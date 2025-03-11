«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 125
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 182
User Пользователей: 0
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 9, 11 марта

№9. 11 марта 2025 года.

Нерожавшие совершеннолетние девушки получат повестки в роддом.
* * *
Вот я не пойму, эта Урсула фон дер Ляйен на самом деле такая безбашенная или просто не знает, что у нас за призывы к санкциям против России есть закон до трёх лет тюрьмы? (мысли в рабочее время).
* * *
В России запретят курить вблизи мест, где курят дети!
* * *
Во время авиаполёта представитель новой элиты устроил для пассажиров урок мужества!
* * *
Кстати. А что слышно из Останкино на тему «Зеленский – марионетка Америки?» Новые методички подвезли или чо?
* * *
На международном автосалоне в Вышнем Волочке АвтоВАЗ представил шесть новинок китайского автопрома.

# # #

Собянин объявил о реконструкции монумента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
Собянин объявил о реконструкции монумента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ
«У нас Киев за три дня, у них мир за 24 часа». Кремль доказал, что Россия и США братские народы.
* * *
Концерты Михаила Задорнова признаны экстремистскими за высмеивание братского американского народа!
* * *
В кремлёвских методичках все американские марионетки переименованы в лондонских и брюссельских.
Извините, у нас Россия.
5 марта: Президент РФ Владимир Путин поручил полиции бороться с киберпреступностью.
6 марта: Сайты МВД рухнули.

# # #

Новость: «В Петербурге опять нашли два чемодана с расчленённым телом».
Последний островок стабильности в постоянно меняющемся мире!

# # #

СВР: тоталитарно-либеральная элита ЕС опасается «консервативного разворота».
Тоталитарно-либеральная элита. Это, видимо, та, которая действует при поддержке демократической тирании и авторитарной свободы?

# # #

А женщин обижать не стоит!
Они обидятся и так...

# # #

Дайте Трампу брома, лития, графита,
подарите горы, пляжи, города –
Трамп заключит сделку с вирусом ковида,
чтобы не болели люди никогда!
Трамп-миротворец
Страна от страха наложила вето.

# # #

Играем в «Мортал комбат», подруга впервые видит фаталити.
Первые слова: «Божественно, почему так нельзя сделать на работе?»

# # #

Плохой купил ты телевизор –
В нём лишь убийства и разврат!
Верни наш старый чёрно-белый,
Где мир, Гагарин и Мосфильм!

# # #

В Беларуси обнаружили новый редкоземельный элемент.
В Беларуси обнаружили новый редкоземельный элемент
В подростковом возрасте думаешь, что однажды встретишь «кого-то особенного»... А к тридцати понимаешь, что особенных дофига. Нормальных мало...

# # #

«Минпросвещения планирует создать перечень игрушек для детсадов, которые будут соответствовать традиционным ценностям».
То, что это будут деревянные лошадки, матрёшки и танки – это понятно. Самое смешное, что все игрушки, соответствующие «традиционным российским ценностям», будут традиционно сделаны в Китае.

# # #

Природа построила памятник изношенной инфраструктуре России

В Ростовской области из-за прорыва трубопровода образовалась новая достопримечательность: необычная ледяная гора. Прорыв в хуторе Рогожкино произошёл ещё в конце февраля. Ледяная гора стала такой популярной, что к ней начали съезжаться люди с соседних районов, а объект думают огородить.
Природа построила памятник изношенной инфраструктуре России
Мастер переобувания на лету!
Август 2024: Лавров обвинил США в нападении на Курскую область.
Декабрь 2024: РФ не хочет ни на кого нападать, это США напали на нас «руками украинского режима», – Лавров в ОБСЕ ошеломил странным заявлением.
Февраль 2025: Сергей Лавров обвинил команду Трампа в разрушении международного права и сравнил их лозунги с гитлеровскими.
Март 2025: Все трагедии мира последних 500 лет зарождались в Европе, американцы не были подстрекателями, – заявил Сергей Лавров.
Плох тот российский дипломат, который не меняет свою точку зрения на 180 градусов хотя бы раз в три месяца!

# # #

Случай неожиданен, как выстрел,
Личность в этот миг видна до дна:
То, что из гранита выбьет искру,
Выплеснет лишь брызги из говна.
Игорь Губерман

# # #

– Всем привет! Срочно продам: Лазерный принтер, подарочный винный набор, часы! На все лоты – СРОЧНЫЙ ТОРГ! Или срочный обмен на кошачий корм Sheba.
– Хозяина к компу позови...

# # #

За три дня уже сотни тысяч россиян установили самозапреты на кредиты. Но неожиданно узнали, что кредитные карты потому так и называются, что тоже дают деньги в кредит...
При этом самозапрет не избавляет людей от необходимости платить по кредитам. И действующие кредитные карты по той же причине продолжают действовать.

# # #

Лада представила новый, «полностью оригинальный» автомобиль SKM

Лада представила новый, «полностью оригинальный» автомобиль SKM
– А никто не заметит?
– Да не... на крайняк скажем, что китайцы у нас всё спёрли!

(141 раз прочитано)

| 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 год, «РИСК» | 2007 год, «РИСК экспресс» | 2008 год, «РИСК» | 2008 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК транзит» | 2009 год, «РИСК экспресс» | 2009 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК транзит» | 2010 год, «РИСК» | 2010 год, «РИСК экспресс» | 2011 год, «РИСК транзит» | 2011 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК транзит» | 2012 год, «РИСК информ» | 2012 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК экспресс» | 2013 год, «РИСК информ» | 2013 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК экспресс» | 2014 год, «РИСК транзит» | 2014 год, «РИСК информ» | 2015 год, «РИСК экспресс» | 2015 год, «РИСК информ» | 2016 год, «РИСК экспресс» | 2017 год, «РИСК экспресс» | 2018 год, «РИСК экспресс» | 2019 год, «РИСК экспресс» | 2020 год, «РИСК экспресс» | 2021 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК экспресс» | 2022 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК» | 2023 год, «РИСК экспресс» | 2024 год, «РИСК» | 2024 год, «РИСК экспресс» | 2025 год, «РИСК» | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 |
 Доска объявлений 
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Бытовые (до 20кВт), производственные (до 1МВт). Разработка, поставка, монтаж под ключ.
Тел. 8913 345 2012 (для справок в Кызыле), web: solar-e.ru
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466

«СИбирь». Кремль объяснил, что сближение с Китаем предопределено исторически.

Шутка 2023 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине