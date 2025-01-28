№3. 28 января 2025 года.

Новость о том, что в США новый президент, признана в России экстремистской. * * * В Анапе появятся отели с системой «всё кончено». * * * Инфляция в России будет проиндексирована! * * * «Честные журналисты в России долго не живут» (Владимир Познер, 90 лет). * * * На заводе АвтоВАЗа началось и очень быстро заглохло восстание машин. * * * Путин потребовал ежеминутно докладывать ему о стремительном росте российской экономики!

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Власти Вологды первыми в стране ввели еженедельные «Разговоры о важном» в детсадах «Во всех детских садах Вологды стартовал проект «Разговоры о важном: календарь Великой Победы». Занятия для детей старших и подготовительных групп будут проходить каждый понедельник, вплоть до Дня Победы», – говорится в сообщении городской администрации Вологды.

Малышей, которые едва научились ходить, заставляют слушать «Священную войну», объясняют, что отныне их мысли должны занимать не кубики и мультфильмы, а дух Победы и гибель за Родину.



Мишустин: «РФ готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере кибербезопасности».Кибербезопасность в РФ:• «Хакеры заявили о взломе «Ростелекома». Компания рекомендовала пользователям сменить пароли».• «Роскомнадзор сообщил об утечке 500 млн. данных о россиянах за один раз».

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Извините, у нас Россия.Главный по борьбе с наркотиками в Рубцовске получил 15 лет за пособничество в торговле наркотиками.

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«Самая сильно подорожавшая вещь в России 2024 года, по версии Росстата, – это слабительное средство «Бисакодил» (+121,2%)».– Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ...– Занято!

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Две недели до девяти месяцев остаётся, как Владимир Владимирович подписал Указ с распоряжением повысить рождаемость. А ни в транспорте, ни в магазинах незаметно, чтобы беременных прибавилось!

Разленились по этой части женщины. Для себя пожить норовят. На словах патриотка на патриотке, а как до дела – государственный интерес на второй план. Или ссылается, что голова у неё болит.

Но и отступать тут нельзя. Для кого мы мироустройство меняем, какой из нас полюс мира, ежели население уменьшается и уменьшается? Об чём там в Кремле департамент по деторождению думает? Неужели не понимают, что немедленно надо готовить Указ о расширении границ деторождаемоего возраста. Ну и эту... как её... фертильность повысить. Лет, хотя бы, до 60.

Николай Травкин



АвтоВАЗ представилNiva Sport. За 122 лошадиные силы попросят примерно 2,5 млн. рублей.Есть шильдик «Sport». А если наклеить шильдик «Space», то мы снова сможем включиться в космическую гонку!

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1. Международные наркодилеры резко увеличили поставки кокаина в Россию.2. Депутат Госдумы Бурляев попросил СКР расследовать убийство Михаила Лермонтова, совершённое в 1841 году.3. Депутат Госдумы Нилов: Lada ничем не уступает BMW.4. Депутат Татьяна Буцкая: «Зарплату россиянам необходимо повышать в зависимости от количества детей».Дело раскрыто!

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«Рыба Чёрного моря не представляет опасности для человека», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.«...пока он не начнёт её есть», – подумал Илья Васильич, но вслух, понятное дело, ничего такого не сказал.

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Мы, конечно, политикой не интересуемся, но налицо все признаки движухи!

Новость: На «Волгонефти-239» начали подогревать мазут для его дальнейшей откачки.– Осталось ещё только пожар устроить...– А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли!

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Космический корабль Starship разрушился во время седьмого тестового запуска. «Во время полёта произошёл быстрый незапланированный демонтаж корабля», – говорится в сообщении SpaceX.«Быстрый незапланированный демонтаж» – какой внезапный случай применения современного российского новояза. Конспирологическая теория о том, что Илона Маска покусали российские пропагандисты обретает новые доказательства.

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