№9. 11 марта 2025 года.
|Нерожавшие совершеннолетние девушки получат повестки в роддом.
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|Собянин объявил о реконструкции монумента «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
«У нас Киев за три дня, у них мир за 24 часа». Кремль доказал, что Россия и США братские народы.
5 марта: Президент РФ Владимир Путин поручил полиции бороться с киберпреступностью.
6 марта: Сайты МВД рухнули.
# # #Новость: «В Петербурге опять нашли два чемодана с расчленённым телом».
Последний островок стабильности в постоянно меняющемся мире!
# # #СВР: тоталитарно-либеральная элита ЕС опасается «консервативного разворота».
Тоталитарно-либеральная элита. Это, видимо, та, которая действует при поддержке демократической тирании и авторитарной свободы?
# # #А женщин обижать не стоит!
Они обидятся и так...
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|Дайте Трампу брома, лития, графита,
подарите горы, пляжи, города –
Трамп заключит сделку с вирусом ковида,
чтобы не болели люди никогда!
# # #Играем в «Мортал комбат», подруга впервые видит фаталити.
Первые слова: «Божественно, почему так нельзя сделать на работе?»
# # #Плохой купил ты телевизор –
В нём лишь убийства и разврат!
Верни наш старый чёрно-белый,
Где мир, Гагарин и Мосфильм!
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|В Беларуси обнаружили новый редкоземельный элемент.
# # #«Минпросвещения планирует создать перечень игрушек для детсадов, которые будут соответствовать традиционным ценностям».
То, что это будут деревянные лошадки, матрёшки и танки – это понятно. Самое смешное, что все игрушки, соответствующие «традиционным российским ценностям», будут традиционно сделаны в Китае.
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Природа построила памятник изношенной инфраструктуре РоссииВ Ростовской области из-за прорыва трубопровода образовалась новая достопримечательность: необычная ледяная гора. Прорыв в хуторе Рогожкино произошёл ещё в конце февраля. Ледяная гора стала такой популярной, что к ней начали съезжаться люди с соседних районов, а объект думают огородить.
Август 2024: Лавров обвинил США в нападении на Курскую область.
Декабрь 2024: РФ не хочет ни на кого нападать, это США напали на нас «руками украинского режима», – Лавров в ОБСЕ ошеломил странным заявлением.
Февраль 2025: Сергей Лавров обвинил команду Трампа в разрушении международного права и сравнил их лозунги с гитлеровскими.
Март 2025: Все трагедии мира последних 500 лет зарождались в Европе, американцы не были подстрекателями, – заявил Сергей Лавров.
Плох тот российский дипломат, который не меняет свою точку зрения на 180 градусов хотя бы раз в три месяца!
# # #Случай неожиданен, как выстрел,
Личность в этот миг видна до дна:
То, что из гранита выбьет искру,
Выплеснет лишь брызги из говна.
Игорь Губерман
# # #– Всем привет! Срочно продам: Лазерный принтер, подарочный винный набор, часы! На все лоты – СРОЧНЫЙ ТОРГ! Или срочный обмен на кошачий корм Sheba.
– Хозяина к компу позови...
# # #За три дня уже сотни тысяч россиян установили самозапреты на кредиты. Но неожиданно узнали, что кредитные карты потому так и называются, что тоже дают деньги в кредит...
При этом самозапрет не избавляет людей от необходимости платить по кредитам. И действующие кредитные карты по той же причине продолжают действовать.
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Лада представила новый, «полностью оригинальный» автомобиль SKM
– А никто не заметит?
– Да не... на крайняк скажем, что китайцы у нас всё спёрли!
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