№21. 3 июня 2025 года.
|Добавим безумия для правдоподобия!
# # #«Сказано – сделано». Трамп подписал указ о переименовании Флориды и Алабамы в Россию и Украину и заключении между ними мирного соглашения.
# # #В Магнитогорске осужденный за кражу, самоуправство и хищение оружия участник СВО, стал организатором курсов для школьников.
Как же всё-таки здорово, что таким талантливым людям у нас дают возможность передавать детишкам свой опыт, а у школьников есть у кого поучиться и набраться действительно важных и нужных знаний и умений!
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В Горно-Алтайске подтопило памятник работнику ЖКХВодопроводчик стоит на сухом островке вокруг лужи. В соцсетях иронизируют: «Может, лужа часть композиции?».
«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» – так, помню, говорил один удачливый паренёк Лёша из Газпрома, проверяя свои офшорные счёта.
# # #Новости стабильности: «У многих на дачах полно кротов: пригодно ли их мясо в пищу – есть ли смысл их ловить и готовить».
# # #В Беларуси кончилась картошка, заявил Александр Лукашенко.
Аляксандр Рыгоравіч, етить-колотить, – тебе же таки удалось построить коммунизм, респект!
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|Илона Маска попросили с вещами на выход из Белого дома, не долго продлилась карьера бизнесмена на госслужбе. Также федеральный суд заблокировал все пошлины Трампа против Мексики, Канады, ЕС и Китая, посчитав, что президент США превысил полномочия.
Наших бьют или не наших?! Задолбала это проклятая неопределённость! Пора уже окончательно решать, а то там противники нового миропорядка, походу, всё-таки дозвонились на Аляску до верховного рептилоида и сейчас разгонят это затянувшееся шапито.
Интересно, по какому курсу был обмен?
# # #Первый заместитель губернатора Белгородской области поставил новый рекорд, уйдя на фронт и вернувшись в кресло менее чем за 16 дней.
– Дорогая, доброе утро, я на фронт. Родина в опасности. Не могу в тылу отсиживаться. На обед котлетки сделай, а вечером боевичок посмотрим.
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| Голикова пообещала через пять лет наладить выпуск в России лекарства от старости.
Уроды, психи, мудаки!
Лишь я весь в белом! Так зачем мне
связали сзади рукава?
# # #Минцифры планирует до конца года запустить мобильное приложение для защиты от мошенников, сообщил замглавы ведомства Александр Шойтов.
– Здравствуйте, я сотрудник мобильного приложения для защиты от мошенников. Для продолжения устойчивой работы приложения нам необходимо провести верификацию вашей личности. Сейчас на ваш телефон поступит код, который...
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|В Таганроге отредактировали табличку на бывшем здании НКВД: упоминание о репрессиях заменили на прославление чекистов:
Недадимпереписывателям истории посвящается!
Короче, когда очередной депутат с пеной у рта будет кричать о патриотизме и любви к Владимиру Владимировичу, не удивляйтесь.
# # #Песков назвал президентские выборы в Румынии странными.
Я тоже, откровенно говоря, удивился. Меня даже возмущение охватило. Взяли и не допустили до выборов основного противника! Вот просто взяли и по наглому не допустили!! А ещё про какую-то демократию щебечут... Ну, как это можно? Это же просто кощунство какое-то над демократией!
# # #Суд в Башкортостане оштрафовал активистку за эмодзи с обложкой Pink Floyd в нике. Её признали запрещённой экстремистской «ЛГБТ-символикой».
Девушка попыталась объяснить в суде, что на эмодзи изображена дисперсия: луч проходит через призму и рассеивается в радугу.
Суд её не понял: в постановлении вместо дисперсии написано «диверсия света».
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