«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Связь установлена risk-inform.com
Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 32, 9 сентября

№32. 9 сентября 2025 года.

Россия – страна с непредсказуемым прошлым, но с предсказуемым будущим.
* * *
В Госдуме предложили штрафовать россиян за получение штрафов.
* * *
Появилась теория, почему Штаты перестали экспортировать демократию. У самих мало осталось.
* * *
«Какие-то мошенники постоянно заставляют что-то делать». Роскомнадзору предложили заблокировать звонки с работы.
* * *
Китай считает Россию надёжным и равноправным партнёром снизу.
* * *
Ещё одна крупная компания передана в руки государства и его старых друзей ещё по Петербургу.
* * *
И жить не хочется, и застрелиться лень...

# # #

«За глухонемого Герасима говорили его дела!»

Может, мы были бы в целом чуть счастливее, если бы в 5-м классе не читали, как одинокий глухонемой мужчина топит единственное существо, которое его любит? (мысли в рабочее время)
За глухонемого Герасима говорили его дела!
В двенадцать лет ты на уроке
в стихе обязан понимать
всё, что в депрессии с похмелья
поэту в голову пришло...
* * *
В себе не зря мы память гасим –
Не стоит помнить никому,
Что каждый был хоть раз Герасим,
Своя у каждого Муму.
Игорь Губерман
– Слышал? На днях Путин и Си Цзиньпин обсудили бессмертие и пересадку органов. Говорят, что есть шанс дожить до 150 лет!
– Ага, скоро каждого россиянина обяжут предоставить президенту по одному органу на выбор для пересадки...

# # #

2024: «Производство опиума в Афганистане выросло на 19 процентов в 2024 году, несмотря на введённый талибами запрет» – доклад ООН.
2025: Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством.

# # #

Нынче это глупость или ложь –
Верить в просвещение, по-моему,
Ибо что в помои ни вольёшь –
Теми же становится помоями.
Игорь Губерман

# # #

Роскомнадзор официально ввёл в РФ «частичное ограничение» звонков в иностранных мессенджерах. А «частичное» – это как? По талонам, что ли, звонки будут, не более пяти в месяц? Или для получения права на звонок надо будет подать в ФСБ заявку на Госуслугах?
* * *
• ФСБ заявила, что звонки теперь будут доступны только в дверь.
• В РПЦ оскорбились и потребовали от ФСБ разрешить звонки и в колокола!
* * *
Вместо уведомлений о новых сообщениях мессенджер MAX будет отправлять повестки.
* * *
«Почта России» на фоне сбоев в сети утвердила форму для отправки сообщений в Телеграм:
«Почта России» на фоне сбоев в сети утвердила форму для отправки сообщений в Телеграм
С этого учебного года в российских школах введены новые предметы:
• Бандерология.
• Чинопочитание.
• Окружающий мир в труху.
• Спортивные доносы.
• Геометрия красных линий.

# # #

Кампания Маска ищет добровольцев для вживления чипа в мозг...
А кампания Эрнста – наоборот, ищет кому ещё не вживила.

# # #

Россиян хотят штрафовать за измену в браке

Общественники предложили взимать 15-20 тыс. рублей за сам факт измены, а если в браке есть дети – плюс 50 тыс. за каждого ребёнка.
Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в стране обесценились семейные ценности, ведь никакого наказания за такое поведение сейчас нет. В пример он привёл ОАЭ и ряд европейских стран, где подобные меры уже действуют.
Россиян хотят штрафовать за измену в браке
Госдума готовит новый закон, позволяющий блокировать контент в интернете и соцсетях «за дискредитацию традиционных ценностей».
– Так. Санкции за отрицание традиционных ценностей есть?
– Есть!
– За дискредитацию традиционных ценностей наказываем?
– Ещё как!
– Всё, что противоречит традиционным ценностям, блокируем?
– Наглухо!
– Вопрос только один. Что, блин, такое, эти наши традиционные ценности?!

# # #

Мединский представил учебник по улучшению демографии для младшеклассников:
Мединский представил учебник по улучшению демографии для младшеклассников:
Правительство Орловской области приняло постановление с указанием конкретного числа беременных школьниц и студенток, которые получат по 100 тысяч рублей за ранние роды в ближайшие три года.
– Так, ребята! Год подходит к концу, а наша школа не выполнила план по беременности. Но деньги уже выделены! Так что завтра Иванова и Петрова вместо математики будут заниматься физрой и трудом.
В Госдуме заявили, что организмы россиян «не настроены» на бананы и манго. «Организмы российских граждан генетически «настроены» на картофель, морковь, землянику и огурцы, а не на бананы или манго», – заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Также в Госдуме заявили, что организмы россиян генетически настроены на звонки в Max, а не в Telegram и WhatsApp.

# # #

• Трамп будет недоволен Путиным по нечётным дням, а Зеленским – по чётным!
Трамп будет недоволен Путиным по нечётным дням, а Зеленским – по чётным!
• Трамп объявил в отношении России операцию «Терпение без границ»!
• У Трампа, по его словам, состоялись два отличных и один просто превосходный диалог с Путиным!
Опубликованы стадии блокировки от РКН:
1. Ничего не знаю, это не мы.
2. А если и мы, то они это заслужили!
3. СКАЧИВАЙ МАКС, СУКА!!!

# # #

Извините, у нас Россия.
Пойманный за пьяное вождение с детьми в салоне железногорский депутат «Единой России» победил в конкурсе «Семья года».

# # #

(257 раз прочитано)

