№38. 21 октября 2025 года.

Правительство предложило бороться с очередями на заправках отсутствием на них бензина. * * * Уважаемые жильцы! Берегите наш дом! Капитальный ремонт запланирован лишь в 2378 году. Деньги на капремонт сдавать сейчас председателю совета жильцов. * * * Правительство Афганистана разослало во все страны гонцов с сообщением, что отключение Интернета в Афганистане – это неправда! * * * Путин распорядился устранить неполадки в работе нефтеперерабатывающих заводов. * * * Граждане, дожившие до пенсии, будут оштрафованы за подрыв пенсионной системы РФ! * * * Дональд Трамп ударил по венесуэльскому наркокораблю со всей дурью!

# # #

Как 500 рублей чеченцев с патриотами поссорили Центробанк России с 1 октября проводил онлайн-голосование за изображение для новой 500-рублёвой банкноты, посвящённой Северо-Кавказскому федеральному округу. Основная борьба развернулась между двумя лидерами – горой Эльбрус и комплексом «Грозный-Сити».

За «Грозный-Сити» публично агитировал Рамзан Кадыров, объявив, среди прочего, розыгрыш десяти новых iPhone. Вслед за главой Чечни в агитацию включился весь админресурс республики. За Эльбрус призывали голосовать z-блогеры и националисты, обвинив чеченцев в накрутке голосов за «Грозный-Сити».

Когда оба варианта набрали чуть больше миллиона голосов каждый, ЦБ вовсе отменил голосование, якобы зафиксировав массированные попытки повысить голоса техническими средствами (накрутки) за определённые объекты. Банк России объявил, что не может подвести объективные итоги, и проведёт выборы ещё раз, когда-нибудь попозже...

* * * В голосовании за дизайн 500-рублёвой купюры появился новый фаворит!

Спасибо что предупредили!• Россиян предупредили о подорожании бензина.• Россиян предупредили о подорожании продуктов первой необходимости.• Россиян предупредили о предстоящем росте цен на мебель, сантехнику и товары для дома.• Россиян предупредили о росте цен на авиаперелёты.• Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя.

# # #

– Я предлагаю мировую, –Сказал уставший президентИ добродушно улыбнулся.И мировая началась...

# # #

«Тоннель дружбы» Путина и Трампа После разговора Трампа с Путиным представитель Кремля Кирилл Дмитриев предложил построить тоннель между США и Россией и пригласил к проекту Илона Маска. По задумке, 100-километровый тоннель должен соединить две страны под Беринговым проливом. Стоимость этого безумия – $65 миллиардов, но Дмитриев уверяет, что «можно ужаться до восьми».



Тоннель от Аляски до Чукотки был бы прекрасным проектом. Если вы роете такую нору, как-то странно одновременно швырять друг в друга атомные бомбы. Совместный труд объединяет.

Правда, не очень понятен практический смысл. Вот прорыли ход на Чукотку – а дальше куда ехать? Предыдущая чукотская революция была при Абрамовиче, когда для поднятия настроения в депрессивном регионе велели красить дома в яркие цвета. И примерно с той же целью начали принудительно выдавать зарплаты на карточки, потому что наличные пропивались в ноль в первые три дня. Так что перед тоннелем прямиком в Америку нужно ещё несколько подготовительных организационно-психологических стадий...

Хотя подрядчики с российской стороны уже предвкушают. Крымский мост покажется пирамидкой из кубиков по сравнению с таким деньго-ёмким проектом!

«Ездил к Григоровичу. На обратной дороге попался назойливый извозчик. Рассказывал, что кобылу водит для души, а вообще он купец второй гильдии с успешной лавкой. Говорил мне о скором крахе Америки и европейском непотребстве»

# # #

Всего главнее – продержатьсядо середины февраля!А там практически бессмертнывсе, кто до этого не сдох.

# # #

1 октября: Власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.11 октября: С нехваткой бензина столкнулись 57 регионов России.

# # #

Мессенджер Мах начал блокировать пользователей, которые пытаются отключить доступ к камере, микрофону и геолокации.Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу!

# # #

Новость: Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек».– «Бабкины семечки» будут переименованы в «Вовкины семечки», а «Кириешки» в «Кириенки»!

# # #

В российские парфюмерные поступили духи с запахом роскоши

16 сентября: В Госдуме предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней.15 октября: В Госдуме призвали сократить на неделю отпуска и уменьшить число праздничных дней.Лишенные методички, российские депутаты как слепые котята начинают ползать по информационному полю и пытаются нащупать тему, которая даст им пару заголовков в СМИ. Иногда ползут в диаметрально противоположные стороны.

# # #

Уже слетелись к полю вороны,Чтоб завтра павших рвать подряд,И «С нами Бог!» по обе стороныВ обоих станах говорят.

# # #

«В реальности волк не курит». Запад через крокодила Гену и волка из «Ну, погоди!» пропагандирует курение среди россиян, чтобы захватить «недра России» – такое мнение высказал глава Общественной палаты Якутска и бывший замминистра по молодёжной политике и спорту Якутии Матвей Лыткин.Курят ли волк и крокодил – не самый серьёзный вопрос. По настоящему серьёзный вопрос – что курят в Общественной палате Якутска...

# # #