 века Медведев был президентом, а Зеленский – шутом. Теперь всё иначе...
Но для сохранения баланса и гармонии из списка террористов вот-вот исключат всех боевиков «Талибана».
войну, убийства, пытки, ложь.
Его нашли и расстреляли
за ненависть и экстремизм!
– Ду ю спик инглиш?
– Ес, ай ду.
– Ну, вот ты во всём и признался, голубчик!
# # #«Россиян предупредили о штрафах за выращивание картошки на продажу».
А топинамбур можно? Хотя бы для Китая?
# # #Северная Корея набила более 90 воздушных шаров навозом, пластиковыми бутылками, батарейками и другим мусором и забросала ими соседнюю Южную Корею.
Наши слоняры! Умеют подпиндосникам нос утереть на международной арене!
# # #«Россия стала альтернативой цивилизационного развития», – заявил патриарх Кирилл после литургии в главном храме Вооружённых сил РФ.
А ведь дедушка всё верно сказал! Хотя сам и не понял что.
# # #Ура. Вместо постылого ГИБДД вернули старое доброе ГАИ.
Верните ещё, пожалуйста, тёплый батон за шестнадцать копеек. Верните телепередачу «Кабачок 13 стульев» и чтобы пан Директор так же глупо шутил. Верните магазин пластинок на проспекте Калинина, и чтоб с группой «Пудис» из ГДР. Верните блестящий велосипед «Украина», на котором нет тормозов и скоростей, но хрен меня кто догонит, если я разойдусь. Верните ковёр «Три медведя» на стене тёть Ларисы, у которой ещё был цветной телевизор, где Зайцев и Роднина. Верните сервелат и зефир в шоколаде из праздничного заказа. Верните девчонку, у которой я стоял под балконом.
Юность мою, суки, верните!
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