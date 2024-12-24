№39. 24 декабря 2024 года.

«Глаз дёргается в такт гирляндам». Россияне отчитались о подготовке к Новому году. * * * «Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать». По требованию религиозных общин в России запретят коммунальные службы. * * * В российские роддома запретили принимать рожениц, не умеющих кричать по-русски! * * * Школьники на уроках труда будут плести танковые гусеницы. * * * «Подорожали всего лишь два вида товаров – продовольственные и непродовольственные». Минфин опроверг слухи о массовом росте цен. * * * На Московскую биржу поступила первая пробная партия 150-рублёвых долларов!

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В Чите для жителей бараков почти открыли деревянный туалет, которого они ждут два года Старый туалет около бараков на улице Таёжная снесли в начале 2023 года и целый год жители Таёжной ходили в ведро, а ведро выносили на Таёжную же.

Радость жителей Читы, как вы уже догадались, была недолгой: туалетом пользоваться пока не разрешили. Он заколочен, пока объект не примет заказчик. Поэтому средневековая атмосфера в российской глубинке сохраняется. «Жители бараков продолжают выносить вёдра, словно живут в глухом Средневековье», – рассказывают прокремлёвские общественники из «Народного фронта».



И обратите внимание! Две кабинки! Не как в разложившейся Европе с их общими трансгендерными тубзиками, а раздельно. Правда, куда бабам идти, а куда мужикам – по фото не ясно. Но несомненно, что к Новому Году Дед Мороз нарисует там Эм и Жо!

Меня преследуют сомненья:Купить ли саночки и гроб?Ну, гроб, допустим, пригодится,А саночки – как знать, как знать.

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Извините, у нас Россия.1. Глава Минобороны Белоусов поблагодарил Шойгу за создание задела в развитии ВС.2. По делу экс-замглавы МО Иванова арестовали раритетный лимузин, Rolls-Royce и 11 земельных участков.

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Телеграм сообщает, что 83-летняя бабушка – московская пенсионерка, отдала мошенникам 146 млн. рублей.А чья бабушка, не уточняют...

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Признаки повышения качества жизни в нормальный странах: более качественные продукты; более дорогие вещи; регулярный качественный отдых.Признаки повышения качества жизни в России: пропало сливочное масло.

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Роскомнадзор заблокировал Viber на территории РФ. Не страшно. Скоро по старой схеме сделают аналог «Вкусно и Вайбер». Ну, или «Вайбер и Точка». «Добрый Вайбер» тоже вариант.



Что-то нам подсказывает, что это настоящая диверсия со стороны Роскомпозора в сторону ЛадимЛадимыча. Ведь он только что отнял у бабушек смысл их жизни – закидывать всех своих детей и внуков открытками на любые праздники.

«Россия занимает третье место в мире по числу разводов. Их на 20% больше, чем в США и на 35% больше, чем в Германии».Главное, что наши разводы высокодуховны и традиционно ценностны! Не то, что в этой Гейропе и Пендостане!

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«В 2024 году Путин одолжил рекордную за 25 лет сумму «дружественным» странам. Она превысила $30 млрд.».Вспоминая о сокращении расходов на всё, кроме оборонки, очень хочется узнать, когда уже, наконец, и Россия станет для Владимира Владимировича дружественной страной...

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Служба информации НТВ: «В подорожании рыбы в России виновата рыба».– Странно, что не Украина.– Теперь всю рыбу объявят экстремистским сообществом или сначала начнут с самых ярких представителей подводного мира?– Угадаете с первой попытки – кто в итоге будет виноват в низких пенсиях и зарплатах бюджетников?

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Новость: «В Госдуме предложили создать комитет по борьбе со взрывным ростом цен».В рамках комитета по борьбе со взрывным ростом цен будет создана комиссия по предотвращению лавинообразного подорожания и рабочая группа по недопущению катастрофического увеличения стоимости.

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Детское шампанское «программирует ребёнка на потребление алкоголя» с малых лет, пришёл к выводу депутат Госдумы Хамзаев.

Он накатал доносы в правительство с требованием запретить эту праздничную газировку, потому что: «Сегодня – детское шампанское, завтра – молодёжная водка, послезавтра – юношеский коньяк».

Запрет детского шампанского, которое разливают в похожие на взрослые бутылки, федеральные власти обсуждают с 2019 года. В этом году к абсурдному вопросу вернулись в парламенте Вологодской области.

И спросит Бог: никем не ставший,Зачем ты жил? Что смех твой значит?– Я утешал рабов уставших, –Отвечу я. И Бог заплачет.

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На прямой линии:– Дорогой Владимир Владимирович! Я пенсионерка из Урюпинска, у меня пенсия 15 тысяч, за ЖКХ плачу 7 тысяч, продукты за два года подорожали в три раза, перебои с электричеством и отоплением, больницу закрыли, автобусы не ходят, у меня вопрос: а расскажите про «Орешник»?

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Разгонит солнце тучи,и будет всё иначе!а там наверно даже,может быть,сам Путин нам поручит,сам Путин нам назначит,сам Путин нам прикажетдолго жить!

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