№22. 11 июня 2024 года.
|Всё, что я знаю про Бузову и Волочкову, я знаю помимо своей воли...
# # #• В Совете Федерации заявили, что в России безопаснее, чем в Европе.
• В России самый высокий в Европе уровень убийств – как в Англии в XVII веке.
Ну, то есть в Совфеде не соврали, а просто не договорили. Полностью фраза должна звучать так: «Сейчас в России безопаснее, чем в Европе 15 века».
# # #
|На днях занесла судьба на Манежную.
Там очередной фестиваль имени Собянина С.С., пальмы, фикусы, среди пальм и фикусов торгуют устрицами и прочей морской живностью. Чуть дальше, напротив Исторического музея – бассейны с золотыми рыбками. Внутри оазиса – сцена, оттуда несутся модные мелодии.
А рядом, возле памятника маршалу Жукову – хор активистов НОД. Четверо неюных мужчин в форме НКВД, два флага – Знамя Победы и гигантская георгиевская лента. Поют песни военных лет, стараясь переорать модных музыкантов.
Всучили газету – там требуют вернуть стране суверенитет, ядерные ракеты перенацелить на Вашингтон и передать всю власть президенту Путину. Давно, кстати, пора, как-то мало у президента Путина власти. До обидного мало.
Ещё предлагают вступать в ряды НОД и просят денег на продолжение борьбы.
Вокруг жуют взрослые и резвятся дети.
И как ни странно, очень точно это всё передает шизофреничность жизни в счастливой Москве летом 2024 года.
Посчитаем.
Чтобы получить 65 рублей в месяц, придётся каждый год приходить на диспансеризацию и подтверждать нормативы ГТО. При этом стоимость обязательной справки для сдачи ГТО составляет 680 рублей. А 65 рублей в месяц это 780 рублей в год.
Итого чистая прибыль = 100 рублей в год.
# # #Задержали лидершу движения «Ведьмы за Путина» за оскорбление чувств верующих.
– Сложно стало понять, где свои, где чужие...
– Бросят в воду, и если утонет, то оправдают!
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Цензурированный ПазолиниДивная ситуация, просто ██████. Был такой режиссер Пазолини, о котором автор Карнеро написал биографическую книгу «Пазолини. Умереть за идеи». Издательство АСТ в неспешном издательском плане готовило перевод книги. А тем временем наша ██████ страна █████████ окончательно. И, помимо █████ и передела мира, производит ещё много ██████ инициатив. В частности, ЛГБТ признаются не просто подозрительными и плохими людьми, а прямо аж целой экстремистской организацией. А Пазолини, между прочим, был ███. Грубо говоря – ███████.
И как теперь быть с книгой? Отменять публикацию поздно, уже и перевод готов, и в плане стоит. И чтобы случайно не пойти всем издательством по статье об оправдании терроризма с участием в деятельности террористического сообщества, издатели принимают единственное логичное решение: аккуратно замазать все места книги, включая цитаты из дневников и писем Пазолини, где имеет место хоть малейший элемент упоминания терроризма.
Благодаря такому дизайну книга обретает вирусную популярность и полностью исчезает из магазинов. Добрые языки говорят, что весь мизерный тираж 1500 экземпляров в первый же день раскупили экстремисты и либералы – их как раз в стране осталось ровно 1500. Посмотрим правде в глаза: сухую и скучную книжку о жизни не самого главного кумира истории кино раскупали, вероятно, в качестве подарочной диковинки как выдающийся памятник эпохи позднего ███████, окончательно выжившего из ума...
Ну не ███████████ ли история, товарищи?
Почитал Карнеро «Пазолини». Особенно понравилась часть про ████████, ████████████████ ████ и ████████████.
Против СВО не выступал, ценники не переписывал, иноагентов не репостил. Просто не за что хорошего человека наказывать!
# # #Кремль и правительство заберут все доходы от повышения НДФЛ и налога на прибыль в Москву. Потому что если деньги не заберёт Кремль и правительство, это сделают солдаты НАТО!
# # #Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на Западе режим в России называют кровавым, потому что не понимают, что РФ – «это другая цивилизация».
«У нашего народа крови вообще нет – мы её всю выпили!», – добавил вице-спикер.
# # #Закон в России – тёмный лес,
Где набивают шишки,
Когда общественный регресс
И запрещают книжки!
# # #Устарел язык Эзопа,
Стал прозрачен, как струя,
Отовсюду светит зопа,
И не скроешь ни фуя.
Игорь Губерман
# # #«Наш конь!» Президент Буркина-Фасо поздравил Лаврова
Лаврову вручили орден Жеребца во время визита в Буркина-Фасо. Это высшая государственная награда страны. Её вручают за «выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе, в том числе иностранным гражданам».
Раньше колонизаторы вручали аборигенам зеркальца и жестянки. Теперь аборигены дарят представителям последней империи побрякушки. Прогресс...
# # #Средний возраст высшего руководства превысил планку «70» и некоторые стали роптать, что однажды это привело страну к непоправимым последствиям. Их осаживали аргументом, мол, коней на переправе не меняют...
У нашего народа история такая, что всё время переправа. Это у других переправа – этап перехода к чему-то новому. А у нас это образ жизни – мы на переправе живём.
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