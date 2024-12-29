№40. 29 декабря 2024 года.
|Единственный, кто сегодня разумно себя ведёт – это зонд «Вояджер», который удаляется от Земли со скоростью 17 км/с.
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|В правильном ответе на вопрос «кто хозяин в доме» и сейчас нет сомнений – кому прислуживают, тот и хозяин.
Котам осталось только мобильники освоить и они власть в стране возьмут. А потом – и по всей планете.
И прекратятся войны на Земле.
И люди заживут спокойно, потому что среди котов нет мудаков, которые грозят миру атомной бомбой.
Николай Травкин
– В общем. Главного героя кусает патриот...
– И какие суперспособности он получает?
– У него пропадает совесть, он начинает повсюду видеть западных врагов и у него появляется элитная недвижимость.
– Мощно! Запускаем.
# # #Когда депрессия накроет
тяжёлой тучей грозовой,
вот табурет, верёвка, мыло –
помойся, сядь, сплети кашпо!
# # #Центробанк заявил, что российский рубль продолжает уверенное падение к вершинам экономической мощи!
# # #Я страшно ненавижу жадных!
Жестоких тоже не люблю!
И всех бы их перестреляла,
да жалко денег на ружьё...
# # #
|«Давайте себе в ногу не стрелять»: Путин – об идее заблокировать YouTube и Facebook.
Хорошенько подумав, было принято решение стрелять!
Блокировка YouTube очередная полумера. Отказ от созданного ЦРУ Интернета тоже не спасет. Только полное отключение электричества. Только хардкор. Противник не сможет нас найти в темноте. А сограждане вместо серфинга по Интернету и чтения книжек, займутся наконец детопроизводством.
– Значит, бензин тоже запретят.
– То есть, никакого решения, кроме очередного запрета, система в принципе принять не может. Удивительно, почему бы просто не запретить мошенников, ведь это так просто, идея лежит на поверхности, неужели не сработает?
Вот почему то есть такое ощущение, что 30 с лишним лет рынок строили, частную собственность утверждали, а проведи сегодня референдум по вопросу: «Вы считаете справедливым отдать квартиру профессора Преображенского человеку труда – заведующему подотделом очистки товарищу Шарикову?» – и получим твёрдый ответ «Да».
– Объясните, что это – откат, бабушка поймёт.
# # #Чтоб в этом мире быть счастливым,
рекомендую не трезветь...
# # #Путин: «С деторождения у руководителей регионов должен начинаться рабочий день и заканчиваться».
# # #Соглашусь, что «застой» это скучно. Но не следует путать «застой» с «запором». В этом случае совсем не до скуки.
# # #Национальный автомобильный союз России требует отозвать около 600 тысяч небезопасных автомобилей АвтоВАЗа, выпущенных после введения санкций. Эти автомобили после ввода санкций в 2022 году выпускали без иностранных деталей и комплектующих. Они ездят по стране без подушек безопасности, ABS и системы контроля устойчивости.
Надо бы этот союз проверить на отрицание пользы санкций – там им уже никакие подушки не помогут, а то ишь, разошлись, иконок им не хватает и наклеек «На Берлин» и «Z»!
# # #«Основы российской государственности планируют изучать с детского сада», – сообщает «Парламентская газета».
Я несколько лет назад ещё писал – мы преступно теряем время! Упускаем детей, отдаем их врагу! Нужны специальные уполномоченные, которые будут ходить по родильным домам и выкрикивать правильные лозунги прямо в рожениц. А сейчас подумал – и это полумеры. Специалисты могли бы ведь и в акте зачатия принимать посильное участие, читая совокупляющимся гражданам идеологически выверенные тексты.
Мелочей не бывает, когда на кону судьбы мира!
# # #Тебе оклад не повышают,
чтоб ты не спился и не сдох.
# # #
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