№40. 29 декабря 2024 года.

Единственный, кто сегодня разумно себя ведёт – это зонд «Вояджер», который удаляется от Земли со скоростью 17 км/с. * * * «Граждане вместо сидения во вражеском Интернете займутся наконец производством детей». Госдума приняла закон о запрете электричества. * * * «Гей-пропаганды быть не может». «Голубой огонёк» в этом году сменит название на «Гетеросексуальный ветерок». * * * «Если маленькие карлики отбрасывают длинные тени, значит, вы живете при закате империи» (Станислав Ежи Лец). * * * Президент поставил перед губернаторами задачу создать более интересную альтернативу порно. * * * Росстат отчитался, что в этом году Россия обогнала США и Францию в рейтинге стран по алфавиту. * * * Мы купили мандарин, денег мало – он один...

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В правильном ответе на вопрос «кто хозяин в доме» и сейчас нет сомнений – кому прислуживают, тот и хозяин.

Котам осталось только мобильники освоить и они власть в стране возьмут. А потом – и по всей планете.

И прекратятся войны на Земле.

И люди заживут спокойно, потому что среди котов нет мудаков, которые грозят миру атомной бомбой.

Николай Травкин



«Союзмультфильм» потратит 1,2 млрд. рублей на фильмы о российских супергероях, которые станут «ответом Marvel и DC».– В общем. Главного героя кусает патриот...– И какие суперспособности он получает?– У него пропадает совесть, он начинает повсюду видеть западных врагов и у него появляется элитная недвижимость.– Мощно! Запускаем.

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Когда депрессия накроеттяжёлой тучей грозовой,вот табурет, верёвка, мыло –помойся, сядь, сплети кашпо!

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Центробанк заявил, что российский рубль продолжает уверенное падение к вершинам экономической мощи!

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Я страшно ненавижу жадных!Жестоких тоже не люблю!И всех бы их перестреляла,да жалко денег на ружьё...

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«Давайте себе в ногу не стрелять»: Путин – об идее заблокировать YouTube и Facebook.

Хорошенько подумав, было принято решение стрелять!



Блокировка YouTube очередная полумера. Отказ от созданного ЦРУ Интернета тоже не спасет. Только полное отключение электричества. Только хардкор. Противник не сможет нас найти в темноте. А сограждане вместо серфинга по Интернету и чтения книжек, займутся наконец детопроизводством. * * * YouTube заблокировали, а счастья как будто бы больше не стало. Ну, может хоть после блокировки WhatsApp заживём! * * * – Минцифры и Роскомнадзор обсуждают блокировку звонков через мессенджеры, потому что ими пользуются мошенники.

– Значит, бензин тоже запретят.

– То есть, никакого решения, кроме очередного запрета, система в принципе принять не может. Удивительно, почему бы просто не запретить мошенников, ведь это так просто, идея лежит на поверхности, неужели не сработает?



Вот почему то есть такое ощущение, что 30 с лишним лет рынок строили, частную собственность утверждали, а проведи сегодня референдум по вопросу: «Вы считаете справедливым отдать квартиру профессора Преображенского человеку труда – заведующему подотделом очистки товарищу Шарикову?» – и получим твёрдый ответ «Да».

– Как объяснить бабушке, что такое «кэшбэк»?!– Объясните, что это –, бабушка поймёт.

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Чтоб в этом мире быть счастливым,рекомендую не трезветь...

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Путин: «С деторождения у руководителей регионов должен начинаться рабочий день и заканчиваться».

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Соглашусь, что «застой» это скучно. Но не следует путать «застой» с «запором». В этом случае совсем не до скуки.

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Национальный автомобильный союз России требует отозвать около 600 тысяч небезопасных автомобилей АвтоВАЗа, выпущенных после введения санкций. Эти автомобили после ввода санкций в 2022 году выпускали без иностранных деталей и комплектующих. Они ездят по стране без подушек безопасности, ABS и системы контроля устойчивости.Надо бы этот союз проверить на отрицание пользы санкций – там им уже никакие подушки не помогут, а то ишь, разошлись, иконок им не хватает и наклеек «На Берлин» и «Z»!

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«Основы российской государственности планируют изучать с детского сада», – сообщает «Парламентская газета».Я несколько лет назад ещё писал – мы преступно теряем время! Упускаем детей, отдаем их врагу! Нужны специальные уполномоченные, которые будут ходить по родильным домам и выкрикивать правильные лозунги прямо в рожениц. А сейчас подумал – и это полумеры. Специалисты могли бы ведь и в акте зачатия принимать посильное участие, читая совокупляющимся гражданам идеологически выверенные тексты.Мелочей не бывает, когда на кону судьбы мира!

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Тебе оклад не повышают,чтоб ты не спился и не сдох.

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