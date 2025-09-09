№32. 9 сентября 2025 года.
|Россия – страна с непредсказуемым прошлым, но с предсказуемым будущим.
# # #
|
«За глухонемого Герасима говорили его дела!»Может, мы были бы в целом чуть счастливее, если бы в 5-м классе не читали, как одинокий глухонемой мужчина топит единственное существо, которое его любит? (мысли в рабочее время)
В двенадцать лет ты на уроке
в стихе обязан понимать
всё, что в депрессии с похмелья
поэту в голову пришло...
Не стоит помнить никому,
Что каждый был хоть раз Герасим,
Своя у каждого Муму.
Игорь Губерман
– Ага, скоро каждого россиянина обяжут предоставить президенту по одному органу на выбор для пересадки...
# # #2024: «Производство опиума в Афганистане выросло на 19 процентов в 2024 году, несмотря на введённый талибами запрет» – доклад ООН.
2025: Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством.
# # #Нынче это глупость или ложь –
Верить в просвещение, по-моему,
Ибо что в помои ни вольёшь –
Теми же становится помоями.
Игорь Губерман
# # #
|Роскомнадзор официально ввёл в РФ «частичное ограничение» звонков в иностранных мессенджерах. А «частичное» – это как? По талонам, что ли, звонки будут, не более пяти в месяц? Или для получения права на звонок надо будет подать в ФСБ заявку на Госуслугах?
• В РПЦ оскорбились и потребовали от ФСБ разрешить звонки и в колокола!
• Бандерология.
• Чинопочитание.
• Окружающий мир в труху.
• Спортивные доносы.
• Геометрия красных линий.
# # #Кампания Маска ищет добровольцев для вживления чипа в мозг...
А кампания Эрнста – наоборот, ищет кому ещё не вживила.
# # #
|
Россиян хотят штрафовать за измену в бракеОбщественники предложили взимать 15-20 тыс. рублей за сам факт измены, а если в браке есть дети – плюс 50 тыс. за каждого ребёнка.
Глава ФПБК Виталий Бородин считает, что в стране обесценились семейные ценности, ведь никакого наказания за такое поведение сейчас нет. В пример он привёл ОАЭ и ряд европейских стран, где подобные меры уже действуют.
– Так. Санкции за отрицание традиционных ценностей есть?
– Есть!
– За дискредитацию традиционных ценностей наказываем?
– Ещё как!
– Всё, что противоречит традиционным ценностям, блокируем?
– Наглухо!
– Вопрос только один. Что, блин, такое, эти наши традиционные ценности?!
# # #
|Мединский представил учебник по улучшению демографии для младшеклассников:
Правительство Орловской области приняло постановление с указанием конкретного числа беременных школьниц и студенток, которые получат по 100 тысяч рублей за ранние роды в ближайшие три года.
– Так, ребята! Год подходит к концу, а наша школа не выполнила план по беременности. Но деньги уже выделены! Так что завтра Иванова и Петрова вместо математики будут заниматься физрой и трудом.
Также в Госдуме заявили, что организмы россиян генетически настроены на звонки в Max, а не в Telegram и WhatsApp.
# # #
|• Трамп будет недоволен Путиным по нечётным дням, а Зеленским – по чётным!
• Трамп объявил в отношении России операцию «Терпение без границ»!
• У Трампа, по его словам, состоялись два отличных и один просто превосходный диалог с Путиным!
1. Ничего не знаю, это не мы.
2. А если и мы, то они это заслужили!
3. СКАЧИВАЙ МАКС, СУКА!!!
# # #Извините, у нас Россия.
Пойманный за пьяное вождение с детьми в салоне железногорский депутат «Единой России» победил в конкурсе «Семья года».
# # #
(257 раз прочитано)
