№24. 24 июня 2025 года.

«Суд национализировал аэропорт Домодедово». Домодедово переименовано в Дедово. * * * Так трудно стать человеком, и так легко – человечиной. * * * Неизвестные ограбили Музей семьи и вынесли традиционных ценностей на десять миллионов рублей! * * * Россиянам, которые смотрят YouTube вместо RuTube, начали отключать горячую воду в квартирах! * * * «Передовые технологии». В новом государственном месенджере MAX при отправке сообщения сразу же будет отображаться срок, который за него можно получить.

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Министр просвещения переименован в министра просвищения «С празником, дорогой «Артек», с юбилеем!» – написал этот доктор педагогических наук в поздравительной открытке.

Нужно срочно упрощать язык, а то тщательно отобранные чиновники-дебилы не справляются.



С кем не бывает, оконфузится человек, а потом со временем осознает и больше так не делает. Вот сейчас смеются все над тов. Кравцовым, а ведь эта промашка с ним приключилась ещё пять лет назад, он тогда Артек с 95-летием поздравлял. Его только министром просвещения назначили и откуда пацану было знать, что «с празником» через букву «д» пишется.

14 июня: В России вырастут тарифы на электроэнергию на 12,6%.16 июня: Россия спишет Таджикистану 25,3 миллиарда рублей долга за электроэнергию.В квитанциях ЖКХ появится пункт «на укрепление многополярного мира».

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Новость: «Задача №1 для самолета МС-21-310: сбросить лишний вес».– Что там с МС-21?– Не имеет аналогов!– Импортозаместили?– Конечно!– И как самолёт?– Потяжелел на 5 тонн.– Почему?– Так наши композитные материалы из чугуна...– Они же композитные, как из чугуна?– Потому что не имеют аналогов!– А что же с лишним весом делать?– Предлагаем...

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Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключать Россию из G7 было ошибкой.

«Давно уже понятно, что это (G7) мёртвый клуб. Помню, когда мы были за одним столом, – они уже тогда все были зомби», – написал бывший президент и бывший человек, ныне зампред Совбеза в соцсети Х.

На фото - Дмитрий Медведев на одном из саммитов «Семёрки».



• Новейшая система защиты от БПЛА обеспечит безопасность ПМЭФ.• В день начала ПМЭФ в Петербурге отключили мобильный интернет.Тупо вырубить интернет – это и есть «новейшая система защиты от беспилотников»?

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Генпрокуратура готова, ФСБ готова, СК готов, ГД готова... Вот, прямо, все готовы!Только сами иностранные кампании не готовы к возвращению в Россию...

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По инерции слежу за дискуссиями в Государственной думе. Откровения последних недель:• Напряжённый спор о том, надо ли запрещать игрушки Лабубу;• Не менее напряжённый спор о том, надо ли запрещать субкультуру фембоев (я вот, человек немолодой и немодный, только из депутатских дебатов и узнал, что есть такая субкультура, грозящая родине неминуемой гибелью);• Ещё идея (от Милонова) продавать фаллоимитаторы и прочие подобные устройства только по рецепту врача;• И наконец – предложение запретить рекламу эскорт-услуг.Это уж вовсе изменой попахивает: накануне ПМЭФ, представляете себе? Чем тогда и привлекать в северо-западный эдем наших верных и мужественных союзников из незапрещённого и нетеррористического движения «Талибан»? К чему им рай без гурий? А без них – какие к шайтану экономические дискуссии? Надеюсь, крамольников заметили и разберутся с ними.

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Причина низкой рождаемости в России – «отсутствие здоровых депутатов», заявила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, комментируя инициативу Милонова запретить секс-игрушки.По её словам, вместо демографии «некоторые думают только об одном».

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