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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 19, 20 мая

№19. 20 мая 2025 года.

Обращение Путина перевернуло судьбу России на 360 градусов!
* * *
Китай пообещал обеспечить Россию достаточным количеством автомобилей марки Mercebes, Auti и Mitshuisi.
* * *
Магазины электроники сняли с продажи кабели типа «папа-папа» и «мама-мама» из-за запрета гей-пропаганды.
* * *
Трамп понял, что Путин ведёт его за нос к миру!
* * *
Учительницу уволили за то, что она забеременела раньше учениц!
* * *
Наконец-то! Чиновники через Госуслуги смогут установить самозапрет на взятки.

# # #

Страны с наибольшим количеством миллиардеров в 2025 году:
1. США: 870
2. Китай: 823
3. Индия: 284
4. Великобритания: 150
5. Германия: 141
6. Швейцария: 116
7. Россия: 89
И в то же самое время, количество компаний стоимостью более миллиарда долларов в 2025 году:
1. США: 1,873
2. Япония: 404
3. Индия: 348
4. Канада: 228
5. Великобритания: 218
6. Китай: 216
...
46. Россия: 15
Как у них это получается?
Страны с наибольшим количеством миллиардеров в 2025 году
3.04.2009. Президент Медведев вместе с супругой Светланой признались в любви к книгам о Гарри Поттере и попросили у писательницы Джоан Роулинг автограф.
8.05.2025. Произведения типа «Гарри Поттера» никакого отношения к жизни российских детей не имеют, нужно вести работу по детской литературе в РФ – Медведев.

# # #

Смотрю по телевизору Миронов (ну, этот, десантник, предводитель думских выхухолей) гневается по вопросу дорожания борщевого набора.
У них там наверху это самая любимая тема для демонстрации заботы об народе.
Президент однажды даже отнёс проблему борщевого набора к категории «особо острых».
Но сколько бы ни обсуждали, ни разу не слышал, чтобы кто-то предложил добавить в борщевой набор хотя бы маленький кусочек говядинки...

# # #

Умер недоношеным: Проект самолёта «Байкал» закрыт

2019: Российские инженеры запустили «разработку» турбовинтового самолёта «Байкал», который должен был наконец-то заменить летающие с 1947 года «кукурузники» Ан-2. Стоимость нового самолёта на замену Ан-2 не должна превышать 120 млн. рублей.
2023: Базовая стоимость самолёта «Байкал» выросла до 178 млн. рублей.
Август 2024: Стоимость самолёта «Байкал» с поставкой в 2025 году составляет 455 млн. рублей.
Сентябрь 2024: Путин поручил ускорить запуск производства самолёта «Байкал».
Сентябрь 2024: Запуск производства самолётов «Байкал» откладывается с 2025 на 2026 год.
Май 2024: Путин поручил к 2030 г. довести долю отечественных самолётов в РФ минимум до 50%.
Февраль 2025: На производство самолётов «Байкал» и «Ладога» требуется 60 млрд. рублей.
Март 2025: Алиханов заявил о готовности трёх образцов самолёта «Байкал».
Май 2025 года. Полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе с говорящей фамилией Трутнев заявляет, что «Байкал» можно не ждать, и проект, на который уже потратили почти 17 миллиардов рублей, скорее всего, будет закрыт.
Всё, что нужно знать о российском «импортозамещении».
Умер недоношеным: Проект самолёта «Байкал» закрыт
Патриотизм – наш гимн и флаг.
Мы – героический народ!
Идём вперёд, чеканя шаг.
...Но только пятками вперёд.

# # #

Министерство образования опубликовало список литературы, рекомендованной для внеклассного чтения в начальной школе. В список вошли:
Денискины доносы, Пеппи Длинный срок, Малыш и Дрон Дронсон, Хроники РосНарнии, Сказки братьев Сбер, Виталя Милонов в Думе и дома, Карлик-донос, Незнайка на войне, Вокруг света и Киев за три дня, Белоснежка и семь дронов, Президент Соври-Голова, Витя Малеев на шконке и дома, Кот в берцах, Приключения генерала Ворюгеля, Баранкин, будь иноагентом! Вор полка, Волшебник Изумрудного бункера, Семь подземных бункеров, Отключения Электроника.

# # #

После принятия закона о переводе такси на российский автопром представлены новые транспортные средства:
После принятия закона о переводе такси на российский автопром представлены новые транспортные средства
Маркетологи «Вкусно – и точка» поработали над рекламой Lada:
Маркетологи «Вкусно – и точка» поработали над рекламой Lada
Наперекор заботам власти
мы до сих пор ещё живём.

# # #

Свобода обернулась мутной гнусью,
Всё стало обнажённей и острей,
А если пахнет некто светлой Русью,
То это – засидевшийся еврей.
Игорь Губерман

# # #

«Детский лагерь в Краснодаре потратил 1,6 млн. рублей на покупку оружия, чтобы сбивать беспилотники».
Эх... Как же скучно прошло наше детство.

# # #

– На Украину, которая собралась в НАТО, мы напали, а в Турцию, страну НАТО, мы ездим отдыхать и помогаем. Как так?!
– Ты не понимаешь, оно же разное, это НАТО!

# # #

«Будешь много знать – скоро состаришься»...
Если следовать этой поговорке, то нынешнее поколение будет вечно молодым.

# # #

Чудовищный случай произошёл в Дохе!
На встречу с Президентом Трампом явился мужчина не только без костюма, но даже и без носков! В одних босоножках!!! С тяжёлым сердцем Трамп принял от него в подарок авиалайнер, ведь мужчина оказался эмиром Катара.
На встречу с Президентом Трампом явился мужчина не только без костюма, но даже и без носков!
Я на руках стоять умею!
Не веришь? Руки положи.

# # #

Вот, попалось на глаза. Социологи подсчитали, что за 10 лет количество россиян смотрящих телевизор снизилось на 25%.
Задумался. Прикинул. За 10 лет – 25%...
А я всё думал, чего он их именно 40 лет по пустыне водил.

# # #

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