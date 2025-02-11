№5. 11 февраля 2025 года.

Сбой в работе Роскомнадзора! Тысячи сайтов оказались незаблокированными! * * * Депутат Госдумы предложил законопроект «О запрете сушки носков на отопительных приборах». Блин, да как так-то?! * * * Специалисты считают, что новый школьный учебник истории – это тяжёлый мединский случай. * * * Россиянам запретят нецензурно комментировать работу систем ПВО! * * * Госдума выяснила, что отмена крепостного права была нелегитимной и у народа накопились долги по барщине за 160 лет. * * * «Патриотизм – это великое бешенство» (Оскар Уайльд).

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Неочевидные последствия инфляции и девальвации рубля:Следствие смягчило обвинение бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Демчику на получение взятки в крупном размере (было – «в особо крупном»), сообщил СК.

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1. Трамп приказал стереть Иран с лица земли, если его убьют.2. Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу пейджер.Многоходовочка!

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«Российские книжные издательства начали переносить производства в Китай из-за дефицита материалов».



Книга о могучем российском суверенитете, технологической независимости и пользе санкций.

Автор: В. В. Путин

Тираж: 100 000 000 экз.

Издательство Харбин, 2025 г.

Мишустин: «ВВП РФ в 2024 году достиг 200 трлн. рублей, это максимум за всю историю!»Для справки:• 200 трлн. рублей – это 2 трлн. долларов.• В 2013 году ВВП РФ был 2,3 трлн. долларов.«А в попугаях я куда больше!» ©

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Извините, у нас Россия.• Обвиняемые в хищении 238 млн. руб. у «дочки» Минобороны получили условные сроки.• Москвич украл шесть шампуней и шесть пачек масла и получил год и 8 месяцев колонии строгого режима.

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– А это место у нас называется «квартал нищих»...– Как так? Да тут с виду каждый дом лямов под 50 стоит!– Дома-то они построили, а на нормальную дорогу денег не хватило, поэтому среди местных называется только так и никак иначе!

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«Мост между Россией и Северной Кореей за $90 млн. доверили строить фирме без каких либо крупных проектов, с четырьмя сотрудниками в штате и с чистым убытком в полмиллиона долларов».Как известно, ничто так не укрепляет мосты дружбы, как возможность распилить на строительстве мостов!

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Глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин, назвал ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, как в России получать пенсию в 110 тысяч рублей (подождите, ещё не смейтесь!).

Для этого, вам нужно набрать 639 пенсионных балла.

Как это сделать? Рассказываем!

Вы должны, всего-навсего, получать ежемесячную зарплату в размере 230 тысяч рублей, на протяжении 64 ЛЕТ непрерывной работы. И всё!

В принципе, если придумать бессмертие, то вполне реальная схема!



Когда вы слышите «...в квартире чиновника обнаружен миллиард рублей» – вы уже не придаёте этому значения.Так, что же такое МИЛЛИАРД, граждане?Миллиард – это 83 года безбедной жизни на 1 000 000 рублей в месяц! Вот, что такое миллиард.

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Новость: «Кабмин утвердил новую стратегию развития Росстата».Теперь надоев будет ещё больше, народ счастливее, будущее – перспективнее, прошлое – прекраснее! Спасибо Росстату за наше счастливое настоящее, будущее и прошлое!

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Вполне по справедливости сейчасМы трудимся, воруем и живём:Режим паразитирует на нас,А мы – паразитируем на нём.

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Исследование показало, что китайские автомобили ржавеют в России за два года. Это в 5 раз быстрее, чем западные аналоги.А всё почему? Потому что китайские автомобили натуральные, а западные – со всякой химией и ГМО!

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«Россияне бросились покупать туры в Египет после разлива мазута в Чёрном море».

Не хотят в нашем отечественном говне плавать, предатели!



У участковых терапевтовлишь два вопроса для больных:«Зачем припёрся с пустяками?»и «Где ж ты раньше был, родной?»

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В Новосибирске, по «просьбе» местных силовиков, государственный театр снял с показа спектакль, в котором герой даёт взятку следователю.Силовиков тоже можно понять: пришёл после работы на спектакль, а тут опять всё напоминает о работе. В России даже театр начинается... со взятки!

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Нашли своё мы место в жизни!Но лишь, когда достигли дна...

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«Неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами»

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По именам детей Илона Маска можно отслеживать состояние его кукухи:• Невада (2002)• Гриффин (2004)• Ксавье(2004)• Дэмиан (2006)• Сэксон (2006)• Кай (2006)• Экс Эш Эй-12 (2020)• Экза Дарк Сайдерил (2021)• Тау Техно Механикус (2023)

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Миронов в порыве ура-патриотизма предложил переименовать Северный Ледовитый океан в «Русский Северный океан».Подражая американскому президенту Трампу, который издал указ о переименовании Мексиканского залива, депутат Госдумы с барского плеча предлагает переименовать сразу целый океан.Зачем мелочиться? Можно сразу переименовать всю планету Земля или, может, всю Солнечную систему в «Справедливую Россию».

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