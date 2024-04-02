№13. 2 апреля 2024 года.

Пытки со звёздами! Скоро на Первом канале! * * * Адвокатам, которые защищают обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холл», угрожают отрезать уши. Хит сезона! А кувалды остались в прошлом году... * * * Британские учёные доказали, что собака, нюхающая жопу другой собаки, получает больше полезной информации, чем человек, смотрящий новости по телевизору. * * * Вячеслав Володин заявил, что не будет отмечать День дурака, потому что в Госдуме это не праздник, а рабочие будни. * * * «Юмор – это когда страшное смешно. Сатира – когда смешное страшно» (Станислав Ежи Лец). * * * «Уважаемые родители! В виду активизации деятельности международной террористической организации убедительно просим вас закрывать калитку на крючок!» (объявление в детсаде)

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«В России хотят блокировать публикации с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия».То есть, телевизор ваще запретят смотреть что ли?!

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Уезжают таланты, творцы и умы,Едут люди отменно отборные.И останутся там, как у всякой тюрьмы,Надзиратели и поднадзорные.

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Извините, у нас Россия.• Генпрокурор РФ Краснов о расследовании подрывов «Северных потоков»: «Решение этих стран отказаться от сотрудничества с нами в первую очередь свидетельствует о том, что реальное расследование ими не велось...»• Глава МИД РФ Сергей Лавров: «России не нужна помощь Интерпола в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»».

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Находятся ещё среди нас сомневающиеся. Ну не может быть у него, говорят, такого рейтинга. Мол, врут социологи. А я верю, ничего они не врут.

Иду давеча к метро. Останавливают трое. Дамочка, по внешнему виду активистка ОНФ, и два сержанта. Из документов у меня карта москвича всегда с собой. Чтобы ездить бесплатно.

Один сержант карту в руках повертел, фотку с моей внешностью сверил и дамочке передал. Та в блокнотик чего-то чиркнула и говорит: «Николай Ильич, мы анонимный опрос проводим для уточнения рейтинга президента нашего, уважаемого Владимира Владимировича Путина».

Я её прервал и спрашиваю: «Как же анонимный, ежели господин полицейский сержант мою карточку вам передал и вы в блокнотик...»

А другой сержант оборвал меня и строго так: «Вы очень-то не умничайте. Мы с товарищем по службе здесь как раз для того, чтобы анонимность вашу и свободу волеизъявления обеспечить. Чтобы никто давления на вас не оказал при ответе на заданный вопрос».

Дамочка продолжает: «Не будете ли вы, Николай Ильич, любезны ответить – вы «безусловно доверяете», «скорее доверяете» или ...»

Тут я конечно проникся серьёзностью момента и без запинки: «Разумеется, безусловно! Да как вы с господами полицейскими вообще могли усомниться, что не «безусловно»... Исключительно «безусловно» и никаких там «скорее...». И жена тоже «безусловно», вы уж пометьте в блокнотике пожалуйста...»

Хотел добавить, что и Матвей тоже «безусловно», но вовремя спохватился. Матвей-то у меня – британец. Потянут ещё за связь с иностранцами...

Николай Травкин



Дмитрий Песков: «Традиционные ценности для России – вопрос жизни и смерти».Это что же получается, вышел на улицу со радужным флагом – и России кирдык? А у нас точно всё хорошо с безопасностью?

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Говорят, что роботизация производства и развитие искусственного интеллекта убивают на Западе многие профессии.Но у нас тоже есть чем ответить! Например, Владимир Владимирович убил в России такие профессии, как адвокат и юрист!

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Смертную казнь не вернут, потому что Путину «важна жизнь каждого», сообщил пропагандист Киселёв в своей тв-программе.«Вести недели» начались с хорошей первоапрельской шутки.

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Новость: «Генпрокуратура РФ меньше чем за полтора года изъяла у собственников-вредителей 15 предприятий ВПК».– Ого! Вредители появились! До вкусного пломбира осталось совсем немного.– Осталось троцкистов с зиновьевцами дождаться – и полный комплект.

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«В Госдуме предложили возложить на частные охранные организации обязанность обеспечивать вооружённую охрану торговых центров».Ага, нечего полицию и Росгвардию по всяким пустякам отвлекать – им митинги разгонять надо да антивоенные пикеты по автоказам паковать!

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Российская фигуристка Камила Валиева, которая была дисквалифицирована на четыре года за применение допинга, принимала в общей сложности 56 разрешённых препаратов в период с 2020 по 2021 год, когда ей было 13-15 лет, сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).Девочка, а ты что-нибудь кроме таблеток ела?

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В Минпросвещения из Госдумы поступила инициатива включить песни Шамана, Газманова и «Любэ» в школьную программу.Давно пора. И заменить ими, наконец, иностранные языки, математику и физику!

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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал «подарком для России» запрет российским учёным работать на Большом адронном коллайдере.Подумаешь, не нужен нам ваш коллайдер! У нас Росгвардия и частицы разгонит, и митинг, ясно вам?!

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24 года правления Путина не хватило, были, видимо, другие важные дела. Зато сейчас со всем разобрались, дел и проблем не осталось и кааааак сделаем за 5 месяцев то, что другие создавали поколениями и десятилетиями! Например, российский Bentley, российский iPhone ну и российский PlayStation не забудем!

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