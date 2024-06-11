№22. 11 июня 2024 года.

Всё, что я знаю про Бузову и Волочкову, я знаю помимо своей воли... * * * Школьников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по английскому, депортируют из страны! * * * АвтоВАЗ заявил, что намерен выйти на мировой авторынок. А когда-нибудь даже и выехать! * * * Путину доверяют 100 процентов допрошенных россиян! * * * Настя Ивлеева заявила, что не общается с мужчинами с НДФЛ меньше 15%. * * * «Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать» (Пётр Чаадаев).

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• В Совете Федерации заявили, что в России безопаснее, чем в Европе.• В России самый высокий в Европе уровень убийств – как в Англии в XVII веке.Ну, то есть в Совфеде не соврали, а просто не договорили. Полностью фраза должна звучать так: «Сейчас в России безопаснее, чем в Европе 15 века».

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На днях занесла судьба на Манежную.

Там очередной фестиваль имени Собянина С.С., пальмы, фикусы, среди пальм и фикусов торгуют устрицами и прочей морской живностью. Чуть дальше, напротив Исторического музея – бассейны с золотыми рыбками. Внутри оазиса – сцена, оттуда несутся модные мелодии.

А рядом, возле памятника маршалу Жукову – хор активистов НОД. Четверо неюных мужчин в форме НКВД, два флага – Знамя Победы и гигантская георгиевская лента. Поют песни военных лет, стараясь переорать модных музыкантов.

Всучили газету – там требуют вернуть стране суверенитет, ядерные ракеты перенацелить на Вашингтон и передать всю власть президенту Путину. Давно, кстати, пора, как-то мало у президента Путина власти. До обидного мало.

Ещё предлагают вступать в ряды НОД и просят денег на продолжение борьбы.

Вокруг жуют взрослые и резвятся дети.

И как ни странно, очень точно это всё передает шизофреничность жизни в счастливой Москве летом 2024 года.



Среди «плюшек» новой реформы предусмотрен налоговый вычет за сдачу норм ГТО – целых 65 рублей в месяц!Посчитаем.Чтобы получить 65 рублей в месяц, придётся каждый год приходить на диспансеризацию и подтверждать нормативы ГТО. При этом стоимость обязательной справки для сдачи ГТО составляет 680 рублей. А 65 рублей в месяц это 780 рублей в год.Итого чистая прибыль = 100 рублей в год.

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Задержали лидершу движения «Ведьмы за Путина» за оскорбление чувств верующих.– Сложно стало понять, где свои, где чужие...– Бросят в воду, и если утонет, то оправдают!

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Цензурированный Пазолини Дивная ситуация, просто ██████. Был такой режиссер Пазолини, о котором автор Карнеро написал биографическую книгу «Пазолини. Умереть за идеи». Издательство АСТ в неспешном издательском плане готовило перевод книги. А тем временем наша ██████ страна █████████ окончательно. И, помимо █████ и передела мира, производит ещё много ██████ инициатив. В частности, ЛГБТ признаются не просто подозрительными и плохими людьми, а прямо аж целой экстремистской организацией. А Пазолини, между прочим, был ███. Грубо говоря – ███████.

И как теперь быть с книгой? Отменять публикацию поздно, уже и перевод готов, и в плане стоит. И чтобы случайно не пойти всем издательством по статье об оправдании терроризма с участием в деятельности террористического сообщества, издатели принимают единственное логичное решение: аккуратно замазать все места книги, включая цитаты из дневников и писем Пазолини, где имеет место хоть малейший элемент упоминания терроризма.

Благодаря такому дизайну книга обретает вирусную популярность и полностью исчезает из магазинов. Добрые языки говорят, что весь мизерный тираж 1500 экземпляров в первый же день раскупили экстремисты и либералы – их как раз в стране осталось ровно 1500. Посмотрим правде в глаза: сухую и скучную книжку о жизни не самого главного кумира истории кино раскупали, вероятно, в качестве подарочной диковинки как выдающийся памятник эпохи позднего ███████, окончательно выжившего из ума...

Ну не ███████████ ли история, товарищи?



Почитал Карнеро «Пазолини». Особенно понравилась часть про ████████, ████████████████ ████ и ████████████.

Полковника ФСБ признали виновным по делам о мошенничестве и взятках на миллиард рублей и... отпустили домой.Против СВО не выступал, ценники не переписывал, иноагентов не репостил. Просто не за что хорошего человека наказывать!

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Кремль и правительство заберут все доходы от повышения НДФЛ и налога на прибыль в Москву. Потому что если деньги не заберёт Кремль и правительство, это сделают солдаты НАТО!

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на Западе режим в России называют кровавым, потому что не понимают, что РФ – «это другая цивилизация».«У нашего народа крови вообще нет – мы её всю выпили!», – добавил вице-спикер.

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Закон в России – тёмный лес,Где набивают шишки,Когда общественный регрессИ запрещают книжки!

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Устарел язык Эзопа,Стал прозрачен, как струя,Отовсюду светит зопа,И не скроешь ни фуя.

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Лаврову вручили орден Жеребца во время визита в Буркина-Фасо. Это высшая государственная награда страны. Её вручают за «выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе, в том числе иностранным гражданам».Раньше колонизаторы вручали аборигенам зеркальца и жестянки. Теперь аборигены дарят представителям последней империи побрякушки. Прогресс...

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Средний возраст высшего руководства превысил планку «70» и некоторые стали роптать, что однажды это привело страну к непоправимым последствиям. Их осаживали аргументом, мол, коней на переправе не меняют...У нашего народа история такая, что всё время переправа. Это у других переправа – этап перехода к чему-то новому. А у нас это образ жизни – мы на переправе живём.

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