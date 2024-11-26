№35. 26 ноября 2024 года.
|«Слово на букву «П». Институт русского языка им. А.С.Пушкина выбрал ключевое слово 2024 года, но боится его обнародовать!
# # #
|
За $6,2 млн. на аукционе Sotheby’s был продан приклеенный к стене скотчем бананАвтор «произведения» – итальянский
Джастин назвал работу культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и добавил, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».
«Вы вообще видели, сколько у англосаксов бананы стоят?» В Госдуме ответили на обвинения в подорожании продуктов.
Нечаянно создал Вадим:
Его стошнило в Эрмитаже.
«Перфоманс!» – зашептал народ.
В Петербурге двое мужчин похитили из машины скорой помощи баночки для анализов. На допросе в полиции они рассказали, что украли баночки, чтобы пить из них водку.
# # #Хуснуллин: «20% жилья в России будет новыми к 2030 году. А на каждого человека будет приходиться по 33 кв. метра жилья!»
Да что ж такое-то, опять не сегодня, опять «всё завтра»... Обещаем обещать!
# # #У президента есть ракета,
а всем давно насрать на это.
# # #Как написать новость, чтобы не показывать, что у людей денег нет:
«Россияне охладели к покупке новых автомобилей».
Продолжим?
«Сливочное масло больше не по вкусу россиянам».
«Яйца хоть и выросли в цене, но упали в глазах россиян».
# # #
|
Не получалось у нас с футболом. Денег на лучших иностранных тренеров не жалели, звёздных футболистов покупали, Путин лично Дзюбе награду вручал и руку жал – не получалось.
И, что интересно, с комментаторами получалось! Комментаторы у нас одни из лучших в мире, а с футболом не получалось...
И вот, масть пошла. Фантастический прорыв! Сборную Брунея сделали как младенцев – 11:0. Следом Сирию раскатали, тоже всухую – 4:0. Происходящее на поле, наконец-то, стало соответствовать пафосу комментатора Губерниева.
Так что же раньше мешало нашей сборной распрямить плечи богатырские и радовать фанатов столь разгромными победами над противниками? Оказывается, две зловредные сучки, две футбольные фифы сдерживали нас – ФИФА и УЕФА. Вырвалась наша сборная из их тисков и заблистала!..
Начнём с Карлсона. Мужчина в самом расцвете сил через окно регулярно проникает к несовершеннолетнему мальчику, там они шалят, а потом он его ещё и к себе в квартиру водит!!!
# # #Многодетная семья из Набережных Челнов назовёт 15-го ребёнка в честь новой баллистической ракеты «Орешник».
«Мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы – во имя и во славу защиты планеты», – сказал глава семейства Суховых.
«За что?!» Стали известны первые слова новорождённого.
# # #Мы сохранили всю дремучесть
Былых российских поколений,
Но к ним прибавили пахучесть
Своих духовных выделений.
Игорь Губерман
# # #Депутат от Курганской области Александр Ильтяков:
«Пока рожалка работает – делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы».
Наверняка вам уже попадалась эта цитата. Но фишка в том, что никто из наших коллег-журналистов не взял на себя труд чуть копнуть детской лопаткой и выяснить, что господин Ильтяков является также членом правления Общероссийской общественной организации «Национальный союз мясопереработчиков России».
И цитата сразу заиграла новыми красками, правда?
# # #
|Мишустин и оон-овец Гуттериш. Климатический саммит в Баку... Божья роса вспомнилась.
Генсек ООН выразил глубочайшую озабоченность из-за фотографии со встречи.
Он шёл и улыбался всем!
# # #В первый приход Трампа, конечно, переборщили. В Думе шампанское рекой, Маргарита Тудей с американским флагом на машине. Даже инаугурации ждать не стали. Ощущение было, будто мы Америку 86-м субъектом в РФ принимаем. Либо Америка нас 51-м штатом присоединяет... И сглазили. Не оправдались надежды на тёплые дружеские отношения.
В этот раз тоже проскальзывает радость в выражениях лиц народных избранников и поведении пропагандистов. Но громко выплёскивать наружу осторожничают. А сигнала от Пескова всё нет и нет.
Николай Травкин
# # #
(199 раз прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 | 2024 год, «РИСК экспресс» | №25 | №26 | №27 | №28 | №29 | №30 | №31 | №32 | №33 | №34 | №35 |