№9. 11 марта 2025 года.

Нерожавшие совершеннолетние девушки получат повестки в роддом. * * * Вот я не пойму, эта Урсула фон дер Ляйен на самом деле такая безбашенная или просто не знает, что у нас за призывы к санкциям против России есть закон до трёх лет тюрьмы? (мысли в рабочее время). * * * В России запретят курить вблизи мест, где курят дети! * * * Во время авиаполёта представитель новой элиты устроил для пассажиров урок мужества! * * * Кстати. А что слышно из Останкино на тему «Зеленский – марионетка Америки?» Новые методички подвезли или чо? * * * На международном автосалоне в Вышнем Волочке АвтоВАЗ представил шесть новинок китайского автопрома.

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Собянин объявил о реконструкции монумента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.



«У нас Киев за три дня, у них мир за 24 часа». Кремль доказал, что Россия и США братские народы. * * * Концерты Михаила Задорнова признаны экстремистскими за высмеивание братского американского народа! * * * В кремлёвских методичках все американские марионетки переименованы в лондонских и брюссельских.

Извините, у нас Россия.5 марта: Президент РФ Владимир Путин поручил полиции бороться с киберпреступностью.6 марта: Сайты МВД рухнули.

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Новость: «В Петербурге опять нашли два чемодана с расчленённым телом».Последний островок стабильности в постоянно меняющемся мире!

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СВР: тоталитарно-либеральная элита ЕС опасается «консервативного разворота».Тоталитарно-либеральная элита. Это, видимо, та, которая действует при поддержке демократической тирании и авторитарной свободы?

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А женщин обижать не стоит!Они обидятся и так...

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Дайте Трампу брома, лития, графита,

подарите горы, пляжи, города –

Трамп заключит сделку с вирусом ковида,

чтобы не болели люди никогда!



Страна от страха наложила вето.

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Играем в «Мортал комбат», подруга впервые видит фаталити.Первые слова: «Божественно, почему так нельзя сделать на работе?»

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Плохой купил ты телевизор –В нём лишь убийства и разврат!Верни наш старый чёрно-белый,Где мир, Гагарин и Мосфильм!

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В Беларуси обнаружили новый редкоземельный элемент.



В подростковом возрасте думаешь, что однажды встретишь «кого-то особенного»... А к тридцати понимаешь, что особенных дофига. Нормальных мало...

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«Минпросвещения планирует создать перечень игрушек для детсадов, которые будут соответствовать традиционным ценностям».То, что это будут деревянные лошадки, матрёшки и танки – это понятно. Самое смешное, что все игрушки, соответствующие «традиционным российским ценностям», будут традиционно сделаны в Китае.

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Природа построила памятник изношенной инфраструктуре России В Ростовской области из-за прорыва трубопровода образовалась новая достопримечательность: необычная ледяная гора. Прорыв в хуторе Рогожкино произошёл ещё в конце февраля. Ледяная гора стала такой популярной, что к ней начали съезжаться люди с соседних районов, а объект думают огородить.



Мастер переобувания на лету!Август 2024: Лавров обвинил США в нападении на Курскую область.Декабрь 2024: РФ не хочет ни на кого нападать, это США напали на нас «руками украинского режима», – Лавров в ОБСЕ ошеломил странным заявлением.Февраль 2025: Сергей Лавров обвинил команду Трампа в разрушении международного права и сравнил их лозунги с гитлеровскими.Март 2025: Все трагедии мира последних 500 лет зарождались в Европе, американцы не были подстрекателями, – заявил Сергей Лавров.Плох тот российский дипломат, который не меняет свою точку зрения на 180 градусов хотя бы раз в три месяца!

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Случай неожиданен, как выстрел,Личность в этот миг видна до дна:То, что из гранита выбьет искру,Выплеснет лишь брызги из говна.

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– Всем привет! Срочно продам: Лазерный принтер, подарочный винный набор, часы! На все лоты – СРОЧНЫЙ ТОРГ! Или срочный обмен на кошачий корм Sheba.– Хозяина к компу позови...

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За три дня уже сотни тысяч россиян установили самозапреты на кредиты. Но неожиданно узнали, что кредитные карты потому так и называются, что тоже дают деньги в кредит...При этом самозапрет не избавляет людей от необходимости платить по кредитам. И действующие кредитные карты по той же причине продолжают действовать.

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