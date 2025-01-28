№3. 28 января 2025 года.
|Новость о том, что в США новый президент, признана в России экстремистской.
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Власти Вологды первыми в стране ввели еженедельные «Разговоры о важном» в детсадах«Во всех детских садах Вологды стартовал проект «Разговоры о важном: календарь Великой Победы». Занятия для детей старших и подготовительных групп будут проходить каждый понедельник, вплоть до Дня Победы», – говорится в сообщении городской администрации Вологды.
Малышей, которые едва научились ходить, заставляют слушать «Священную войну», объясняют, что отныне их мысли должны занимать не кубики и мультфильмы, а дух Победы и гибель за Родину.
Кибербезопасность в РФ:
• «Хакеры заявили о взломе «Ростелекома». Компания рекомендовала пользователям сменить пароли».
• «Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн. данных о россиянах за один раз».
# # #Извините, у нас Россия.
Главный по борьбе с наркотиками в Рубцовске получил 15 лет за пособничество в торговле наркотиками.
# # #«Самая сильно подорожавшая вещь в России 2024 года, по версии Росстата, – это слабительное средство «Бисакодил» (+121,2%)».
– Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ...
– Занято!
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|Две недели до девяти месяцев остаётся, как Владимир Владимирович подписал Указ с распоряжением повысить рождаемость. А ни в транспорте, ни в магазинах незаметно, чтобы беременных прибавилось!
Разленились по этой части женщины. Для себя пожить норовят. На словах патриотка на патриотке, а как до дела – государственный интерес на второй план. Или ссылается, что голова у неё болит.
Но и отступать тут нельзя. Для кого мы мироустройство меняем, какой из нас полюс мира, ежели население уменьшается и уменьшается? Об чём там в Кремле департамент по деторождению думает? Неужели не понимают, что немедленно надо готовить Указ о расширении границ деторождаемоего возраста. Ну и эту... как её... фертильность повысить. Лет, хотя бы, до 60.
Николай Травкин
Есть шильдик «Sport». А если наклеить шильдик «Space», то мы снова сможем включиться в космическую гонку!
# # #1. Международные наркодилеры резко увеличили поставки кокаина в Россию.
2. Депутат Госдумы Бурляев попросил СКР расследовать убийство Михаила Лермонтова, совершённое в 1841 году.
3. Депутат Госдумы Нилов: Lada ничем не уступает BMW.
4. Депутат Татьяна Буцкая: «Зарплату россиянам необходимо повышать в зависимости от количества детей».
Дело раскрыто!
# # #«Рыба Чёрного моря не представляет опасности для человека», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«...пока он не начнёт её есть», – подумал Илья Васильич, но вслух, понятное дело, ничего такого не сказал.
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Мы, конечно, политикой не интересуемся, но налицо все признаки движухи!
– Осталось ещё только пожар устроить...
– А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли!
# # #Космический корабль Starship разрушился во время седьмого тестового запуска. «Во время полёта произошёл быстрый незапланированный демонтаж корабля», – говорится в сообщении SpaceX.
«Быстрый незапланированный демонтаж» – какой внезапный случай применения современного российского новояза. Конспирологическая теория о том, что Илона Маска покусали российские пропагандисты обретает новые доказательства.
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| Коротко о речи Трампа после инаугурации:
Трамп только вступил в должность, а уже начал нам гадить! В своей вступительной речи староновый президент отменил 32 гендера, оставив в Америке только мужчин и женщин.
Как российским чиновникам теперь объяснять внутренние проблемы в стране? Опять подрывают суверенитет!
Саратовская областная дума направила в Федеральную службу госрегистрации и картографии инициативу переименовать Чёрное море в Русское. Автором идеи стал депутат от КПРФ Денис Буланов: «В XIV-XVI веках Чёрное море называли Русским. Поэтому давайте уважать историю и возвращаться к корням», – заявил он.
Выбран особенно подходящий момент, ведь из-за катастрофы российских ржавых танкеров Чёрное море стало по-настоящему чёрным.
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