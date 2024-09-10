№25. 10 сентября 2024 года.

«Если русский князь привёз в Орду дань, то он не подлежит выдаче МУСу» (Елюй-Чуцай, 1239 год). * * * 2024 год – это такой замечательный год, в котором люди реально огорчаются из-за того, что летящий на Землю астероид сгорел в атмосфере. * * * Памфилова похвасталась, что на выборах в Курской области впервые присутствуют наблюдатели из сопредельных стран. * * * Из-за арестов в Минобороны молодёжь боится идти служить на генеральские должности!

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Расцветают под пальмой магнолии,

а под ними сидит либерал.

Ну а Путин – а Путин в Монголии.

Он поехал туда. Не зассал.



Он – не эти, что ссут из Армении

хоть на сутки вернуться в Ростов.

Он поехал туда, тем не менее.

Он к аресту морально готов.



Окружают монгольские стражники,

им для этого ордер был дал.

Да, поехать в Монголию страшненько,

но для этого есть чемодан.



И лицо озаряется доблестью.

И становится белым пальто.

Бог с ней, с занятой курскою областью,

я в Монголию еду зато!



Ну и кто такую фигню сказал, будто он в Улан-Батор летал за ярлыком на правление? Всем известно, что их теперь в Пекине выдают.

«Чиновников освободят от ответственности за неисполнение обязанностей в случае недостаточного финансирования».– Вы почему дорогу не сделали?– Город денег не дал!– Ладно, нет вопросов. Город, ты почему денег не дал?!– Регион не профинансировал!– Окей, справедливо, по закону. Регион, где деньги?– Москва денег не дала!– Не прикопаешься. Москва, где...– Гхм...– А, ну да. Извините. Ну, вы держитесь, хорошего вам настроения!

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После того, как США и ЕС в марте 2022 года запретили поставлять в страну свои банкноты Россия приобрела у африканского государства Руанда наличные доллары на сумму $29 млн 210 тыс.– Хер вы нас оставите без ваших обесцененных никому ненужных зелёненьких бумажек, ясно вам?!

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Депутат Госдумы Останина: России нужна «демографическая спецоперация» – пора заставить россиянок рожать!

Женщин, которые не родят ребёнка за три дня, оштрафуют за дискредитацию спецоперации!



В Госдуме потребовали от бизнеса отчитываться о рождаемости у сотрудников и установить KPI на детей.

Ради закрытия квартального KPI менеджер из Воронежа произвёл семь детей за сутки! * * * В целях повышения рождаемости в УК РФ добавлена статья «Порочное незачатие».

– Погода паршивая!– Это из-за Гольфстрима.– Он еврей?– Нет. Течение.– Масонское?– Океаническое.– Из Израиля?– Нет. Из Америки.– Так я и знал. У них, у евреев, небось, солнышко светит, а мы тут гнить должны.– Да нет. Там сейчас ночь.– А ты откуда всё знаешь? Ты что, еврей?!

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Министр иностранных дел Лавров заявил, что Запад собрал 50 стран под нацистскими знаменами против РФ в попытках развалить её.Но слава богу им противостоит коалиция сил добра, демократии и прав человека – Россия, КНДР, Афганистан, Иран и Эритрея!

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Нельзя так с людЯми! Включаешь телевизор, новости за неделю посмотреть. Вождю генералы, министры, губернаторы докладывают. Прорыв, успех, стабильность. Душа радуется, сердце ликует, гордость растёт. Чувствуешь как патриотический оргазм в общественном организме формируется... И, вдруг, ведущая сообщает, что в Приморье без света и воды остались два миллиона человек...

Это похоже на ситуацию, когда во время свадьбы звучат торжественные тосты и неожиданно поднимается родной дядя со словами: «И ещё, Дусь, передаю тебе поздравления от дедушки. Он по-прежнему бодр. Разум ясный, все имена помнит... Вот только ходить под себя начал».

Николай Травкин



Нам выбрать нового не трудно.Проблема – старого спихнуть.

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Вот в Северной Корее кадровые изменения – любо-дорого. Расстреляли всех, виновных в наводнении, на месте преступления, и точка. А не это всё – шило на мыло менять, только время терять.

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Россиянам запретили смотреть «Горбатую гору» Роскомнадзор заблокировал ссылки на фильм на трёх пиратских ресурсах.

Интересно, что американской драме об однополой любви двух ковбоев уже почти 20 лет, а российские власти про неё вспомнили только сейчас.

В качестве альтернативы РКН предложил посмотреть нарезку встреч Путина и Шойгу.



«Пиво из Северной Кореи для России оказалось китайским».– Да не может этого быть! Вы ещё скажите, что «Москвич» – не отечественный автомобиль!

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Зря не верят в мудрость задаТе, кто мыслит головой:Жопа есть – ума не надо,Ибо ум у жопы – свой.

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Учеников кемеровской школы вывели на линейку с табличкой «1 «Z» класс».Девизом класса стал «Аттестат за три дня!»

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