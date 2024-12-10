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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 37, 10 декабря

№37. 10 декабря 2024 года.

Кремль: у России три союзника – Орешник, Валежник и Боярышник.
* * *
14-летние школьники при получении паспорта могут выбрать себе армейский позывной.
* * *
«Роскосмос» отложил начало пилотируемых полётов на Луну. А что случилось?!
* * *
«Мы живём в эпоху, когда всё настолько ясно, что спорить о чём-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги» (Виктор Пелевин).
* * *
Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря. А автор самого острого вопроса сам выберет себе статью УК.

# # #

На фоне событий в Сирии в комнату Януковича принесли вторую кровать и попросили освободить одну тумбочку.

# # #

Надо вообще ликвидировать финансирование медицины
«Минздрав планирует сократить расходы на лечение россиян с болезнями глаз и гепатитом».
Да полумеры это всё! Надо вообще ликвидировать финансирование медицины – представляете, какая тогда экономия будет! Это ж ещё на один Орешник хватит. Наверное.
Сенатор Совета Федерации Муратов торжественно вручил властям Курганской области неуправляемую ракету С-8 и пожелал так же точно достигать целей.
Жаль, что чиновник не пожелал быть такими же надёжными, как автомобили АвтоВАЗа, такими же популярными, как RuTube, и такими же современными, как российские процессоры «Эльбрус»...

# # #

– Слышали? Грозивший разбомбить Лондон Димон, купил новую яхту в Великобритании через подставной фонд однокурсника...
– Ничего вы не понимаете, если Димон купит английскую яхту, значит какой-то англичанин уже не сможет купить яхту, а это уже радует!
– Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.

# # #

Горжусь успехами страны я!
Но жаль, что та страна – Китай...

# # #

Маскотом пермского наркодиспанера стала белочка

В конце ноября наркодиспансер опубликовал пост с предложением угадать, какое из трёх существ было выбрано в качестве маскота.
В результате победитель был объявлен публично – им оказалась белка. Лечебное заведение также предложило подписчикам выбрать для неё имя. Среди предложенных вариантов – «Орешник», «Похмеляша», «Ремиссия», «Нарка» и другие.
Маскотом пермского наркодиспанера стала белочка
Всем привет! В утреннем эфире с вами сегодня я – Похмеляша. В ближайшие минуты с новостным блоком к нам присоединятся Нарка и (внезапно) Орешник.
Не переключайтесь!
Хватит гипнотизировать курс доллара! Грязная зелёная никому не нужная бумажка доживает последние дни, а после либерализации законодательства по сбору валежника этими вашими необеспеченными фантиками даже печки топить не будут! Главное, чтобы недружественные страны не устроили диверсию и не сорвали принятие закона. Ещё Отто фон Бисмарк в своём знаменитом письме Черчиллю писал: «Валежник – это русский биткоин, позволите им его собирать, и никто не сможет сдержать экономическую мощь России!»

# # #

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин посетовал на то, что на предприятиях ЖКХ города не хватает рабочих рук, а общая ситуация в этой сфере очень тяжёлая. «Будем молиться всевышнему, чтобы он снег давал нам дозировано. Меньше грешить, больше просить», – заявил Муллин.
Гениально! А если не проканает – можно признать зиму иноагентом и пригрозить метели орешником!

# # #

Россияне смогут вступить в пока ещё запрещённую террористическую организацию «Талибан», как только организацию исключат из списка террористических. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Россия – страна возможностей!

# # #

Отару в пропасти погубит
с катушек съехавший пастух.

# # #

• Сечин: «буму на электромобили на Западе приходит конец из-за отсутствия спроса».
• Сечин заявил о наступлении новой угольной эры.
Скоро ждём, Сечин: «Электромобилям приходит конец, за телегами будущее!»
Электромобилям приходит конец, за телегами будущее!
В России появится водка Орешник. Также под этим брендом планируют выпускать виски и вино. Заявку на регистрацию уже подали в Роспатент, пишут СМИ.
Любой символ в современном мире должен быть монетизирован. Учитывая, что обыватель ничего не может удерживать в голове больше одного дня и начинает забывать, какой смысл в символ закладывался, ему необходимо распечатать его на футболках, бутылках или сделать игрушку. Поскольку символы часто меняются, обыватели ещё больше запутываются, на них надежды совсем никакой, а KPI никто не отменял и считать всё-таки нужно, единственным показателем успешности символа является статистика проданного мерча!

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В РФ собираются запретить все игрушки, кроме отечественных.
Об этом заявил первый замруководитель Администрации президента. По его мнению – дети должны играть только в отечественные игрушки, поскольку «мы не можем отдать воспитание наших детей никому другому».
Сергей Владиленович, как же вы правы! Патриотами не рождаются! И невозможно вырастить патриота, ежели дитё игрушками недружественных нам стран играет.
Но этого, пожалуй, недостаточно. Нужно, чтобы и взрослые дяди с тётями в отечественные изделия одевались-обувались... И передайте там своим ребятам наверху, чтобы по-честному. Нехер ярлыки фабрики «большевичка» поверх Leonid Grivko нашивать!

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«Я распил с господином Дерябиным 2 (две) бутылки водки, после чего предложил позвать баб. Как может проснуться весь район, если, к примеру, бабы так и не услышали, а до них было не больше двухсот метров?» (из объяснительной)

Шутка 2007 года

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