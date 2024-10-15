№30. 15 октября 2024 года.
|В честь дня рождения Путина в Третьяковке проходит выставка самых красивых обещаний.
# # #Я в детстве темноты боялся.
Теперь, когда приходит счёт,
Я больше стал бояться света
И перестал его включать.
# # #В трамвае. Две женщины довольно солидного возраста обсуждают парламентские новости:
– Дусь, у них там от безделья совсем крыша поехала. Мы со своим вечером садимся сериал смотреть и всегда по пакетику сухой картошечки-фри открываем. Я-то так похрустываю, ты же знаешь, у меня зубы от природы хорошие. А дед челюсти вынимает, чтобы дёсны отдохнули. А эта фри, она же сухая – нёбо карябает. Вот он и приловчился со сладким чаем вприхлёбку, нравится ему. И вот, Дусь, скажи, кому это мешало?! Нет, прицепились паразиты, закон о запрете чай-фри придумали...
– Тань, и не говори... А теперь ещё и каких то квадробоберов запретить хотят.
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Россия запускает исследования 6G: старт намечен на 2025 годПри этом сети 5G в России пока не развернуты в коммерческом масштабе из-за ограничений на использование частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц, который занят спецслужбами...
– Велика Россия, а хоронить некуда... Придётся, видимо, ещё землицы у соседей оттяпать – под кладбища.
– Намечается очередная госкорпорация Роскрематорий, или это Газпром после рекордных убытков ищет новые рынки?
# # #Член Комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин:
«Наши, отечественные платформы наступают на пятки иностранным. Rutube – отличная площадка. С учётом того, что YouTube сейчас работает очень медленно или вообще не работает, Rutube – отлично работает».
Осталось ещё устроить заезд Лады Гранты и Мерседеса, с которого предварительно снять колеса, слить бензин и вытащить двигатель, после чего заявить, что наша ласточка наступает на бампер западной развалюхе!
# # #
|Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, которые навязывают «деструктивные неолиберальные идеологические установки», а также противоречат «традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В список вошли 47 стран, в том числе Микронезия.
Как?! Как умудрилась Микронезия так жёстко и с таким вызовом противопоставить свои «неолиберальные установки» России? Видимо, я что-то пропустил...
Сильный ход!
# # #У веры много алтарей,
Но всюду всякий раз
Удобней жертву, чем еврей,
Не сыщешь в нужный час.
Игорь Губерман
# # #В Тольяттинской академии управления провели учебный обыск с автоматами, чтобы подготовить российских управленцев к будущим обыскам. Как рассказал руководитель вуза Игорь Богданов, деловую игру «Обыск на предприятии» провели, чтобы проанализировать «правильность действий работников компаний в подобных ситуациях».
– Ну, вашу ж мать! Кто так взятки прячет?! А это что?! Вы же только половину пачки документов съели!!! Нет, так мы коррупцию никогда не победим!
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Перед встречей Путина и Пашиняна Сергей Лавров поржал над квадроберамиПеред встречей Путина и Пашиняна Лавров обсудил с армянскими коллегами квадроберов:
– У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят как животные.
Министр иностранных дел Армении был не в теме. Какую опасность государственности могут нанести квадроберы, он чётко не осознавал. Поэтому, на всякий случай, решил с вопросом выхода из ОДКБ повременить.
– А как же! Есть даже квадробер иностранных дел.
– Квадроберство должно быть запрещено. Недопустимо, когда при упоминании крысы, моли или коня все сразу понимают о ком идёт речь, – заявили в парламенте.
– Свечки – ради урожая, икона – от пожаров, крестный ход – против эпидемии, мощи – для беременности. Это и есть те самые аналоговнетные технологии?
– Не знаем, как зерно, но у Гундяева при таком раскладе урожай точно будет богатый!
# # #В Вологде установят памятник Сталину. Губернатор Георгий Филимонов, который представляет партию «Единая Россия», утверждает, что на это «существует запрос» со стороны общественности.
Довожу до сведения тов. Филимонова, что в обществе также существует запрос на то, чтобы расхерачить в щебень особняки и поместья «слуг народа», лишить охраны губернаторов и пустить их в народ для живого общения.
# # #«Россияне могут жить до 120 лет – это заложено генетически», – рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Поэтому на пенсию россияне будут выходить в 100 лет.
# # #Россия и Буркина-Фасо договорились не размещать первыми оружие в космосе.
На уточняющий вопрос африканского друга «А в космосе – это где?» Лавров загадочно поднял палец вверх и протянул «Та-а-ма!».
Я бы всё же не доверял Буркина-Фасо по поводу неразмещения оружия в космосе. А вдруг надуют Россию и разместят?
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