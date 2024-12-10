№37. 10 декабря 2024 года.

Кремль: у России три союзника – Орешник, Валежник и Боярышник. * * * 14-летние школьники при получении паспорта могут выбрать себе армейский позывной. * * * «Роскосмос» отложил начало пилотируемых полётов на Луну. А что случилось?! * * * «Мы живём в эпоху, когда всё настолько ясно, что спорить о чём-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги» (Виктор Пелевин). * * * Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря. А автор самого острого вопроса сам выберет себе статью УК.

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На фоне событий в Сирии в комнату Януковича принесли вторую кровать и попросили освободить одну тумбочку.

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«Минздрав планирует сократить расходы на лечение россиян с болезнями глаз и гепатитом».

Да полумеры это всё! Надо вообще ликвидировать финансирование медицины – представляете, какая тогда экономия будет! Это ж ещё на один Орешник хватит. Наверное.

Сенатор Совета Федерации Муратов торжественно вручил властям Курганской области неуправляемую ракету С-8 и пожелал так же точно достигать целей.Жаль, что чиновник не пожелал быть такими же надёжными, как автомобили АвтоВАЗа, такими же популярными, как RuTube, и такими же современными, как российские процессоры «Эльбрус»...

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– Слышали? Грозивший разбомбить Лондон Димон, купил новую яхту в Великобритании через подставной фонд однокурсника...– Ничего вы не понимаете, если Димон купит английскую яхту, значит какой-то англичанин уже не сможет купить яхту, а это уже радует!– Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.

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Горжусь успехами страны я!Но жаль, что та страна – Китай...

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Маскотом пермского наркодиспанера стала белочка В конце ноября наркодиспансер опубликовал пост с предложением угадать, какое из трёх существ было выбрано в качестве маскота.

В результате победитель был объявлен публично – им оказалась белка. Лечебное заведение также предложило подписчикам выбрать для неё имя. Среди предложенных вариантов – «Орешник», «Похмеляша», «Ремиссия», «Нарка» и другие.



Всем привет! В утреннем эфире с вами сегодня я – Похмеляша. В ближайшие минуты с новостным блоком к нам присоединятся Нарка и (внезапно) Орешник.

Не переключайтесь!

Хватит гипнотизировать курс доллара! Грязная зелёная никому не нужная бумажка доживает последние дни, а после либерализации законодательства по сбору валежника этими вашими необеспеченными фантиками даже печки топить не будут! Главное, чтобы недружественные страны не устроили диверсию и не сорвали принятие закона. Ещё Отто фон Бисмарк в своём знаменитом письме Черчиллю писал:

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Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин посетовал на то, что на предприятиях ЖКХ города не хватает рабочих рук, а общая ситуация в этой сфере очень тяжёлая., – заявил Муллин.Гениально! А если не проканает – можно признать зиму иноагентом и пригрозить метели орешником!

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Россияне смогут вступить в пока ещё запрещённую террористическую организацию «Талибан», как только организацию исключат из списка террористических. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.Россия – страна возможностей!

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Отару в пропасти погубитс катушек съехавший пастух.

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• Сечин: «буму на электромобили на Западе приходит конец из-за отсутствия спроса».

• Сечин заявил о наступлении новой угольной эры.

Скоро ждём, Сечин: «Электромобилям приходит конец, за телегами будущее!»



В России появится водка Орешник. Также под этим брендом планируют выпускать виски и вино. Заявку на регистрацию уже подали в Роспатент, пишут СМИ.Любой символ в современном мире должен быть монетизирован. Учитывая, что обыватель ничего не может удерживать в голове больше одного дня и начинает забывать, какой смысл в символ закладывался, ему необходимо распечатать его на футболках, бутылках или сделать игрушку. Поскольку символы часто меняются, обыватели ещё больше запутываются, на них надежды совсем никакой, а KPI никто не отменял и считать всё-таки нужно, единственным показателем успешности символа является статистика проданного мерча!

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Об этом заявил первый замруководитель Администрации президента. По его мнению – дети должны играть только в отечественные игрушки, поскольку «мы не можем отдать воспитание наших детей никому другому».Сергей Владиленович, как же вы правы! Патриотами не рождаются! И невозможно вырастить патриота, ежели дитё игрушками недружественных нам стран играет.Но этого, пожалуй, недостаточно. Нужно, чтобы и взрослые дяди с тётями в отечественные изделия одевались-обувались... И передайте там своим ребятам наверху, чтобы по-честному. Нехер ярлыки фабрики «большевичка» поверх Leonid Grivko нашивать!

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