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Главная / Юмор в свежем номере / «РИСК» за 2025 год / № 14, 15 апреля

№14. 15 апреля 2025 года.

В США стоимость кроссовок Abibas впервые превысила стоимость Adidas.
* * *
Школьницам, забеременевшим во время «Разговоров о важном», будут выплачивать не по 100, а по 200 тысяч рублей!
* * *
Компания Маска ищет добровольцев для вживления чипа в мозг... А компания Эрнста никого не ищет – всем уже вставила.
* * *
ВЦИОМ: 100% депутатов Госдумы удовлетворены зарплатами российских врачей и медработников.
* * *
США до сих пор недополучили от Украины 350 миллиардов «спасибо»!

# # #

Было

При Путине делали масло
из настоящего жира.
При Путине дети ходили
учиться грамоте в класс.
При Путине слово «Россия»
значило много для мира,
и относились к России
вовсе не так, как сейчас.

При Путине были скамейки,
парки и велодорожки.
При Путине ездил автобус,
ходили в метро поезда.
Может, и были ошибки
где-то местами немножко,
но жили-то весело, дружно.
Славные были года.

Кому же всё это мешало –
то, что при Путине было?
Кто нам устроил всё это
после безоблачных лет?
Только безмолвны герои
и молчаливы могилы
и не дождаться ответа
и непонятен ответ...
При Путине делали масло...
Пенсионеры когда звонят внуки: «Какой скриншот, куда жать, не видно, нет такого, потом!»
Те же пенсионеры, когда звонят мошенники: «Значит, вы говорите, я должна скачать апкшку, разрешить в настройках установку из источника, установить, через приложение перевести деньги на офшорные счета на Кипре, затем взять кредит онлайн, купить на него биткоины и перевести на ваш кошелек через миксер? Да, поняла, сейчас сделаю!»

# # #

Генпрокуратура России попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещён).
Надо бы параллельно внести законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию движения «Талибан» (признан в России террористическим и запрещён).

# # #

В период войн и революций
Не отсидеться в хате с края –
Мы даже чай гоняем с блюдца,
Кому-то на руку играя.
Игорь Губерман

# # #

Телезвезда Анфиса Чехова намедни заявила, что важный источник демографических проблем в РФ – само слово «брак». Которое отвращает многих (не)дорогих россиян от формализации отношений с последующим интенсивным деторождением.
Да. Как гласит давняя поговорка, «хорошее дело браком не назовут». Потому, в развитие тезиса г-жи Чеховой, мы хотели бы предложить свои креативные варианты.
Базовый термин вместо «брака» – СОЮЗ.
Расширенный термин – СВЕТСКИЙ СОЮЗ.
Развернутый термин – СССР (Сознательный Светский Союз Россиян).
И – дело пойдёт. Согласитесь, «вступить в Союз», особенно «Светский Союз», наипаче СССР – совсем не то же, что «вступить в брак».
хорошее дело браком не назовут
«Аллергия, импотенция, грехопадение». На «Разговорах о важном» школьникам расскажут об опасности использования презервативов.
* * *
В российский версии The Sims персонажам будут доступны только действия «Зачать ребёнка», «Спеть песню «Я – русский»» и «Подписать контракт».
В Госдуме предложили штрафовать россиян на 10 тысяч рублей за мат на улице и в интернете.
– Сейчас возле школы стоял – там пятиклашки минут за десять на полмиллиона штрафа наговорили...
– Вот эта мера – да, вполне может решить все проблемы российского бюджета!

# # #

Говорят, российская наука стареет. Ничего подобного: Рамзан Кадыров стал академиком в 30 лет! А это на два года раньше, чем Андрей Сахаров!

# # #

Илья решил поверить в Бога,
Пришёл на Пасху в церковь он...
Но перепутал, как креститься,
И был бабульками убит!

# # #

Госдума обязала всех телефонных мошенников встать на государственный учёт! В противном случае мошенники не смогут заниматься своей деятельностью на территории РФ.

# # #

Слушайте сюда, я вам сейчас объясню, как работает мировая экономика.
В один городок приехал богатый турист. Он зашёл в местную гостиницу, дал хозяину предоплату в 100 баксов. Хозяин взял деньги, и побежал к мяснику, которому задолжал сто баксов. Мясник отдал долг фермеру, выращивающему свиней. Фермер на радостях поспешил к проститутке, которая обслуживала его в долг. Проститутка отнесла 100 баксов хозяину гостиницы, которому задолжала за номер.
В это время турист осмотрел номер и сказал, что ему не понравилось, забрал свои 100 баксов и уехал. А весь город уже избавился от долгов.
Примерно вот так и работает мировая экономика до тех пор, пока проститутка не скажет фермеру, что у неё со среды действуют 20% пошлины, и он должен ей теперь не 100, а 120 баксов...
как работает мировая экономика
Глава СК РФ Бастрыкин призвал установить жесткий контроль за музыкой, книгами, играми, кино и театрами.
По его мнению, необходимо усилить борьбу с распространением деструктивной информации не только в сети, но и в других сферах, так как негативное влияние контента может приводить к детской преступности.

«Хочу отметить, что массовая милитаристская пропаганда и переполненное жестокой чернухой телевидение к детской преступности приводить никак не могут», – добавил он.

Чудесно! Наконец-то суждения о том, что есть прекрасное, а что – безобразное в искусстве, будут зависеть от изысканного вкуса полицейских...

Статья 29 Конституции РФ*:
п.1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
п.5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
*Вот-вот будет признана в России экстремистской литературой.

# # #

День космонавтики, а это значит, что все чиновники разом бросились вспоминать Гагарина, хвалить Роскосмос и обещать населению великое космическое будущее:
• Володин раскрыл важность полёта Гагарина для России.
• Мишустин отметил успехи российской ракетно-космической отрасли.
• Путин: космическая отрасль должна стать одним из локомотивов роста экономики РФ!
Между тем последние новости Роскосмоса:
• Путин разрешил «Роскосмосу» ездить на автомобиле с мигалкой.
• «Роскосмос» запустил собственное тревел-шоу под названием «Будет офигенски. Погнали».
• «Роскосмос» снимает репортажи о производстве сыра с плесенью.
А что там с ракетами? – спросит читатель.
• В 2024 году Россия запустила в космос всего 17 ракет.
• За 2024 год SpaceX совершила 129 запусков Falcon 9, два запуска Falcon Heavy и три запуска Starship.

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Интересно, ругаются ли собачники на своих коллег, когда наступают в собачье говно? (мысли в рабочее время)

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