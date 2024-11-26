«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 145
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 25
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 35, 26 ноября

№35. 26 ноября 2024 года.

«Слово на букву «П». Институт русского языка им. А.С.Пушкина выбрал ключевое слово 2024 года, но боится его обнародовать!
* * *
«Бахнуть Боярышник, запустить Орешник». Депутат Гурулёв коротко пересказал новую ядерную доктрину.
* * *
Не забываем о главном плюсе осени: никто не знает, что у тебя в термосе.
* * *
АвтоВАЗ попросил у правительства 250 млрд. рублей и вертолёт!
* * *
«Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать» (Альбер Камю).
* * *
Знаете ли вы, что Москва контролирует 86 процентов мировых запасов бордюрного камня?

# # #

За $6,2 млн. на аукционе Sotheby’s был продан приклеенный к стене скотчем банан

Автор «произведения» – итальянский приколист художник Маурицио Каттелан. А покупателем стал китайский лошара криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан.
Джастин назвал работу культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и добавил, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».
был продан приклеенный к стене скотчем банан
«Вы вообще видели, сколько у англосаксов бананы стоят?» В Госдуме ответили на обвинения в подорожании продуктов.
* * *
Концептуальное искусство
Нечаянно создал Вадим:
Его стошнило в Эрмитаже.
«Перфоманс!» – зашептал народ.
Извините, у нас Россия.
В Петербурге двое мужчин похитили из машины скорой помощи баночки для анализов. На допросе в полиции они рассказали, что украли баночки, чтобы пить из них водку.

# # #

Хуснуллин: «20% жилья в России будет новыми к 2030 году. А на каждого человека будет приходиться по 33 кв. метра жилья!»
Да что ж такое-то, опять не сегодня, опять «всё завтра»... Обещаем обещать!

# # #

У президента есть ракета,
а всем давно насрать на это.

# # #

Как написать новость, чтобы не показывать, что у людей денег нет:
«Россияне охладели к покупке новых автомобилей».
Продолжим?
«Сливочное масло больше не по вкусу россиянам».
«Яйца хоть и выросли в цене, но упали в глазах россиян».

# # #

Вырвалась наша сборная из их тисков и заблистала!..
Не получалось у нас с футболом. Денег на лучших иностранных тренеров не жалели, звёздных футболистов покупали, Путин лично Дзюбе награду вручал и руку жал – не получалось.
И, что интересно, с комментаторами получалось! Комментаторы у нас одни из лучших в мире, а с футболом не получалось...
И вот, масть пошла. Фантастический прорыв! Сборную Брунея сделали как младенцев – 11:0. Следом Сирию раскатали, тоже всухую – 4:0. Происходящее на поле, наконец-то, стало соответствовать пафосу комментатора Губерниева.
Так что же раньше мешало нашей сборной распрямить плечи богатырские и радовать фанатов столь разгромными победами над противниками? Оказывается, две зловредные сучки, две футбольные фифы сдерживали нас – ФИФА и УЕФА. Вырвалась наша сборная из их тисков и заблистала!..
Союз писателей России нашёл «деструктивные идеи» в 60% детских книг. В частности искали и нашли отвергание традиционных ролей мужчины и женщины.
Начнём с Карлсона. Мужчина в самом расцвете сил через окно регулярно проникает к несовершеннолетнему мальчику, там они шалят, а потом он его ещё и к себе в квартиру водит!!!

# # #

Многодетная семья из Набережных Челнов назовёт 15-го ребёнка в честь новой баллистической ракеты «Орешник».
«Мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы – во имя и во славу защиты планеты», – сказал глава семейства Суховых.
«За что?!» Стали известны первые слова новорождённого.

# # #

Мы сохранили всю дремучесть
Былых российских поколений,
Но к ним прибавили пахучесть
Своих духовных выделений.
Игорь Губерман

# # #

Депутат от Курганской области Александр Ильтяков:
«Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы».
Наверняка вам уже попадалась эта цитата. Но фишка в том, что никто из наших коллег-журналистов не взял на себя труд чуть копнуть детской лопаткой и выяснить, что господин Ильтяков является также членом правления Общероссийской общественной организации «Национальный союз мясопереработчиков России».
И цитата сразу заиграла новыми красками, правда?

# # #

Мишустин и оон-овец Гуттериш. Климатический саммит в Баку... Божья роса вспомнилась.
Генсек ООН выразил глубочайшую озабоченность из-за фотографии со встречи
Генсек ООН выразил глубочайшую озабоченность из-за фотографии со встречи.
Шпиона быстро раскусили:
Он шёл и улыбался всем!

# # #

В первый приход Трампа, конечно, переборщили. В Думе шампанское рекой, Маргарита Тудей с американским флагом на машине. Даже инаугурации ждать не стали. Ощущение было, будто мы Америку 86-м субъектом в РФ принимаем. Либо Америка нас 51-м штатом присоединяет... И сглазили. Не оправдались надежды на тёплые дружеские отношения.
В этот раз тоже проскальзывает радость в выражениях лиц народных избранников и поведении пропагандистов. Но громко выплёскивать наружу осторожничают. А сигнала от Пескова всё нет и нет.
Николай Травкин

# # #

(199 раз прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | 2024 год, «РИСК экспресс» | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 |
 Доска объявлений 
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Составление межевых планов, оформление земельных участков в собственность.
Тел. 8923 380 5700
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466

Не забываем о главном плюсе осени: никто не знает, что у тебя в термосе.
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине