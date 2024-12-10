№37. 10 декабря 2024 года.
|Кремль: у России три союзника – Орешник, Валежник и Боярышник.
# # #На фоне событий в Сирии в комнату Януковича принесли вторую кровать и попросили освободить одну тумбочку.
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«Минздрав планирует сократить расходы на лечение россиян с болезнями глаз и гепатитом».
Да полумеры это всё! Надо вообще ликвидировать финансирование медицины – представляете, какая тогда экономия будет! Это ж ещё на один Орешник хватит. Наверное.
Жаль, что чиновник не пожелал быть такими же надёжными, как автомобили АвтоВАЗа, такими же популярными, как RuTube, и такими же современными, как российские процессоры «Эльбрус»...
# # #– Слышали? Грозивший разбомбить Лондон Димон, купил новую яхту в Великобритании через подставной фонд однокурсника...
– Ничего вы не понимаете, если Димон купит английскую яхту, значит какой-то англичанин уже не сможет купить яхту, а это уже радует!
– Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.
# # #Горжусь успехами страны я!
Но жаль, что та страна – Китай...
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Маскотом пермского наркодиспанера стала белочкаВ конце ноября наркодиспансер опубликовал пост с предложением угадать, какое из трёх существ было выбрано в качестве маскота.
В результате победитель был объявлен публично – им оказалась белка. Лечебное заведение также предложило подписчикам выбрать для неё имя. Среди предложенных вариантов – «Орешник», «Похмеляша», «Ремиссия», «Нарка» и другие.
Всем привет! В утреннем эфире с вами сегодня я – Похмеляша. В ближайшие минуты с новостным блоком к нам присоединятся Нарка и (внезапно) Орешник.
Не переключайтесь!
# # #Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин посетовал на то, что на предприятиях ЖКХ города не хватает рабочих рук, а общая ситуация в этой сфере очень тяжёлая. «Будем молиться всевышнему, чтобы он снег давал нам дозировано. Меньше грешить, больше просить», – заявил Муллин.
Гениально! А если не проканает – можно признать зиму иноагентом и пригрозить метели орешником!
# # #Россияне смогут вступить в пока ещё запрещённую террористическую организацию «Талибан», как только организацию исключат из списка террористических. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Россия – страна возможностей!
# # #Отару в пропасти погубит
с катушек съехавший пастух.
# # #
|• Сечин: «буму на электромобили на Западе приходит конец из-за отсутствия спроса».
• Сечин заявил о наступлении новой угольной эры.
Скоро ждём, Сечин: «Электромобилям приходит конец, за телегами будущее!»
Любой символ в современном мире должен быть монетизирован. Учитывая, что обыватель ничего не может удерживать в голове больше одного дня и начинает забывать, какой смысл в символ закладывался, ему необходимо распечатать его на футболках, бутылках или сделать игрушку. Поскольку символы часто меняются, обыватели ещё больше запутываются, на них надежды совсем никакой, а KPI никто не отменял и считать всё-таки нужно, единственным показателем успешности символа является статистика проданного мерча!
# # #В РФ собираются запретить все игрушки, кроме отечественных.
Об этом заявил первый замруководитель Администрации президента. По его мнению – дети должны играть только в отечественные игрушки, поскольку «мы не можем отдать воспитание наших детей никому другому».
Сергей Владиленович, как же вы правы! Патриотами не рождаются! И невозможно вырастить патриота, ежели дитё игрушками недружественных нам стран играет.
Но этого, пожалуй, недостаточно. Нужно, чтобы и взрослые дяди с тётями в отечественные изделия одевались-обувались... И передайте там своим ребятам наверху, чтобы по-честному. Нехер ярлыки фабрики «большевичка» поверх Leonid Grivko нашивать!
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