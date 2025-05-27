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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 20, 27 мая

№20. 27 мая 2025 года.

История повторяется дважды – сначала в виде трагедии, потом в виде фарша.
* * *
Новость: Процессор «Эльбрус-Б», превосходящий аналоги от AMD и Intel в 30-200 раз, выпустят в 2027 году. Превосходство будет по весу и размеру.
* * *
Кремль заявил, что Россия нацелена на мир. Из какого именно оружия производится нацеливание – не сообщается.
* * *
А знаете ли вы, что «недружественные страны» – это те страны, которые живут лучше России?
* * *
«Слежу за здоровьем». Медведев признался, что пьёт только напитки без сахара.

# # #

В Приморье семейная пара уговорила знакомого 46-летнего разнорабочего, у которого нет родственников, отправиться на фронт. Перед этим патриотичная семья фиктивно женила его на 63-летней женщине, чтобы в случае его гибели получить компенсацию. Через три месяца мужчина погиб, а заботливая пара получила 8 миллионов рублей: оформили документы, привезли фиктивную жену в банк, где та сняла деньги и передала их семейным стартаперам.
Вот бы Коломбо или Пуаро охренели, распутывая это эпохальное дело: тут и укрепление семейных ценностей, и патриотическое воспитание, и поддержка государства на фронте, и развитие малого бизнеса в сложных экономических реалиях!
Через три месяца мужчина погиб, а заботливая пара получила 8 миллионов рублей
В Госдуму внесён законопроект о запрете раздела доходов участников СВО при разводе
Согласно законопроекту денежные средства, полученные супругом в связи участием в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, который был зарегистрирован после 24 февраля 2022 г.
Авторы инициативы отмечают рост числа браков, которые были заключены после начала СВО не с целью создания ячейки общества, а ради финансовых выгод. Такие браки часто расторгались вскоре после получения участником СВО значительных выплат – с последующей попыткой разделить данные средства.
14 мая. Самолёт с президентом Бразилии несколько часов простоял в Москве, но встреча с Путиным не состоялась.
21 мая. Спецслужбы Бразилии раскрыли сеть из девяти российских шпионов.
Обиделся, наверное.

# # #

В Минсельхозе заявили, что россияне съели все выращенные в стране овощи.
До осени продовольственную безопасность суверенной и независимой Российской Федерации обеспечивают Египет, Турция и Китай.

# # #

Совпадение? Не думаю!
• ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества.
• Здесь вы можете подобрать самый выгодный кредит под низкий процент от 29.1% годовых в ВТБ.

# # #

«Как корчить из себя государство, не привлекая внимания санитаров»
Так мы внезапно узнали, что помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, оказывается, написал книгу «Как корчить из себя государство, не привлекая внимания санитаров». И теперь весь пазл сошёлся.
Не в том беда, что Мединский придумывает исторические цитаты Бисмарка...
Не в том беда, что Мединский придумывает исторические цитаты Бисмарка, а в том, что этот человек написал для российских детей учебник истории...
Навряд ли в Божий план входило,
Чтобы незрячих вёл мудила.
Игорь Губерман

# # #

Представитель Russia Today заявила, что телеканалу мешает запрет демонстрации курения при показе детям боевых действий в Украине.
– Дети. Сегодня мы будем смотреть фильм про Украину. Там будет жестокость, насилие, оторванные конечности, кишки на полу – смотрите внимательнее! Но если вдруг в кадре кто-то закурит – немедленно зажмуривайтесь!

# # #

На Петербургском юридическом форуме...
... представитель Талибана рассказал российским чиновникам, как строить тюрьмы и защищать права человека.
... Министр юстиции России предложил освобождать от наказания за преступления, совершенные для «защиты нравственных ценностей».
... сенатор Пушков поведал, что неандертальцы вымерли из-за отсутствия семейных ценностей.
После появления Талибана на юридическом форуме, в Питере объявили план-перехват. План удалось перехватить.

# # #

С заботой о населении!

На выделенные из бюджета 400 млн. рублей в Воронеже установили городской бассейн с подогревом.
На выделенные из бюджета 400 млн. рублей в Воронеже установили городской бассейн с подогревом
Новость: Российские власти срочно сократят расходы на поддержку производства новых самолётов и вертолётов.
– Похоже, песня «Первым делом самолёты» будет признана экстремистской...

# # #

Ким Чен Ын торжественно утопил свой эсминец
В КНДР во время торжественной церемонии спуска на воду утопили новейший эсминец. Корабль сел на дно, получил пробоины и опрокинулся на бок прямо на глазах Ким Чен Ына. Случилось всё накануне 21 мая на верфи в городе Чхонджин на северо-востоке КНДР.
Диктатор назвал это «преступлением, вызванным беспечностью» и «дискредитацией авторитета и достоинства государства». Ситуация будет рассмотрена на пленуме ЦК правящей партии. Расстреляют даже тех, кто просто мимо проходил в это время!
Кстати, некоторые СМИ утверждают, что эсминец был построен при содействии РФ.

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Что такое демографическая осень? Это демографическое небо. Плачущее демографическое небо под ногами
Хлопок вместо взрыва и отрицательный рост вместо падения – это уже вчерашний день. В России входит в моду более элегантный и более метафорический новояз.
ВЦИОМ опубликовал прогноз о российской демографии, в котором назвал нынешнюю ситуацию «демографической осенью». То есть – не рекордно низкая рождаемость и высокая смертность, а «осень, в небе жгут корабли», «в лужах разлетаются птицы с облаками» и вот это всё.
Гениальная идея! Теперь в стиле синоптиков можно говорить о чём угодно. «На переговорах с Украиной – заморозки». «В экономике наступил ноябрь». «В голове у Путина – туман». И так далее.

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Кремль: дети российских чиновников лично проверяют скорость загнивания Европы!

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