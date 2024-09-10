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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 25, 10 сентября

№25. 10 сентября 2024 года.

«Если русский князь привёз в Орду дань, то он не подлежит выдаче МУСу» (Елюй-Чуцай, 1239 год).
* * *
2024 год – это такой замечательный год, в котором люди реально огорчаются из-за того, что летящий на Землю астероид сгорел в атмосфере.
* * *
Памфилова похвасталась, что на выборах в Курской области впервые присутствуют наблюдатели из сопредельных стран.
* * *
Из-за арестов в Минобороны молодёжь боится идти служить на генеральские должности!

# # #

Расцветают под пальмой магнолии,
а под ними сидит либерал.
Ну а Путин – а Путин в Монголии.
Он поехал туда. Не зассал.

Он – не эти, что ссут из Армении
хоть на сутки вернуться в Ростов.
Он поехал туда, тем не менее.
Он к аресту морально готов.

Окружают монгольские стражники,
им для этого ордер был дал.
Да, поехать в Монголию страшненько,
но для этого есть чемодан.

И лицо озаряется доблестью.
И становится белым пальто.
Бог с ней, с занятой курскою областью,
я в Монголию еду зато!
Бог с ней, с занятой курскою областью, я в Монголию еду зато!
Ну и кто такую фигню сказал, будто он в Улан-Батор летал за ярлыком на правление? Всем известно, что их теперь в Пекине выдают.
«Чиновников освободят от ответственности за неисполнение обязанностей в случае недостаточного финансирования».
– Вы почему дорогу не сделали?
– Город денег не дал!
– Ладно, нет вопросов. Город, ты почему денег не дал?!
– Регион не профинансировал!
– Окей, справедливо, по закону. Регион, где деньги?
– Москва денег не дала!
– Не прикопаешься. Москва, где...
– Гхм...
– А, ну да. Извините. Ну, вы держитесь, хорошего вам настроения!

# # #

После того, как США и ЕС в марте 2022 года запретили поставлять в страну свои банкноты Россия приобрела у африканского государства Руанда наличные доллары на сумму $29 млн 210 тыс.
– Хер вы нас оставите без ваших обесцененных никому ненужных зелёненьких бумажек, ясно вам?!

# # #

Депутат Госдумы Останина: России нужна «демографическая спецоперация» – пора заставить россиянок рожать!
Женщин, которые не родят ребёнка за три дня, оштрафуют за дискредитацию спецоперации!
России нужна «демографическая спецоперация» – пора заставить россиянок рожать!
В Госдуме потребовали от бизнеса отчитываться о рождаемости у сотрудников и установить KPI на детей.
Ради закрытия квартального KPI менеджер из Воронежа произвёл семь детей за сутки!
* * *
В целях повышения рождаемости в УК РФ добавлена статья «Порочное незачатие».
– Погода паршивая!
– Это из-за Гольфстрима.
– Он еврей?
– Нет. Течение.
– Масонское?
– Океаническое.
– Из Израиля?
– Нет. Из Америки.
– Так я и знал. У них, у евреев, небось, солнышко светит, а мы тут гнить должны.
– Да нет. Там сейчас ночь.
– А ты откуда всё знаешь? Ты что, еврей?!

# # #

Министр иностранных дел Лавров заявил, что Запад собрал 50 стран под нацистскими знаменами против РФ в попытках развалить её.
Но слава богу им противостоит коалиция сил добра, демократии и прав человека – Россия, КНДР, Афганистан, Иран и Эритрея!

# # #

Нельзя так с людЯми!

Включаешь телевизор, новости за неделю посмотреть. Вождю генералы, министры, губернаторы докладывают. Прорыв, успех, стабильность. Душа радуется, сердце ликует, гордость растёт. Чувствуешь как патриотический оргазм в общественном организме формируется... И, вдруг, ведущая сообщает, что в Приморье без света и воды остались два миллиона человек...
Это похоже на ситуацию, когда во время свадьбы звучат торжественные тосты и неожиданно поднимается родной дядя со словами: «И ещё, Дусь, передаю тебе поздравления от дедушки. Он по-прежнему бодр. Разум ясный, все имена помнит... Вот только ходить под себя начал».
Николай Травкин
Включаешь телевизор, новости за неделю посмотреть...
Нам выбрать нового не трудно.
Проблема – старого спихнуть.

# # #

Вот в Северной Корее кадровые изменения – любо-дорого. Расстреляли всех, виновных в наводнении, на месте преступления, и точка. А не это всё – шило на мыло менять, только время терять.

# # #

Россиянам запретили смотреть «Горбатую гору»

Роскомнадзор заблокировал ссылки на фильм на трёх пиратских ресурсах.
Интересно, что американской драме об однополой любви двух ковбоев уже почти 20 лет, а российские власти про неё вспомнили только сейчас.
В качестве альтернативы РКН предложил посмотреть нарезку встреч Путина и Шойгу.
В качестве альтернативы РКН предложил посмотреть нарезку встреч Путина и Шойгу
«Пиво из Северной Кореи для России оказалось китайским».
– Да не может этого быть! Вы ещё скажите, что «Москвич» – не отечественный автомобиль!

# # #

Зря не верят в мудрость зада
Те, кто мыслит головой:
Жопа есть – ума не надо,
Ибо ум у жопы – свой.
Игорь Губерман

# # #

Учеников кемеровской школы вывели на линейку с табличкой «1 «Z» класс».
Девизом класса стал «Аттестат за три дня!»

# # #

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В ходе встречи в формате тет-а-тет Владимир Путин и Ким Чен Ын померились бронепоездами.

Шутка 2023 года

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