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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 39, 24 декабря

№39. 24 декабря 2024 года.

«Глаз дёргается в такт гирляндам». Россияне отчитались о подготовке к Новому году.
* * *
«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать». По требованию религиозных общин в России запретят коммунальные службы.
* * *
В российские роддома запретили принимать рожениц, не умеющих кричать по-русски!
* * *
Школьники на уроках труда будут плести танковые гусеницы.
* * *
«Подорожали всего лишь два вида товаров – продовольственные и непродовольственные». Минфин опроверг слухи о массовом росте цен.
* * *
На Московскую биржу поступила первая пробная партия 150-рублёвых долларов!

# # #

В Чите для жителей бараков почти открыли деревянный туалет, которого они ждут два года

Старый туалет около бараков на улице Таёжная снесли в начале 2023 года и целый год жители Таёжной ходили в ведро, а ведро выносили на Таёжную же.
Радость жителей Читы, как вы уже догадались, была недолгой: туалетом пользоваться пока не разрешили. Он заколочен, пока объект не примет заказчик. Поэтому средневековая атмосфера в российской глубинке сохраняется. «Жители бараков продолжают выносить вёдра, словно живут в глухом Средневековье», – рассказывают прокремлёвские общественники из «Народного фронта».
В Чите для жителей бараков почти открыли деревянный туалет, которого они ждут два года
И обратите внимание! Две кабинки! Не как в разложившейся Европе с их общими трансгендерными тубзиками, а раздельно. Правда, куда бабам идти, а куда мужикам – по фото не ясно. Но несомненно, что к Новому Году Дед Мороз нарисует там Эм и Жо!
Меня преследуют сомненья:
Купить ли саночки и гроб?
Ну, гроб, допустим, пригодится,
А саночки – как знать, как знать.

# # #

Извините, у нас Россия.
1. Глава Минобороны Белоусов поблагодарил Шойгу за создание задела в развитии ВС.
2. По делу экс-замглавы МО Иванова арестовали раритетный лимузин, Rolls-Royce и 11 земельных участков.

# # #

Телеграм сообщает, что 83-летняя бабушка – московская пенсионерка, отдала мошенникам 146 млн. рублей.
А чья бабушка, не уточняют...

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Признаки повышения качества жизни в нормальный странах: более качественные продукты; более дорогие вещи; регулярный качественный отдых.
Признаки повышения качества жизни в России: пропало сливочное масло.

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Роскомнадзор заблокировал Viber на территории РФ. Не страшно. Скоро по старой схеме сделают аналог «Вкусно и Вайбер». Ну, или «Вайбер и Точка». «Добрый Вайбер» тоже вариант.
Роскомпозор... отнял у бабушек смысл их жизни
Что-то нам подсказывает, что это настоящая диверсия со стороны Роскомпозора в сторону ЛадимЛадимыча. Ведь он только что отнял у бабушек смысл их жизни – закидывать всех своих детей и внуков открытками на любые праздники.
«Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Их на 20% больше, чем в США и на 35% больше, чем в Германии».
Главное, что наши разводы высокодуховны и традиционно ценностны! Не то, что в этой Гейропе и Пендостане!

# # #

«В 2024 году Путин одолжил рекордную за 25 лет сумму «дружественным» странам. Она превысила $30 млрд.».
Вспоминая о сокращении расходов на всё, кроме оборонки, очень хочется узнать, когда уже, наконец, и Россия станет для Владимира Владимировича дружественной страной...

# # #

Служба информации НТВ: «В подорожании рыбы в России виновата рыба».
– Странно, что не Украина.
– Теперь всю рыбу объявят экстремистским сообществом или сначала начнут с самых ярких представителей подводного мира?
– Угадаете с первой попытки – кто в итоге будет виноват в низких пенсиях и зарплатах бюджетников?

# # #

Новость: «В Госдуме предложили создать комитет по борьбе со взрывным ростом цен».
В рамках комитета по борьбе со взрывным ростом цен будет создана комиссия по предотвращению лавинообразного подорожания и рабочая группа по недопущению катастрофического увеличения стоимости.

# # #

Детское шампанское «программирует ребёнка на потребление алкоголя»
Детское шампанское «программирует ребёнка на потребление алкоголя» с малых лет, пришёл к выводу депутат Госдумы Хамзаев.
Он накатал доносы в правительство с требованием запретить эту праздничную газировку, потому что: «Сегодня – детское шампанское, завтра – молодёжная водка, послезавтра – юношеский коньяк».
Запрет детского шампанского, которое разливают в похожие на взрослые бутылки, федеральные власти обсуждают с 2019 года. В этом году к абсурдному вопросу вернулись в парламенте Вологодской области.
И спросит Бог: никем не ставший,
Зачем ты жил? Что смех твой значит?
– Я утешал рабов уставших, –
Отвечу я. И Бог заплачет.
Игорь Губерман

# # #

На прямой линии:
– Дорогой Владимир Владимирович! Я пенсионерка из Урюпинска, у меня пенсия 15 тысяч, за ЖКХ плачу 7 тысяч, продукты за два года подорожали в три раза, перебои с электричеством и отоплением, больницу закрыли, автобусы не ходят, у меня вопрос: а расскажите про «Орешник»?

# # #

Разгонит солнце тучи,
и будет всё иначе!
а там наверно даже,
может быть,
сам Путин нам поручит,
сам Путин нам назначит,
сам Путин нам прикажет
долго жить!

# # #

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Под девизом «Уж лучше быть синими, чем голубыми!» бригада строителей прошла мимо гей-клуба в рюмочную.

Шутка 2007 года

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