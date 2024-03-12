№10. 12 марта 2024 года.

«Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику». Астрологи выпустили прогноз на весну 2024. * * * Особенно опасна Искра Божья в голове, набитой опилками. * * * «Нам не следует ожидать, что правительство решит наши проблемы. Правительство и есть наша проблема» (Рональд Рейган). * * * «Не так страшен пост, как его комменты» (Николай Травкин). * * * В связи с подорожанием яиц, Лукашенко предложил россиянам на следующую Пасху разукрашивать картофель.

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«Власти Костромы запретили жителям праздновать отмену крепостного права».

– Хорошо, что хоть на конюшне не выпороли...

– Крепостное право – это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне!

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

– Путин назвал отмену крепостного права крупнейшей геополитической катастрофой XIX века.

* * * Вам всё, от законов до вашего образа жизни, свидетельствует, что крепостное право не отменили, вам об этом в открытую говорят, а вы продолжаете жить в некогда созданном мифе об обретённой свободе.

Ответьте даже не коллективной тётеньке из Костромской администрации, а себе для начала, ответьте: кроме строчки в учебнике, который написан по заданию государства и регулярно по заданию государства переписывается, кроме строчки в нём об отмене крепостного права, какие ваши доказательства, что крепостное право всё же отменили?

Новость: «Власти Свердловской области объявили «стратегическим» массовое производство «суверенных» цирков-шапито».Мы ведь раньше почему грустными были? Потому что у нас суверенных цирков-шапито не было!

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Ходит с косою Родина-мать –ищет, кого бы куда бы призвать.

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Росфинмониторинг внёс уже внесённого в список «иноагентов» Гарри Каспарова в реестр экстремистов и террористов.«Потому что в России нельзя двигать короля!» – пояснили в Кремле.

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– А что это у вас – что ни террорист и экстремист, то чемпион мира по шахматам или знаменитый писатель? А что ни герой России – то едва читать умеет?– Ах ты, вражина, бандеровец, пособник пиндосов!

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Что такое «Русский мир»? Иногда хочется заглянуть в эти черепушки, чтобы понять, что за салат там вместо мозгов. Ну, как-то же надо вот это всё рожать ежедневно, вот и интересно – как оно там так устроено, что отсутствие логических связей им никак не мешает. Мыла же не едят... наверное.

Обратим внимание: сверху спустили приговор, что «мы – цивилизация», но не спустили методичку, что это такое хоть примерно. Поэтому и офицлица, и филоZофы, и публициZды, и Voeнкоры – кто во что горазд.

– Наша цивилизация – это государство, держава.

– Нет, цивилизация – это «русский мир»: он больше державы!

– Это православная цивилизация.

– Это многонациональная и многоконфессиональная цивилизация.

– Куда лезешь с многонационалом, она русская – и точка!

– Нет, многонациональная.

– Нет, русская.

Хрясь – хрясь!

– Сам ты многонационал!

– Сам ты нерусский!

– Это древнейшая христианская цивилизация.

– Это древнейшая на планете цивилизация!

– Это духовная, нравственная цивилизация.

– Это уникальная цивилизация. Это глобальная цивилизация. Это цивилизация цивилизаций.

... Мели, Емеля, твоя неделя.



В России жил я, как трава,И меж такими же другими,Сполна имея все праваБез права пользоваться ими.

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1. Путин призвал россиян рожать по восемь детей.2. Роддом в Ростове переоборудовали в военный госпиталь для раненых в Украине.Если вы не можете уловить между этими двумя, казалось бы, нелогичными событиями взаимосвязь, то вы точно не живёте в России и не сможете понять, как устроен мир Путина!

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Извините, у нас Россия.28 февраля: «Песков заявил, что Россия никому не угрожает».8 марта: «В Госдуме пригрозили Британии и указали на потопляемость острова».

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РИА Новости: Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Сталина.В планах проверить причастность западных спецслужб к набегам половцев, печенегов и гибели сына Ивана Грозного.

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Губернатор Санкт-Петербурга совершил «молитвенный объезд» после атаки дронов 2 марта беспилотник попал в жилой дом на Пискарёвском проспекте Петербурга. Из-за взрыва пострадали около 250 квартир, несколько человек обратились за медицинской помощью. Приехавший на место происшествия Беглов заявил жильцам, что город «надёжно защищён».

3 марта губернатор Петербурга принял участие в молитвенном объезде города по КАДу.

Теперь вы знаете, как выглядит план Б, если во время ядерной войны перестанут работать системы ПВО. Защита надёжная, вот вам крест!



– Как ответим на вступление Швеции в НАТО?– Сожжём шкафы и кровати ИКЕА, разобьём о бетонные стены все «Вольво», выкинем на помойку диски «АББА» и больше никогда не будем читать про Карлсона, который живёт на крыше!!!

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В Госдуме заявили, что из сёл Шалава и Попки уезжает молодёжь из-за названий. В деревнях причиной отъезда назвали отсутствие дорог и больниц.– Ну что, лучше вам живётся после переименования из Нижних Лошков в Великое Величие?– Не-а.– Как?? Почему?– Так дорог и больниц как не было, так и нет.– Тьфу! Трудишься для них, стараешься. Совести у вас нет!

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