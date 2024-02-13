№6. 13 февраля 2024 года.
|ЦИК уехал, Памфилова осталась.
# # #Рожа в зеркало не влазит?
В плюсе несколько кило?
Не худей ни в коем разе.
Береги. И глянь в окно –
Цены скачут, как шальные,
ЖКХ стремится ввысь.
Сдохнут быстро все худые.
Ты ж худеть не торопись!
# # #
|В Башкирии врачи предложили всем, кто собирается заключить брак, предоставлять в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка – генетически совместимы.
Как же быстро всё развивается...
А кто именно в стране-денацификаторе будет решать, кому иметь детей генетически соответственно, а кому свой род нужно прекратить? И ещё уточнение: а размер своего черепа и форму носа на справке писать или в ЗАГСе специалист замерит?
1. Китай станет новым рынком сбыта для бананов из Эквадора, которые с начала февраля больше не поставляются в Россию.
2. Экспорт эквадорских бананов в КНР в ближайшие пять лет планируется нарастить в 1,5 раза, сообщила Ассоциация экспортеров бананов Эквадора.
А вот Российским экспортёрам теперь только и остаётся, что менять нефть на бананы из Индии...
# # #Новость: Россия начинает менять нефть и активы в рупиях на индийские бананы.
– Почём нефть?
– 120 за баррель!
– Целых 120 долларов?? Почему так дорого?!
– Каких ещё долларов?! У нас дедолларизация! Мы в бананах считаем.
# # #
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Союзмультфильм снимет продолжение знаменитого мультика «Дед и Карлсон»!Заголовки кремлёвских СМИ:
• Американец приехал!
• Американец погулял!
• Американец сел в машину!
• Американца видели на ВДНХ!
• Американец позавтракал!
Вторые сутки пропагандисты не могут поверить своему счастью: сам белый американский журналист приехал в Москву! Документируют буквально каждый его шаг.
Про их безответную любовь к Западу написано уже неоднократно, но вы только представьте, что начнётся, если Запад попытается изобразить взаимность. Например, в случае победы Трампа, он приедет в Москву и произнесёт в честь Путина какой-нибудь тост, пусть даже и в присущей им, американцам, манере, путая даты, события и действующих лиц. Вы представляете, что начнётся? Этот день объявят государственным праздником, войска тут же выведут отовсюду, откуда только можно, все буквы в вывесках на русском языке заменят на английские, тех, кто не успел получить статус иностранного агента – посадят, Z-символы запретят, а осуждённым за гей-экстремизм выплатят многомиллионные компенсации!
Но продлится всё это недолго. До осознания, что Вашингтон неискренен и не любит Москву по-настоящему. И вот тогда вновь закипит в крови ярость благородная. И снова мы будем ненавидеть всё западное пуще прежнего!
Это был краткий исторический курс о цикличности взаимоотношений между государствами.
Уважаемые пассажиры! В случае разгерметизации салона, сначала обеспечьте брошюрой о пользе санкций ребёнка, а потом прочитайте её сами.
# # #Ребят, я начинающий инвестор. Может быть я не до конца разобрался, но кто-нибудь может мне объяснить, что в нашей стране, которая категорически против геев, делают такие компании как Транснефть и ЕвроТранс??? С каких пор на мосбирже стали поддерживать трансгендеров и прочую челупонь? Я как увидел названия этих компаний, мне стало дурно. Боюсь представить, чем они занимаются. Никто не хочет что-то сделать с этим??? Я думал, у нас приняты всё-таки традиционные ценности...
# # #Суть общенародной собственности при социализме хорошо объяснял пионерам бригадир Бахчеробов. Он обводил рукой широкое, в полкилометра, колхозное поле с арбузами и говорил: «Тут усё наше!.. Но брать надо ночью».
# # #Дьявол – не убогий совратитель,
Стал он искушенней за века,
Нынче гуманист он и мыслитель,
Речь его светла и высока.
Игорь Губерман
# # #
|Дела на фронте шли хорошо. Так хорошо, что решили отнимать имущество у тех, кто в этом сомневается.
– Правильно! Ничему хорошему персонажи с буквами Z и V на форме наших детей научить не смогут! Ой, подождите...
# # #ЦИК: «В подписях за Бориса Надеждина нашли просроченный огнетушитель».
А аптечки вообще не было!!!
# # #Не могу не отметить, что даже в страшные времена в жизни всё равно находится место иронии: в своём безумном стремлении закатать в бетон любую возможность высказывать свои мысли, они дошли до того, что сейчас будут объяснять телезрителю, почему самое главное событие года – это разговор президента с представителем страны-спонсора военной помощи Украине на платформе запрещённой в РФ соцсети, которая, находясь на территории вражеского государства, хранит личные данные россиян. А тонкой деталью является факт, что Роскомнадзор заблокировал твиттер, потому что он стал площадкой для распространения «недостоверной общественно значимой информации».
По идее, телезрителя от такого коктейля должно закоротить. Но, к сожалению для одних и к счастью для других, у телезрителя уже практически отсутствуют нейронные связи, и поступающим информационным потокам попросту нечего стимулировать.
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