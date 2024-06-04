№21. 4 июня 2024 года.

Учёные заметили: если россиянина заставить думать, он сразу же становится иноагентом. * * * Глава ФНС: неправда, что в России нет ничего прогрессивного! * * * Следственный комитет проводит проверку в отношении того, какая именно трава у дома снится космонавтам. * * * «Представьте себе, насколько глуп среднестатистический человек. А теперь осознайте, что половина ещё глупее» (Джордж Карлин). * * * В процессе оправдания роста налогов Минфин РФ официально признал, что 97% работающего населения России зарабатывают меньше, чем мусорщики и уборщицы в США... * * * Иди спать. Всё равно идти больше некуда.

# # #

«Российских школьников отправят в лагерь отдыха в Северной Корее уже в июле. Там будут аквапарк, парк развлечений, а ещё – ежедневные пропагандистские занятия».Разумно! Дети должны своими глазами увидеть, что подразумевают взрослые дяди под словами «всё идёт по плану», когда этот план будет выполнен.

# # #

Широко шагая к развитому идиотизму! Прокуратура требует изъять из продажи и уничтожить (!) книгу Григория Остера «Вредные советы»! В требовании прокуратуры Каратузского района Красноярского края в частности сказано, что в книге якобы «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику... в виде изображения, унижающего человеческое достоинство». «Рассмотреть вопрос об изъятии с прилавка магазина «Бриз» книги Г. Остера «Вредные советы» издательства АСТ и её уничтожения».

Я понял, какой общественный строй мы строим. Развитой идиотизм. И к его построению мы уже совсем близки.



Ну да, явный же терроризм:

«Если вы решили твёрдо

Самолёт угнать на Запад,

Но не можете придумать,

Чем пилотов напугать,

Почитайте им отрывки

Из сегодняшней газеты, –

И они в страну любую

Вместе с вами улетят. * * * Первый зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов – о волне запрета детской литературы: «Надо просто отдавать себе отчёт, что самая страшная и требующая самой суровой маркировки книжка – это «Колобок». Вот уж какая жесть происходит! А уж иллюстрация, когда Колобок на языке у Лисы – это просто посмотришь и поседеешь. Как это можно детям показывать?!

Если серьёзно: наверное, в запретительском раже нету никаких тормозов и остановок, и можно сразу собрать все книги и дальше последовать рецепту Скалозуба небезызвестного. Отсылаем всех к «Колобку», и понятно, что запрещать книги можно до бесконечности». * * * Если в книжном магазине

Не понравился вам том,

То не проходите мимо!

И скорее всё в костёр! * * * Если трудно вам учиться

На юриста, программиста,

Если умозаключенья

Не даются вам никак,

То в доносчики идите,

Там ваще не надо думать,

Ни учиться, ни работать,

Знай, доносы сочиняй!

Глава Росгвардии Золотов заявил, что структура получила танки, артиллерию и миномёты, в том числе, для борьбы с внутренними врагами.Просто поддержка Владимира Владимировича населением настолько сильна, что для того, чтобы справиться с ней, нужна тяжёлая военная техника.

# # #

Кремль о возвращении релокантов: «Вести бизнес в России интереснее – у нас больше возможностей». Это да, каждый день интересно, отожмут бизнес или нет.

# # #

Глава Минфина Силуанов заявил, что россияне сами хотели повышения налогов.Да мы этих россиян даже знаем пофамильно!

# # #

МИД и Минюст РФ доложили Владимиру Путину, что Талибан (террористическая организация, запрещённая в РФ) можно исключать из списка запрещённых организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Афганистане Замира Кабулова.

Талибан – разрешённая в РФ террористическая организация.

ХАМАС – дружественная РФ террористическая организация.

ФБК – запрещённая в РФ экстремистская организация.

ЛГБТ – запрещённая в РФ экстремистская организация.

Ничего не перепутал?



Дмитрий Медведев: «В начале 21 века мы считали талибов террористами, а американцев – партнёрами в борьбе против экстремизма. Теперь всё иначе».

В начале 21 века Медведев был президентом, а Зеленский – шутом. Теперь всё иначе... * * * После начала СВО «террористами» признали в шесть раз больше людей пенсионного возраста, чем за всё время до неё.

Но для сохранения баланса и гармонии из списка террористов вот-вот исключат всех боевиков «Талибана». * * * Талибан заявил, что будет убивать по одному заложнику каждый день, пока Россия не исключит его из списка террористических организаций! * * * Евгений ненавидел рабство,

войну, убийства, пытки, ложь.

Его нашли и расстреляли

за ненависть и экстремизм!

ФСБ задержала мужчину по обвинению в передаче сведений о маршрутах перевозки оружия, подтвердив обвинения листом с переписанным от руки гимном США.– Ду ю спик инглиш?– Ес, ай ду.– Ну, вот ты во всём и признался, голубчик!

# # #

«Россиян предупредили о штрафах за выращивание картошки на продажу».А топинамбур можно? Хотя бы для Китая?

# # #

Северная Корея набила более 90 воздушных шаров навозом, пластиковыми бутылками, батарейками и другим мусором и забросала ими соседнюю Южную Корею.Наши слоняры! Умеют подпиндосникам нос утереть на международной арене!

# # #

«Россия стала альтернативой цивилизационного развития», – заявил патриарх Кирилл после литургии в главном храме Вооружённых сил РФ.А ведь дедушка всё верно сказал! Хотя сам и не понял что.

# # #

Ура. Вместо постылого ГИБДД вернули старое доброе ГАИ.Верните ещё, пожалуйста, тёплый батон за шестнадцать копеек. Верните телепередачу «Кабачок 13 стульев» и чтобы пан Директор так же глупо шутил. Верните магазин пластинок на проспекте Калинина, и чтоб с группой «Пудис» из ГДР. Верните блестящий велосипед «Украина», на котором нет тормозов и скоростей, но хрен меня кто догонит, если я разойдусь. Верните ковёр «Три медведя» на стене тёть Ларисы, у которой ещё был цветной телевизор, где Зайцев и Роднина. Верните сервелат и зефир в шоколаде из праздничного заказа. Верните девчонку, у которой я стоял под балконом.Юность мою, суки, верните!

# # #