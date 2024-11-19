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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 34, 19 ноября

№34. 19 ноября 2024 года.

В связи с принятием закона о запрете пропаганды чайлдфри в России в сотни раз выросло число монашек.
* * *
«Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует» (Альбер Камю).
* * *
Кукиш с маслом недоступен уже для 65% россиян!
* * *
В детстве я обожал Жака Кусто. Мечтал, что вырасту, и тоже стану исследователем дна. Мечты сбываются...
* * *
«Выгодная сделка». Россиянин обменял Playstation 5 и iPhone 16 на уникальную коллекцию масла.

# # #

В России планируют разрешить вносить первый взнос по ипотеке вторым ребёнком
В России планируют разрешить вносить первый взнос по ипотеке вторым ребёнком.
«АвтоВАЗ может обанкротиться без помощи властей, ему срочно нужны ещё 100 млрд. рублей».
Интересно, какие ещё производители (и чего) должны уйти из России, чтобы АвтоВАЗ начал сводить концы с концами?

# # #

В США запустили круиз на 4 года, чтобы побыть вдали от Трампа. Противники будущего президента могут посетить 140 стран на всех континентах. Билет по системе «всё включено» на одного человека стоит от $256 тысяч.
Так, а что если Конюхов тоже поэтому и плавает годами, потому как хочет переждать правление Путина?

# # #

Новость из дружественной Беларуси.
В Могилеве председатель ТСЖ сделал грудь жене и любовнице на деньги, собранные на капремонт домов.
Получается, выполнил обещание наполовину: капремонт-то он всё-таки оплатил!

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Российские учителя изготовили «патриотические шапочки» из фольги для защиты от атак НАТО

Требование по проведению мероприятия в школах «Шлем Отечества» разослал пранкер от имени партии «Единая Россия». В результате отозвались семь учреждений, в двух из которых к рукоделию привлекли детей, не догадавшись, что стали жертвами розыгрыша.
Ранее тот же автор пранков заставлял учителей выйти на митинги с плакатам с точными цитатами лозунгов фашистского Третьего рейха. Цель автора розыгрышей продемонстрировать, что российские учителя готовы выполнять абсолютно любые, даже самые абсурдные задачи, если они поступают, якобы, от «начальства».
Российские учителя изготовили «патриотические шапочки» из фольги для защиты от атак НАТО
Строго говоря, тут не столько над учителями смеяться надо, сколько необходимо возмущаться по поводу действий Кремля, создавшего ситуацию, когда любая идиотская идея выглядит вполне естественной.
Я оптимист. А это значит:
Промок – ну, хоть не заболел.
А заболел – ну, хоть не помер.
А помер – ладно, хоть не сдох!

# # #

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала первому замминистра здравоохранения РФ Владимиру Зеленскому «громко не называть» свою фамилию.
Откровенно говоря, фамилии Матвиенко и Мурашко тоже настораживают...

# # #

Сбер повысил базовую ставку по ипотеке до 28%.
Объясните всё же, как получается, что в гибнущей Европе ипотека 4%, а в процветающей России – 28%?

# # #

Как в 1989 году народным депутатом СССР был избран, так следующие 15 лет во все созывы и избирался. Но не помню, чтобы основной деятельностью в законотворчестве было запретительство. Наоборот, принимались законы, которые расширяли возможности реализоваться для инициативных людей, предпринимателей, бизнеса.
И, кстати, в те времена даже в головы КПРФ и ЛДПР не приходила идея бросить все силы на борьбу с геями и лесбиянками.
У нынешних запретительство – главная тема. Уж вроде бы всё запрещено. Так нет, если чего-либо дополнительно в течение дня не запретили – у народных избранников к вечеру ломка начинается...
Николай Травкин
если чего-либо дополнительно в течение дня не запретили – у народных избранников к вечеру ломка начинается...
«Госдума отклонила закон о пересадке чиновников и депутатов на общественный транспорт два раза в неделю». Идея законопроекта в том, что инициатива депутатов и чиновников станет примером для граждан, и те откажутся от личного транспорта. В Москве и других крупных городах России призывают население чаще использовать общественный транспорт из-за нагрузки на дорожную сеть и вреда экологии.
Ну правильно, ещё чего придумали?! Может, депутатам вообще начать жить по законам, которые они штампуют для обычных россиян? Бред какой-то!
«В Кремле признали, что Путин отменяет иностранные визиты из-за отказа других стран заправлять его самолёт».
На пути Путина к мировому лидерству и построению многополярного мира возникло непредвиденное препятствие...

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Оксана Лут, министр сельского хозяйства РФ: «По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос».
– Похоже, в целях снижения цен на продукты россиянинам перестанут выдавать зарплаты...

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Ругал эпоху и жену,
Искал борьбы, хотел покоя,
Понять умом одну страну
Грозился ночью с перепоя.
Игорь Губерман

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«Как же я скучал по российским подъездам». Трамп выступил с победной речью.
Байден торжественно передал Трампу коды от домофонов российских подъездов
Байден торжественно передал Трампу коды от домофонов российских подъездов.
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал холостяков ущербными.
Владимир Владимирович, тут это... Милонов на вас наезжает!

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В Госдуме заявили, что россиянки перестали рожать из-за «ожирения».
Россияне разбогатели настолько, что стали даже есть сливочное масло. Но от этого женщины так растолстели, что не могут рожать!
* Пора принимать меры. Россиян весом более 80 кг будут штрафовать за пропаганду чайлдфри!
* В прошлом сезоне мы узнали, что россиянки готовы пустить государство к себе в трусы проверять количество яйцеклеток и работоспособность матки.
В новом сезоне мы узнаем – готовы ли россиянки пустить государство в свои холодильники?
Скоро на нашем канале.
Не переключайтесь.

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
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– Матом тебя прошу: приезжай скорее!

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