№10. 18 марта 2025 года.
|Извиняюсь, а что теперь будет с американскими биолабораториями, которые разрабатывали в Украине боевых комаров?
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|Сергей Лавров дал интервью американским блогерам. Разговор был о важном и проходил в духе откровенности. В частности, глава МИД РФ поделился незаживающей душевно-нравственной травмой, которая была нанесена ему в декабре 2022 года на встрече ОБСЕ в Швеции.
«Необходимо было освежиться, – вспоминал Сергей Викторович, – и тут я увидел знак общественного туалета. Я спросил у сопровождавшего меня человека: «Это мужской или женский?» Он ответил: «Общий». Я не хотел бы, чтобы кто-то из моих друзей на себе испытал нечто подобное».
Это был ключевой момент интервью. Американским блогерам открылась истинная причина столь резкого охлаждения в отношениях России и Запада. Россия просто не могла допустить, чтобы к её границам приблизились «общие» туалеты с автоматическим смывом, оскорбляющие нашу национальную идентичность – общие «скворечники», но прямого падения.
По сути, конфликт России и Запада, переросший в вооружённое противостояние, и есть ни что иное как война «скворечников» с гендерно нейтральными туалетами.
Николай Травкин
Американцы уже умоляют Трампа перестать делать Америку снова великой!
# # #«Мы не должны забывать, из-за кого это началось. Трудно недооценить всю вину Владимира». Трамп однозначно высказался о конфликте в Украине.
# # #В шкафу нашёлся красный галстук,
И мне напомнил сквозь года,
Как хорошо мы плохо жили
тогда.
# # #«В Госдуме назвали проблему квадроберов больше не актуальной».
Интересно, это потому, что всех доблестно победили, а россияне начали неистово плодиться и размножаться, или потому, что по весенней уличной жиже никто на четвереньках скакать не хочет?
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Ну, а что Китай? Мы слишком разные, пойми. Вот твоя баба куда хочет, в Гуанчжоу или в Майами? То-то же.
У нас-то с американцами никаких реальных разногласий нет. Просто иногда надо немного газануть, дать понять, что мы тоже себя не на помойке нашли, а мировое господство, гегемония и прочие порядки нам, на самом деле, вообще не упёрлись. Думаешь, кто-то понял, что произошло? Думаешь, был план? Это ведь как бывает, слово за слово, хером по столу, и понеслось, надеялись в случае чего быстро порешать, но закрутилось.
Мы же ребята от сохи. Дед как говорил? Лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе! В ньюйорках этих жить невозможно, туда хорошо с бабками приезжать, кайфовать, понимаешь? Поэтому пусть добывают всё, что добывается, а нам процентик за такое непыльное дело. Нас там всё равно не примут, а так копеечка будет.
Да не переживай так, улыбаться теперь будут. Они ведь тоже не дураки, решили, на кой им эта канитель, лучше лишний раз позвонить, в гости пригласить, при всех уважуху выразить и всё, тишь да гладь, божья благодать. Это геополитика, ёванарот, тонкая вещь, короче, не забивай голову, лучше начисляй по пятьдесят за пацанов, которым не фартануло отскочить. Ну, а что поделать? У каждого своя судьба, кто на что учился.
Блиновская: «Стричь людей я и так умею!»
# # #«РПЦ по всей стране провела лекции для подростков о греховности секса до брака».
– Вы уж определитесь...
– Крестик снять или трусы надеть?
– Да нет. То ли надо плодиться и размножаться, и аборт после изнасилования делать нельзя, то ли секс до брака – грех.
# # #– Недавно воспользовался лайфхаком, загуглил «красивое женское бельё», теперь на рекламе прям глаз отдыхает!
– Пошёл гуглить сиськи...
– Это так не работает. Тебе сейчас будет выскакивать реклама порносайтов или предлагать увеличение пениса.
# # #Извините, у нас Россия.
• В Госдуме потребовали проверить производителя кукол Барби из-за «деструктивных» игрушек.
• Региональные власти тратят миллионы на макеты оружия в школы по программам «Всё лучшее детям» и «профилактики деструктивного поведения».
# # #Пишут, в связи с аномально тёплой погодой проснулись клещи. А я вот вчера много ходил по Москве и обнаружил, что самокатчики тоже проснулись. Берегите себя.
# # #«У главы МВД Башкортостана, который руководил разгонами оппозиции и политическими преследованиями, нашли бизнес и недвижимость в Чехии».
Ой да не перевелись еще образцово-показательные чиновники на Руси!
# # #Сборная России сыграет против Гренады (174-е место в рейтинге ФИФА). Население Гренады 114 621 человек («Лужники» вмещают 81 000 человек).
Нас ждёт игра не на жизнь, а на смех!
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