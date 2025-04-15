№14. 15 апреля 2025 года.

В США стоимость кроссовок Abibas впервые превысила стоимость Adidas. * * * Школьницам, забеременевшим во время «Разговоров о важном», будут выплачивать не по 100, а по 200 тысяч рублей! * * * Компания Маска ищет добровольцев для вживления чипа в мозг... А компания Эрнста никого не ищет – всем уже вставила. * * * ВЦИОМ: 100% депутатов Госдумы удовлетворены зарплатами российских врачей и медработников. * * * США до сих пор недополучили от Украины 350 миллиардов «спасибо»!

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Было При Путине делали масло

из настоящего жира.

При Путине дети ходили

учиться грамоте в класс.

При Путине слово «Россия»

значило много для мира,

и относились к России

вовсе не так, как сейчас.



При Путине были скамейки,

парки и велодорожки.

При Путине ездил автобус,

ходили в метро поезда.

Может, и были ошибки

где-то местами немножко,

но жили-то весело, дружно.

Славные были года.



Кому же всё это мешало –

то, что при Путине было?

Кто нам устроил всё это

после безоблачных лет?

Только безмолвны герои

и молчаливы могилы

и не дождаться ответа

и непонятен ответ...



Пенсионеры когда звонят внуки: «Какой скриншот, куда жать, не видно, нет такого, потом!»Те же пенсионеры, когда звонят мошенники: «Значит, вы говорите, я должна скачать апкшку, разрешить в настройках установку из источника, установить, через приложение перевести деньги на офшорные счета на Кипре, затем взять кредит онлайн, купить на него биткоины и перевести на ваш кошелек через миксер? Да, поняла, сейчас сделаю!»

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Генпрокуратура России попросила Верховный суд приостановить запрет деятельности движения «Талибан»Надо бы параллельно внести законопроект об уголовной ответственности за дискредитацию движения «Талибан»

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В период войн и революцийНе отсидеться в хате с края –Мы даже чай гоняем с блюдца,Кому-то на руку играя.

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Телезвезда Анфиса Чехова намедни заявила, что важный источник демографических проблем в РФ – само слово «брак». Которое отвращает многих (не)дорогих россиян от формализации отношений с последующим интенсивным деторождением.

Да. Как гласит давняя поговорка, «хорошее дело браком не назовут». Потому, в развитие тезиса г-жи Чеховой, мы хотели бы предложить свои креативные варианты.

Базовый термин вместо «брака» – СОЮЗ.

Расширенный термин – СВЕТСКИЙ СОЮЗ.

Развернутый термин – СССР (Сознательный Светский Союз Россиян).

И – дело пойдёт. Согласитесь, «вступить в Союз», особенно «Светский Союз», наипаче СССР – совсем не то же, что «вступить в брак».



«Аллергия, импотенция, грехопадение». На «Разговорах о важном» школьникам расскажут об опасности использования презервативов. * * * В российский версии The Sims персонажам будут доступны только действия «Зачать ребёнка», «Спеть песню «Я – русский»» и «Подписать контракт».

В Госдуме предложили штрафовать россиян на 10 тысяч рублей за мат на улице и в интернете.– Сейчас возле школы стоял – там пятиклашки минут за десять на полмиллиона штрафа наговорили...– Вот эта мера – да, вполне может решить все проблемы российского бюджета!

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Говорят, российская наука стареет. Ничего подобного: Рамзан Кадыров стал академиком в 30 лет! А это на два года раньше, чем Андрей Сахаров!

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Илья решил поверить в Бога,Пришёл на Пасху в церковь он...Но перепутал, как креститься,И был бабульками убит!

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Госдума обязала всех телефонных мошенников встать на государственный учёт! В противном случае мошенники не смогут заниматься своей деятельностью на территории РФ.

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Слушайте сюда, я вам сейчас объясню, как работает мировая экономика.

В один городок приехал богатый турист. Он зашёл в местную гостиницу, дал хозяину предоплату в 100 баксов. Хозяин взял деньги, и побежал к мяснику, которому задолжал сто баксов. Мясник отдал долг фермеру, выращивающему свиней. Фермер на радостях поспешил к проститутке, которая обслуживала его в долг. Проститутка отнесла 100 баксов хозяину гостиницы, которому задолжала за номер.

В это время турист осмотрел номер и сказал, что ему не понравилось, забрал свои 100 баксов и уехал. А весь город уже избавился от долгов.

Примерно вот так и работает мировая экономика до тех пор, пока проститутка не скажет фермеру, что у неё со среды действуют 20% пошлины, и он должен ей теперь не 100, а 120 баксов...



Глава СК РФ Бастрыкин призвал установить жесткий контроль за музыкой, книгами, играми, кино и театрами.По его мнению, необходимо усилить борьбу с распространением деструктивной информации не только в сети, но и в других сферах, так как негативное влияние контента может приводить к детской преступности.«Хочу отметить, что массовая милитаристская пропаганда и переполненное жестокой чернухой телевидение к детской преступности приводить никак не могут», – добавил он.Чудесно! Наконец-то суждения о том, что есть прекрасное, а что – безобразное в искусстве, будут зависеть от изысканного вкуса полицейских...Статья 29 Конституции РФ*:п.1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.п.5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

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