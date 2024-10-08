№29. 8 октября 2024 года.

С либерахами и геями разобрались, осталось чайлд-фри и квадроберов к ногтю прижать, и вот тогда точно встанем с колен! * * * Путин заявил о выделении дополнительных средств на поддержку отечественных китайских производителей. * * * В целях улучшения демографии Госдума обязала рожать мужчин. * * * За пропаганду отказа от чая (движение «Чайфри») наказывать пока не планируют!

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Депутат Милонов предложил россиянам искать вещи на помойках. Он посоветовал затянуть пояса и не покупать новое, а развивать осознанное потребление. В мусорках «часто встречаются настоящие жемчужины: винтаж, антиквариат и даже новьё», подчеркнул Милонов.А что? Экономический прогресс, понимать надо.

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Спикер Госдумы Володин объяснил, почему важно запретить пропаганду чайлдфри:«Если бы такая пропаганда была раньше, то сейчас в Госдуме не было бы многих».А минусы будут?

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Новый взгляд:

Мальчик, который считает себя дядей, решает организовать горизонтальную коммуну с двумя квадроберами.



Начинаем день с обнадеживающих новостей:Катя Лель рассказала, что когда станет совсем невмоготу, инопланетяне просто переселят нас на другую планету.Оказывается, они думают о нас. Приятно.

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– Какие некрасивые названия у наших вузов МГИМО, УРФУ, РГППУ, УИЭУИП...– Зато какие красивые название тюрем: Чёрный лебедь, Полярная сова, Жёлтый тюльпан!

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Извините, у нас Россия.В ХМАО вагнеровец убил вагнеровца, который признался в убийстве вагнеровцев. Суд определил участие подсудимого в СВО смягчающим обстоятельством, а участие в СВО убитого – отягчающим.

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Массовые аресты генералов поначалу население восприняло положительно – уж очень много воровали. Стало быть, мыслило население, на следующий год военный бюджет поэкономнее будет и побольше денежек на социальные расходы достанется...Ошиблось население, неправильно мыслило. На места арестованных генералов назначили новых, и военный бюджет на следующий год увеличивают на 3 триллиона.

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На православном телеканале «Спас» рассказали, почему нужно рожать от насильников: «Если будущая мама прерывает беременность, то по сути, тоже становится преступницей – совсем не меньше, чем человек, который совершил насилие».

Учитывая активность властей в поиске мер по увеличению рождаемости, следует ждать, что к инициативе телеканала «Спас» прислушаются. Причём действовать будут, видимо, с двух сторон. С одной стороны депутаты разработают закон, уравнивающий осмысленное прерывание беременности с убийством. А с другой стороны акт насилия, если он привёл к беременности, предложат исключить из состава преступлений. Мало того, разработают ряд мер, поощряющих насильника. Типа, серьёзное денежное вознаграждение и всяческая популяризация насильничества.

И дело пойдёт! Рождаемость попрёт вверх так, что через некоторое время её придётся ограничивать как в своё время в Китае... Ну, разумеется, тогда и элиту подчистят за перегибы.

Николай Травкин

«Путин поддержал идею проведения «разговоров о важном» не только в школах, но и в детских садах».– Дети, это корова. Она говорит «мууу». А это собачка. Она говорит «гав-гав». А это Владимир Владимирович Путин. Он говорит, что после 2014 года западные страны готовили Украину к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие российские регионы, а также строили биолаборатории и тренировали боевых комаров.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:– Скажите, у вас есть конкретная программа по улучшению состояния экономики?– Ещё бы! Всё, что должно делаться, чтобы его улучшить – должно делаться!– Дайте угадаю – а всё, что мешает, делаться не должно?– ОТКУДА ВЫ ЗНАЕТЕ? Пойдёте в правительство экономистом?

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Многие тут сетуют, что нет свободы слова.А вы выйдите на улицу. Оглянитесь вокруг. Вглядитесь в лица людей.А с кем вы, собственно, собрались говорить?

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В МОССАД сообщили, что не знают, где прячут аятоллу Хаменеи, но попросили перенести кактус в подсобку справа от туалета, чтобы не пострадал при взрыве.

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В Госдуме предложили сажать в тюрьму и лишать родительских прав родителей, чьи дети стали квадроберами. Депутат Сергей Колунов заявил, что в России с её «высокими семейными ценностями» существование квадробинга (движение, в котором ребята переодеваются в животных и имитируют их поведение) неприемлемо.– Российская тюрьма всегда была местом, где собирались интересные люди, но сейчас она и вовсе приобретает черты какого-то сакрального слепка общества. Ну где ещё под одной крышей могут встретиться буквально все: от террористов до инфоцыган, от политзэков до бабок, играющих с внучками на детских площадках? Русский Ноев ковчег!– И «Спокойной ночи, малыши», кстати, тоже давно пора запретить с этими подозрительными Каркушами и Степашками!

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