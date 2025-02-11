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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 5, 11 февраля

№5. 11 февраля 2025 года.

Сбой в работе Роскомнадзора! Тысячи сайтов оказались незаблокированными!
* * *
Депутат Госдумы предложил законопроект «О запрете сушки носков на отопительных приборах». Блин, да как так-то?!
* * *
Специалисты считают, что новый школьный учебник истории – это тяжёлый мединский случай.
* * *
Россиянам запретят нецензурно комментировать работу систем ПВО!
* * *
Госдума выяснила, что отмена крепостного права была нелегитимной и у народа накопились долги по барщине за 160 лет.
* * *
«Патриотизм – это великое бешенство» (Оскар Уайльд).

# # #

Неочевидные последствия инфляции и девальвации рубля:
Следствие смягчило обвинение бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Демчику на получение взятки в крупном размере (было – «в особо крупном»), сообщил СК.

# # #

1. Трамп приказал стереть Иран с лица земли, если его убьют.
2. Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер.
Многоходовочка!

# # #

«Российские книжные издательства начали переносить производства в Китай из-за дефицита материалов».
Книга о могучем российском суверенитете, технологической независимости и пользе санкций
Книга о могучем российском суверенитете, технологической независимости и пользе санкций.
Автор: В. В. Путин
Тираж: 100 000 000 экз.
Издательство Харбин, 2025 г.
Мишустин: «ВВП РФ в 2024 году достиг 200 трлн. рублей, это максимум за всю историю!»
Для справки:
• 200 трлн. рублей – это 2 трлн. долларов.
• В 2013 году ВВП РФ был 2,3 трлн. долларов.
«А в попугаях я куда больше!» ©

# # #

Извините, у нас Россия.
• Обвиняемые в хищении 238 млн. руб. у «дочки» Минобороны получили условные сроки.
• Москвич украл шесть шампуней и шесть пачек масла и получил год и 8 месяцев колонии строгого режима.

# # #

– А это место у нас называется «квартал нищих»...
– Как так? Да тут с виду каждый дом лямов под 50 стоит!
– Дома-то они построили, а на нормальную дорогу денег не хватило, поэтому среди местных называется только так и никак иначе!

# # #

«Мост между Россией и Северной Кореей за $90 млн. доверили строить фирме без каких либо крупных проектов, с четырьмя сотрудниками в штате и с чистым убытком в полмиллиона долларов».
Как известно, ничто так не укрепляет мосты дружбы, как возможность распилить на строительстве мостов!

# # #

Глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин, назвал ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, как в России получать пенсию в 110 тысяч рублей (подождите, ещё не смейтесь!).
Для этого, вам нужно набрать 639 пенсионных балла.
Как это сделать? Рассказываем!
Вы должны, всего-навсего, получать ежемесячную зарплату в размере 230 тысяч рублей, на протяжении 64 ЛЕТ непрерывной работы. И всё!
В принципе, если придумать бессмертие, то вполне реальная схема!
...получать ежемесячную зарплату в размере 230 тысяч рублей, на протяжении 64 ЛЕТ непрерывной работы...
Когда вы слышите «...в квартире чиновника обнаружен миллиард рублей» – вы уже не придаёте этому значения.
Так, что же такое МИЛЛИАРД, граждане?
Миллиард – это 83 года безбедной жизни на 1 000 000 рублей в месяц! Вот, что такое миллиард.

# # #

Новость: «Кабмин утвердил новую стратегию развития Росстата».
Теперь надоев будет ещё больше, народ счастливее, будущее – перспективнее, прошлое – прекраснее! Спасибо Росстату за наше счастливое настоящее, будущее и прошлое!

# # #

Вполне по справедливости сейчас
Мы трудимся, воруем и живём:
Режим паразитирует на нас,
А мы – паразитируем на нём.
Игорь Губерман

# # #

Исследование показало, что китайские автомобили ржавеют в России за два года. Это в 5 раз быстрее, чем западные аналоги.
А всё почему? Потому что китайские автомобили натуральные, а западные – со всякой химией и ГМО!

# # #

«Россияне бросились покупать туры в Египет после разлива мазута в Чёрном море».
Не хотят в нашем отечественном говне плавать, предатели!
Не хотят в нашем отечественном говне плавать, предатели!
У участковых терапевтов
лишь два вопроса для больных:
«Зачем припёрся с пустяками?»
и «Где ж ты раньше был, родной?»

# # #

В Новосибирске, по «просьбе» местных силовиков, государственный театр снял с показа спектакль, в котором герой даёт взятку следователю.
Силовиков тоже можно понять: пришёл после работы на спектакль, а тут опять всё напоминает о работе. В России даже театр начинается... со взятки!

# # #

Нашли своё мы место в жизни!
Но лишь, когда достигли дна...

# # #

«Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами» (Аркадий и Борис Стругацкие, «Град обречённый», 1987).

# # #

По именам детей Илона Маска можно отслеживать состояние его кукухи:
• Невада (2002)
• Гриффин (2004)
• Ксавье(2004)
• Дэмиан (2006)
• Сэксон (2006)
• Кай (2006)
• Экс Эш Эй-12 (2020)
• Экза Дарк Сайдерил (2021)
• Тау Техно Механикус (2023)

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Миронов в порыве ура-патриотизма предложил переименовать Северный Ледовитый океан в «Русский Северный океан».
Подражая американскому президенту Трампу, который издал указ о переименовании Мексиканского залива, депутат Госдумы с барского плеча предлагает переименовать сразу целый океан.
Зачем мелочиться? Можно сразу переименовать всю планету Земля или, может, всю Солнечную систему в «Справедливую Россию».

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«Хрущёв подавил восстание рабов в Новочеркасске» (из школьного сочинения).

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