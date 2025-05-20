№19. 20 мая 2025 года.

Обращение Путина перевернуло судьбу России на 360 градусов! * * * Китай пообещал обеспечить Россию достаточным количеством автомобилей марки Mercebes, Auti и Mitshuisi. * * * Магазины электроники сняли с продажи кабели типа «папа-папа» и «мама-мама» из-за запрета гей-пропаганды. * * * Трамп понял, что Путин ведёт его за нос к миру! * * * Учительницу уволили за то, что она забеременела раньше учениц! * * * Наконец-то! Чиновники через Госуслуги смогут установить самозапрет на взятки.

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Страны с наибольшим количеством миллиардеров в 2025 году:

1. США: 870

2. Китай: 823

3. Индия: 284

4. Великобритания: 150

5. Германия: 141

6. Швейцария: 116

7. Россия: 89

И в то же самое время, количество компаний стоимостью более миллиарда долларов в 2025 году:

1. США: 1,873

2. Япония: 404

3. Индия: 348

4. Канада: 228

5. Великобритания: 218

6. Китай: 216

...

46. Россия: 15

Как у них это получается?



3.04.2009. Президент Медведев вместе с супругой Светланой признались в любви к книгам о Гарри Поттере и попросили у писательницы Джоан Роулинг автограф.8.05.2025. Произведения типа «Гарри Поттера» никакого отношения к жизни российских детей не имеют, нужно вести работу по детской литературе в РФ – Медведев.

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Смотрю по телевизору Миронов (ну, этот, десантник, предводитель думских выхухолей) гневается по вопросу дорожания борщевого набора.У них там наверху это самая любимая тема для демонстрации заботы об народе.Президент однажды даже отнёс проблему борщевого набора к категории «особо острых».Но сколько бы ни обсуждали, ни разу не слышал, чтобы кто-то предложил добавить в борщевой набор хотя бы маленький кусочек говядинки...

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Умер недоношеным: Проект самолёта «Байкал» закрыт 2019: Российские инженеры запустили «разработку» турбовинтового самолёта «Байкал», который должен был наконец-то заменить летающие с 1947 года «кукурузники» Ан-2. Стоимость нового самолёта на замену Ан-2 не должна превышать 120 млн. рублей.

2023: Базовая стоимость самолёта «Байкал» выросла до 178 млн. рублей.

Август 2024: Стоимость самолёта «Байкал» с поставкой в 2025 году составляет 455 млн. рублей.

Сентябрь 2024: Путин поручил ускорить запуск производства самолёта «Байкал».

Сентябрь 2024: Запуск производства самолётов «Байкал» откладывается с 2025 на 2026 год.

Май 2024: Путин поручил к 2030 г. довести долю отечественных самолётов в РФ минимум до 50%.

Февраль 2025: На производство самолётов «Байкал» и «Ладога» требуется 60 млрд. рублей.

Март 2025: Алиханов заявил о готовности трёх образцов самолёта «Байкал».

Май 2025 года. Полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе с говорящей фамилией Трутнев заявляет, что «Байкал» можно не ждать, и проект, на который уже потратили почти 17 миллиардов рублей, скорее всего, будет закрыт.

Всё, что нужно знать о российском «импортозамещении».



Патриотизм – наш гимн и флаг.Мы – героический народ!Идём вперёд, чеканя шаг....Но только пятками вперёд.

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Министерство образования опубликовало список литературы, рекомендованной для внеклассного чтения в начальной школе. В список вошли:Денискины доносы, Пеппи Длинный срок, Малыш и Дрон Дронсон, Хроники РосНарнии, Сказки братьев Сбер, Виталя Милонов в Думе и дома, Карлик-донос, Незнайка на войне, Вокруг света и Киев за три дня, Белоснежка и семь дронов, Президент Соври-Голова, Витя Малеев на шконке и дома, Кот в берцах, Приключения генерала Ворюгеля, Баранкин, будь иноагентом! Вор полка, Волшебник Изумрудного бункера, Семь подземных бункеров, Отключения Электроника.

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После принятия закона о переводе такси на российский автопром представлены новые транспортные средства:



Маркетологи «Вкусно – и точка» поработали над рекламой Lada:



Наперекор заботам властимы до сих пор ещё живём.

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Свобода обернулась мутной гнусью,Всё стало обнажённей и острей,А если пахнет некто светлой Русью,То это – засидевшийся еврей.

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«Детский лагерь в Краснодаре потратил 1,6 млн. рублей на покупку оружия, чтобы сбивать беспилотники».Эх... Как же скучно прошло наше детство.

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– На Украину, которая собралась в НАТО, мы напали, а в Турцию, страну НАТО, мы ездим отдыхать и помогаем. Как так?!– Ты не понимаешь, оно же разное, это НАТО!

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«Будешь много знать – скоро состаришься»...Если следовать этой поговорке, то нынешнее поколение будет вечно молодым.

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Чудовищный случай произошёл в Дохе!

На встречу с Президентом Трампом явился мужчина не только без костюма, но даже и без носков! В одних босоножках!!! С тяжёлым сердцем Трамп принял от него в подарок авиалайнер, ведь мужчина оказался эмиром Катара.



Я на руках стоять умею!Не веришь? Руки положи.

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Вот, попалось на глаза. Социологи подсчитали, что за 10 лет количество россиян смотрящих телевизор снизилось на 25%.Задумался. Прикинул. За 10 лет – 25%...А я всё думал, чего он их именно 40 лет по пустыне водил.

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