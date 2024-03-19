№11. 19 марта 2024 года.

Кому на Руси жить хорошо, тому и в аду будет неплохо. * * * «Цирк вне политики остаться не может» (Эдгард Запашный). * * * «Карликам нужно низко кланяться. Только великаны могут позволить противникам поднять головы» (Станислав Ежи Лец). * * * В Беларуси запретили строчку молитвы «избави нас от лукавого». * * * Если тебе повышают налоги, радуйся, что пока не ввели трудодни. * * * «Не дай Бог живому человеку подвернуться под ногу власти, которая ведёт народ к счастью» (Николай Травкин). * * * «Люди, у которых есть свобода выбора, всегда выберут мир» (Рональд Рейган). * * * Иду в душ, буду там голый, извините заранее.

# # #

Новость: В ГД внесён законопроект, признающий недействительным решение о передаче Крыма УССР.Монголия в ответ отозвала ярлык на княжение Ивана Калиты!

# # #

«В ближайшие 10 лет в России могут повысить возраст молодёжи как минимум до 38 лет», – сообщил глава ВЦИОМ.Федеральная программа по «омоложению населения» начала свою работу. Уверен, что это лишь робкие инициативы, настоящие патриоты не будут стесняться и прямо предложат записать в молодёжь всех, кто младше 97 лет.Во-первых, так можно эффективно перераспределить расходы бюджета, сами посудите, зачем молодому здоровому 87-летнему юноше платить пенсию?А во-вторых, не нужно каждый раз повторять очевидную вещь, что у нас молодой и сильный лидер.

# # #

Новость: Налог на доходы физлиц вырастет до 20%, а налог на прибыль – до 25%.«Россияне начали богатеть, получать зарплату, бум – и налоги выросли». Путин прокомментировал ситуацию.

# # #

• Международные эксперты осмотрели часть избирательных участков на выборах президента РФ в ЛНР. Выборы организованы прозрачно и безопасно, отметила международный эксперт из Камеруна Натали Така.• Президент Камеруна уже 40 лет у власти: переписывал Конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров.Отличный, беспристрастный и объективный наблюдатель из Камеруна!

# # #

Чемезов: «Армата» мощнее всех танков в мире, но он слишком дорогой для использования.

• Танк «Армата» – отличный, но слишком дорогой.

• Российский автопром – прекрасный, но может только прикручивать шильдики к китайским машинам.

• Лунная станция РФ – самая передовая, но разбилась.

• Рубль гораздо лучше гибнущего доллара, но обесценивается.

• Российская экономика уверенно растёт, но десятки миллионов россиян по-прежнему в нищете.

• Авианосец «Адмирал Кузнецов» пугает весь Запад, но уже семь лет в ремонте.

• Самолёт МС-21 – лучше западных аналогов, но не выпускается.

Всё понятно?



Новость: Упущенные доходы России после начала СВО в Украине и введения санкций составили 1,3 триллиона долларов. Это втрое больше, чем весь бюджет РФ в 2024 году.– А санкции точно на пользу?– Конечно!– А то, что мы недополучили три годовых бюджета, с этим как быть?– С этим? Очень просто – руководствоваться данными Росстата! Всё остальное – дискредитация российской экономики!

# # #

Калининградский губернатор заявил, что ему вместо отчётов о строительстве Театра эстрады показывали зацикленный фрагмент, где «один и тот же мужик уже три месяца съезжает с крыши».Скажем прямо, губернатор не удивил. Всей России уже третий десяток лет показывают зацикленные повторы выступлений мужика с поехавшей крышей, в которых он говорит о борьбе с бедностью и вот это вот всё...

# # #

Сижу на кухне, пью чай.В телевизоре какой то губернатор докладывает президенту о состоянии дел. Излагает – душа поёт. Прирост наблюдается по всем направлениям к прошлому периоду, санкции ваще не ощущаются, а народ политику одобряет, поддерживает и требует продолжения.Потом вице-премьер, который экономику курирует, докладывает. В каждой отрасли всё хорошо, успехи в отечественном импортозамещении полностью нейтрализовали ущербы от санкций и даже превзошли. А ежели с каких заводов и помещений ушли западные кампании – не беда. Ну, ушёл БМВ, так заместо него китайцы из своих китайских деталей наши «Лады» собирают. Никакой разницы, те же четыре колеса и руль. А всякие там прибамбасы, типа, автоматические тормозные системы и прочее, русскому человеку без надобностей. Какой русский не любит быстрой езды, ему тормоза ни к чему. В общем, народ доволен, не ропщет.«Хороший у нас народ», как говорил Михаил Сергеевич.

# # #

Вот человек. Борясь со злом,Добру, казалось бы, мы служим.Но чем? Камнями, кулаком,Огнём, верёвкой и оружием.

# # #