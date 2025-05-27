№20. 27 мая 2025 года.
|История повторяется дважды – сначала в виде трагедии, потом в виде фарша.
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|В Приморье семейная пара уговорила знакомого 46-летнего разнорабочего, у которого нет родственников, отправиться на фронт. Перед этим патриотичная семья фиктивно женила его на 63-летней женщине, чтобы в случае его гибели получить компенсацию. Через три месяца мужчина погиб, а заботливая пара получила 8 миллионов рублей: оформили документы, привезли фиктивную жену в банк, где та сняла деньги и передала их семейным стартаперам.
Вот бы Коломбо или Пуаро охренели, распутывая это эпохальное дело: тут и укрепление семейных ценностей, и патриотическое воспитание, и поддержка государства на фронте, и развитие малого бизнеса в сложных экономических реалиях!
Авторы инициативы отмечают рост числа браков, которые были заключены после начала СВО не с целью создания ячейки общества, а ради финансовых выгод. Такие браки часто расторгались вскоре после получения участником СВО значительных выплат – с последующей попыткой разделить данные средства.
21 мая. Спецслужбы Бразилии раскрыли сеть из девяти российских шпионов.
Обиделся, наверное.
# # #В Минсельхозе заявили, что россияне съели все выращенные в стране овощи.
До осени продовольственную безопасность суверенной и независимой Российской Федерации обеспечивают Египет, Турция и Китай.
# # #Совпадение? Не думаю!
• ВТБ рассказал о новой схеме мошенничества.
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Так мы внезапно узнали, что помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, оказывается, написал книгу «Как корчить из себя государство, не привлекая внимания санитаров». И теперь весь пазл сошёлся.
Не в том беда, что Мединский придумывает исторические цитаты Бисмарка, а в том, что этот человек написал для российских детей учебник истории...
Чтобы незрячих вёл мудила.
Игорь Губерман
# # #Представитель Russia Today заявила, что телеканалу мешает запрет демонстрации курения при показе детям боевых действий в Украине.
– Дети. Сегодня мы будем смотреть фильм про Украину. Там будет жестокость, насилие, оторванные конечности, кишки на полу – смотрите внимательнее! Но если вдруг в кадре кто-то закурит – немедленно зажмуривайтесь!
# # #На Петербургском юридическом форуме...
... представитель Талибана рассказал российским чиновникам, как строить тюрьмы и защищать права человека.
... Министр юстиции России предложил освобождать от наказания за преступления, совершенные для «защиты нравственных ценностей».
... сенатор Пушков поведал, что неандертальцы вымерли из-за отсутствия семейных ценностей.
После появления Талибана на юридическом форуме, в Питере объявили план-перехват. План удалось перехватить.
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С заботой о населении!На выделенные из бюджета 400 млн. рублей в Воронеже установили городской бассейн с подогревом.
– Похоже, песня «Первым делом самолёты» будет признана экстремистской...
# # #Ким Чен Ын торжественно утопил свой эсминец
В КНДР во время торжественной церемонии спуска на воду утопили новейший эсминец. Корабль сел на дно, получил пробоины и опрокинулся на бок прямо на глазах Ким Чен Ына. Случилось всё накануне 21 мая на верфи в городе Чхонджин на северо-востоке КНДР.
Диктатор назвал это «преступлением, вызванным беспечностью» и «дискредитацией авторитета и достоинства государства». Ситуация будет рассмотрена на пленуме ЦК правящей партии. Расстреляют даже тех, кто просто мимо проходил в это время!
Кстати, некоторые СМИ утверждают, что эсминец был построен при содействии РФ.
# # #Что такое демографическая осень? Это демографическое небо. Плачущее демографическое небо под ногами
Хлопок вместо взрыва и отрицательный рост вместо падения – это уже вчерашний день. В России входит в моду более элегантный и более метафорический новояз.
ВЦИОМ опубликовал прогноз о российской демографии, в котором назвал нынешнюю ситуацию «демографической осенью». То есть – не рекордно низкая рождаемость и высокая смертность, а «осень, в небе жгут корабли», «в лужах разлетаются птицы с облаками» и вот это всё.
Гениальная идея! Теперь в стиле синоптиков можно говорить о чём угодно. «На переговорах с Украиной – заморозки». «В экономике наступил ноябрь». «В голове у Путина – туман». И так далее.
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