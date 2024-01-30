№4. 30 января 2024 года.
|Будущее сгущается!
# # #Это коты от нечего делать причиндалы лижут. Не таковы народные избранники! На днях, к примеру, в Думе искали и нашли замену слову «маркетплейс» – «виртуальная торговая площадка». А давеча предложили запретить термин «лежачий полицейский».
# # #– Давайте придумаем замену для «лежачего полицейского». Мой вариант – «копчик».
– Предлагаю «хоп-бугорок» или «лежачий мусор».
– «Лежачий предатель Родины!!!»
# # #Вечер, снег, мальчик лет восьми суетится вокруг масштабного отца:
– Папа, папа, а вот если ты полицейского, например, убьёшь, тебе же больше дадут, чем за обычного человека, да?
Солидный отец движется тяжело и медленно, думает, наверное, так же. Наконец, отвечает:
– Да я вообще никого убивать не хочу.
Следом иду я (тяжело и медленно). И думаю (наверное, так же): где больше крамолы по нашим-то временам, в вопросе или всё-таки в ответе?
# # #
|Верховный суд России назвал феминитивы (слова, которые обозначают женщин, часто образованы от однокоренных существительных мужского рода) признаком движения ЛГБТ (*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Текст решения Верховного суда опубликовали СМИ. К примеру, под запрет попали не только такие феминитивы, как «блогерка» и «авторка», но и «руководительница».
После наезда Верховного суда на феминитивы в X (Twitter) стали срочно менять женские имена на маскулятивы:
• Полина – это феминитив. Я теперь буду женщина-Павел, а вы?
• Катерина – это феминитив, буду теперь Екатеринбург!
• Ева – это феминитив, теперь я Евангелион.
• Лёша – это феминитив, теперь я Литр Водки!
– А ты слышал, что за использование феминитивов посадить могут?
– Россий – великий стран. Его все боятся!
– С начальницей.
– Феминитивы используешь? Держи экстремиста!
– Хорошо-хорошо, с начальником.
– Ах ты пропагандист ЛГБТ! Держи экстремиста!
– Феминитивы используешь?!
– Богород, идиотов прогони!
2022 год: «Молочное стадо России сократилось до исторического минимума».
2023 год: «В России сокращается поголовье КРС».
2023 год: В рамках 2023 года Малайзия ввезла на рынок России пальмового масла на 5,8 млрд. рублей больше, чем годом ранее!
Та-дам, обещанный фокус:
2024 год: «Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн».
В РФ нет проблем с мясом и маслом. Правда, мясо – пушечное, а масло – пальмовое.
# # #2023: Путин призвал молодых учёных действовать дерзко и решительно.
2024: Россию покинули 2500 ведущих учёных с начала СВО в Украине.
Партия сказала «Надо!», учёные ответили «Есть!»
# # #Сажусь за стол из трупа дуба,
Ем рыб тела, пью кровь лозы,
Вдыхаю дым умерших листьев –
Так наслаждаюсь жизнью я.
# # #Выборы приближаются, вот всякая чертовщина в голову и лезет.
Сон приснился, будто возвращаюсь домой, погода пасмурная, смеркаться начинает, на улице малолюдно. Вдруг, сзади голос. Не громко, но отчётливо так: «Товарищ, задержитесь на минутку». Оглядываюсь. Подходят двое. В пальтишках мышиного цвета, воротнички подняты и кепочки низко так сдвинуты на глаза. Как близнецы, хотя лица разные и один повыше. «Мы, – говорят, – закрытый соцопрос проводим, разрешите взглянуть на ваши документы». Взглянули и продолжают: «Вы поддерживаете политику президента?»...
Тут я, конечно, проснулся. Но полдня затем на все вопросы, даже жены, не задумываясь на автомате отвечал – «ДА!»Николай Травкин
# # #
|Делегация ХАМАСа опять побывала в Москве, где с почестями была принята аж целым замминистра иностранных дел Богдановым (по центру).
– Ишь, террористы и экстремисты!
– А почему террористы? Потому что убивали и насиловали женщин и детей?
– Нет, видите – мужики, а за руки держатся!
но он ещё нагадит на балкон!
# # #Игорь Стрелков (Грикин) пожаловался на тяжелейшие пытки в СИЗО – его психологически пытают ежедневными трансляциями эфиров Владимира Соловьёва, которые нельзя выключить или хотя бы сделать потише.
Друзья, если вы в состоянии сделать эфир Владимира Соловьёва потише или вообще его выключить, значит, в вашей жизни не всё так плохо, и нет поводов для переживаний. Цените это, потому что в любой момент всё может измениться.
# # #Что общего у ассенизатора и звезды госпропаганды? И тот и другой имеют дело с одним материалом.
Однако первый его утилизирует, а второй тащит в телестудию, смакует, размешивает и затем выплёскивает на телезрителей.
# # #Долгое время подозревали, что он не в себе. Проверяли, несколько раз подсовывали ему за обедом кусочки мыла – не жрёт... Потом узнали, сколько ему платят за каждый эфир, и удивляться перестали.
# # #
(83 раза прочитано)
| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 |