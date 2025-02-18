№6. 18 февраля 2025 года.
|«Могут привлечь за что угодно». Россия признана самой привлекательной страной в мире!
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«Единая Россия» оказалась «проектом Госдепа»• Володин, куражась на трибуне, предложил «публично покаяться на Красной площади» всем, кто получал иностранное финансирование. Кроме покаяния, он пообещал получателям грантов от американского агентства USAID проблемы со спецслужбами. «Конгресс пришлёт списки – мы отдадим их в ФСБ», – заявил спикер.
• Но проблема в том, что «Единая Россия» сама получала гранты от американского агентства USAID, причём в тот момент, когда сам Володин уже входил в руководство партии. Об этом ещё в 2012 году рассказывала представитель Госдепа Виктория Нуланд.
Когда состоится покаяние «Единой России» на Красной площади, и в какой форме Володин будет подавать докладную в ФСБ – пока неизвестно.
# # #Олегу кот наплакал в руку.
Ну, не совсем, конечно, кот.
Допустим, это был бухгалтер.
Допустим, деньги за февраль.
# # #Вообще удивлён количеству мужчин, выступающих против абортов. Никогда б не подумал, что осознание святости жизни эмбриона пробудит в них готовность 18 лет платить алименты после каждой случайной беременности.
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|71-летняя самарская пенсионерка отдала телефонным мошенникам 421 миллион рублей. Бывшая глава Корпорации развития Самарской области отдала деньги после звонка неизвестных, запугавших её несуществующим уголовным делом, якобы о финансировании ВСУ.
Новость выглядит, как нативка Самарской области. Согласитесь, что первая мысль, которая пришла: ох, нормально так Самара-городок развился, что чиновники, за это развитие отвечавшие, выйдя на пенсию могут после звонка легко отгрузить почти полмиллиарда рублей. Зачем вам Дубай, когда есть Самара!
Опубликовано фото квартиры среднестатистической пенсионерки, ожидающей звонка от мошенников
– А на какие же ещё?
– А мне кажется, что всё куплено на народные деньги!
– Да вы что, смеётесь? Откуда у народа такие деньги?!
# # #Новость: «Насосы для пенисов стали самой быстрорастущей категорией интим-товаров на WB в 2024 году».
Современный человек – это буквально персонаж из фильма Идиократия. Но это не главное. Главное – попытаться оценить масштабы бедствия.
За год продажи насосов для пенисов выросли на 250%. Просто представьте, какие беды в головах у десятков или даже сотен тысяч мужчин, которые в 2024 году из всех возможностей сделать свою жизнь лучше, выбрали жить в парадигме «вот увеличу писюн, и всё наладится».
А ведь все они где-то работают, сидят на каких-то должностях, принимают решения, управляют бизнесами, водят автобусы, лечат, учат, строят, охраняют...
К тем, кто на этих продажах зарабатывает, вопросов нет.
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|• Нефтяной танкер KOALA с 132 тыс. тонн мазута начал терпеть бедствие в порту Усть-Луга Ленинградской области России.
• Китайское грузовое судно An Yang 2 село на мель у берегов Сахалина. На борту 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.
• В Самарской области прорвало нефтепровод. В Красноярском районе области появилась новая река – нефтяная.
• В реке Нейма в Ленинградской области зафиксировано превышение концентрации вредных веществ: по взвешенным веществам – в 300 раз, нефтепродуктам – более чем в 1 тыс. раз, аммоний-ионам – в 200 раз.
= Роспотребнадзор не обнаружил превышения концентрации опасных веществ в воздухе, питьевой воде и рыбе.
Получилась под божьей рукой,
Что на свете не сыщешь угла,
Чтоб найти там душевный покой.
Игорь Губерман
# # #Судьба России не волнует
тех, кто не критикует власть.
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