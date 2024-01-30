№4. 30 января 2024 года.

Будущее сгущается! * * * Если феминитивы запретили, то получается у президента отношения с бывшим гимнастом? (мысли в рабочее время) * * * «Любое слово может стать предлогом». Госдума внесла поправки в правила русского языка. * * * «Невежество – это счастье, но для полноты счастья оно должно быть таким глубоким, чтобы не подозревать о себе самом» (Эдгар Аллан По). * * * Учителя разговоров о важном написали Путину маляву с просьбой не называть их обидным словом «педагог». * * * Чтобы облегчить работу ЦИК, предвыборные документы кандидата от демократической оппозиции будут принимать сразу в СИЗО. * * * Патриарх Кирилл призвал российских сенаторов к борьбе с антихристом. Да это же прямой призыв к свержению режима!

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Это коты от нечего делать причиндалы лижут. Не таковы народные избранники! На днях, к примеру, в Думе искали и нашли замену слову «маркетплейс» – «виртуальная торговая площадка». А давеча предложили запретить термин «лежачий полицейский».

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– Давайте придумаем замену для «лежачего полицейского». Мой вариант – «копчик».– Предлагаю «хоп-бугорок» или «лежачий мусор».– «Лежачий предатель Родины!!!»

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Вечер, снег, мальчик лет восьми суетится вокруг масштабного отца:– Папа, папа, а вот если ты полицейского, например, убьёшь, тебе же больше дадут, чем за обычного человека, да?Солидный отец движется тяжело и медленно, думает, наверное, так же. Наконец, отвечает:– Да я вообще никого убивать не хочу.Следом иду я (тяжело и медленно). И думаю (наверное, так же): где больше крамолы по нашим-то временам, в вопросе или всё-таки в ответе?

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Верховный суд России назвал феминитивы (слова, которые обозначают женщин, часто образованы от однокоренных существительных мужского рода) признаком движения ЛГБТ (*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Текст решения Верховного суда опубликовали СМИ. К примеру, под запрет попали не только такие феминитивы, как «блогерка» и «авторка», но и «руководительница».



После наезда Верховного суда на феминитивы в X (Twitter) стали срочно менять женские имена на маскулятивы:

• Полина – это феминитив. Я теперь буду женщина-Павел, а вы?

• Катерина – это феминитив, буду теперь Екатеринбург!

• Ева – это феминитив, теперь я Евангелион.

• Лёша – это феминитив, теперь я Литр Водки! * * * – Россия – великая страна. Её все боятся.

– А ты слышал, что за использование феминитивов посадить могут?

– Россий – великий стран. Его все боятся! * * * – Вася, а ты ещё спишь с начальником?

– С начальницей.

– Феминитивы используешь? Держи экстремиста!

– Хорошо-хорошо, с начальником.

– Ах ты пропагандист ЛГБТ! Держи экстремиста! * * * – Богородица, идиотов прогони!

– Феминитивы используешь?!

– Богород, идиотов прогони!

Немного фокусов в сельском хозяйстве:2022 год: «Молочное стадо России сократилось до исторического минимума».2023 год: «В России сокращается поголовье КРС».2023 год: В рамках 2023 года Малайзия ввезла на рынок России пальмового масла на 5,8 млрд. рублей больше, чем годом ранее!Та-дам, обещанный фокус:2024 год: «Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн».В РФ нет проблем с мясом и маслом. Правда, мясо – пушечное, а масло – пальмовое.

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2023: Путин призвал молодых учёных действовать дерзко и решительно.2024: Россию покинули 2500 ведущих учёных с начала СВО в Украине.Партия сказала «Надо!», учёные ответили «Есть!»

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Сажусь за стол из трупа дуба,Ем рыб тела, пью кровь лозы,Вдыхаю дым умерших листьев –Так наслаждаюсь жизнью я.

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Выборы приближаются, вот всякая чертовщина в голову и лезет.Сон приснился, будто возвращаюсь домой, погода пасмурная, смеркаться начинает, на улице малолюдно. Вдруг, сзади голос. Не громко, но отчётливо так: «Товарищ, задержитесь на минутку». Оглядываюсь. Подходят двое. В пальтишках мышиного цвета, воротнички подняты и кепочки низко так сдвинуты на глаза. Как близнецы, хотя лица разные и один повыше. «Мы, – говорят, – закрытый соцопрос проводим, разрешите взглянуть на ваши документы». Взглянули и продолжают: «Вы поддерживаете политику президента?»...Тут я, конечно, проснулся. Но полдня затем на все вопросы, даже жены, не задумываясь на автомате отвечал – «ДА!»

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Делегация ХАМАСа опять побывала в Москве, где с почестями была принята аж целым замминистра иностранных дел Богдановым (по центру).



– Ишь, террористы и экстремисты!

– А почему террористы? Потому что убивали и насиловали женщин и детей?

– Нет, видите – мужики, а за руки держатся!

Наш голубь мира выгнан из ООН,но он ещё нагадит на балкон!

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Игорь Стрелков (Грикин) пожаловался на тяжелейшие пытки в СИЗО – его психологически пытают ежедневными трансляциями эфиров Владимира Соловьёва, которые нельзя выключить или хотя бы сделать потише.Друзья, если вы в состоянии сделать эфир Владимира Соловьёва потише или вообще его выключить, значит, в вашей жизни не всё так плохо, и нет поводов для переживаний. Цените это, потому что в любой момент всё может измениться.

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Что общего у ассенизатора и звезды госпропаганды? И тот и другой имеют дело с одним материалом.Однако первый его утилизирует, а второй тащит в телестудию, смакует, размешивает и затем выплёскивает на телезрителей.

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Долгое время подозревали, что он не в себе. Проверяли, несколько раз подсовывали ему за обедом кусочки мыла – не жрёт... Потом узнали, сколько ему платят за каждый эфир, и удивляться перестали.

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