№25. 1 июля 2025 года.

Районный суд обязал IKEA вернуться в Россию! Кроме того, он объявил в розыск компанию Apple. * * * Трамп заявил, что прикажет разбомбить Нобелевский комитет, если ему не дадут премию мира. * * * Не пойму, как у них это в голове совмещается: морально-нравственные ценности и 100 тыщ за беременность школьницам. * * * Зло делается из добра, лишённого воли. * * * Ужасный случай! Задница двинулась мозгами.

# # #

В Карелии устраивают фестиваль «Сила женщины в платье». Его проведут 7 июля, накануне Дня любви, семьи и верности.Я же настаиваю на том, что должен быть соразмерный, адекватный ответ с мужской стороны. «Сила мужчины в штанах!»

# # #

Ракет нет, но вы держитесь! • Верховный лидер Ирана передал письмо Путину с просьбой о помощи после атаки США.

• Путин передал самые лучшие пожелания президенту Ирана и верховному лидеру.



Заказать «Газель» по низким ценам – это возможно! Приедет ли наша «Газель»? Тоже возможно. Скажем так, не исключено. Сделаем всё возможное.

# # #

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов: «Будущее будет светлым, безоблачным, и российский автопром ждут качественные, современные, безопасные и красивые автомобили».По главе АвтоВАЗа никогда точно не понять – то ли он только что принял чего-то очень забористого, то ли договорился об очередном повышении пошлин на иномарки. То ли и то, и другое одновременно...

# # #

«Расписка в том, что я приехал на море, чтобы не купаться в море» С туристов в Анапе начали требовать расписку, что они знают про запрет на купание. Её дают при заселении в гостиницы и санатории, чтобы предупредить граждан о рисках для здоровья при контакте с мазутом.

Сами пляжи тем временем переполнены: в регион приехали десятки тысяч туристов.



«Добрый Кола», RuTube, «Одноклассники», «Вкусно – и точка», АвтоВАЗ и «Пятёрочка» объявили об уходе с американского рынка из-за атаки США на Иран.

# # #

Губернатор Ставрополья пообещал российские бананы в 2027 году «при условии стабильной ключевой ставки».Представляете, как сейчас в ЦБ ломают голову над тем, какая должна быть ключевая ставка, чтобы на Урале начали расти ананасы!

# # #



Мудрый полюбопытствует: «Позвольте, Ирина Константиновна, а куда же ежемесячно уходят 30% моей зарплаты?»

Глупец скажет: «Правильно! Надо вообще перестать платить пенсии. Вона пущай дети о своих стариках заботятся».

А мы спросим лишь: «Причём тут, блин, рубрика «Фигурное катание»?!!

Главе Минюста тов. Чуйченко от продолжительного сидения на ПМЭФ ударила в голову блестящая идея. Он предложил отправлять разводящихся супругов «к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит», и семья сохранится.Поразительно, что никто, из рядом находящихся, его ни по тыковке не постучал, ни шепнул на ухо, мол, «фильтруй базар, дурилка».Действительно, у нас не только в правительстве, но и во всей верхушке власти, с трудом сыщешь сейчас такого, кто ни разу не разводился. Да, что там, в правительстве, без первой леди, как сиротки, живём... Получается, нами сплошь с невправленными мозгами руководят?

# # #

«Захар Прилепин объяснил музыканту Борису Гребенщиковуправила возвращения в Россию».Дети! когда внуки потом будут спрашивать у вас: дедушка, а что это было за время? – смело отвечайте им:– Это было такое время, когда Прилепин объяснял Борису Гребенщикову, как надо себя вести, чтобы разрешили вернуться на родину.

# # #