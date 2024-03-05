№9. 5 марта 2024 года.

В уголовный кодекс РФ добавлена статья «Цветыложество». * * * Россиянам запретили ничего не нарушать! * * * Шинель надо купить. Вдруг революция, а я в пуховике, как дебил. * * * «Хотите выжать слезу из глаз тирана? Тогда возьмите его за горло» (Станислав Ежи Лец). * * * Российских служебных собак обучат выявлять граждан, пользующихся западными шампунями. * * * Только бы Чайковского не запретили, особенно «Лебединое озеро». * * * В целях повышения рождаемости аптеки обяжут прикалывать степлером чек к каждому купленному презервативу. * * * В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за напоминания о предыдущих обещаниях Путина. * * * Пособие победности.

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В УК РФ скоро появятся две новых статьи:1. Участие в похоронах иностранного агента.2. Возложение цветов к памятнику убитого иностранного агента.

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Выборы на носу. Результат ясен. Но должно же быть какое-то объяснение, почему он такой большой? Поэтому власть должна устроить населению аттракцион особой, дополнительной доброты. А что может сделать власть, чтобы выглядеть доброй? Она может либо больше дать денег, либо меньше их отнять.

Больше дать – с одной стороны жаба душит, а с другой – деньги на более важное дело (сами понимаете какое) необходимы. И, судя по всему, власть вынашивает намерения меньше отнимать.

А отнимают у населения деньги, в основном, через торговлю. Стало быть, следует ввести экономически обоснованные цены. А кто лучше всех разбирается, обоснованные цены или нет? Депутаты! Вот именно этим они сейчас и приготовились заняться...

Дурашки самоуверенные, вы бы меня поспрашивали и поняли, что это полумеры. Ни к чему полезному они не приведут. Торгаши своего не упустят, всё равно вас переиграют.

Надо сразу, как на последнем этапе строительства развитОго социализма. Мне не верите, так сходите в верхнюю палату, Валентина Ивановна подтвердит.

Власть тогда совсем прекратила еду в магазины поставлять. Чтобы торгаши не наживались, еда прямо с производства поставлялась в холодильники советских людей. И лишних наценок избегали, и в каждом доме изобилие было... Правда, недолго.

Николай Травкин



«Российский «Москвич» оказался вдвое дороже китайского оригинала».– А почему «Москвич» так дорожает?– Технологии, импортозамещение...– Так там из российского только шильдики!– Ну, вот они и дорожают.

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В Госдуме идёт работа над законопроектом о запрете называть мальчиков женскими именами, а девочек – мужскими.Очень необходимый закон в наше время! Давно ждали, устал народ от того, что у каждого есть подруга Олег и друг Наташа, сил нет от них никому, ну наконец сейчас это безобразие запретят и заживём, как при долларе за 27 рублей!

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В России сдвинули сроки поставок гражданских самолётов МС-21 и Superjet 100 на 2025 и 2026 годы.«Решили сначала гвозди научиться делать», – пояснили в Минпромторге.

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«Московский Комсомолец»: «Живущий в Германии инвалид войны в Афганистане, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Сергей Круглян попросил Путина «помочь умереть в России».Неплохой предвыборный слоган, я считаю. Президентскому штабу на заметку.

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Первую голую вечеринку устроил сам Господь – для Адама и Евы.Только Мизулиной об этом не говорите.

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Новость: «В 23 кинотеатрах 20 городов России покажут послание Путина Федеральному собранию».От создателей «Интервью Такеру Карлсону»! От продюсеров пятого президентского срока! Лауреат Северокорейского кинофестиваля! Обладатель Иранской пальмовой ветви! В массовке – депутаты и сенаторы!А всех в зале, кто не сломает руки от аплодисментов, отправят смотреть второй раз.

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Нужно ли героя знать в лицо? На встречу со студентами «Героя нужно знать в лицо» пришли герои СВО... со скрытыми лицами.

Урок мужества прошёл в Архангельске, в Северном (Арктическом) федеральном университете им. Ломоносова.

Кроме лиц, также остались неизвестны и их фамилии, в сообщении названы лишь имена.

И вот тут не совсем понятно. То ли это не герои, то ли таких героев знать в лицо не надо, то ли надо, но не всем.

Надеемся, на мероприятии они всё же объяснили, как их в таком случае знать в лицо.



Генеральный продюсер ТНТ сообщил о перезапуске программы «Наша Russia».А что там перезапускать, учитывая новую реальность? За шутки про Дшамшута – 282 статья и извинения на камеру, семья полицейского – оскорбление представителя власти, суровый челябинский Михалыч – пропаганда экстремизма, а два святых депутата, думающих о Руси – это призыв к свержению конституционного строя.Так что, в новом сезоне «нашей Раши» из нового покажут только обложку. И ту, не цветную.

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Силовики задержали челябинского миллиардера из списка Forbes, владельца ЧЭМК Юрия Антипова. Акции ЧЭМК передали государству в результате решения суда.– Когда сужается кормовая база, обостряется межвидовая и внутривидовая грызня.– Нет, всё гораздо жёстче. Когда сужается кормовая база, те, кто раньше кормился, сами становятся кормом. Хорошего вам настроения, господа олигархи!

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2022 год: «Олимпиаду в Пекине посмотрели 2 млрд. телезрителей!»2024 год, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко: «Общее число просмотров Игр будущего превысило 2,2 миллиарда!»Тут как никогда кстати будет отрывок из «12 стульев»:– Междупланетный шахматный конгресс. Проездом в Казань, – говорил Остап отрывисто, – да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме, устал после Карлсбадского турнира.Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.

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