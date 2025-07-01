№25. 1 июля 2025 года.
|Районный суд обязал IKEA вернуться в Россию! Кроме того, он объявил в розыск компанию Apple.
# # #В Карелии устраивают фестиваль «Сила женщины в платье». Его проведут 7 июля, накануне Дня любви, семьи и верности.
Я же настаиваю на том, что должен быть соразмерный, адекватный ответ с мужской стороны. «Сила мужчины в штанах!»
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Ракет нет, но вы держитесь!• Верховный лидер Ирана передал письмо Путину с просьбой о помощи после атаки США.
• Путин передал самые лучшие пожелания президенту Ирана и верховному лидеру.
# # #Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов: «Будущее будет светлым, безоблачным, и российский автопром ждут качественные, современные, безопасные и красивые автомобили».
По главе АвтоВАЗа никогда точно не понять – то ли он только что принял чего-то очень забористого, то ли договорился об очередном повышении пошлин на иномарки. То ли и то, и другое одновременно...
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«Расписка в том, что я приехал на море, чтобы не купаться в море»С туристов в Анапе начали требовать расписку, что они знают про запрет на купание. Её дают при заселении в гостиницы и санатории, чтобы предупредить граждан о рисках для здоровья при контакте с мазутом.
Сами пляжи тем временем переполнены: в регион приехали десятки тысяч туристов.
# # #Губернатор Ставрополья пообещал российские бананы в 2027 году «при условии стабильной ключевой ставки».
Представляете, как сейчас в ЦБ ломают голову над тем, какая должна быть ключевая ставка, чтобы на Урале начали расти ананасы!
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Мудрый полюбопытствует: «Позвольте, Ирина Константиновна, а куда же ежемесячно уходят 30% моей зарплаты?»
Глупец скажет: «Правильно! Надо вообще перестать платить пенсии. Вона пущай дети о своих стариках заботятся».
А мы спросим лишь: «Причём тут, блин, рубрика «Фигурное катание»?!!
Поразительно, что никто, из рядом находящихся, его ни по тыковке не постучал, ни шепнул на ухо, мол, «фильтруй базар, дурилка».
Действительно, у нас не только в правительстве, но и во всей верхушке власти, с трудом сыщешь сейчас такого, кто ни разу не разводился. Да, что там, в правительстве, без первой леди, как сиротки, живём... Получается, нами сплошь с невправленными мозгами руководят?
# # #«Захар Прилепин объяснил музыканту Борису Гребенщикову (признан российскими властями иностранным агентом) правила возвращения в Россию».
Дети! когда внуки потом будут спрашивать у вас: дедушка, а что это было за время? – смело отвечайте им:
– Это было такое время, когда Прилепин объяснял Борису Гребенщикову, как надо себя вести, чтобы разрешили вернуться на родину.
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| «Уверен, что «Интервидение-2025» подарит финалистам и многочисленным зрителям грандиозный, незабываемый праздник, оставит яркие, позитивные впечатления и, конечно, будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей и личных человеческих контактов. Желаю вам всего наилучшего», – сказал глава государства в приветствии, которое зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на церемонии запуска часов обратного отсчета до старта конкурса.
«Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе сделать важный шаг на пути к своей мечте и в полной мере ощутить неповторимую атмосферу творческого, дружеского общения», – подчеркнул президент.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушёл стеклянный тридцатитрёхэтажный дворец эстрадного праздника. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах стояли талантливые люди и пели...
– Не беспокойтесь, – вещал президент, – мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стеснённые жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
– Всего мира!!! – застонали оглушённые васюкинцы.
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