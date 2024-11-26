№35. 26 ноября 2024 года.

«Слово на букву «П». Институт русского языка им. А.С.Пушкина выбрал ключевое слово 2024 года, но боится его обнародовать! * * * «Бахнуть Боярышник, запустить Орешник». Депутат Гурулёв коротко пересказал новую ядерную доктрину. * * * Не забываем о главном плюсе осени: никто не знает, что у тебя в термосе. * * * АвтоВАЗ попросил у правительства 250 млрд. рублей и вертолёт! * * * «Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать» (Альбер Камю). * * * Знаете ли вы, что Москва контролирует 86 процентов мировых запасов бордюрного камня?

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За $6,2 млн. на аукционе Sotheby’s был продан приклеенный к стене скотчем банан Автор «произведения» – итальянский приколист художник Маурицио Каттелан. А покупателем стал китайский лошара криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан.

Джастин назвал работу культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и добавил, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».



«Вы вообще видели, сколько у англосаксов бананы стоят?» В Госдуме ответили на обвинения в подорожании продуктов. * * * Концептуальное искусство

Нечаянно создал Вадим:

Его стошнило в Эрмитаже.

«Перфоманс!» – зашептал народ.

Извините, у нас Россия.В Петербурге двое мужчин похитили из машины скорой помощи баночки для анализов. На допросе в полиции они рассказали, что украли баночки, чтобы пить из них водку.

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Хуснуллин: «20% жилья в России будет новыми к 2030 году. А на каждого человека будет приходиться по 33 кв. метра жилья!»Да что ж такое-то, опять не сегодня, опять «всё завтра»... Обещаем обещать!

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У президента есть ракета,а всем давно насрать на это.

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Как написать новость, чтобы не показывать, что у людей денег нет:«Россияне охладели к покупке новых автомобилей».Продолжим?«Сливочное масло больше не по вкусу россиянам».«Яйца хоть и выросли в цене, но упали в глазах россиян».

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Не получалось у нас с футболом. Денег на лучших иностранных тренеров не жалели, звёздных футболистов покупали, Путин лично Дзюбе награду вручал и руку жал – не получалось.

И, что интересно, с комментаторами получалось! Комментаторы у нас одни из лучших в мире, а с футболом не получалось...

И вот, масть пошла. Фантастический прорыв! Сборную Брунея сделали как младенцев – 11:0. Следом Сирию раскатали, тоже всухую – 4:0. Происходящее на поле, наконец-то, стало соответствовать пафосу комментатора Губерниева.

Так что же раньше мешало нашей сборной распрямить плечи богатырские и радовать фанатов столь разгромными победами над противниками? Оказывается, две зловредные сучки, две футбольные фифы сдерживали нас – ФИФА и УЕФА. Вырвалась наша сборная из их тисков и заблистала!..

Союз писателей России нашёл «деструктивные идеи» в 60% детских книг. В частности искали и нашли отвергание традиционных ролей мужчины и женщины.Начнём с Карлсона. Мужчина в самом расцвете сил через окно регулярно проникает к несовершеннолетнему мальчику, там они шалят, а потом он его ещё и к себе в квартиру водит!!!

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Многодетная семья из Набережных Челнов назовёт 15-го ребёнка в честь новой баллистической ракеты «Орешник».«Мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы – во имя и во славу защиты планеты», – сказал глава семейства Суховых.«За что?!» Стали известны первые слова новорождённого.

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Мы сохранили всю дремучестьБылых российских поколений,Но к ним прибавили пахучестьСвоих духовных выделений.

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Депутат от Курганской области Александр Ильтяков:«Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы».Наверняка вам уже попадалась эта цитата. Но фишка в том, что никто из наших коллег-журналистов не взял на себя труд чуть копнуть детской лопаткой и выяснить, что господин Ильтяков является также членом правления Общероссийской общественной организации «Национальный союз мясопереработчиков России».И цитата сразу заиграла новыми красками, правда?

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Мишустин и оон-овец Гуттериш. Климатический саммит в Баку... Божья роса вспомнилась.



Генсек ООН выразил глубочайшую озабоченность из-за фотографии со встречи.

Шпиона быстро раскусили:Он шёл и улыбался всем!

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В первый приход Трампа, конечно, переборщили. В Думе шампанское рекой, Маргарита Тудей с американским флагом на машине. Даже инаугурации ждать не стали. Ощущение было, будто мы Америку 86-м субъектом в РФ принимаем. Либо Америка нас 51-м штатом присоединяет... И сглазили. Не оправдались надежды на тёплые дружеские отношения.В этот раз тоже проскальзывает радость в выражениях лиц народных избранников и поведении пропагандистов. Но громко выплёскивать наружу осторожничают. А сигнала от Пескова всё нет и нет.

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