№14. 9 апреля 2024 года.
|Патрушев заявил, что у России есть доказательства причастности американских спецслужб к работе ЦРУ.
# # #«Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке».
Что ещё за провокационные вопросы? Потому что стабильность!
# # #Резать уши очень просто
пленным маленького роста.
Ну, а если кто высок,
мы кувалдой бьём в висок!
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На этом скрине всё идеально. Каждая буква на своём месте. Даже добавить нечего!
1 апреля. МИД РФ пригласил Талибан на форум «Россия – Исламский мир» в Казани.
– Нет, сначала пусть в своё законодательство отрезание ушей добавят!
И в будущем беспечно отнесётся;
Так дева, забеременев, надеется,
Что всё само собою рассосётся.
Игорь Губерман
# # #Новость: «Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах после потери 80% доходов.
– Размещайте рекламу на ракетах «Роскосмоса» – её увидят миллионы россиян!
– Но как они её увидят, если ракета улетит в космос?..
– Не переживайте, не улетит.
# # #Михаил Мишустин в Государственной думе: «У России есть шанс сделать собственный неплохой электромобиль, но нужна необходимая инфраструктура».
Идеальный промежуточный вариант – электрический стул. Импортозамещённый, технологически суверенный.
На случай отмены в РФ моратория на смертную казнь.
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Краткая энциклопедия народного мненияТема дискуссии: В прошлом веке американские астронавты высаживались на Луну.
Отрицальщики: Американцы не были на Луне, сто раз доказано, что нет ни одного подтверждения. Вы до сих пор верите в этот фейк?
Глубокие отрицальщики: На Луну вообще нельзя высадиться, это плоский луч на небесном своде.
Двойные отрицальщики: Даже тех американцев, которых не было на Луне, на самом деле тоже нет.
Подтверждальщики: Любой американец, достигший 21 года, бывал на Луне много раз с женой и детьми! Не знаете, а спорите.
Логики: Если американцы были на Луне, как не ослепли? Почему Луна продолжает пульсировать, словно ничего не произошло? Откуда на Луне космодром с персоналом, чтобы запустить ракету в обратный рейс? Слишком много вопросов.
Очевидцы: Я своими ушами слышал в детстве от деда-астронома, что это были греки, и высаживались на Юпитер! Не верите – погуглите, у меня нет времени на ерунду.
Конструктивисты: Чем критиковать высадку на Луну, сначала предложите другой спутник Земли.
Авторитетчики: На Луну так не высадишься, уж поверьте мне. Каждый, кто хоть раз высаживался на Луну, никогда не признает эту фальшивку.
Неузнавальщики: На Луне были не эти американцы. Те, которых нам показали, в другой одежде и не похожи на профессиональных астронавтов.
Путальщики: Вы не понимаете. На Луне одновременно действовали три группы американцев: одни там реально были, вторых точно не было, а третьих взяли туда вторые, чтобы скрыть первых.
Натуралисты: Дайте мне песочницу, скафандр и качели, я вам сто таких высадок сделаю за те же деньги!
Пропагандисты: Американцы всего лишь украинские марионетки. Украинцы – вот кто на самом деле не высаживался на Луну!
Антипропагандисты: Высадку на Луну устроили ФСБ-шники, переодетые американцами, чтобы принять там новые людоедские законы.
Самоаутисты: Вы все бредите. Неужели непонятно, что высадку на Луну сделала сама Луна?
Детективщики: Вопрос: почему тогда агенты ЦРУ ликвидируют каждого, кто пытался рассказать, что американцев на Луне не было? Кто-то стучит в окно, сейчас вернусь и продолжу.
Говноссылочники: По всем вопросам американцев на Луне смотрите трёхчасовое интервью печника стоматологу о целебных свойствах крапивы!
Пессимисты: Мы никогда не узнаем правды. А если даже узнаем, правда всё равно обманет и нас, и наши ожидания.
Ох уж эти западные ценности – то детей заставляют пол выбирать, то между туалетами гендерных различий не делают. То ли дело у нас – ни у детей, ни у взрослых не то, что пола, а вообще никакого выбора нет. Даже на выборах...
# # #«Комиссию ООН по правам женщин возглавила живущая по законам шариата Саудовская Аравия».
Такими темпами Путин скоро возглавит комиссию ООН против пыток, а ХАМАС – комиссию за религиозную терпимость.
# # #Извините, у нас Россия.
Минстрой РФ: «Белгород вошёл в топ-5 комфортных городов для жизни по версии правительства РФ».
# # #Открываешь новости – кровь стынет.
«Арестована за коррупцию замруководителя ФТС России, генерал-полковник Елена Ягодкина»... «Суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии по делу о хищении 603 млн. руб.»...
То губернатора или олигарха, словно рядового урку «на малине» вяжут. То сенатора прямо в зале голосования берут. Про «думцев» и говорить нечего, если в международный розыск не объявлен, то либо под подозрением, либо в разработке находится.
Россияне вздыхают печально: «Сколь же жулья во власти скопилось». Лишь один остаётся вне подозрений... Тот, который их всех и назначает.
Николай Травкин
# # #Верховный суд запретил в России символику в виде буквы «L», так как этой буквой обозначает себя Легион «Свобода России» (запрещённая в РФ террористическая организация).
Бургомистр: Ладно. Что в городе?
Тюремщик: Тихо. Однако пишут.
Бургомистр: Что?
Тюремщик: Буквы «Л» на стенах. Это значит – Ланцелот.
Бургомистр: Ерунда. Буква «Л» обозначает «любим президента».
Тюремщик: Ага. Значит, не сажать, которые пишут?
Бургомистр: Нет, отчего же. Сажай.
Если вы думали, что их маразм ограничится лишь запретом радуги, то вы глубоко заблуждались. Этот маразм безграничен.
# # #
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