№15. 16 апреля 2024 года.
|Вот вы говорите, Россия – отсталая страна, а у неё, меж тем, прорыв за прорывом, вон, в одном только Орске прорвало уже три раза!
# # #Дмитрий Медведев, Заместитель председателя Совбеза России, экс-президент России:
«В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожжённого натовца нужно давать максимальную премию. И трупов им не отдавать».
– А скальпы не пора уже снимать? Или пока отрезанными ушами обойдёмся?
# # #
|Вологодскую журналистку проверила полиция: девушка заявила, что на неё написали донос за размещённую ВКонтакте фотографию. Доносчику показалось, что снимок «вызывает ассоциации с вражескими символами» из-за жёлтого пуховика на фоне синего неба.
А если все спокойно гуляют по улицам, сидят в интернете, пишут доносы, то кто в дурке лежит? Походу, всех выпустили...
съели печень людоеда!
И бульончик из костей
людоедовых детей.
# # #1. Песков сообщил, что в планах Путина нет поездки в затопленные регионы.
2. Песков подтвердил планы Путина посетить Китай.
Песков заверил, что самолёт президента обязательно пролетит над пострадавшими регионами!
# # #В Москве полиция остановила «Майбах».
За рулём оказался племянник сенатора от Чечни Исы Геремеева. В машине – автоматы и пулемёты.
Менты, конечно, извинились, поменяли в авто масло, залили полный бак, почистили пепельницы и, козыряя, пожелали джигиту доброго пути!
# # #
|
В ответ крысы потребовали арестовать директора!
Генеральный директор строительной компании, строившей плотину в Орске, в эфире Первого канала обвинил в прорыве дамбы грызунов.
То, что во многих бедах страны виноваты крысы, сомнений нет. Но какие у этих крыс фамилии? Почему директор не закончил мысль?
Правильное решение! Только группу, после обследования дамбы на предмет грызунов, не следует распускать. Пусть ещё госбюджет обследуют!
– Да! Дамбу прорвало в трёх местах. Думаю, след от Трезубца!
Сгрызли дамбы всей страны.
Храм Христа и Белый дом,
И Восточный космодром.
Сгрызли банки до рубля
Вместе с башнями Кремля...
– Так, преступник вооружён?
– Нет.
– К исламу отношение имеет?
– Нет.
– Боевыми искусствами владеет?
– Нет.
– Работаем, братья!
# # #В связи с последними событиями удивляет и настораживает медлительность органов в определении и постановке на учёт лиц, продолжающих употреблять сало. Особенно тех, которые любят с чесночком и мясной прослоечкой.
# # #Призывавший нанести ядерный удар по Европе советник администрации президента РФ Сергей Караганов владеет квартирами в Берлине и Венеции, однако из-за санкций он больше не сможет получать прибыль от этой недвижимости.
– Запомни, сынок, если чиновник очень громко кричит, что надо брать Берлин, значит, у него там квартира.
– А если кричит, что надо врезать ядерной бомбой?
– Значит, не только в Берлине...
# # #«Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные».
«Сильно умные на фронте не нужны», – добавил президент.
# # #
|Пристав в Басманном суде запретил журналистке «Собеседника» Елене Мильчановске показывать «сердечки» Антонине Фаворской, которую обвиняют в экстремистской деятельности. Он заявил, что это будет расценено как «тайный знак экстремистского сообщества».
Любительский психоанализ вертухаев и гэбистов – дело неблагодарное. Но вопросы, всё же, возникают сами собой. Вот в российском суде запрещают показывать руками сердце и всерьёз объявляют, что это тайный знак экстремистского сообщества. Невольно возникают вопросы, что творится у них в голове:
• Почему это «тайный знак», если его все подряд демонстрируют открыто и для телекамер?
• Что антигосударственного происходит в результате демонстрации этого «тайного знака»? Путин икает? Или что?
Остальные четверо, получается, нуждаются... Успех!
# # #Раньше я не любил спать, потому что восемь часов выпадали для меня из реальности.
А теперь полюбил, потому что восемь часов выпадают для меня из реальности.
# # #Из зачёркнутого.
Эти (зачёркнуто) все углеводороды (зачёркнуто).
Лес (зачёркнуто).
Никель (зачёркнуто).
Алюминий (зачёркнуто).
Всё, что плохо лежало, они (зачёркнуто).
Теперь они (зачёркнуто) то, что хорошо лежало.
От бюджета не осталось ни (зачёркнуто).
Ну, не (зачёркнуто)? (Зачёркнуто) от них можно.
# # #
(64 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 |