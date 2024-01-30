«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 250
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 27
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2024 год / № 4, 30 января

№4. 30 января 2024 года.

Будущее сгущается!
* * *
Если феминитивы запретили, то получается у президента отношения с бывшим гимнастом? (мысли в рабочее время)
* * *
«Любое слово может стать предлогом». Госдума внесла поправки в правила русского языка.
* * *
«Невежество – это счастье, но для полноты счастья оно должно быть таким глубоким, чтобы не подозревать о себе самом» (Эдгар Аллан По).
* * *
Учителя разговоров о важном написали Путину маляву с просьбой не называть их обидным словом «педагог».
* * *
Чтобы облегчить работу ЦИК, предвыборные документы кандидата от демократической оппозиции будут принимать сразу в СИЗО.
* * *
Патриарх Кирилл призвал российских сенаторов к борьбе с антихристом. Да это же прямой призыв к свержению режима!

# # #

Это коты от нечего делать причиндалы лижут. Не таковы народные избранники! На днях, к примеру, в Думе искали и нашли замену слову «маркетплейс» – «виртуальная торговая площадка». А давеча предложили запретить термин «лежачий полицейский».

# # #

– Давайте придумаем замену для «лежачего полицейского». Мой вариант – «копчик».
– Предлагаю «хоп-бугорок» или «лежачий мусор».
– «Лежачий предатель Родины!!!»

# # #

Вечер, снег, мальчик лет восьми суетится вокруг масштабного отца:
– Папа, папа, а вот если ты полицейского, например, убьёшь, тебе же больше дадут, чем за обычного человека, да?
Солидный отец движется тяжело и медленно, думает, наверное, так же. Наконец, отвечает:
– Да я вообще никого убивать не хочу.
Следом иду я (тяжело и медленно). И думаю (наверное, так же): где больше крамолы по нашим-то временам, в вопросе или всё-таки в ответе?

# # #

Верховный суд России назвал феминитивы (слова, которые обозначают женщин, часто образованы от однокоренных существительных мужского рода) признаком движения ЛГБТ (*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Текст решения Верховного суда опубликовали СМИ. К примеру, под запрет попали не только такие феминитивы, как «блогерка» и «авторка», но и «руководительница».
Верховный суд России назвал феминитивы (слова, которые обозначают женщин, часто образованы от однокоренных существительных мужского рода) признаком движения ЛГБТ
После наезда Верховного суда на феминитивы в X (Twitter) стали срочно менять женские имена на маскулятивы:
• Полина – это феминитив. Я теперь буду женщина-Павел, а вы?
• Катерина – это феминитив, буду теперь Екатеринбург!
• Ева – это феминитив, теперь я Евангелион.
• Лёша – это феминитив, теперь я Литр Водки!
* * *
– Россия – великая страна. Её все боятся.
– А ты слышал, что за использование феминитивов посадить могут?
– Россий – великий стран. Его все боятся!
* * *
– Вася, а ты ещё спишь с начальником?
– С начальницей.
– Феминитивы используешь? Держи экстремиста!
– Хорошо-хорошо, с начальником.
– Ах ты пропагандист ЛГБТ! Держи экстремиста!
* * *
– Богородица, идиотов прогони!
– Феминитивы используешь?!
– Богород, идиотов прогони!
Немного фокусов в сельском хозяйстве:
2022 год: «Молочное стадо России сократилось до исторического минимума».
2023 год: «В России сокращается поголовье КРС».
2023 год: В рамках 2023 года Малайзия ввезла на рынок России пальмового масла на 5,8 млрд. рублей больше, чем годом ранее!
Та-дам, обещанный фокус:
2024 год: «Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн».
В РФ нет проблем с мясом и маслом. Правда, мясо – пушечное, а масло – пальмовое.

# # #

2023: Путин призвал молодых учёных действовать дерзко и решительно.
2024: Россию покинули 2500 ведущих учёных с начала СВО в Украине.
Партия сказала «Надо!», учёные ответили «Есть!»

# # #

Сажусь за стол из трупа дуба,
Ем рыб тела, пью кровь лозы,
Вдыхаю дым умерших листьев –
Так наслаждаюсь жизнью я.

# # #

Выборы приближаются, вот всякая чертовщина в голову и лезет.
Сон приснился, будто возвращаюсь домой, погода пасмурная, смеркаться начинает, на улице малолюдно. Вдруг, сзади голос. Не громко, но отчётливо так: «Товарищ, задержитесь на минутку». Оглядываюсь. Подходят двое. В пальтишках мышиного цвета, воротнички подняты и кепочки низко так сдвинуты на глаза. Как близнецы, хотя лица разные и один повыше. «Мы, – говорят, – закрытый соцопрос проводим, разрешите взглянуть на ваши документы». Взглянули и продолжают: «Вы поддерживаете политику президента?»...
Тут я, конечно, проснулся. Но полдня затем на все вопросы, даже жены, не задумываясь на автомате отвечал – «ДА!»Николай Травкин

# # #

Делегация ХАМАСа опять побывала в Москве, где с почестями была принята аж целым замминистра иностранных дел Богдановым (по центру).
мужики, а за руки держатся!
– Ишь, террористы и экстремисты!
– А почему террористы? Потому что убивали и насиловали женщин и детей?
– Нет, видите – мужики, а за руки держатся!
Наш голубь мира выгнан из ООН,
но он ещё нагадит на балкон!

# # #

Игорь Стрелков (Грикин) пожаловался на тяжелейшие пытки в СИЗО – его психологически пытают ежедневными трансляциями эфиров Владимира Соловьёва, которые нельзя выключить или хотя бы сделать потише.
Друзья, если вы в состоянии сделать эфир Владимира Соловьёва потише или вообще его выключить, значит, в вашей жизни не всё так плохо, и нет поводов для переживаний. Цените это, потому что в любой момент всё может измениться.

# # #

Что общего у ассенизатора и звезды госпропаганды? И тот и другой имеют дело с одним материалом.
Однако первый его утилизирует, а второй тащит в телестудию, смакует, размешивает и затем выплёскивает на телезрителей.

# # #

Долгое время подозревали, что он не в себе. Проверяли, несколько раз подсовывали ему за обедом кусочки мыла – не жрёт... Потом узнали, сколько ему платят за каждый эфир, и удивляться перестали.

# # #

(83 раза прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 |
 Доска объявлений 
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Установка натяжных потолков. Быстро, качественно, гарантия.
Тел. 8913 345 3442, Евгений
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04

Мне стали сниться вещие кошмары...

Шутка 2009 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru