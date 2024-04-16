№15. 16 апреля 2024 года.

Вот вы говорите, Россия – отсталая страна, а у неё, меж тем, прорыв за прорывом, вон, в одном только Орске прорвало уже три раза! * * * «А мы ещё спорим, проверять их (депутатов госдумы) на психику или нет. Проверять всех!» (Виктор Черномырдин). * * * Во избежание дискредитации армии в России запретят честно отвечать на вопрос «как дела?» * * * «Плохие времена, тяжёлые времена – вот что люди не устают повторять, но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Каковы мы, таковы и времена» (Августин Аврелий). * * * «Нет слов». Россияне потребовали от филологов расширить русский мат!

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Дмитрий Медведев, Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент России:«В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать».– А скальпы не пора уже снимать? Или пока отрезанными ушами обойдёмся?

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Вологодскую журналистку проверила полиция: девушка заявила, что на неё написали донос за размещённую ВКонтакте фотографию. Доносчику показалось, что снимок «вызывает ассоциации с вражескими символами» из-за жёлтого пуховика на фоне синего неба.

А если все спокойно гуляют по улицам, сидят в интернете, пишут доносы, то кто в дурке лежит? Походу, всех выпустили...



В нашем племени победа:съели печень людоеда!И бульончик из костейлюдоедовых детей.

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1. Песков сообщил, что в планах Путина нет поездки в затопленные регионы.2. Песков подтвердил планы Путина посетить Китай.Песков заверил, что самолёт президента обязательно пролетит над пострадавшими регионами!

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В Москве полиция остановила «Майбах».За рулём оказался племянник сенатора от Чечни Исы Геремеева. В машине – автоматы и пулемёты.Менты, конечно, извинились, поменяли в авто масло, залили полный бак, почистили пепельницы и, козыряя, пожелали джигиту доброго пути!

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В ответ крысы потребовали арестовать директора!

Генеральный директор строительной компании, строившей плотину в Орске, в эфире Первого канала обвинил в прорыве дамбы грызунов.

То, что во многих бедах страны виноваты крысы, сомнений нет. Но какие у этих крыс фамилии? Почему директор не закончил мысль? * * * Глава Минстроя России Ирек Файзуллин, комментируя версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, заявил, что будет проведено её обследование совместно с Минприроды.

Правильное решение! Только группу, после обследования дамбы на предмет грызунов, не следует распускать. Пусть ещё госбюджет обследуют! * * * – Украинский след уже нашли?

– Да! Дамбу прорвало в трёх местах. Думаю, след от Трезубца! * * * СК заявил, что грызуны, подозреваемые в прогрызе дамбы, проходили обучение в тренировочных хатках стран НАТО и Украины! * * * Говорят, что грызуны

Сгрызли дамбы всей страны.

Храм Христа и Белый дом,

И Восточный космодром.

Сгрызли банки до рубля

Вместе с башнями Кремля...

«Тульские силовики отчитались о спецоперации по установлению личности девочки-подростка, которая разместила фото однополого поцелуя в телеграм».– Так, преступник вооружён?– Нет.– К исламу отношение имеет?– Нет.– Боевыми искусствами владеет?– Нет.– Работаем, братья!

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В связи с последними событиями удивляет и настораживает медлительность органов в определении и постановке на учёт лиц, продолжающих употреблять сало. Особенно тех, которые любят с чесночком и мясной прослоечкой.

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Призывавший нанести ядерный удар по Европе советник администрации президента РФ Сергей Караганов владеет квартирами в Берлине и Венеции, однако из-за санкций он больше не сможет получать прибыль от этой недвижимости.– Запомни, сынок, если чиновник очень громко кричит, что надо брать Берлин, значит, у него там квартира.– А если кричит, что надо врезать ядерной бомбой?– Значит, не только в Берлине...

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«Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные».«Сильно умные на фронте не нужны», – добавил президент.

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Пристав в Басманном суде запретил журналистке «Собеседника» Елене Мильчановске показывать «сердечки» Антонине Фаворской, которую обвиняют в экстремистской деятельности. Он заявил, что это будет расценено как «тайный знак экстремистского сообщества».

Любительский психоанализ вертухаев и гэбистов – дело неблагодарное. Но вопросы, всё же, возникают сами собой. Вот в российском суде запрещают показывать руками сердце и всерьёз объявляют, что это тайный знак экстремистского сообщества. Невольно возникают вопросы, что творится у них в голове:

• Почему это «тайный знак», если его все подряд демонстрируют открыто и для телекамер?

• Что антигосударственного происходит в результате демонстрации этого «тайного знака»? Путин икает? Или что?



ТАСС: «Опрос показал, что каждый пятый россиянин не нуждается в пособиях от государства».Остальные четверо, получается, нуждаются... Успех!

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Раньше я не любил спать, потому что восемь часов выпадали для меня из реальности.А теперь полюбил, потому что восемь часов выпадают для меня из реальности.

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Эти (зачёркнуто) все углеводороды (зачёркнуто).Лес (зачёркнуто).Никель (зачёркнуто).Алюминий (зачёркнуто).Всё, что плохо лежало, они (зачёркнуто).Теперь они (зачёркнуто) то, что хорошо лежало.От бюджета не осталось ни (зачёркнуто).Ну, не (зачёркнуто)? (Зачёркнуто) от них можно.

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