№20. 27 мая 2025 года.

История повторяется дважды – сначала в виде трагедии, потом в виде фарша. * * * Новость: Процессор «Эльбрус-Б», превосходящий аналоги от AMD и Intel в 30-200 раз, выпустят в 2027 году. Превосходство будет по весу и размеру. * * * Кремль заявил, что Россия нацелена на мир. Из какого именно оружия производится нацеливание – не сообщается. * * * А знаете ли вы, что «недружественные страны» – это те страны, которые живут лучше России? * * * «Слежу за здоровьем». Медведев признался, что пьёт только напитки без сахара.

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В Приморье семейная пара уговорила знакомого 46-летнего разнорабочего, у которого нет родственников, отправиться на фронт. Перед этим патриотичная семья фиктивно женила его на 63-летней женщине, чтобы в случае его гибели получить компенсацию. Через три месяца мужчина погиб, а заботливая пара получила 8 миллионов рублей: оформили документы, привезли фиктивную жену в банк, где та сняла деньги и передала их семейным стартаперам.

Вот бы Коломбо или Пуаро охренели, распутывая это эпохальное дело: тут и укрепление семейных ценностей, и патриотическое воспитание, и поддержка государства на фронте, и развитие малого бизнеса в сложных экономических реалиях!



В Госдуму внесён законопроект о запрете раздела доходов участников СВО при разводе Согласно законопроекту денежные средства, полученные супругом в связи участием в СВО, являются его личным имуществом и не подлежат разделу при расторжении брака, который был зарегистрирован после 24 февраля 2022 г.

Авторы инициативы отмечают рост числа браков, которые были заключены после начала СВО не с целью создания ячейки общества, а ради финансовых выгод. Такие браки часто расторгались вскоре после получения участником СВО значительных выплат – с последующей попыткой разделить данные средства.

14 мая. Самолёт с президентом Бразилии несколько часов простоял в Москве, но встреча с Путиным не состоялась.21 мая. Спецслужбы Бразилии раскрыли сеть из девяти российских шпионов.Обиделся, наверное.

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В Минсельхозе заявили, что россияне съели все выращенные в стране овощи.До осени продовольственную безопасность суверенной и независимой Российской Федерации обеспечивают Египет, Турция и Китай.

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Совпадение? Не думаю!• ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества.• Здесь вы можете подобрать самый выгодный кредит под низкий процент от 29.1% годовых в ВТБ.

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Так мы внезапно узнали, что помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, оказывается, написал книгу «Как корчить из себя государство, не привлекая внимания санитаров». И теперь весь пазл сошёлся.



Не в том беда, что Мединский придумывает исторические цитаты Бисмарка, а в том, что этот человек написал для российских детей учебник истории...

Навряд ли в Божий план входило,Чтобы незрячих вёл мудила.

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Представитель Russia Today заявила, что телеканалу мешает запрет демонстрации курения при показе детям боевых действий в Украине.– Дети. Сегодня мы будем смотреть фильм про Украину. Там будет жестокость, насилие, оторванные конечности, кишки на полу – смотрите внимательнее! Но если вдруг в кадре кто-то закурит – немедленно зажмуривайтесь!

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На Петербургском юридическом форуме...... представитель Талибана рассказал российским чиновникам, как строить тюрьмы и защищать права человека.... Министр юстиции России предложил освобождать от наказания за преступления, совершенные для «защиты нравственных ценностей».... сенатор Пушков поведал, что неандертальцы вымерли из-за отсутствия семейных ценностей.

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С заботой о населении! На выделенные из бюджета 400 млн. рублей в Воронеже установили городской бассейн с подогревом.



Новость: Российские власти срочно сократят расходы на поддержку производства новых самолётов и вертолётов.– Похоже, песня «Первым делом самолёты» будет признана экстремистской...

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В КНДР во время торжественной церемонии спуска на воду утопили новейший эсминец. Корабль сел на дно, получил пробоины и опрокинулся на бок прямо на глазах Ким Чен Ына. Случилось всё накануне 21 мая на верфи в городе Чхонджин на северо-востоке КНДР.Диктатор назвал это «преступлением, вызванным беспечностью» и «дискредитацией авторитета и достоинства государства». Ситуация будет рассмотрена на пленуме ЦК правящей партии. Расстреляют даже тех, кто просто мимо проходил в это время!Кстати, некоторые СМИ утверждают, что эсминец был построен при содействии РФ.

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Хлопок вместо взрыва и отрицательный рост вместо падения – это уже вчерашний день. В России входит в моду более элегантный и более метафорический новояз.ВЦИОМ опубликовал прогноз о российской демографии, в котором назвал нынешнюю ситуацию «демографической осенью». То есть – не рекордно низкая рождаемость и высокая смертность, а «осень, в небе жгут корабли», «в лужах разлетаются птицы с облаками» и вот это всё.Гениальная идея! Теперь в стиле синоптиков можно говорить о чём угодно. «На переговорах с Украиной – заморозки». «В экономике наступил ноябрь». «В голове у Путина – туман». И так далее.

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