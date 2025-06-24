№24. 24 июня 2025 года.
|«Суд национализировал аэропорт Домодедово». Домодедово переименовано в Дедово.
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Министр просвещения переименован в министра просвищения«С празником, дорогой «Артек», с юбилеем!» – написал этот доктор педагогических наук в поздравительной открытке.
Нужно срочно упрощать язык, а то тщательно отобранные чиновники-дебилы не справляются.
С кем не бывает, оконфузится человек, а потом со временем осознает и больше так не делает. Вот сейчас смеются все над тов. Кравцовым, а ведь эта промашка с ним приключилась ещё пять лет назад, он тогда Артек с 95-летием поздравлял. Его только министром просвещения назначили и откуда пацану было знать, что «с празником» через букву «д» пишется.
16 июня: Россия спишет Таджикистану 25,3 миллиарда рублей долга за электроэнергию.
В квитанциях ЖКХ появится пункт «на укрепление многополярного мира».
# # #Новость: «Задача №1 для самолета МС-21-310: сбросить лишний вес».
– Что там с МС-21?
– Не имеет аналогов!
– Импортозаместили?
– Конечно!
– И как самолёт?
– Потяжелел на 5 тонн.
– Почему?
– Так наши композитные материалы из чугуна...
– Они же композитные, как из чугуна?
– Потому что не имеют аналогов!
– А что же с лишним весом делать?
– Предлагаем...
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|Медведев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что исключать Россию из G7 было ошибкой.
«Давно уже понятно, что это (G7) мёртвый клуб. Помню, когда мы были за одним столом, – они уже тогда все были зомби», – написал бывший президент и бывший человек, ныне зампред Совбеза в соцсети Х.
На фото - Дмитрий Медведев на одном из саммитов «Семёрки».
• В день начала ПМЭФ в Петербурге отключили мобильный интернет.
Тупо вырубить интернет – это и есть «новейшая система защиты от беспилотников»?
# # #Генпрокуратура готова, ФСБ готова, СК готов, ГД готова... Вот, прямо, все готовы!
Только сами иностранные кампании не готовы к возвращению в Россию...
# # #По инерции слежу за дискуссиями в Государственной думе. Откровения последних недель:
• Напряжённый спор о том, надо ли запрещать игрушки Лабубу;
• Не менее напряжённый спор о том, надо ли запрещать субкультуру фембоев (я вот, человек немолодой и немодный, только из депутатских дебатов и узнал, что есть такая субкультура, грозящая родине неминуемой гибелью);
• Ещё идея (от Милонова) продавать фаллоимитаторы и прочие подобные устройства только по рецепту врача;
• И наконец – предложение запретить рекламу эскорт-услуг.
Это уж вовсе изменой попахивает: накануне ПМЭФ, представляете себе? Чем тогда и привлекать в северо-западный эдем наших верных и мужественных союзников из незапрещённого и нетеррористического движения «Талибан»? К чему им рай без гурий? А без них – какие к шайтану экономические дискуссии? Надеюсь, крамольников заметили и разберутся с ними.
# # #Причина низкой рождаемости в России – «отсутствие здоровых депутатов», заявила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина, комментируя инициативу Милонова запретить секс-игрушки.
По её словам, вместо демографии «некоторые думают только об одном».
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Цены растут из-за иностранных слов на вывесках в магазине!
Госдума приняла закон об ограничении использования иностранных слов на вывесках и в интерфейсах, за исключением зарегистрированных товарных знаков и названий компаний. Иноязычные дубли допустимы, но только как дополнение к русскому тексту и без искажения смысла. Брендам с английскими (и другими) названиями нужно либо изменить их, либо зарегистрировать как товарные знаки.
Соблаговолите челобитную принять. Бояре Думские уложение положили об оброни языце нашего великаго от ворогов. Оные в землях, куды Ярило наше хоронится, обретаются. Учёны бабы да мужи ратуйте. Уразумите мя неразумного, ибо запас словесный скуден до крайности. Во главлице моей пустозвонной токмо АЗ, ЕСМ да ЛЕПОТА. Приумножте оную старословянским. Зело молю не ставить хер жирный на сей челобитной, ибо дрожжу зело бояр прогневить да под батоги угодить, а можа и в острог. Опричь прошу азбуке обучить.
За сим холоп Серёжка, Михайлов сын, рода Косова. Втараго месяца. 13 дни. Лета 2025 от Рождества христова.
P.S. тьфу, латынь бесовская.
Дописка.
Чертано толмачём Ерошкой. Ибо холоп сей в русском ни в едало лаптем, ни в седалище перстом. Всё глаголит про школу совейскую. Дескать не обучали их сему. Сыплет англицизмами аки бес рогатый. Насилу разобрал.
А тут он рассказал про ежегодный «чек-ап» своего здоровья, которому он посвящает два дня в году.
Это, конечно, пустяк, но пустяк показательный. У российского президента уже в крови – публично говорить то, что сам он всерьёз не воспринимает и в качестве руководства к действию не использует.
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