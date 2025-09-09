№32. 9 сентября 2025 года.

Россия – страна с непредсказуемым прошлым, но с предсказуемым будущим. * * * В Госдуме предложили штрафовать россиян за получение штрафов. * * * Появилась теория, почему Штаты перестали экспортировать демократию. У самих мало осталось. * * * «Какие-то мошенники постоянно заставляют что-то делать». Роскомнадзору предложили заблокировать звонки с работы. * * * Китай считает Россию надёжным и равноправным партнёром снизу. * * * Ещё одна крупная компания передана в руки государства и его старых друзей ещё по Петербургу. * * * И жить не хочется, и застрелиться лень...

«За глухонемого Герасима говорили его дела!» Может, мы были бы в целом чуть счастливее, если бы в 5-м классе не читали, как одинокий глухонемой мужчина топит единственное существо, которое его любит? (мысли в рабочее время)



В двенадцать лет ты на уроке

в стихе обязан понимать

всё, что в депрессии с похмелья

поэту в голову пришло...

* * * В себе не зря мы память гасим –

Не стоит помнить никому,

Что каждый был хоть раз Герасим,

Своя у каждого Муму.

Игорь Губерман

– Слышал? На днях Путин и Си Цзиньпин обсудили бессмертие и пересадку органов. Говорят, что есть шанс дожить до 150 лет!– Ага, скоро каждого россиянина обяжут предоставить президенту по одному органу на выбор для пересадки...

2024: «Производство опиума в Афганистане выросло на 19 процентов в 2024 году, несмотря на введённый талибами запрет» – доклад ООН.2025: Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством.

Нынче это глупость или ложь –Верить в просвещение, по-моему,Ибо что в помои ни вольёшь –Теми же становится помоями.

Роскомнадзор официально ввёл в РФ «частичное ограничение» звонков в иностранных мессенджерах. А «частичное» – это как? По талонам, что ли, звонки будут, не более пяти в месяц? Или для получения права на звонок надо будет подать в ФСБ заявку на Госуслугах? * * * • ФСБ заявила, что звонки теперь будут доступны только в дверь.

• В РПЦ оскорбились и потребовали от ФСБ разрешить звонки и в колокола! * * * Вместо уведомлений о новых сообщениях мессенджер MAX будет отправлять повестки. * * * «Почта России» на фоне сбоев в сети утвердила форму для отправки сообщений в Телеграм:



С этого учебного года в российских школах введены новые предметы:• Бандерология.• Чинопочитание.• Окружающий мир в труху.• Спортивные доносы.• Геометрия красных линий.

Кампания Маска ищет добровольцев для вживления чипа в мозг...А кампания Эрнста – наоборот, ищет кому ещё не вживила.

Россиян хотят штрафовать за измену в браке Общественники предложили взимать 15-20 тыс. рублей за сам факт измены, а если в браке есть дети – плюс 50 тыс. за каждого ребёнка.

Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в стране обесценились семейные ценности, ведь никакого наказания за такое поведение сейчас нет. В пример он привёл ОАЭ и ряд европейских стран, где подобные меры уже действуют.



Госдума готовит новый закон, позволяющий блокировать контент в интернете и соцсетях «за дискредитацию традиционных ценностей».– Так. Санкции за отрицание традиционных ценностей есть?– Есть!– За дискредитацию традиционных ценностей наказываем?– Ещё как!– Всё, что противоречит традиционным ценностям, блокируем?– Наглухо!– Вопрос только один. Что, блин, такое, эти наши традиционные ценности?!

Мединский представил учебник по улучшению демографии для младшеклассников:



Правительство Орловской области приняло постановление с указанием конкретного числа беременных школьниц и студенток, которые получат по 100 тысяч рублей за ранние роды в ближайшие три года.

– Так, ребята! Год подходит к концу, а наша школа не выполнила план по беременности. Но деньги уже выделены! Так что завтра Иванова и Петрова вместо математики будут заниматься физрой и трудом.

В Госдуме заявили, что организмы россиян «не настроены» на бананы и манго. «Организмы российских граждан генетически «настроены» на картофель, морковь, землянику и огурцы, а не на бананы или манго», – заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.Также в Госдуме заявили, что организмы россиян генетически настроены на звонки в Max, а не в Telegram и WhatsApp.

• Трамп будет недоволен Путиным по нечётным дням, а Зеленским – по чётным!



• Трамп объявил в отношении России операцию «Терпение без границ»!

• У Трампа, по его словам, состоялись два отличных и один просто превосходный диалог с Путиным!

Опубликованы стадии блокировки от РКН:1. Ничего не знаю, это не мы.2. А если и мы, то они это заслужили!3. СКАЧИВАЙ МАКС, СУКА!!!

Извините, у нас Россия.Пойманный за пьяное вождение с детьми в салоне железногорский депутат «Единой России» победил в конкурсе «Семья года».

