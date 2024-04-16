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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 15, 16 апреля

№15. 16 апреля 2024 года.

Вот вы говорите, Россия – отсталая страна, а у неё, меж тем, прорыв за прорывом, вон, в одном только Орске прорвало уже три раза!
* * *
«А мы ещё спорим, проверять их (депутатов госдумы) на психику или нет. Проверять всех!» (Виктор Черномырдин).
* * *
Во избежание дискредитации армии в России запретят честно отвечать на вопрос «как дела?»
* * *
«Плохие времена, тяжёлые времена – вот что люди не устают повторять, но давайте жить хорошо, и времена станут хорошими. Мы и есть времена. Каковы мы, таковы и времена» (Августин Аврелий).
* * *
«Нет слов». Россияне потребовали от филологов расширить русский мат!

# # #

Дмитрий Медведев, Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент России:
«В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать».
– А скальпы не пора уже снимать? Или пока отрезанными ушами обойдёмся?

# # #

Вологодскую журналистку проверила полиция: девушка заявила, что на неё написали донос за размещённую ВКонтакте фотографию. Доносчику показалось, что снимок «вызывает ассоциации с вражескими символами» из-за жёлтого пуховика на фоне синего неба.
А если все спокойно гуляют по улицам, сидят в интернете, пишут доносы, то кто в дурке лежит? Походу, всех выпустили...
Вологодскую журналистку проверила полиция: девушка заявила, что на неё написали донос за размещённую ВКонтакте фотографию
В нашем племени победа:
съели печень людоеда!
И бульончик из костей
людоедовых детей.

# # #

1. Песков сообщил, что в планах Путина нет поездки в затопленные регионы.
2. Песков подтвердил планы Путина посетить Китай.
Песков заверил, что самолёт президента обязательно пролетит над пострадавшими регионами!

# # #

В Москве полиция остановила «Майбах».
За рулём оказался племянник сенатора от Чечни Исы Геремеева. В машине – автоматы и пулемёты.
Менты, конечно, извинились, поменяли в авто масло, залили полный бак, почистили пепельницы и, козыряя, пожелали джигиту доброго пути!

# # #

В ответ крысы потребовали арестовать директора!

во многих бедах страны виноваты крысы, сомнений нет. Но какие у этих крыс фамилии?
Генеральный директор строительной компании, строившей плотину в Орске, в эфире Первого канала обвинил в прорыве дамбы грызунов.
То, что во многих бедах страны виноваты крысы, сомнений нет. Но какие у этих крыс фамилии? Почему директор не закончил мысль?
* * *
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин, комментируя версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, заявил, что будет проведено её обследование совместно с Минприроды.
Правильное решение! Только группу, после обследования дамбы на предмет грызунов, не следует распускать. Пусть ещё госбюджет обследуют!
* * *
– Украинский след уже нашли?
– Да! Дамбу прорвало в трёх местах. Думаю, след от Трезубца!
* * *
СК заявил, что грызуны, подозреваемые в прогрызе дамбы, проходили обучение в тренировочных хатках стран НАТО и Украины!
* * *
Говорят, что грызуны
Сгрызли дамбы всей страны.
Храм Христа и Белый дом,
И Восточный космодром.
Сгрызли банки до рубля
Вместе с башнями Кремля...
«Тульские силовики отчитались о спецоперации по установлению личности девочки-подростка, которая разместила фото однополого поцелуя в телеграм».
– Так, преступник вооружён?
– Нет.
– К исламу отношение имеет?
– Нет.
– Боевыми искусствами владеет?
– Нет.
– Работаем, братья!

# # #

В связи с последними событиями удивляет и настораживает медлительность органов в определении и постановке на учёт лиц, продолжающих употреблять сало. Особенно тех, которые любят с чесночком и мясной прослоечкой.

# # #

Призывавший нанести ядерный удар по Европе советник администрации президента РФ Сергей Караганов владеет квартирами в Берлине и Венеции, однако из-за санкций он больше не сможет получать прибыль от этой недвижимости.
– Запомни, сынок, если чиновник очень громко кричит, что надо брать Берлин, значит, у него там квартира.
– А если кричит, что надо врезать ядерной бомбой?
– Значит, не только в Берлине...

# # #

«Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные».
«Сильно умные на фронте не нужны», – добавил президент.

# # #

Пристав в Басманном суде запретил журналистке «Собеседника» Елене Мильчановске показывать «сердечки» Антонине Фаворской, которую обвиняют в экстремистской деятельности. Он заявил, что это будет расценено как «тайный знак экстремистского сообщества».
Любительский психоанализ вертухаев и гэбистов – дело неблагодарное. Но вопросы, всё же, возникают сами собой. Вот в российском суде запрещают показывать руками сердце и всерьёз объявляют, что это тайный знак экстремистского сообщества. Невольно возникают вопросы, что творится у них в голове:
• Почему это «тайный знак», если его все подряд демонстрируют открыто и для телекамер?
• Что антигосударственного происходит в результате демонстрации этого «тайного знака»? Путин икает? Или что?
Пристав в Басманном суде запретил журналистке «Собеседника» Елене Мильчановске показывать «сердечки» Антонине Фаворской
ТАСС: «Опрос показал, что каждый пятый россиянин не нуждается в пособиях от государства».
Остальные четверо, получается, нуждаются... Успех!

# # #

Раньше я не любил спать, потому что восемь часов выпадали для меня из реальности.
А теперь полюбил, потому что восемь часов выпадают для меня из реальности.

# # #

Из зачёркнутого.
Эти (зачёркнуто) все углеводороды (зачёркнуто).
Лес (зачёркнуто).
Никель (зачёркнуто).
Алюминий (зачёркнуто).
Всё, что плохо лежало, они (зачёркнуто).
Теперь они (зачёркнуто) то, что хорошо лежало.
От бюджета не осталось ни (зачёркнуто).
Ну, не (зачёркнуто)? (Зачёркнуто) от них можно.

# # #

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