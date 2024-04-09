№14. 9 апреля 2024 года.

Патрушев заявил, что у России есть доказательства причастности американских спецслужб к работе ЦРУ. * * * «От улыбки в небе радуга проснётся». Улыбающихся людей будут штрафовать за гей-пропаганду. * * * «Минимум Россиянам – Остальное на Танки». Источники раскрыли настоящую расшифровку МРОТ. * * * «Всё будем производить сами». Путин пообещал избавить россиян от импортных лекарств, товаров и техники. Иными словами, запасайтесь, дьяволы, гробами!

# # #

«Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке».Что ещё за провокационные вопросы? Потому что стабильность!

# # #

Резать уши очень простопленным маленького роста.Ну, а если кто высок,мы кувалдой бьём в висок!

# # #



На этом скрине всё идеально. Каждая буква на своём месте. Даже добавить нечего! * * * Это просто такой хитрый ход. Не нужны нам всякие предупреждения от западных спецслужб – они только обстановку раскачивают. Мы будем получать информацию из первых рук! * * * 29 марта. Талибан объявил, что намерен ввести забивание женщин насмерть камнями за измену.

1 апреля. МИД РФ пригласил Талибан на форум «Россия – Исламский мир» в Казани. * * * – Будем исключать наших друзей-талибов из списка террористов? А то там всякая шушера собралась: поэты, писатели, журналисты, художники. Даже неудобно как-то перед ребятами.

– Нет, сначала пусть в своё законодательство отрезание ушей добавят!

Россия ко всему, что в ней содеется,И в будущем беспечно отнесётся;Так дева, забеременев, надеется,Что всё само собою рассосётся.

# # #

Новость: «Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах после потери 80% доходов.– Размещайте рекламу на ракетах «Роскосмоса» – её увидят миллионы россиян!– Но как они её увидят, если ракета улетит в космос?..– Не переживайте, не улетит.

# # #

Михаил Мишустин в Государственной думе: «У России есть шанс сделать собственный неплохой электромобиль, но нужна необходимая инфраструктура».Идеальный промежуточный вариант – электрический стул. Импортозамещённый, технологически суверенный.На случай отмены в РФ моратория на смертную казнь.

# # #

Краткая энциклопедия народного мнения Тема дискуссии: В прошлом веке американские астронавты высаживались на Луну.

Отрицальщики: Американцы не были на Луне, сто раз доказано, что нет ни одного подтверждения. Вы до сих пор верите в этот фейк?

Глубокие отрицальщики: На Луну вообще нельзя высадиться, это плоский луч на небесном своде.

Двойные отрицальщики: Даже тех американцев, которых не было на Луне, на самом деле тоже нет.

Подтверждальщики: Любой американец, достигший 21 года, бывал на Луне много раз с женой и детьми! Не знаете, а спорите.

Логики: Если американцы были на Луне, как не ослепли? Почему Луна продолжает пульсировать, словно ничего не произошло? Откуда на Луне космодром с персоналом, чтобы запустить ракету в обратный рейс? Слишком много вопросов.

Очевидцы: Я своими ушами слышал в детстве от деда-астронома, что это были греки, и высаживались на Юпитер! Не верите – погуглите, у меня нет времени на ерунду.

Конструктивисты: Чем критиковать высадку на Луну, сначала предложите другой спутник Земли.

Авторитетчики: На Луну так не высадишься, уж поверьте мне. Каждый, кто хоть раз высаживался на Луну, никогда не признает эту фальшивку.

Неузнавальщики: На Луне были не эти американцы. Те, которых нам показали, в другой одежде и не похожи на профессиональных астронавтов.

Путальщики: Вы не понимаете. На Луне одновременно действовали три группы американцев: одни там реально были, вторых точно не было, а третьих взяли туда вторые, чтобы скрыть первых.

Натуралисты: Дайте мне песочницу, скафандр и качели, я вам сто таких высадок сделаю за те же деньги!

Пропагандисты: Американцы всего лишь украинские марионетки. Украинцы – вот кто на самом деле не высаживался на Луну!

Антипропагандисты: Высадку на Луну устроили ФСБ-шники, переодетые американцами, чтобы принять там новые людоедские законы.

Самоаутисты: Вы все бредите. Неужели непонятно, что высадку на Луну сделала сама Луна?

Детективщики: Вопрос: почему тогда агенты ЦРУ ликвидируют каждого, кто пытался рассказать, что американцев на Луне не было? Кто-то стучит в окно, сейчас вернусь и продолжу.

Говноссылочники: По всем вопросам американцев на Луне смотрите трёхчасовое интервью печника стоматологу о целебных свойствах крапивы!

Пессимисты: Мы никогда не узнаем правды. А если даже узнаем, правда всё равно обманет и нас, и наши ожидания.

«Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что горожане проголосовали на выборах против ценностей Запада, где детей заставляют выбирать пол».Ох уж эти западные ценности – то детей заставляют пол выбирать, то между туалетами гендерных различий не делают. То ли дело у нас – ни у детей, ни у взрослых не то, что пола, а вообще никакого выбора нет. Даже на выборах...

# # #

«Комиссию ООН по правам женщин возглавила живущая по законам шариата Саудовская Аравия».Такими темпами Путин скоро возглавит комиссию ООН против пыток, а ХАМАС – комиссию за религиозную терпимость.

# # #

Извините, у нас Россия.Минстрой РФ: «Белгород вошёл в топ-5 комфортных городов для жизни по версии правительства РФ».

# # #

Открываешь новости – кровь стынет.«Арестована за коррупцию замруководителя ФТС России, генерал-полковник Елена Ягодкина»... «Суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии по делу о хищении 603 млн. руб.»...То губернатора или олигарха, словно рядового урку «на малине» вяжут. То сенатора прямо в зале голосования берут. Про «думцев» и говорить нечего, если в международный розыск не объявлен, то либо под подозрением, либо в разработке находится.Россияне вздыхают печально: «Сколь же жулья во власти скопилось». Лишь один остаётся вне подозрений... Тот, который их всех и назначает.

# # #

Верховный суд запретил в России символику в виде буквы «L», так как этой буквой обозначает себя Легион «Свобода России»Бургомистр: Ладно. Что в городе?Тюремщик: Тихо. Однако пишут.Бургомистр: Что?Тюремщик: Буквы «Л» на стенах. Это значит – Ланцелот.Бургомистр: Ерунда. Буква «Л» обозначает «любим президента».Тюремщик: Ага. Значит, не сажать, которые пишут?Бургомистр: Нет, отчего же. Сажай.Если вы думали, что их маразм ограничится лишь запретом радуги, то вы глубоко заблуждались. Этот маразм безграничен.

# # #