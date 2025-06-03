№21. 3 июня 2025 года.

Добавим безумия для правдоподобия! * * * «Гойда или не Гойда, вот в чём вопрос». В России импортозаместили «Гамлета». * * * Школы получат новую брошюру с цитатами Отто фон Бисмарка авторства Владимира Мединского. * * * В Госдуме предложили штрафовать россиян за то, что до этого они ни за что не были оштрафованы. * * * Новость о возможном конце света россияне встретили с осторожным оптимизмом. * * * «Когда не можете захватить четыре области, говорите, что скоро захватите шесть». Мединский процитировал «Искусство войны» Лао-цзы.

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«Сказано – сделано». Трамп подписал указ о переименовании Флориды и Алабамы в Россию и Украину и заключении между ними мирного соглашения.

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В Магнитогорске осужденный за кражу, самоуправство и хищение оружия участник СВО, стал организатором курсов для школьников.Как же всё-таки здорово, что таким талантливым людям у нас дают возможность передавать детишкам свой опыт, а у школьников есть у кого поучиться и набраться действительно важных и нужных знаний и умений!

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В Горно-Алтайске подтопило памятник работнику ЖКХ Водопроводчик стоит на сухом островке вокруг лужи. В соцсетях иронизируют: «Может, лужа часть композиции?».



Газ в России будет дорожать на 20% каждый год – так «Газпром» хотят спасти от рекордных убытков.«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» – так, помню, говорил один удачливый паренёк Лёша из Газпрома, проверяя свои офшорные счёта.

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Новости стабильности: «У многих на дачах полно кротов: пригодно ли их мясо в пищу – есть ли смысл их ловить и готовить».

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В Беларуси кончилась картошка, заявил Александр Лукашенко.Аляксандр Рыгоравіч, етить-колотить, – тебе же таки удалось построить коммунизм, респект!

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Илона Маска попросили с вещами на выход из Белого дома, не долго продлилась карьера бизнесмена на госслужбе. Также федеральный суд заблокировал все пошлины Трампа против Мексики, Канады, ЕС и Китая, посчитав, что президент США превысил полномочия.

Наших бьют или не наших?! Задолбала это проклятая неопределённость! Пора уже окончательно решать, а то там противники нового миропорядка, походу, всё-таки дозвонились на Аляску до верховного рептилоида и сейчас разгонят это затянувшееся шапито.



Новость: Москвич обменял $330 тыс. на билеты «банка приколов».Интересно, по какому курсу был обмен?

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Первый заместитель губернатора Белгородской области поставил новый рекорд, уйдя на фронт и вернувшись в кресло менее чем за 16 дней.– Дорогая, доброе утро, я на фронт. Родина в опасности. Не могу в тылу отсиживаться. На обед котлетки сделай, а вечером боевичок посмотрим.

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Голикова пообещала через пять лет наладить выпуск в России лекарства от старости.



Вокруг сплошные идиоты,Уроды, психи, мудаки!Лишь я весь в белом! Так зачем мнесвязали сзади рукава?

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Минцифры планирует до конца года запустить мобильное приложение для защиты от мошенников, сообщил замглавы ведомства Александр Шойтов.– Здравствуйте, я сотрудник мобильного приложения для защиты от мошенников. Для продолжения устойчивой работы приложения нам необходимо провести верификацию вашей личности. Сейчас на ваш телефон поступит код, который...

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В Таганроге отредактировали табличку на бывшем здании НКВД: упоминание о репрессиях заменили на прославление чекистов:



Недадимпереписывателям истории посвящается!

«В России возник острый дефицит вакцин от бешенства».Короче, когда очередной депутат с пеной у рта будет кричать о патриотизме и любви к Владимиру Владимировичу, не удивляйтесь.

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Песков назвал президентские выборы в Румынии странными.Я тоже, откровенно говоря, удивился. Меня даже возмущение охватило. Взяли и не допустили до выборов основного противника! Вот просто взяли и по наглому не допустили!! А ещё про какую-то демократию щебечут... Ну, как это можно? Это же просто кощунство какое-то над демократией!

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Суд в Башкортостане оштрафовал активистку за эмодзи с обложкой Pink Floyd в нике. Её признали запрещённой экстремистской «ЛГБТ-символикой».Девушка попыталась объяснить в суде, что на эмодзи изображена дисперсия:Суд её не понял: в постановлении вместонаписано

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