№11. 19 марта 2024 года.
|Кому на Руси жить хорошо, тому и в аду будет неплохо.
# # #Новость: В ГД внесён законопроект, признающий недействительным решение о передаче Крыма УССР.
Монголия в ответ отозвала ярлык на княжение Ивана Калиты!
# # #«В ближайшие 10 лет в России могут повысить возраст молодёжи как минимум до 38 лет», – сообщил глава ВЦИОМ.
Федеральная программа по «омоложению населения» начала свою работу. Уверен, что это лишь робкие инициативы, настоящие патриоты не будут стесняться и прямо предложат записать в молодёжь всех, кто младше 97 лет.
Во-первых, так можно эффективно перераспределить расходы бюджета, сами посудите, зачем молодому здоровому 87-летнему юноше платить пенсию?
А во-вторых, не нужно каждый раз повторять очевидную вещь, что у нас молодой и сильный лидер.
# # #Новость: Налог на доходы физлиц вырастет до 20%, а налог на прибыль – до 25%.
«Россияне начали богатеть, получать зарплату, бум – и налоги выросли». Путин прокомментировал ситуацию.
# # #• Международные эксперты осмотрели часть избирательных участков на выборах президента РФ в ЛНР. Выборы организованы прозрачно и безопасно, отметила международный эксперт из Камеруна Натали Така.
• Президент Камеруна уже 40 лет у власти: переписывал Конституцию, обнулял сроки и сажал оппозиционеров.
Отличный, беспристрастный и объективный наблюдатель из Камеруна!
# # #
|Чемезов: «Армата» мощнее всех танков в мире, но он слишком дорогой для использования.
• Танк «Армата» – отличный, но слишком дорогой.
• Российский автопром – прекрасный, но может только прикручивать шильдики к китайским машинам.
• Лунная станция РФ – самая передовая, но разбилась.
• Рубль гораздо лучше гибнущего доллара, но обесценивается.
• Российская экономика уверенно растёт, но десятки миллионов россиян по-прежнему в нищете.
• Авианосец «Адмирал Кузнецов» пугает весь Запад, но уже семь лет в ремонте.
• Самолёт МС-21 – лучше западных аналогов, но не выпускается.
Всё понятно?
– А санкции точно на пользу?
– Конечно!
– А то, что мы недополучили три годовых бюджета, с этим как быть?
– С этим? Очень просто – руководствоваться данными Росстата! Всё остальное – дискредитация российской экономики!
# # #Калининградский губернатор заявил, что ему вместо отчётов о строительстве Театра эстрады показывали зацикленный фрагмент, где «один и тот же мужик уже три месяца съезжает с крыши».
Скажем прямо, губернатор не удивил. Всей России уже третий десяток лет показывают зацикленные повторы выступлений мужика с поехавшей крышей, в которых он говорит о борьбе с бедностью и вот это вот всё...
# # #Сижу на кухне, пью чай.
В телевизоре какой то губернатор докладывает президенту о состоянии дел. Излагает – душа поёт. Прирост наблюдается по всем направлениям к прошлому периоду, санкции ваще не ощущаются, а народ политику одобряет, поддерживает и требует продолжения.
Потом вице-премьер, который экономику курирует, докладывает. В каждой отрасли всё хорошо, успехи в отечественном импортозамещении полностью нейтрализовали ущербы от санкций и даже превзошли. А ежели с каких заводов и помещений ушли западные кампании – не беда. Ну, ушёл БМВ, так заместо него китайцы из своих китайских деталей наши «Лады» собирают. Никакой разницы, те же четыре колеса и руль. А всякие там прибамбасы, типа, автоматические тормозные системы и прочее, русскому человеку без надобностей. Какой русский не любит быстрой езды, ему тормоза ни к чему. В общем, народ доволен, не ропщет.
«Хороший у нас народ», как говорил Михаил Сергеевич.
Николай Травкин
# # #Вот человек. Борясь со злом,
Добру, казалось бы, мы служим.
Но чем? Камнями, кулаком,
Огнём, верёвкой и оружием.
Игорь Губерман
# # #
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