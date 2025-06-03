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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 21, 3 июня

№21. 3 июня 2025 года.

Добавим безумия для правдоподобия!
* * *
«Гойда или не Гойда, вот в чём вопрос». В России импортозаместили «Гамлета».
* * *
Школы получат новую брошюру с цитатами Отто фон Бисмарка авторства Владимира Мединского.
* * *
В Госдуме предложили штрафовать россиян за то, что до этого они ни за что не были оштрафованы.
* * *
Новость о возможном конце света россияне встретили с осторожным оптимизмом.
* * *
«Когда не можете захватить четыре области, говорите, что скоро захватите шесть». Мединский процитировал «Искусство войны» Лао-цзы.

# # #

«Сказано – сделано». Трамп подписал указ о переименовании Флориды и Алабамы в Россию и Украину и заключении между ними мирного соглашения.

# # #

В Магнитогорске осужденный за кражу, самоуправство и хищение оружия участник СВО, стал организатором курсов для школьников.
Как же всё-таки здорово, что таким талантливым людям у нас дают возможность передавать детишкам свой опыт, а у школьников есть у кого поучиться и набраться действительно важных и нужных знаний и умений!

# # #

В Горно-Алтайске подтопило памятник работнику ЖКХ

Водопроводчик стоит на сухом островке вокруг лужи. В соцсетях иронизируют: «Может, лужа часть композиции?».
В Горно-Алтайске подтопило памятник работнику ЖКХ
Газ в России будет дорожать на 20% каждый год – так «Газпром» хотят спасти от рекордных убытков.
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» – так, помню, говорил один удачливый паренёк Лёша из Газпрома, проверяя свои офшорные счёта.

# # #

Новости стабильности: «У многих на дачах полно кротов: пригодно ли их мясо в пищу – есть ли смысл их ловить и готовить».

# # #

В Беларуси кончилась картошка, заявил Александр Лукашенко.
Аляксандр Рыгоравіч, етить-колотить, – тебе же таки удалось построить коммунизм, респект!

# # #

Илона Маска попросили с вещами на выход из Белого дома, не долго продлилась карьера бизнесмена на госслужбе. Также федеральный суд заблокировал все пошлины Трампа против Мексики, Канады, ЕС и Китая, посчитав, что президент США превысил полномочия.
Наших бьют или не наших?! Задолбала это проклятая неопределённость! Пора уже окончательно решать, а то там противники нового миропорядка, походу, всё-таки дозвонились на Аляску до верховного рептилоида и сейчас разгонят это затянувшееся шапито.
Наших бьют или не наших?! Задолбала это проклятая неопределённость!
Новость: Москвич обменял $330 тыс. на билеты «банка приколов».
Интересно, по какому курсу был обмен?

# # #

Первый заместитель губернатора Белгородской области поставил новый рекорд, уйдя на фронт и вернувшись в кресло менее чем за 16 дней.
– Дорогая, доброе утро, я на фронт. Родина в опасности. Не могу в тылу отсиживаться. На обед котлетки сделай, а вечером боевичок посмотрим.

# # #

Голикова пообещала через пять лет наладить выпуск в России лекарства от старости.
Голикова пообещала через пять лет наладить выпуск в России лекарства от старости
Вокруг сплошные идиоты,
Уроды, психи, мудаки!
Лишь я весь в белом! Так зачем мне
связали сзади рукава?

# # #

Минцифры планирует до конца года запустить мобильное приложение для защиты от мошенников, сообщил замглавы ведомства Александр Шойтов.
– Здравствуйте, я сотрудник мобильного приложения для защиты от мошенников. Для продолжения устойчивой работы приложения нам необходимо провести верификацию вашей личности. Сейчас на ваш телефон поступит код, который...

# # #

В Таганроге отредактировали табличку на бывшем здании НКВД: упоминание о репрессиях заменили на прославление чекистов:
В Таганроге отредактировали табличку на бывшем здании НКВД: упоминание о репрессиях заменили на прославление чекистов
Недадимпереписывателям истории посвящается!
«В России возник острый дефицит вакцин от бешенства».
Короче, когда очередной депутат с пеной у рта будет кричать о патриотизме и любви к Владимиру Владимировичу, не удивляйтесь.

# # #

Песков назвал президентские выборы в Румынии странными.
Я тоже, откровенно говоря, удивился. Меня даже возмущение охватило. Взяли и не допустили до выборов основного противника! Вот просто взяли и по наглому не допустили!! А ещё про какую-то демократию щебечут... Ну, как это можно? Это же просто кощунство какое-то над демократией!

# # #

Суд в Башкортостане оштрафовал активистку за эмодзи с обложкой Pink Floyd в нике. Её признали запрещённой экстремистской «ЛГБТ-символикой».
Девушка попыталась объяснить в суде, что на эмодзи изображена дисперсия: луч проходит через призму и рассеивается в радугу.
Суд её не понял: в постановлении вместо дисперсии написано «диверсия света».

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c

В Госдуме предложили штрафовать россиян за то, что до этого они ни за что не были оштрафованы.
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