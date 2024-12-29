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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 40, 29 декабря

№40. 29 декабря 2024 года.

Единственный, кто сегодня разумно себя ведёт – это зонд «Вояджер», который удаляется от Земли со скоростью 17 км/с.
* * *
«Граждане вместо сидения во вражеском Интернете займутся наконец производством детей». Госдума приняла закон о запрете электричества.
* * *
«Гей-пропаганды быть не может». «Голубой огонёк» в этом году сменит название на «Гетеросексуальный ветерок».
* * *
«Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете при закате империи» (Станислав Ежи Лец).
* * *
Президент поставил перед губернаторами задачу создать более интересную альтернативу порно.
* * *
Росстат отчитался, что в этом году Россия обогнала США и Францию в рейтинге стран по алфавиту.
* * *
Мы купили мандарин, денег мало – он один...

# # #

В правильном ответе на вопрос «кто хозяин в доме» и сейчас нет сомнений – кому прислуживают, тот и хозяин.
Котам осталось только мобильники освоить и они власть в стране возьмут. А потом – и по всей планете.
И прекратятся войны на Земле.
И люди заживут спокойно, потому что среди котов нет мудаков, которые грозят миру атомной бомбой.
Николай Травкин
...среди котов нет мудаков, которые грозят миру атомной бомбой...
«Союзмультфильм» потратит 1,2 млрд. рублей на фильмы о российских супергероях, которые станут «ответом Marvel и DC».
– В общем. Главного героя кусает патриот...
– И какие суперспособности он получает?
– У него пропадает совесть, он начинает повсюду видеть западных врагов и у него появляется элитная недвижимость.
– Мощно! Запускаем.

# # #

Когда депрессия накроет
тяжёлой тучей грозовой,
вот табурет, верёвка, мыло –
помойся, сядь, сплети кашпо!

# # #

Центробанк заявил, что российский рубль продолжает уверенное падение к вершинам экономической мощи!

# # #

Я страшно ненавижу жадных!
Жестоких тоже не люблю!
И всех бы их перестреляла,
да жалко денег на ружьё...

# # #

«Давайте себе в ногу не стрелять»: Путин – об идее заблокировать YouTube и Facebook.
Хорошенько подумав, было принято решение стрелять!
Минцифры и Роскомнадзор обсуждают блокировку
Блокировка YouTube очередная полумера. Отказ от созданного ЦРУ Интернета тоже не спасет. Только полное отключение электричества. Только хардкор. Противник не сможет нас найти в темноте. А сограждане вместо серфинга по Интернету и чтения книжек, займутся наконец детопроизводством.
* * *
YouTube заблокировали, а счастья как будто бы больше не стало. Ну, может хоть после блокировки WhatsApp заживём!
* * *
– Минцифры и Роскомнадзор обсуждают блокировку звонков через мессенджеры, потому что ими пользуются мошенники.
– Значит, бензин тоже запретят.
– То есть, никакого решения, кроме очередного запрета, система в принципе принять не может. Удивительно, почему бы просто не запретить мошенников, ведь это так просто, идея лежит на поверхности, неужели не сработает?
Минцифры и Роскомнадзор обсуждают блокировку
Вот почему то есть такое ощущение, что 30 с лишним лет рынок строили, частную собственность утверждали, а проведи сегодня референдум по вопросу: «Вы считаете справедливым отдать квартиру профессора Преображенского человеку труда – заведующему подотделом очистки товарищу Шарикову?» – и получим твёрдый ответ «Да».
– Как объяснить бабушке, что такое «кэшбэк»?!
– Объясните, что это – откат, бабушка поймёт.

# # #

Чтоб в этом мире быть счастливым,
рекомендую не трезветь...

# # #

Путин: «С деторождения у руководителей регионов должен начинаться рабочий день и заканчиваться».

# # #

Соглашусь, что «застой» это скучно. Но не следует путать «застой» с «запором». В этом случае совсем не до скуки.

# # #

Национальный автомобильный союз России требует отозвать около 600 тысяч небезопасных автомобилей АвтоВАЗа, выпущенных после введения санкций. Эти автомобили после ввода санкций в 2022 году выпускали без иностранных деталей и комплектующих. Они ездят по стране без подушек безопасности, ABS и системы контроля устойчивости.
Надо бы этот союз проверить на отрицание пользы санкций – там им уже никакие подушки не помогут, а то ишь, разошлись, иконок им не хватает и наклеек «На Берлин» и «Z»!

# # #

«Основы российской государственности планируют изучать с детского сада», – сообщает «Парламентская газета».
Я несколько лет назад ещё писал – мы преступно теряем время! Упускаем детей, отдаем их врагу! Нужны специальные уполномоченные, которые будут ходить по родильным домам и выкрикивать правильные лозунги прямо в рожениц. А сейчас подумал – и это полумеры. Специалисты могли бы ведь и в акте зачатия принимать посильное участие, читая совокупляющимся гражданам идеологически выверенные тексты.
Мелочей не бывает, когда на кону судьбы мира!

# # #

Тебе оклад не повышают,
чтоб ты не спился и не сдох.

# # #

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«Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете при закате империи» (Станислав Ежи Лец).
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