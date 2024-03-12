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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 10, 12 марта

№10. 12 марта 2024 года.

«Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику». Астрологи выпустили прогноз на весну 2024.
* * *
Особенно опасна Искра Божья в голове, набитой опилками.
* * *
«Нам не следует ожидать, что правительство решит наши проблемы. Правительство и есть наша проблема» (Рональд Рейган).
* * *
«Не так страшен пост, как его комменты» (Николай Травкин).
* * *
В связи с подорожанием яиц, Лукашенко предложил россиянам на следующую Пасху разукрашивать картофель.

# # #

«Власти Костромы запретили жителям праздновать отмену крепостного права».
– Хорошо, что хоть на конюшне не выпороли...
– Крепостное право – это гарантированные рабочие места и уверенность в завтрашнем дне!
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
– Путин назвал отмену крепостного права крупнейшей геополитической катастрофой XIX века.
Власти Костромы запретили жителям праздновать отмену крепостного права
* * *
Вам всё, от законов до вашего образа жизни, свидетельствует, что крепостное право не отменили, вам об этом в открытую говорят, а вы продолжаете жить в некогда созданном мифе об обретённой свободе.
Ответьте даже не коллективной тётеньке из Костромской администрации, а себе для начала, ответьте: кроме строчки в учебнике, который написан по заданию государства и регулярно по заданию государства переписывается, кроме строчки в нём об отмене крепостного права, какие ваши доказательства, что крепостное право всё же отменили?
Новость: «Власти Свердловской области объявили «стратегическим» массовое производство «суверенных» цирков-шапито».
Мы ведь раньше почему грустными были? Потому что у нас суверенных цирков-шапито не было!

# # #

Ходит с косою Родина-мать –
ищет, кого бы куда бы призвать.

# # #

Росфинмониторинг внёс уже внесённого в список «иноагентов» Гарри Каспарова в реестр экстремистов и террористов.
«Потому что в России нельзя двигать короля!» – пояснили в Кремле.

# # #

– А что это у вас – что ни террорист и экстремист, то чемпион мира по шахматам или знаменитый писатель? А что ни герой России – то едва читать умеет?
– Ах ты, вражина, бандеровец, пособник пиндосов!

# # #

Что такое «Русский мир»?

Иногда хочется заглянуть в эти черепушки, чтобы понять, что за салат там вместо мозгов. Ну, как-то же надо вот это всё рожать ежедневно, вот и интересно – как оно там так устроено, что отсутствие логических связей им никак не мешает. Мыла же не едят... наверное.
Обратим внимание: сверху спустили приговор, что «мы – цивилизация», но не спустили методичку, что это такое хоть примерно. Поэтому и офицлица, и филоZофы, и публициZды, и Voeнкоры – кто во что горазд.
– Наша цивилизация – это государство, держава.
– Нет, цивилизация – это «русский мир»: он больше державы!
– Это православная цивилизация.
– Это многонациональная и многоконфессиональная цивилизация.
– Куда лезешь с многонационалом, она русская – и точка!
– Нет, многонациональная.
– Нет, русская.
Хрясь – хрясь!
– Сам ты многонационал!
– Сам ты нерусский!
– Это древнейшая христианская цивилизация.
– Это древнейшая на планете цивилизация!
– Это духовная, нравственная цивилизация.
– Это уникальная цивилизация. Это глобальная цивилизация. Это цивилизация цивилизаций.
... Мели, Емеля, твоя неделя.
Что такое «Русский мир»?
В России жил я, как трава,
И меж такими же другими,
Сполна имея все права
Без права пользоваться ими.
Игорь Губерман

# # #

1. Путин призвал россиян рожать по восемь детей.
2. Роддом в Ростове переоборудовали в военный госпиталь для раненых в Украине.
Если вы не можете уловить между этими двумя, казалось бы, нелогичными событиями взаимосвязь, то вы точно не живёте в России и не сможете понять, как устроен мир Путина!

# # #

Извините, у нас Россия.
28 февраля: «Песков заявил, что Россия никому не угрожает».
8 марта: «В Госдуме пригрозили Британии и указали на потопляемость острова».

# # #

РИА Новости: Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Сталина.
В планах проверить причастность западных спецслужб к набегам половцев, печенегов и гибели сына Ивана Грозного.

# # #

Губернатор Санкт-Петербурга совершил «молитвенный объезд» после атаки дронов

2 марта беспилотник попал в жилой дом на Пискарёвском проспекте Петербурга. Из-за взрыва пострадали около 250 квартир, несколько человек обратились за медицинской помощью. Приехавший на место происшествия Беглов заявил жильцам, что город «надёжно защищён».
3 марта губернатор Петербурга принял участие в молитвенном объезде города по КАДу.
Теперь вы знаете, как выглядит план Б, если во время ядерной войны перестанут работать системы ПВО. Защита надёжная, вот вам крест!
Губернатор Санкт-Петербурга совершил «молитвенный объезд» после атаки дронов
– Как ответим на вступление Швеции в НАТО?
– Сожжём шкафы и кровати ИКЕА, разобьём о бетонные стены все «Вольво», выкинем на помойку диски «АББА» и больше никогда не будем читать про Карлсона, который живёт на крыше!!!

# # #

В Госдуме заявили, что из сёл Шалава и Попки уезжает молодёжь из-за названий. В деревнях причиной отъезда назвали отсутствие дорог и больниц.
– Ну что, лучше вам живётся после переименования из Нижних Лошков в Великое Величие?
– Не-а.
– Как?? Почему?
– Так дорог и больниц как не было, так и нет.
– Тьфу! Трудишься для них, стараешься. Совести у вас нет!

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«В России так всегда, – любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать может» (Виктор Пелевин).

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